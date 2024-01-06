Тур: 1. Стадион: Санкт-Якоб Парк.
0'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
-
30 Каде АнтонПолузащитник
-
31 Доминик ШмидПолузащитник
-
40 Вейга РенатоПолузащитник
- Нападающий
-
35 Бенни РомэоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Сальви МиркоВратарь
-
32 Аджеи Йонас
-
43 _Akahomen M.
-
48 _Akale K.
-
-
33 _Gauto J. C.
-
41 _Ismaili E.
-
42 _Jashari E.
-
38 _Kayombo A.
-
-
46 _Ryter Y.
-
47 _Senaya E.
-
49 _Trondle K.
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Ульрайх СвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Ноэль АсекоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Тель МатисПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Тухель Томас
История личных встреч
Базель
Бавария
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
5 матчей
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
5
1.67
Среднее время на гол
18
54
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
2.6
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
34
90
Результаты последних матчей
Базель
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Люцерн - Базель 0:1 Базель - Грасcхоппер 0:1 Лугано - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1
Базель - Санкт-Галлен 2:0 Серветт - Базель 4:1 Базель - Ивердон 2:1 Кринс - Базель 0:1 Лозанна - Базель 3:0 Базель - Серветт 0:1 Янг Бойз - Базель 3:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Базель - Люцерн 1:1 Ивердон - Базель 3:2 ФК Боспорус - Базель 0:8 Мец - Базель 1:1 Базель - Цюрих 2:2 ФК Сен-Блез - Базель 1:8 Базель - Лозанна 1:2 Грасcхоппер - Базель 3:1
Бавария
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Вольфсбург - Бавария 1:2 Бавария - Штутгарт 3:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1
Бавария - Копенгаген 0:0 Кёльн - Бавария 0:1 Бавария - Хайденхайм 4:2 Бавария - Галатасарай 2:1 Боруссия Д - Бавария 0:4 Саарбрюккен - Бавария 2:1 Бавария - Дармштадт 8:0 Галатасарай - Бавария 1:3 Майнц - Бавария 1:3 Бавария - Фрайбург 3:0 Копенгаген - Бавария 1:2 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Пройссен Мюнстер - Бавария 0:4 Бавария - Бохум 7:0 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Бавария - Байер Л 2:2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Базель 0:0 Бавария
Исход игры
Базель
3.4% (4)
Ничья
6% (7)
Бавария
90.6% (106)
Тотал 2.5
Больше
81.48% (88)
Меньше
18.52% (20)
Обе команды забьют
Да
77.78% (84)
Нет
22.22% (24)
Популярный счёт
1:2 Бавария
33.3% (39)
1:3 Бавария
23.1% (27)
0:2 Бавария
13.7% (16)
2:2 Ничья
5.1% (6)
2:4 Бавария
3.4% (4)
1:4 Бавария
3.4% (4)
2:3 Бавария
2.6% (3)
0:1 Бавария
2.6% (3)
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