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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Зрители: 7564
Альтах
3:0
Конец матча
Аустрия Лустенау
0'
1:0
6' Гол
Гугганиг Лукас
14' Желтая карточка
Мольтенис Борис
43' Желтая карточка
Gustavo VI
43' Желтая карточка
Torben Rhein
54' Желтая карточка
Daniel Tiefenbach
57' Желтая карточка
Фадингер Лукас
2:0
60' Гол
Gustavo VI
61' Желтая карточка
Диаби Ядали
3:0
88' Гол
Mike-Steven Baehre
90'+15
1
Стоянович
Деян
6
Райнер
Константин
5
Гугганиг
Лукас
15
Коллер
Пауль-Фридрих
27
Гебауэр
Кристиан
23
Йегер
Лукас
8
Mike-Steven
Baehre
12
Лукачевич
Леонардо
30
Фадингер
Лукас
20
Gustavo
VI
10
Райтер
Доминик
27
Domenik
Schierl
2
Мольтенис
Борис
3
Боатенг
Кеннеди
6
Dario
Grujic
28
Оливейра
Андерсон
33
Daniel
Tiefenbach
23
Pius
Grabher
4
Tobias
Berger
8
Torben
Rhein
9
Фредериксен
Николай
22
Диаби
Ядали
Альтах
3-4-3
Аустрия Лустенау
3-4-3

История личных встреч

Альтах
Аустрия Лустенау

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
41.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 12 побед

25 матчей

32%
28%
40%
8 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

40%
28%
32%
10 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

28%
24%
48%
7 побед 6 ничьих 12 побед

История матчей

Б
0:3
Б
1:1
Б
1:0
Б
3:0
Б
1:2
ЭЛ
5:0
ЭЛ
2:0
ЭЛ
1:1
ЭЛ
0:0
ЭЛ
2:0
ЭЛ
2:2
ЭЛ
1:2
ЭЛ
2:0
ЭЛ
4:1
ЭЛ
1:1
ЭЛ
0:5
ЭЛ
1:1
ЭЛ
2:1
ЭЛ
2:1
ЭЛ
2:0
ЭЛ
2:0
ЭЛ
2:0
ЭЛ
1:2
ЭЛ
0:2
ТМС
2:2

Голы

Всего голов

16
17

Голов в среднем за матч

1.33
1.31

Среднее время на гол

67
68

Всего голов

24
10

Голов в среднем за матч

1.85
0.83

Среднее время на гол

48
108

Всего голов

40
27

Голов в среднем за матч

1.6
1.08

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
22

Среднее время на гол

56
83

Бомбардиры внутри турнира

Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gustavo VI 3 0.19
Фадингер Лукас 2 0.13
Коллер Пауль-Фридрих 2 0.13
Mike-Steven Baehre 2 (1) 0.13
Гебауэр Кристиан 1 0.06
Нухиу Атдхи 1 0.06
Гугганиг Лукас 1 0.06
Лукачевич Леонардо 0 0
Райтер Доминик 0 0
Аустрия Лустенау
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anthony Schmid 2 0.13
Namory Cisse 2 0.13
Lukas Fridrikas 2 (1) 0.13
Диаби Ядали 1 0.06
Оливейра Андерсон 0 0
Dario Grujic 0 0
Torben Rhein 0 0

Карточки

Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йегер Лукас 6 0
Mike-Steven Baehre 6 0
Нухиу Атдхи 4 1
Felix Strauss 4 1
Гугганиг Лукас 4 0
Фадингер Лукас 4 0
Штандфест Йоахим 2 0
Gustavo VI 2 0
Гебауэр Кристиан 2 0
Лукачевич Леонардо 2 0
Бишоф Ной 2 0
Стоянович Деян 1 0
Шютценауэр Тобиас 1 0
Инголич Сандро 1 0
Райтер Доминик 1 0
Райнер Константин 1 0
Коллер Пауль-Фридрих 1 0
Jan Jurcec 1 0
Аустрия Лустенау
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диалло Байла 3 1
Torben Rhein 4 0
Pius Grabher 2 1
Domenik Schierl 3 0
Daniel Tiefenbach 3 0
Dario Grujic 3 0
Мольтенис Борис 3 0
Leo Matzler 3 0
Маак Маттиас 2 0
Fabian Gmeiner 2 0
Stefano Surdanovic 2 0
Фредериксен Николай 2 0
Оливейра Андерсон 1 0
Боатенг Кеннеди 1 0
Бобциен Бен 1 0
Диаби Ядали 1 0
Namory Cisse 1 0

Результаты матчей

Альтах
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Аустрия Лустенау
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (8)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
4
Альтах
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Аустрия Лустенау
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

12
24

Упущенные победы

4
0
Альтах
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Аустрия Лустенау
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

13
24

Упущенные победы

6
4

Голы по времени матча

Забито

8
4
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
2
50%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
14%
1
9%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
3
27%
46-60
2
29%
1
9%
61-75
1
14%
5
45%
76-90

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
12 Не забивали 13
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

15
24
7 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
1
7%
3
13%
1-15
2
13%
5
21%
16-30
4
27%
5
21%
31-45
4
27%
3
13%
46-60
2
13%
5
21%
61-75
2
13%
3
13%
76-90

Забито

14
9
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
4
29%
1
11%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
4
44%
46-60
2
14%
2
22%
61-75
4
29%
1
11%
76-90

Пропущено

22
35
10 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 14
2
9%
4
11%
1-15
3
14%
6
17%
16-30
5
23%
5
14%
31-45
5
23%
6
17%
46-60
4
18%
6
17%
61-75
3
14%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

Альтах
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:1 Альтах - Вадуц 2:1 Сваровски Тироль - Альтах 5:1 Альтах - Рапид Вена 0:2
Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:0 Ред Булл Зальцбург - Альтах 3:0 Альтах - Вольфсбергер 0:0 Альтах - Дорнбирн 2:1 ЛАСК - Альтах 1:0 Хартберг - Альтах 0:0 Саальфельден - Альтах 0:2 Альтах - Аустрия Вена 2:1 Блау-Вайсс Линц - Альтах 1:1 Альтах - Штурм Грац 1:2 Аустрия Лустенау - Альтах 0:3 Аустрия Клагенфурт - Альтах 1:1 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Рапид Вена - Альтах 4:0 Альтах - Ред Булл Зальцбург 0:2 Трайскирхен - Альтах 1:2
Аустрия Лустенау
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Штурм Грац - Аустрия Лустенау 2:0 Дорнбирн - Аустрия Лустенау 1:3 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 2:3 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:0
Санкт-Пёльтен - Аустрия Лустенау 4:0 Аустрия Лустенау - Хартберг 0:4 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0 Аустрия Лустенау - Вадуц 2:1 Аустрия Лустенау - Рапид Вена 0:5 Аустрия Лустенау - Ред Булл Зальцбург 0:4 Фёрст Вена - Аустрия Лустенау 2:3 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:3 Брегенц - Аустрия Лустенау 0:0 ЛАСК - Аустрия Лустенау 2:0 Аустрия Лустенау - Альтах 0:3 Аустрия Лустенау - Штурм Грац 0:1 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 0:2 Хартберг - Аустрия Лустенау 2:2

Результаты матчей

Альтах
Аустрия Лустенау

Точный счет

0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:4
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
6 раз 75%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
0
12 раз 75%
2
3 раза 19%
1
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Альтах
Аустрия Лустенау

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
2
6
2
6
1.5
2
6
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
2
6
1
7
1.5
1
7
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
4
12
3
13
1.5
3
13
2
14
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 16 11 3 2 33 - 10 36
2.
Штурм Грац
 16 10 4 2 27 - 12 34
3.
ЛАСК
 16 8 5 3 21 - 13 29
4.
Хартберг
 16 7 5 4 27 - 22 26
5.
Аустрия Клагенфурт
 16 6 7 3 21 - 21 25
6.
Рапид Вена
 16 6 6 4 30 - 17 24
7.
Вольфсбергер
 16 6 5 5 23 - 22 23
8.
Аустрия Вена
 16 5 5 6 14 - 14 20
9.
Блау-Вайсс Линц
 16 4 5 7 18 - 28 17
10.
Альтах
 16 4 4 8 13 - 23 16
11.
Сваровски Тироль
 16 2 2 12 16 - 31 8
12.
Аустрия Лустенау
 16 0 3 13 7 - 37 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
3.
Штурм Грац
 8 5 2 1 13 - 5 17
4.
Хартберг
 8 4 2 2 12 - 13 14
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 5 1 9 - 10 11
8.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
9.
Рапид Вена
 8 2 4 2 15 - 12 10
10.
Аустрия Клагенфурт
 8 2 4 2 9 - 12 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 0 8 4 - 25 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 8 5 3 0 19 - 6 18
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
Вольфсбергер
 8 2 4 2 11 - 12 10
7.
Аустрия Вена
 8 3 0 5 7 - 9 9
8.
ЛАСК
 8 2 3 3 9 - 11 9
9.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
10.
Альтах
 8 1 3 4 6 - 15 6
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 4 - 13 4
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 8 (2)
Хартберг Энтруп Максимилиан 8 (1)
Аустрия Вена Грубер Андреас 8
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 7 (6)
ЛАСК Жуль Роберт 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хартберг Хайль Юрген 1 6
Сваровски Тироль Кронбергер Лука 7
Сваровски Тироль Гугганиг Давид 1 5
Хартберг Диаките Усман 1 5
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхинья 1 5
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 57'
      Фадингер Лукас получил желтую карточку от судьи
    • 54'
      Daniel Tiefenbach получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Альтах 3:0 Аустрия Лустенау онлайн

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