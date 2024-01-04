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Тур: 1.
Базель
 
Позже
Бавария
Прогнозы 48
Базель 2.1% (1)
X 8.3% (4)
Бавария 89.6% (43)
Все прогнозы

История личных встреч

Базель
Бавария

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

5 матчей

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЧ
7:0
ЛЧ
1:0
ЛЧ
3:0
ЛЧ
1:2
ТМС
1:3

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

5
1.67

Среднее время на гол

18
54

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

2.6
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

34
90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Люцерн - Базель 0:1 Базель - Грасcхоппер 0:1 Лугано - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1
Базель - Санкт-Галлен 2:0 Серветт - Базель 4:1 Базель - Ивердон 2:1 Кринс - Базель 0:1 Лозанна - Базель 3:0 Базель - Серветт 0:1 Янг Бойз - Базель 3:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Базель - Люцерн 1:1 Ивердон - Базель 3:2 ФК Боспорус - Базель 0:8 Мец - Базель 1:1 Базель - Цюрих 2:2 ФК Сен-Блез - Базель 1:8 Базель - Лозанна 1:2 Грасcхоппер - Базель 3:1
Бавария
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Вольфсбург - Бавария 1:2 Бавария - Штутгарт 3:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1
Бавария - Копенгаген 0:0 Кёльн - Бавария 0:1 Бавария - Хайденхайм 4:2 Бавария - Галатасарай 2:1 Боруссия Д - Бавария 0:4 Саарбрюккен - Бавария 2:1 Бавария - Дармштадт 8:0 Галатасарай - Бавария 1:3 Майнц - Бавария 1:3 Бавария - Фрайбург 3:0 Копенгаген - Бавария 1:2 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Пройссен Мюнстер - Бавария 0:4 Бавария - Бохум 7:0 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Бавария - Байер Л 2:2
  • Текстовая онлайн трансляция матча Базель - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 января 2024, осталось 2 дня 6 часов 47 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 31.3% пользователей.
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    • Прогнозы 48
    Базель 2.1% (1)
    X 8.3% (4)
    Бавария 89.6% (43)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Базель - Бавария онлайн

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    Прогнозы на матч Базель - Бавария

    Исход игры
    Базель
    2.1% (1)
    Ничья
    8.3% (4)
    Бавария
    89.6% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.6% (36)
    Меньше
    23.4% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    76.6% (36)
    Нет
    23.4% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Бавария
    31.3% (15)
    1:3 Бавария
    27.1% (13)
    0:2 Бавария
    12.5% (6)
    0:1 Бавария
    6.3% (3)
    2:2 Ничья
    6.3% (3)
    1:4 Бавария
    4.2% (2)
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