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  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Ривер Плейт
0:0
Итог после пенальти
0
2
Росарио Сентраль
0'
45' Желтая карточка
Facundo Mallo
50' Желтая карточка
Сандез Агустин
61' Желтая карточка
Damian Alberto Martinez
63' Желтая карточка
Перес Энцо
84' Желтая карточка
Колидио Факундо
90' Желтая карточка
Dannovi Quinonez
0 2
Диас Энцо Эрнан
0:0
0:1
Ловера Максимилиано
Палавесино Агустин
0:1
0:1
Кампас Хаминтон
Мартинес Гонсало
0:1
0:2
Victor Malcorra
Лансини Мануэль
0:2
1
Армани
Франко
2
Боселли
Себастьян
17
Диас
Пауло
3
Фунес
Мори
13
Диас
Энцо
Эрнан
11
Де
ла
Крус
Николас
24
Перес
Энцо
36
Солари
Пабло
21
Барко
Эсекьель
16
Колидио
Факундо
25
Рондон
Саломон
1
Броун
Хорхе
4
Damian
Alberto
Martinez
15
Facundo
Mallo
2
Carlos
Quintana
3
Сандез
Агустин
45
Kevin
Ortiz
8
Alejo
Toledo
30
Tomas
O'Connor
10
Victor
Malcorra
13
Кампас
Хаминтон
29
Luca
Martinez
Dupuy
Ривер Плейт
4-2-3-1
Росарио Сентраль
4-2-3-1

История личных встреч

Ривер Плейт
Росарио Сентраль

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
69.2%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
46.2%
11 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 5 побед

26 матчей

38.5%
34.6%
26.9%
10 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

26.9%
46.2%
26.9%
7 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.3%
38.5%
19.2%
11 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

КПЛ
3:1
ЛП
3:3
ЛП
1:2
ЛП
2:2
КПЛ
3:0
КДМЗ3
0:2
КДМЗ3
2:1
С
0:1
С
1:1
С
2:0
П
0:0
К
4:3
П
3:3
КА
0:2
П
2:0
КА
0:0
П
2:0
П
1:1
П
1:0
ПБ
0:0
НБ
1:1
ПА
0:0
ПА
2:1
ПА
1:2
ПА
2:0
ПА
2:1

Голы

Всего голов

20
17

Голов в среднем за матч

1.33
1.55

Среднее время на гол

67
58

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

1.64
0.67

Среднее время на гол

55
135

Всего голов

38
27

Голов в среднем за матч

1.46
1.04

Тотал матчей

2.5
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

61
86

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борха Мигель 6 (1) 0.38
Рондон Саломон 6 0.38
Солари Пабло 4 0.25
Барко Эсекьель 2 0.13
Де ла Крус Николас 2 0.13
Колидио Факундо 1 0.06
Диас Энцо Эрнан 1 0.06
Мартинес Гонсало 1 0.06
Диас Пауло 1 0.06
Палавесино Агустин 1 0.06
Фернандес Игнасио 0 0
Симон Сантьяго 0 0
Перес Энцо 0 0
Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампас Хаминтон 6 (1) 0.38
Victor Malcorra 3 0.19
Luca Martinez Dupuy 2 0.13
Tobias Cervera 2 0.13
Damian Alberto Martinez 1 0.06
Комар Хуан 1 0.06
Сандез Агустин 1 0.06
Ловера Максимилиано 1 (1) 0.06
Tomas O'Connor 0 0
Laurtaro Giaccone 0 0
Carlos Quintana 0 0
Facundo Mallo 0 0
Octavio Bianchi 0 0

Карточки

Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Энцо 6 1
Альендро Родриго 4 0
Фернандес Игнасио 3 0
Диас Пауло 3 0
Каско Милтон 2 0
Фунес Мори 2 0
Лансини Мануэль 2 0
Пирес Леандро 2 0
Барко Эсекьель 2 0
Де ла Крус Николас 2 0
Колидио Факундо 2 0
Диас Энцо Эрнан 2 0
Рондон Саломон 1 0
Армани Франко 1 0
Краневиттер Матиас 1 0
Борха Мигель 1 0
Палавесино Агустин 1 0
Эррера Марсело II 1 0
Солари Пабло 1 0
Симон Сантьяго 1 0
Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Damian Alberto Martinez 6 0
Tomas O'Connor 5 0
Комар Хуан 3 1
Victor Malcorra 4 0
Kevin Ortiz 4 0
Facundo Mallo 3 0
Кампас Хаминтон 3 0
Carlos Quintana 2 0
Сандез Агустин 2 0
Alejo Toledo 2 0
Ловера Максимилиано 1 0
Alan Rodriguez2 1 0
Luca Martinez Dupuy 1 0
Dannovi Quinonez 1 0
Octavio Bianchi 1 0

Результаты матчей

Ривер Плейт
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

1
2
Ривер Плейт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Росарио Сентраль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

7
11
Ривер Плейт
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Росарио Сентраль
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
47% (7)
53% (8)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

8
13

Голы по времени матча

Забито

15
6
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
1
7%
1
17%
1-15
2
13%
1
17%
16-30
1
7%
2
33%
31-45
2
13%
1
17%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
7
47%
0
0%
76-90

Пропущено

6
12
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
2
33%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
33%
4
33%
76-90

Забито

11
11
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
9%
1
9%
1-15
3
27%
1
9%
16-30
2
18%
4
36%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
2
18%
61-75
2
18%
3
27%
76-90

Пропущено

11
5
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
2
40%
16-30
2
18%
1
20%
31-45
2
18%
2
40%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Забито

26
17
10 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 4
2
8%
2
12%
1-15
5
19%
2
12%
16-30
3
12%
6
35%
31-45
4
15%
1
6%
46-60
3
12%
3
18%
61-75
9
35%
3
18%
76-90

Пропущено

17
17
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
3
18%
1
6%
1-15
3
18%
3
18%
16-30
3
18%
4
24%
31-45
4
24%
4
24%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
3
18%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ривер Плейт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Эстрелла - Ривер Плейт 2:5 Ривер Плейт - Бельграно 2:1 Ривер Плейт - Институто Кордоба 0:0 Ривер Плейт - Расинг Клуб Аруба 1:1
Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:1 Ривер Плейт - Уракан 1:2 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Колон - Ривер Плейт 2:2 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 1:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:2 Банфилд - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:0 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 3:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:0 Ривер Плейт - Барракас Сентраль 5:1 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:1
Росарио Сентраль
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 2:2 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:2 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 1:1
Росарио Сентраль - Архентинос Хуниорс 3:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Росарио Сентраль - Уракан 1:0 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Колон - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:0 Банфилд - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 0:0 Чако Фор Эвер - Росарио Сентраль 1:0 Бельграно - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:3 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0

Результаты матчей

Ривер Плейт
Росарио Сентраль

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Ривер Плейт
Росарио Сентраль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
3
5
3
5
2.5
2
6
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
4
3
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
12
3
8
7
1.5
5
10
3
12
2.5
2
13
1
14
3.5
1
14
4.5
1/4 финала
5 Годой Крус
3 Банфилд
3 Уракан
5 Платенсе
2 Ривер Плейт
1 Бельграно
8 Расинг Авельянеда
9 Росарио Сентраль
1/2 финала
6 Годой Крус
7 Платенсе
0 Ривер Плейт
2 Росарио Сентраль
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Бельграно Lucas Passerini 10 (1)
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 9
Бока Хуниорс Мерентиель Мигель 7 (1)
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 7 (1)
Росарио Сентраль Кампас Хаминтон 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ривер Плейт Перес Энцо 1 6
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 6
Унион Санта-Фе Franco Calderon 1 6
Сармьенто Diego Calcaterra 7
Унион Санта-Фе Пас Николас 7
Весь список
  • 91'
    Мы ожидаем дополнительного времени
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Facundo Mallo получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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