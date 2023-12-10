0:0
Итог после пенальти
0
2
0'
45' Желтая карточкаFacundo Mallo
50' Желтая карточкаСандез Агустин
61' Желтая карточкаDamian Alberto Martinez
63' Желтая карточкаПерес Энцо
84' Желтая карточкаКолидио Факундо
90' Желтая карточкаDannovi Quinonez
0 2
0:0
0:1
0:1
0:2
0:2
Ход матча
45'
50'
63'
84'
90'
121'
0:0
121'
121'
121'
0:1
121'
0:1
121'
0:2
121'
0:2
Пен
0:2
Прогноз на матч от Liveresult
17
Диас
Пауло
24
Перес
Энцо
36
Солари
Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
-
36 Солари ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Демичелис Мартин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Kevin OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
История личных встреч
Ривер Плейт
Росарио Сентраль
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
69.2%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.6%
46.2%
11 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 5 побед
26 матчей
38.5%
34.6%
26.9%
10 побед 9 ничьих 7 побед
Первый тайм
26.9%
46.2%
26.9%
7 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
42.3%
38.5%
19.2%
11 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
17
Голов в среднем за матч
1.33
1.55
Среднее время на гол
67
58
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
1.64
0.67
Среднее время на гол
55
135
Всего голов
38
27
Голов в среднем за матч
1.46
1.04
Тотал матчей
2.5
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
61
86
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борха Мигель
|6 (1)
|0.38
|Рондон Саломон
|6
|0.38
|Солари Пабло
|4
|0.25
|Барко Эсекьель
|2
|0.13
|Де ла Крус Николас
|2
|0.13
|Колидио Факундо
|1
|0.06
|Диас Энцо Эрнан
|1
|0.06
|Мартинес Гонсало
|1
|0.06
|Диас Пауло
|1
|0.06
|Палавесино Агустин
|1
|0.06
|Фернандес Игнасио
|0
|0
|Симон Сантьяго
|0
|0
|Перес Энцо
|0
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампас Хаминтон
|6 (1)
|0.38
|Victor Malcorra
|3
|0.19
|Luca Martinez Dupuy
|2
|0.13
|Tobias Cervera
|2
|0.13
|Damian Alberto Martinez
|1
|0.06
|Комар Хуан
|1
|0.06
|Сандез Агустин
|1
|0.06
|Ловера Максимилиано
|1 (1)
|0.06
|Tomas O'Connor
|0
|0
|Laurtaro Giaccone
|0
|0
|Carlos Quintana
|0
|0
|Facundo Mallo
|0
|0
|Octavio Bianchi
|0
|0
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Энцо
|6
|1
|Альендро Родриго
|4
|0
|Фернандес Игнасио
|3
|0
|Диас Пауло
|3
|0
|Каско Милтон
|2
|0
|Фунес Мори
|2
|0
|Лансини Мануэль
|2
|0
|Пирес Леандро
|2
|0
|Барко Эсекьель
|2
|0
|Де ла Крус Николас
|2
|0
|Колидио Факундо
|2
|0
|Диас Энцо Эрнан
|2
|0
|Рондон Саломон
|1
|0
|Армани Франко
|1
|0
|Краневиттер Матиас
|1
|0
|Борха Мигель
|1
|0
|Палавесино Агустин
|1
|0
|Эррера Марсело II
|1
|0
|Солари Пабло
|1
|0
|Симон Сантьяго
|1
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Damian Alberto Martinez
|6
|0
|Tomas O'Connor
|5
|0
|Комар Хуан
|3
|1
|Victor Malcorra
|4
|0
|Kevin Ortiz
|4
|0
|Facundo Mallo
|3
|0
|Кампас Хаминтон
|3
|0
|Carlos Quintana
|2
|0
|Сандез Агустин
|2
|0
|Alejo Toledo
|2
|0
|Ловера Максимилиано
|1
|0
|Alan Rodriguez2
|1
|0
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0
|Dannovi Quinonez
|1
|0
|Octavio Bianchi
|1
|0
Результаты матчей
Ривер Плейт
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
1
2
Ривер Плейт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Росарио Сентраль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
7
11
Ривер Плейт
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Росарио Сентраль
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
47% (7)
53% (8)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
8
13
Голы по времени матча
Забито
15
6
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
1
7%
1
17%
1-15
2
13%
1
17%
16-30
1
7%
2
33%
31-45
2
13%
1
17%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
7
47%
0
0%
76-90
Пропущено
6
12
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
2
33%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
33%
4
33%
76-90
Забито
11
11
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
9%
1
9%
1-15
3
27%
1
9%
16-30
2
18%
4
36%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
2
18%
61-75
2
18%
3
27%
76-90
Пропущено
11
5
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
2
40%
16-30
2
18%
1
20%
31-45
2
18%
2
40%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Забито
26
17
10 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 4
2
8%
2
12%
1-15
5
19%
2
12%
16-30
3
12%
6
35%
31-45
4
15%
1
6%
46-60
3
12%
3
18%
61-75
9
35%
3
18%
76-90
Пропущено
17
17
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
3
18%
1
6%
1-15
3
18%
3
18%
16-30
3
18%
4
24%
31-45
4
24%
4
24%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
3
18%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Эстрелла - Ривер Плейт 2:5 Ривер Плейт - Бельграно 2:1 Ривер Плейт - Институто Кордоба 0:0 Ривер Плейт - Расинг Клуб Аруба 1:1
Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:1 Ривер Плейт - Уракан 1:2 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Колон - Ривер Плейт 2:2 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 1:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:2 Банфилд - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:0 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 3:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:0 Ривер Плейт - Барракас Сентраль 5:1 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:1
Росарио Сентраль
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 2:2 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:2 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 1:1
Росарио Сентраль - Архентинос Хуниорс 3:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Росарио Сентраль - Уракан 1:0 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Колон - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:0 Банфилд - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 0:0 Чако Фор Эвер - Росарио Сентраль 1:0 Бельграно - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:3 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0
Результаты матчей
Ривер Плейт
Росарио Сентраль
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Ривер Плейт
Росарио Сентраль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
44
35
35
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
43
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
123
87
510
312
213
114
114
|Бельграно
|Lucas Passerini
|10 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|9
|Бока Хуниорс
|Мерентиель Мигель
|7 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|7 (1)
|Росарио Сентраль
|Кампас Хаминтон
|6 (3)
|Ривер Плейт
|Перес Энцо
|1 6
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 6
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|1 6
|Сармьенто
|Diego Calcaterra
|7
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|7