Тур: 3. Стадион: Стэдиум оф Лайт.
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История личных встреч
Сандерленд
Ньюкасл
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
16 матчей
43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.38
1.38
Среднее время на гол
65
65
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.25
0.75
Среднее время на гол
72
120
Всего голов
21
17
Голов в среднем за матч
1.31
1.06
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
68
84
Результаты последних матчей
Сандерленд
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сандерленд - Престон Норт Энд 2:0 Ротерхэм - Сандерленд 1:1 Халл Сити - Сандерленд 0:1 Сандерленд - Ковентри 0:3
Бристоль Сити - Сандерленд 1:0 Сандерленд - Лидс 1:0 Сандерленд - Вест Бромвич 2:1 Миллуолл - Сандерленд 1:1 Сандерленд - Хаддерсфилд Таун 1:2 Плимут - Сандерленд 2:0 Сандерленд - Бирмингем 3:1 Суонси - Сандерленд 0:0 Сандерленд - Норвич 3:1 Лестер - Сандерленд 1:0 Сток Сити - Сандерленд 2:1 Сандерленд - Мидлсбро 0:4 Сандерленд - Уотфорд 2:0 Шеффилд Уэнсдей - Сандерленд 0:3 Сандерленд - Кардифф Сити 0:1 Блэкберн - Сандерленд 1:3
Ньюкасл
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Челси - Ньюкасл 1:1
Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 4:1 Борнмут - Ньюкасл 2:0 Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - Боруссия Д 0:1 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - ПСЖ 4:1
1/32 финала
1/16 финала
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1/8 финала
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1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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|Олдершот Таун
|Толай Лоран
|5 (1)
|Стокпорт
|Вуттон Кайл
|4
|Барнет
|Притчард Гарри
|4
|Уитби
|Мондал Джуниор
|4
|Барнет
|Кабамба Ник
|4
|Солихалл
|Jamey Osborne
|1 1
|Барнет
|Стивенс Коннор
|1 1
|Истли
|Харрис Джейден
|1 1
|Йорк Сити
|Джон-Льюис Ленелл
|2
|Йорк Сити
|Стокдэйл Дэвид
|2
Прогнозы на матч Сандерленд - Ньюкасл
Исход игры
Сандерленд
7% (4)
Ничья
10.5% (6)
Ньюкасл
82.5% (47)
Тотал 2.5
Больше
71.43% (40)
Меньше
28.57% (16)
Обе команды забьют
Да
78.57% (44)
Нет
21.43% (12)
Популярный счёт
1:2 Ньюкасл
59.6% (34)
0:2 Ньюкасл
8.8% (5)
1:1 Ничья
8.8% (5)
0:1 Ньюкасл
8.8% (5)
2:1 Сандерленд
5.3% (3)
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