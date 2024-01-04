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Тур: 3. Стадион: .
Сандерленд
 
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Ньюкасл
Прогнозы 57
Сандерленд 7% (4)
X 10.5% (6)
Ньюкасл 82.5% (47)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Сандерленд
Ничья
Ньюкасл
4.55
4.23
4.15
Все Коэффициенты

История личных встреч

Сандерленд
Ньюкасл

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

16 матчей

43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
5:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.38
1.38

Среднее время на гол

65
65

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.25
0.75

Среднее время на гол

72
120

Всего голов

21
17

Голов в среднем за матч

1.31
1.06

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

68
84

Результаты последних матчей

Сандерленд
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сандерленд - Престон Норт Энд 2:0 Ротерхэм - Сандерленд 1:1 Халл Сити - Сандерленд 0:1 Сандерленд - Ковентри 0:3
Бристоль Сити - Сандерленд 1:0 Сандерленд - Лидс 1:0 Сандерленд - Вест Бромвич 2:1 Миллуолл - Сандерленд 1:1 Сандерленд - Хаддерсфилд Таун 1:2 Плимут - Сандерленд 2:0 Сандерленд - Бирмингем 3:1 Суонси - Сандерленд 0:0 Сандерленд - Норвич 3:1 Лестер - Сандерленд 1:0 Сток Сити - Сандерленд 2:1 Сандерленд - Мидлсбро 0:4 Сандерленд - Уотфорд 2:0 Шеффилд Уэнсдей - Сандерленд 0:3 Сандерленд - Кардифф Сити 0:1 Блэкберн - Сандерленд 1:3
Ньюкасл
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Челси - Ньюкасл 1:1
Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 4:1 Борнмут - Ньюкасл 2:0 Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - Боруссия Д 0:1 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - ПСЖ 4:1
1/32 финала
Кристал Пэлас
Эвертон
Брентфорд
Вулверхэмптон
Фулхэм
Ротерхэм
Тоттенхэм
Бёрнли
Мейдстон Юнайтед
Стивенэйдж
Миллуолл
Лестер
Уимблдон
Ипсвич
Ковентри
Оксфорд Юнайтед
Сандерленд
Ньюкасл
Джиллингем
Шеффилд Юнайтед
Саутгемптон
Уолсолл
Ньюпорт
Истли
Норвич
Бристоль Роверс
Блэкберн
Кембридж Юнайтед
Халл Сити
Бирмингем
Уотфорд
Честерфилд
Сток Сити
Брайтон
КПР
Борнмут
Плимут
Саттон
Суонси
Моркам
Челси
Престон Норт Энд
Мидлсбро
Астон Вилла
Шеффилд Уэнсдей
Кардифф Сити
Ноттингем Форест
Блэкпул
Вест Бромвич
Олдершот Таун
Манчестер Сити
Хаддерсфилд Таун
Лутон Таун
Болтон
Шрусбери Таун
Рексхэм
Вест Хэм
Бристоль Сити
Питерборо Юнайтед
Лидс
Арсенал
Ливерпуль
Уиган
Манчестер Юнайтед
1/16 финала
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1/8 финала
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1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Топ бомбардиров
Олдершот Таун Толай Лоран 5 (1)
Стокпорт Вуттон Кайл 4
Барнет Притчард Гарри 4
Уитби Мондал Джуниор 4
Барнет Кабамба Ник 4
Весь список

Топ нарушителей
Солихалл Jamey Osborne 1 1
Барнет Стивенс Коннор 1 1
Истли Харрис Джейден 1 1
Йорк Сити Джон-Льюис Ленелл 2
Йорк Сити Стокдэйл Дэвид 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Сандерленд - Ньюкасл от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 января 2024, осталось 2 дня 5 часов 2 минуты.



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    • Прогнозы 57
    Сандерленд 7% (4)
    X 10.5% (6)
    Ньюкасл 82.5% (47)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сандерленд
    Ничья
    Ньюкасл
    4.55
    4.23
    4.15
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Сандерленд - Ньюкасл

    Исход игры
    Сандерленд
    7% (4)
    Ничья
    10.5% (6)
    Ньюкасл
    82.5% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.43% (40)
    Меньше
    28.57% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    78.57% (44)
    Нет
    21.43% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Ньюкасл
    59.6% (34)
    0:2 Ньюкасл
    8.8% (5)
    1:1 Ничья
    8.8% (5)
    0:1 Ньюкасл
    8.8% (5)
    2:1 Сандерленд
    5.3% (3)
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