Дэвис после передачи Геррейру по флангу врывается в штрафную с левого края и катит на Мюллера, который без помех пробивает рядом со штангой!

Подачу с левого фланга в направлении Мюллера в падении прерывает Фрай, очередной угловой исполнит "Бавария".

Киммих с углового исполняет подачу на ближнюю штангу, однако игроки "Базеля" спокойно мяч выбивают.

Кейн получает мяч на левом краю штрафной, однако удар с левой от англичанина успевает накрыть защитник, арбитры при этом назначают удар от ворот.

Мусиала зарабатывает опасный штрафной у левого угла, посмотрим, что придумает "Бавария".

Кейн со штрафного попытался пробить в ближний угол, однако мяч зацепил "стенку" и прошел выше ворот.

Угловой в исполнении гостей снова не получился опасным, пока "стандарты" у "Баварии" совсем не идут.

16' Мюллер получает мяч на правом краю штрафной после диагонального перевода и пробивает с отскоком от газона, но Хитц спасает свои ворота!

15' Треть первого тайма отыграли команды, пока встреча изобилует нарушениями правил, а вот футбола не так много.

13' Теперь Дэвис, пройдя одного соперника на фланге, врезался в Ланга, еще один фол в пользу "Базеля".

12' Снова не удается мюнхенцам войти в штрафную "Базеля", а Павлович фолит против соперника у чужой штрафной.

10' Угловой в исполнении "Баварии" вновь не привел к опасному моменту, как и попытка вернуть мяч в штрафную вторым темпом.

9' Штрафной на правом фланге заработала "Бавария", Упамекано вылетал на дальнюю штангу, но защитник "Базеля" его опередил.

7' Киммих подает угловой с правого фланга, направляя мяч на ближнюю штангу, но оборона "Базеля" справляется.