1:1
Пенальти
2
2
0'
0:1
18' ГолRonaldo Martinez
21' Желтая карточкаCristian Nunez
1:1
28' ГолSalomon Rodriguez
48' Желтая карточкаGaston Suso
59' Желтая карточкаRodrigo Saracho
62' Желтая карточкаNicolas Fernandez3
64' Желтая карточкаFranco Diaz
80' Желтая карточкаLeonel Picco
2 2
2:1
2:2
3:2
Ход матча
18'
21'
28'
48'
59'
64'
80'
121'
2:1
121'
2:2
121'
3:2
121'
3:3
Пен
2:2
Прогноз на матч от Liveresult
10
Hernan
Lopez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Hernan LopezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
19 Enzo Gaggi
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Oldra
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Ciro RiusНападающий
- Нападающий
-
-
-
14 Leonel Picco
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Palermo
История личных встреч
Годой Крус
Платенсе
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
7 матчей
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.86
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
48
90
Бомбардиры внутри турнира
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tadeo Allende
|4
|0.25
|Конечни Томас
|3
|0.19
|Hernan Lopez
|2
|0.13
|Pier Barrios
|1
|0.06
|Nicolas Fernandez3
|1
|0.06
|Salomon Rodriguez
|1
|0.06
|Daniel Barrea
|1
|0.06
|Гальдамес Томас
|0
|0
|Lucas Arce
|0
|0
Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ronaldo Martinez
|5
|0.31
|Maximiliano Zalazar
|2
|0.13
|Nicolas Castro1
|2 (1)
|0.13
|Agustin Ocampo
|1
|0.06
|Ciro Rius
|1
|0.06
|Ignacio Vazquez
|1
|0.06
|Luciano Ferreyra
|1
|0.06
|Nicolas Morgantini
|1
|0.06
|Nicolas Servetto
|1 (1)
|0.06
|Mateo Pellegrino
|0
|0
Карточки
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Конечни Томас
|4
|1
|Federico Rasmussen
|5
|0
|Nicolas Fernandez3
|5
|0
|Гальдамес Томас
|3
|1
|Daniel Barrea
|4
|0
|Bruno Sosa
|3
|0
|Manuel Guillen
|3
|0
|Cristian Nunez
|2
|0
|Pier Barrios
|2
|0
|Hernan Lopez
|2
|0
|Lucas Arce
|2
|0
|Родригес Диего II
|1
|0
|Rodrigo Saracho
|1
|0
|Juan Andrada
|1
|0
|Salomon Rodriguez
|1
|0
|Лусиано Мартин
|1
|0
|Facundo Altamira
|1
|0
|Tadeo Allende
|1
|0
Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gaston Suso
|4
|1
|Ciro Rius
|3
|1
|Franco Diaz
|4
|0
|Agustin Ocampo
|3
|0
|Nicolas Castro1
|3
|0
|Ronaldo Martinez
|2
|0
|Ramiro Macagno
|2
|0
|Nicolas Servetto
|2
|0
|Juan Infante
|2
|0
|Leonel Picco
|2
|0
|Nadir Zeineddin
|2
|0
|Росси Иван
|1
|0
|Miguel Jacquet
|1
|0
|Luciano Ferreyra
|1
|0
|Mateo Pellegrino
|1
|0
|Maximiliano Zalazar
|1
|0
|Manuel Tucker
|1
|0
Результаты матчей
Годой Крус
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Платенсе
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
3
6
Годой Крус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Платенсе
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
6
6
Годой Крус
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
Платенсе
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
9
12
Голы по времени матча
Забито
6
9
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
67%
1
11%
46-60
1
17%
3
33%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
5
14
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
1
20%
2
14%
1-15
2
40%
2
14%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
20%
2
14%
61-75
1
20%
5
36%
76-90
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
2
33%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
12
15
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
1
8%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
25%
1
7%
31-45
5
42%
2
13%
46-60
1
8%
4
27%
61-75
2
17%
5
33%
76-90
Пропущено
11
16
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
2
18%
3
19%
1-15
2
18%
2
13%
16-30
2
18%
1
6%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
1
9%
3
19%
61-75
3
27%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Годой Крус
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Годой Крус - Банфилд 0:0 Годой Крус - Бока Хуниорс 1:2 Сармьенто - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Платенсе 2:0
Тигре - Годой Крус 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 0:1 Годой Крус - Институто Кордоба 1:1 Годой Крус - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Бельграно 0:0 Дефенса и Хустисия - Годой Крус 2:2 Ланус - Годой Крус 2:2 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Годой Крус - Институто Кордоба 4:2 Банфилд - Годой Крус 2:0 Вилла Митре - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:2 Велес Сарсфилд - Годой Крус 1:1
Платенсе
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Уракан - Платенсе 1:1 Платенсе - Сармьенто 1:0 Тигре - Платенсе 1:1 Годой Крус - Платенсе 2:0
Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 1:1 Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:2 Платенсе - Архентинос Хуниорс 0:0 Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Бельграно - Платенсе 3:0 Платенсе - Ланус 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 3:2 Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Платенсе 3:1 Химнасия Ла-Плата - Платенсе 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 0:0 Платенсе - Уракан 0:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Платенсе - Сармьенто 1:0
Результаты матчей
Годой Крус
Платенсе
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
0:0
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
0:0
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
Тоталы голов в матче
Годой Крус
Платенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
43
17
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
62
34
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
105
411
411
|Бельграно
|Lucas Passerini
|10 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|9
|Бока Хуниорс
|Мерентиель Мигель
|7 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|7 (1)
|Росарио Сентраль
|Кампас Хаминтон
|6 (3)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 6
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|1 6
|Сармьенто
|Diego Calcaterra
|7
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|7
|Ривер Плейт
|Перес Энцо
|1 5