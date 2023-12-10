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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Годой Крус
1:1
Итог после пенальти
5
6
Платенсе
0'
0:1
18' Гол
Ronaldo Martinez
21' Желтая карточка
Cristian Nunez
1:1
28' Гол
Salomon Rodriguez
48' Желтая карточка
Gaston Suso
59' Желтая карточка
Rodrigo Saracho
62' Желтая карточка
Nicolas Fernandez3
65' Желтая карточка
Franco Diaz
80' Желтая карточка
Leonel Picco
5 6
Родригес Диего
2:1
2:2
Mateo Pellegrino
Конечни Томас
3:2
3:3
Gaston Suso
Tadeo Allende
3:3
3:3
Leonel Picco
Enzo Larrosa
3:3
3:4
Franco Diaz
Hernan Lopez
4:4
4:4
Luciano Ferreyra
Nicolas Fernandez3
4:4
4:4
Каччьябуэ Жеронимо
Lucas Arce
5:4
5:5
Nicolas Morgantini
Гальдамес Томас
5:5
5:5
Ciro Rius
Pier Barrios
6:5
6:6
Ignacio Vazquez
Federico Rasmussen
6:6
6:7
Raul Lozano
50
Родригес
Диего
II
4
Lucas
Arce
2
Pier
Barrios
23
Federico
Rasmussen
3
Гальдамес
Томас
5
Cristian
Nunez
13
Nicolas
Fernandez3
11
Tadeo
Allende
10
Hernan
Lopez
17
Конечни
Томас
20
Salomon
Rodriguez
12
Ramiro
Macagno
4
Nicolas
Morgantini
13
Ignacio
Vazquez
6
Gaston
Suso
2
Raul
Lozano
19
Facundo
Russo
8
Franco
Diaz
11
Nicolas
Castro1
10
Agustin
Ocampo
7
Mateo
Pellegrino
77
Ronaldo
Martinez
Годой Крус
4-2-3-1
Платенсе
4-4-2

История личных встреч

Годой Крус
Платенсе

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

7 матчей

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

КПЛ
2:0
ЛП
2:1
ЛП
2:1
ЛП
2:2
КПЛ
3:1
НБ
1:1
НБ
1:1

Голы

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.86
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

48
90

Бомбардиры внутри турнира

Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tadeo Allende 4 0.25
Конечни Томас 3 0.19
Hernan Lopez 2 0.13
Pier Barrios 1 0.06
Nicolas Fernandez3 1 0.06
Salomon Rodriguez 1 0.06
Daniel Barrea 1 0.06
Гальдамес Томас 0 0
Lucas Arce 0 0
Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronaldo Martinez 5 0.31
Maximiliano Zalazar 2 0.13
Nicolas Castro1 2 (1) 0.13
Agustin Ocampo 1 0.06
Ciro Rius 1 0.06
Ignacio Vazquez 1 0.06
Luciano Ferreyra 1 0.06
Nicolas Morgantini 1 0.06
Nicolas Servetto 1 (1) 0.06
Mateo Pellegrino 0 0

Карточки

Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конечни Томас 4 1
Federico Rasmussen 5 0
Nicolas Fernandez3 5 0
Гальдамес Томас 3 1
Daniel Barrea 4 0
Bruno Sosa 3 0
Manuel Guillen 3 0
Cristian Nunez 2 0
Pier Barrios 2 0
Hernan Lopez 2 0
Lucas Arce 2 0
Родригес Диего II 1 0
Rodrigo Saracho 1 0
Juan Andrada 1 0
Salomon Rodriguez 1 0
Лусиано Мартин 1 0
Facundo Altamira 1 0
Tadeo Allende 1 0
Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gaston Suso 4 1
Ciro Rius 3 1
Franco Diaz 4 0
Agustin Ocampo 3 0
Nicolas Castro1 3 0
Ronaldo Martinez 2 0
Ramiro Macagno 2 0
Nicolas Servetto 2 0
Juan Infante 2 0
Leonel Picco 2 0
Nadir Zeineddin 2 0
Росси Иван 1 0
Miguel Jacquet 1 0
Luciano Ferreyra 1 0
Mateo Pellegrino 1 0
Maximiliano Zalazar 1 0
Manuel Tucker 1 0

Результаты матчей

Годой Крус
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Платенсе
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

4
6
Годой Крус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Платенсе
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
6
Годой Крус
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
69% (11)
6% (1)
Платенсе
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

10
12

Голы по времени матча

Забито

7
10
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
3
30%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
57%
1
10%
46-60
1
14%
3
30%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

6
15
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
1
17%
2
13%
1-15
3
50%
3
20%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
1
17%
5
33%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
2
33%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

13
16
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
5 Не забивали 4
1
8%
1
6%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
3
23%
1
6%
31-45
5
38%
2
13%
46-60
1
8%
4
25%
61-75
2
15%
5
31%
76-90

Пропущено

12
17
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
2
17%
3
18%
1-15
3
25%
3
18%
16-30
2
17%
1
6%
31-45
1
8%
2
12%
46-60
1
8%
3
18%
61-75
3
25%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Годой Крус
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Годой Крус - Банфилд 0:0 Годой Крус - Бока Хуниорс 1:2 Сармьенто - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Платенсе 2:0
Тигре - Годой Крус 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 0:1 Годой Крус - Институто Кордоба 1:1 Годой Крус - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Бельграно 0:0 Дефенса и Хустисия - Годой Крус 2:2 Ланус - Годой Крус 2:2 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Годой Крус - Институто Кордоба 4:2 Банфилд - Годой Крус 2:0 Вилла Митре - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:2 Велес Сарсфилд - Годой Крус 1:1
Платенсе
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Уракан - Платенсе 1:1 Платенсе - Сармьенто 1:0 Тигре - Платенсе 1:1 Годой Крус - Платенсе 2:0
Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 1:1 Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:2 Платенсе - Архентинос Хуниорс 0:0 Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Бельграно - Платенсе 3:0 Платенсе - Ланус 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 3:2 Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Платенсе 3:1 Химнасия Ла-Плата - Платенсе 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 0:0 Платенсе - Уракан 0:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Платенсе - Сармьенто 1:0

Результаты матчей

Годой Крус
Платенсе

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
0:0
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
4 раза 44%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Точный счет

0:0
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%

Тоталы голов в матче

Годой Крус
Платенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1
8
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
7
2
3
4
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
11
5
4
12
1.5
4
12
1/4 финала
5 Годой Крус
3 Банфилд
3 Уракан
5 Платенсе
2 Ривер Плейт
1 Бельграно
8 Расинг Авельянеда
9 Росарио Сентраль
1/2 финала
6 Годой Крус
7 Платенсе
Ривер Плейт
Росарио Сентраль
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Бельграно Lucas Passerini 10 (1)
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 9
Бока Хуниорс Мерентиель Мигель 7 (1)
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 7 (1)
Росарио Сентраль Кампас Хаминтон 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 6
Унион Санта-Фе Franco Calderon 1 6
Сармьенто Diego Calcaterra 7
Унион Санта-Фе Пас Николас 7
Ривер Плейт Перес Энцо 1 5
Весь список
  • 121'
    Г О О О О Л - Lucas Arce реализовал пенальти!
  • 121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Каччьябуэ Жеронимо не забивает в серии пенальти
  • 121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Nicolas Fernandez не забивает в серии пенальти
  • 121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Лусиано Феррейра не забивает в серии пенальти
  • 121'
    Г О О О О Л - Эрнан Лопес реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - Franco Diaz реализовал пенальти!
  • 121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Enzo Larrosa не забивает в серии пенальти
  • 121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Леонель Пикко не забивает в серии пенальти
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 121'
      ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Tadeo Allende не забивает в серии пенальти
    • 121'
      Г О О О О Л - Гастон Сусо реализовал пенальти!
    • 121'
      Г О О О О Л - Конечни Томас реализовал пенальти!
    • 121'
      Г О О О О Л - Матео Пеллегрино реализовал пенальти!
    • 121'
      Г О О О О Л - Родригес Диего II реализовал пенальти!
    • 91'
      Матч закончился после серии пенальти
    • 91'
      Мы ожидаем дополнительного времени
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 28'
      Г О О О О Л - Salomon Rodriguez бьет в цель!
    • 21'
      Кристиан Нуньес получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Agustin Ocampo сделал результативную передачу.
    • 18'
      Г О О О О Л - Ronaldo Martinez бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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