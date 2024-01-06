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Тур: 1. Стадион: .
Базель
0:0
Первый тайм: 26'
Бавария
0'
Прогнозы 117
Базель 3.4% (4)
X 6% (7)
Бавария 90.6% (106)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Базель
Ничья
Бавария
13.00
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Базель
Бавария

История личных встреч

Базель
Бавария

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

5 матчей

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЧ
7:0
ЛЧ
1:0
ЛЧ
3:0
ЛЧ
1:2
ТМС
1:3

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

5
1.67

Среднее время на гол

18
54

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

2.6
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

34
90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Люцерн - Базель 0:1 Базель - Грасcхоппер 0:1 Лугано - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1
Базель - Санкт-Галлен 2:0 Серветт - Базель 4:1 Базель - Ивердон 2:1 Кринс - Базель 0:1 Лозанна - Базель 3:0 Базель - Серветт 0:1 Янг Бойз - Базель 3:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Базель - Люцерн 1:1 Ивердон - Базель 3:2 ФК Боспорус - Базель 0:8 Мец - Базель 1:1 Базель - Цюрих 2:2 ФК Сен-Блез - Базель 1:8 Базель - Лозанна 1:2 Грасcхоппер - Базель 3:1
Бавария
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Вольфсбург - Бавария 1:2 Бавария - Штутгарт 3:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1
Бавария - Копенгаген 0:0 Кёльн - Бавария 0:1 Бавария - Хайденхайм 4:2 Бавария - Галатасарай 2:1 Боруссия Д - Бавария 0:4 Саарбрюккен - Бавария 2:1 Бавария - Дармштадт 8:0 Галатасарай - Бавария 1:3 Майнц - Бавария 1:3 Бавария - Фрайбург 3:0 Копенгаген - Бавария 1:2 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Пройссен Мюнстер - Бавария 0:4 Бавария - Бохум 7:0 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Бавария - Байер Л 2:2
  • Первый тайм
  • Угловой
    27'
    Угловой в исполнении гостей снова не получился опасным, пока "стандарты" у "Баварии" совсем не идут.
  • 26'
    Кейн со штрафного попытался пробить в ближний угол, однако мяч зацепил "стенку" и прошел выше ворот.
  • Фол, нарушение
    25'
    Мусиала зарабатывает опасный штрафной у левого угла, посмотрим, что придумает "Бавария".
  • 22'
    Кейн получает мяч на левом краю штрафной, однако удар с левой от англичанина успевает накрыть защитник, арбитры при этом назначают удар от ворот.
  • Угловой
    20'
    Киммих с углового исполняет подачу на ближнюю штангу, однако игроки "Базеля" спокойно мяч выбивают.
  • 19'
    Подачу с левого фланга в направлении Мюллера в падении прерывает Фрай, очередной угловой исполнит "Бавария".
  • Опасный момент
    18'
    Дэвис после передачи Геррейру по флангу врывается в штрафную с левого края и катит на Мюллера, который без помех пробивает рядом со штангой!
  • Опасный момент
    16'
    Мюллер получает мяч на правом краю штрафной после диагонального перевода и пробивает с отскоком от газона, но Хитц спасает свои ворота!
  • 15'
    Треть первого тайма отыграли команды, пока встреча изобилует нарушениями правил, а вот футбола не так много.
  • Фол, нарушение
    13'
    Теперь Дэвис, пройдя одного соперника на фланге, врезался в Ланга, еще один фол в пользу "Базеля".
  • Фол, нарушение
    12'
    Снова не удается мюнхенцам войти в штрафную "Базеля", а Павлович фолит против соперника у чужой штрафной.
  • Угловой
    10'
    Угловой в исполнении "Баварии" вновь не привел к опасному моменту, как и попытка вернуть мяч в штрафную вторым темпом.
  • 9'
    Штрафной на правом фланге заработала "Бавария", Упамекано вылетал на дальнюю штангу, но защитник "Базеля" его опередил.
  • Угловой
    7'
    Киммих подает угловой с правого фланга, направляя мяч на ближнюю штангу, но оборона "Базеля" справляется.
  • 6'
    Мюллер получает мяч от Кейна на правом краю штрафной, однако защитник успевает помешать Томасу, выбив снаряд на угловой.
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    • 5'
      Первая попытка хозяев добраться до штрафной мюнхенцев претерпела неудачу - Дэвис мяч перехватывает.
    • Угловой
      3'
      Первый угловой в исполнении "Баварии" не приводит к опасному моменту, но мяч быстро возвращается под контроль гостей.
    • Опасный момент
      2'
      Кейн с правого края штрафной неожиданно закидывает мяч за шиворот Хитцу, голкипер хозяев не без труда переводит снаряд на угловой!
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в товарищеском матче "Базель" принимает "Баварию". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
    • 88 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
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    Прогнозы 117
    Базель 3.4% (4)
    X 6% (7)
    Бавария 90.6% (106)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Базель
    Ничья
    Бавария
    13.00
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    8.40
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    1.20
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Базель 0:0 Бавария

    Исход игры
    Базель
    3.4% (4)
    Ничья
    6% (7)
    Бавария
    90.6% (106)
    Тотал 2.5
    Больше
    81.48% (88)
    Меньше
    18.52% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    77.78% (84)
    Нет
    22.22% (24)
    Популярный счёт
    1:2 Бавария
    33.3% (39)
    1:3 Бавария
    23.1% (27)
    0:2 Бавария
    13.7% (16)
    2:2 Ничья
    5.1% (6)
    2:4 Бавария
    3.4% (4)
    1:4 Бавария
    3.4% (4)
    2:3 Бавария
    2.6% (3)
    0:1 Бавария
    2.6% (3)
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