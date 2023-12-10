1:1
Итог после пенальти
5
6
0'
0:1
18' ГолRonaldo Martinez
21' Желтая карточкаCristian Nunez
1:1
28' ГолSalomon Rodriguez
48' Желтая карточкаGaston Suso
59' Желтая карточкаRodrigo Saracho
62' Желтая карточкаNicolas Fernandez3
65' Желтая карточкаFranco Diaz
80' Желтая карточкаLeonel Picco
5 6
2:1
2:2
3:2
3:3
3:3
3:3
3:3
3:4
4:4
4:4
5:4
5:5
5:5
6:5
6:6
6:7
Ход матча
18'
21'
28'
48'
59'
65'
80'
121'
2:1
121'
2:2
121'
3:2
121'
3:3
121'
3:3
121'
3:3
121'
3:3
121'
3:4
121'
4:4
121'
4:4
122'
122'
122'
5:4
122'
122'
5:5
122'
5:5
122'
6:5
122'
6:6
122'
122'
6:7
Пен
5:6
Прогноз на матч от Liveresult
10
Hernan
Lopez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Hernan LopezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
19 Enzo Gaggi
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Oldra
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Ciro RiusНападающий
- Нападающий
-
-
-
14 Leonel Picco
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Palermo
История личных встреч
Годой Крус
Платенсе
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
7 матчей
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.86
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
48
90
Бомбардиры внутри турнира
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tadeo Allende
|4
|0.25
|Конечни Томас
|3
|0.19
|Hernan Lopez
|2
|0.13
|Pier Barrios
|1
|0.06
|Nicolas Fernandez3
|1
|0.06
|Salomon Rodriguez
|1
|0.06
|Daniel Barrea
|1
|0.06
|Гальдамес Томас
|0
|0
|Lucas Arce
|0
|0
Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ronaldo Martinez
|5
|0.31
|Maximiliano Zalazar
|2
|0.13
|Nicolas Castro1
|2 (1)
|0.13
|Agustin Ocampo
|1
|0.06
|Ciro Rius
|1
|0.06
|Ignacio Vazquez
|1
|0.06
|Luciano Ferreyra
|1
|0.06
|Nicolas Morgantini
|1
|0.06
|Nicolas Servetto
|1 (1)
|0.06
|Mateo Pellegrino
|0
|0
Карточки
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Конечни Томас
|4
|1
|Federico Rasmussen
|5
|0
|Nicolas Fernandez3
|5
|0
|Гальдамес Томас
|3
|1
|Daniel Barrea
|4
|0
|Bruno Sosa
|3
|0
|Manuel Guillen
|3
|0
|Cristian Nunez
|2
|0
|Pier Barrios
|2
|0
|Hernan Lopez
|2
|0
|Lucas Arce
|2
|0
|Родригес Диего II
|1
|0
|Rodrigo Saracho
|1
|0
|Juan Andrada
|1
|0
|Salomon Rodriguez
|1
|0
|Лусиано Мартин
|1
|0
|Facundo Altamira
|1
|0
|Tadeo Allende
|1
|0
Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gaston Suso
|4
|1
|Ciro Rius
|3
|1
|Franco Diaz
|4
|0
|Agustin Ocampo
|3
|0
|Nicolas Castro1
|3
|0
|Ronaldo Martinez
|2
|0
|Ramiro Macagno
|2
|0
|Nicolas Servetto
|2
|0
|Juan Infante
|2
|0
|Leonel Picco
|2
|0
|Nadir Zeineddin
|2
|0
|Росси Иван
|1
|0
|Miguel Jacquet
|1
|0
|Luciano Ferreyra
|1
|0
|Mateo Pellegrino
|1
|0
|Maximiliano Zalazar
|1
|0
|Manuel Tucker
|1
|0
Результаты матчей
Годой Крус
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Платенсе
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
4
6
Годой Крус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Платенсе
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
6
6
Годой Крус
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
69% (11)
6% (1)
Платенсе
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
10
12
Голы по времени матча
Забито
7
10
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
3
30%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
57%
1
10%
46-60
1
14%
3
30%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
6
15
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
1
17%
2
13%
1-15
3
50%
3
20%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
1
17%
5
33%
76-90
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
2
33%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
13
16
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
5 Не забивали 4
1
8%
1
6%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
3
23%
1
6%
31-45
5
38%
2
13%
46-60
1
8%
4
25%
61-75
2
15%
5
31%
76-90
Пропущено
12
17
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
2
17%
3
18%
1-15
3
25%
3
18%
16-30
2
17%
1
6%
31-45
1
8%
2
12%
46-60
1
8%
3
18%
61-75
3
25%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Годой Крус
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Годой Крус - Банфилд 0:0 Годой Крус - Бока Хуниорс 1:2 Сармьенто - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Платенсе 2:0
Тигре - Годой Крус 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 0:1 Годой Крус - Институто Кордоба 1:1 Годой Крус - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Бельграно 0:0 Дефенса и Хустисия - Годой Крус 2:2 Ланус - Годой Крус 2:2 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Годой Крус - Институто Кордоба 4:2 Банфилд - Годой Крус 2:0 Вилла Митре - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:2 Велес Сарсфилд - Годой Крус 1:1
Платенсе
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Уракан - Платенсе 1:1 Платенсе - Сармьенто 1:0 Тигре - Платенсе 1:1 Годой Крус - Платенсе 2:0
Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 1:1 Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:2 Платенсе - Архентинос Хуниорс 0:0 Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Бельграно - Платенсе 3:0 Платенсе - Ланус 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 3:2 Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Платенсе 3:1 Химнасия Ла-Плата - Платенсе 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 0:0 Платенсе - Уракан 0:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Платенсе - Сармьенто 1:0
Результаты матчей
Годой Крус
Платенсе
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
0:0
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
4 раза 44%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
Точный счет
0:0
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
Тоталы голов в матче
Годой Крус
Платенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
43
18
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
72
34
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
115
412
412
|Бельграно
|Lucas Passerini
|10 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|9
|Бока Хуниорс
|Мерентиель Мигель
|7 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|7 (1)
|Росарио Сентраль
|Кампас Хаминтон
|6 (3)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 6
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|1 6
|Сармьенто
|Diego Calcaterra
|7
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|7
|Ривер Плейт
|Перес Энцо
|1 5