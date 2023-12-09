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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Годой Крус
1:1
Пенальти
2
2
Платенсе
0'
0:1
18' Гол
Ronaldo Martinez
21' Желтая карточка
Cristian Nunez
1:1
28' Гол
Salomon Rodriguez
48' Желтая карточка
Gaston Suso
59' Желтая карточка
Rodrigo Saracho
62' Желтая карточка
Nicolas Fernandez3
64' Желтая карточка
Franco Diaz
80' Желтая карточка
Leonel Picco
2 2
Родригес Диего
2:1
2:2
Mateo Pellegrino
Конечни Томас
3:2
3:3

Ход матча

18'
0:1
Ronaldo Martinez
(Agustin Ocampo)
21'
Cristian Nunez
 
28'
Salomon Rodriguez
1:1
48'
 
Gaston Suso
59'
Rodrigo Saracho
 
62'
Nicolas Fernandez3
 
64'
 
Franco Diaz
68'
 
Ciro Rius
Facundo Russo
68'
 
Leonel Picco
Ronaldo Martinez
69'
Enzo Larrosa
Salomon Rodriguez
 
75'
 
Luciano Ferreyra
Nicolas Castro1
80'
 
Leonel Picco
86'
 
Каччьябуэ Жеронимо
Agustin Ocampo
121'
Родригес Диего
2:1
121'
2:2
Mateo Pellegrino
121'
Конечни Томас
3:2
121'
3:3
Пен
2:2
Прогноз на матч от Liveresult
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Годой Крус
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
50
Родригес
Диего
II
4
Lucas
Arce
2
Pier
Barrios
23
Federico
Rasmussen
3
Гальдамес
Томас
5
Cristian
Nunez
13
Nicolas
Fernandez3
11
Tadeo
Allende
10
Hernan
Lopez
17
Конечни
Томас
20
Salomon
Rodriguez
12
Ramiro
Macagno
4
Nicolas
Morgantini
13
Ignacio
Vazquez
6
Gaston
Suso
2
Raul
Lozano
19
Facundo
Russo
8
Franco
Diaz
11
Nicolas
Castro1
10
Agustin
Ocampo
7
Mateo
Pellegrino
77
Ronaldo
Martinez
Годой Крус
4-2-3-1
Платенсе
4-4-2

История личных встреч

Годой Крус
Платенсе

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

7 матчей

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

КПЛ
2:0
ЛП
2:1
ЛП
2:1
ЛП
2:2
КПЛ
3:1
НБ
1:1
НБ
1:1

Голы

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.86
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

48
90

Бомбардиры внутри турнира

Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tadeo Allende 4 0.25
Конечни Томас 3 0.19
Hernan Lopez 2 0.13
Pier Barrios 1 0.06
Nicolas Fernandez3 1 0.06
Salomon Rodriguez 1 0.06
Daniel Barrea 1 0.06
Гальдамес Томас 0 0
Lucas Arce 0 0
Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronaldo Martinez 5 0.31
Maximiliano Zalazar 2 0.13
Nicolas Castro1 2 (1) 0.13
Agustin Ocampo 1 0.06
Ciro Rius 1 0.06
Ignacio Vazquez 1 0.06
Luciano Ferreyra 1 0.06
Nicolas Morgantini 1 0.06
Nicolas Servetto 1 (1) 0.06
Mateo Pellegrino 0 0

Карточки

Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конечни Томас 4 1
Federico Rasmussen 5 0
Nicolas Fernandez3 5 0
Гальдамес Томас 3 1
Daniel Barrea 4 0
Bruno Sosa 3 0
Manuel Guillen 3 0
Cristian Nunez 2 0
Pier Barrios 2 0
Hernan Lopez 2 0
Lucas Arce 2 0
Родригес Диего II 1 0
Rodrigo Saracho 1 0
Juan Andrada 1 0
Salomon Rodriguez 1 0
Лусиано Мартин 1 0
Facundo Altamira 1 0
Tadeo Allende 1 0
Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gaston Suso 4 1
Ciro Rius 3 1
Franco Diaz 4 0
Agustin Ocampo 3 0
Nicolas Castro1 3 0
Ronaldo Martinez 2 0
Ramiro Macagno 2 0
Nicolas Servetto 2 0
Juan Infante 2 0
Leonel Picco 2 0
Nadir Zeineddin 2 0
Росси Иван 1 0
Miguel Jacquet 1 0
Luciano Ferreyra 1 0
Mateo Pellegrino 1 0
Maximiliano Zalazar 1 0
Manuel Tucker 1 0

Результаты матчей

Годой Крус
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Платенсе
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

3
6
Годой Крус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Платенсе
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
6
Годой Крус
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
Платенсе
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

9
12

Голы по времени матча

Забито

6
9
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
67%
1
11%
46-60
1
17%
3
33%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

5
14
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
1
20%
2
14%
1-15
2
40%
2
14%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
20%
2
14%
61-75
1
20%
5
36%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
2
33%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

12
15
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
1
8%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
25%
1
7%
31-45
5
42%
2
13%
46-60
1
8%
4
27%
61-75
2
17%
5
33%
76-90

Пропущено

11
16
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
2
18%
3
19%
1-15
2
18%
2
13%
16-30
2
18%
1
6%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
1
9%
3
19%
61-75
3
27%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Годой Крус
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Годой Крус - Банфилд 0:0 Годой Крус - Бока Хуниорс 1:2 Сармьенто - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Платенсе 2:0
Тигре - Годой Крус 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 0:1 Годой Крус - Институто Кордоба 1:1 Годой Крус - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Бельграно 0:0 Дефенса и Хустисия - Годой Крус 2:2 Ланус - Годой Крус 2:2 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Годой Крус - Институто Кордоба 4:2 Банфилд - Годой Крус 2:0 Вилла Митре - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:2 Велес Сарсфилд - Годой Крус 1:1
Платенсе
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Уракан - Платенсе 1:1 Платенсе - Сармьенто 1:0 Тигре - Платенсе 1:1 Годой Крус - Платенсе 2:0
Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 1:1 Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:2 Платенсе - Архентинос Хуниорс 0:0 Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Бельграно - Платенсе 3:0 Платенсе - Ланус 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 3:2 Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Платенсе 3:1 Химнасия Ла-Плата - Платенсе 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 0:0 Платенсе - Уракан 0:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Платенсе - Сармьенто 1:0

Результаты матчей

Годой Крус
Платенсе

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
0:0
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

0:0
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%

Тоталы голов в матче

Годой Крус
Платенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1
7
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
2
3
4
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
10
5
4
11
1.5
4
11
1/4 финала
5 Годой Крус
3 Банфилд
3 Уракан
5 Платенсе
2 Ривер Плейт
1 Бельграно
8 Расинг Авельянеда
9 Росарио Сентраль
1/2 финала
Годой Крус
Платенсе
Ривер Плейт
Росарио Сентраль
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Бельграно Lucas Passerini 10 (1)
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 9
Бока Хуниорс Мерентиель Мигель 7 (1)
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 7 (1)
Росарио Сентраль Кампас Хаминтон 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 6
Унион Санта-Фе Franco Calderon 1 6
Сармьенто Diego Calcaterra 7
Унион Санта-Фе Пас Николас 7
Ривер Плейт Перес Энцо 1 5
Весь список
  • Дополнительное время
  • 121'
    Г О О О О Л - [player1] реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - Конечни Томас реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - Матео Пеллегрино реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - Родригес Диего II реализовал пенальти!
  • 91'
    Мы ожидаем дополнительного времени
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 28'
      Г О О О О Л - Salomon Rodriguez бьет в цель!
    • 21'
      Кристиан Нуньес получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Agustin Ocampo сделал результативную передачу.
    • 18'
      Г О О О О Л - Ronaldo Martinez бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
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