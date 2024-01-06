  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Кубок 2023-2024
Тур: 3. Стадион: .
Мидлсбро
0:0
Второй тайм: 50'
Астон Вилла
0'
23' Желтая карточка
Джонс Исайя
37' Желтая карточка
Конса Эзри
40' Желтая карточка
Бэйли Леон

Ход матча

23'
Джонс Исайя
 
37'
 
Конса Эзри
40'
 
Бэйли Леон
Прогнозы 117
Мидлсбро 2.6% (3)
X 7.7% (9)
Астон Вилла 89.7% (105)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мидлсбро
Ничья
Астон Вилла
6.00
Реклама, fon.bet
4.30
Реклама, ligastavok.ru
4.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Гловер
Том
3
Ван
Ден
Берг
Рав
5
Кларк
Мэтт
27
Энгель
Лукас
24
Бангура
Алекс
7
Хакни
Хэйден
4
Барласер
Даниел
11
Джонс
Исайя
10
Роджерс
Морган
29
Гринвуд
Сэм
19
Кобурн
Джош
1
Мартинес
Эмилиано
2
Кэш
Мэтти
17
Ленгле
Клеман
4
Конса
Эзри
15
Морено
Алекс
44
Камара
Бубакар
I
32
Дендонкер
Леандер
31
Бэйли
Леон
7
Макгинн
Джон
41
Рамси
Джакоб
24
Дуран
Джон
Мидлсбро
4-2-3-1
Астон Вилла
4-2-3-1

История личных встреч

Мидлсбро
Астон Вилла

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

12 матчей

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

Ч
3:0
Ч
0:3
Ч
0:0
Ч
0:1
Ч
0:1
КЛ
0:2
Ч
0:0
ТМК
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3

Голы

Всего голов

1
8

Голов в среднем за матч

0.2
1.14

Среднее время на гол

450
78

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

0.86
1.8

Среднее время на гол

105
50

Всего голов

7
17

Голов в среднем за матч

0.58
1.42

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

154
63

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Мидлсбро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джонс Исайя 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бэйли Леон 1 0
Конса Эзри 1 0

Результаты последних матчей

Мидлсбро
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Мидлсбро - Ковентри 1:3 Хаддерсфилд Таун - Мидлсбро 1:2 Ротерхэм - Мидлсбро 1:0 Мидлсбро - Вест Бромвич 1:0
Порт Вейл - Мидлсбро 0:3 Суонси - Мидлсбро 1:2 Мидлсбро - Халл Сити 1:2 Мидлсбро - Ипсвич 0:2 Лидс - Мидлсбро 3:2 Мидлсбро - Престон Норт Энд 4:0 Бристоль Сити - Мидлсбро 3:2 Мидлсбро - Лестер 1:0 Плимут - Мидлсбро 3:3 Эксетер Сити - Мидлсбро 2:3 Мидлсбро - Сток Сити 0:2 Норвич - Мидлсбро 1:2 Мидлсбро - Бирмингем 1:0 Сандерленд - Мидлсбро 0:4 Мидлсбро - Кардифф Сити 2:0 Уотфорд - Мидлсбро 2:3
Астон Вилла
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Брентфорд - Астон Вилла 1:2
Зриньски - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Астон Вилла - Легия 2:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Зриньски 1:0 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Астон Вилла - Эвертон 1:2
1/32 финала
0 Кристал Пэлас
0 Эвертон
1 Брентфорд
1 Вулверхэмптон
1 Фулхэм
0 Ротерхэм
1 Тоттенхэм
0 Бёрнли
1 Мейдстон Юнайтед
0 Стивенэйдж
2 Миллуолл
3 Лестер
1 Уимблдон
3 Ипсвич
6 Ковентри
2 Оксфорд Юнайтед
0 Сандерленд
3 Ньюкасл
0 Джиллингем
4 Шеффилд Юнайтед
4 Саутгемптон
0 Уолсолл
1 Ньюпорт
1 Истли
1 Норвич
1 Бристоль Роверс
5 Блэкберн
2 Кембридж Юнайтед
1 Халл Сити
1 Бирмингем
2 Уотфорд
1 Честерфилд
2 Сток Сити
4 Брайтон
2 КПР
3 Борнмут
3 Плимут
1 Саттон
Суонси
Моркам
Челси
Престон Норт Энд
Шеффилд Уэнсдей
Кардифф Сити
Мидлсбро
Астон Вилла
Вест Бромвич
Олдершот Таун
Манчестер Сити
Хаддерсфилд Таун
Лутон Таун
Болтон
Шрусбери Таун
Рексхэм
Вест Хэм
Бристоль Сити
Питерборо Юнайтед
Лидс
Ноттингем Форест
Блэкпул
Арсенал
Ливерпуль
Уиган
Манчестер Юнайтед
1/16 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1/8 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Олдершот Таун Толай Лоран 5 (1)
Стокпорт Вуттон Кайл 4
Барнет Притчард Гарри 4
Уитби Мондал Джуниор 4
Барнет Кабамба Ник 4
Весь список

Топ нарушителей
Истли Харрис Джейден 1 2
Истли Лэнгстон Джордж 1 2
Честерфилд Нейлор Том 3
Оксфорд Юнайтед Родригес Рубен 3
Уимблдон Пелл Гэрри 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Угловой
    50'
    Повторный угловой гости также разыграли, после чего Кэш исполнил чересчур высокую подачу за ворота Гловера.
  • Опасный момент
    49'
    Угловой на левом фланге гости разыграли, доставив мяч на радиус штрафной, откуда Макгинн пальнул под перекладину - Гловер потащил тяжелый мяч!
  • 48'
    Хозяева разыграли штрафной, отправив мяч на правый фланг, оттуда подачу исполнил Гринвуд, но оборона "Виллы" справилась.
  • Травма, повреждение
    47'
    Роджерс не очень удачно приземляется на газон после верховой борьбы с Рамси, однако помощи врачей форварду "Мидлсбро" не потребовалось.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавляет к основному времени первого тайма Роберт Джонс.
  • Угловой
    44'
    Еще один угловой исполняет "Астон Вилла", однако в момент подача Макгинна мяч вылетает за пределы поля, о чем сигнализирует лайнсмен.
  • 42'
    После навеса с левого фланга мяч пришел на радиус штрафной, откуда в касание пробил Роджерс - снаряд прошел мимо створа.
  • 41'
    Заброс Дурана в чужую штрафную получается не самым расчётливым, Гловер спокойно забирает мяч на выходе.
  • Желтая карточка
    40'
    Бэйли оказывается на газоне на фланге в попытке поставить корпус, свисток арбитра молчит, а Леон получает карточку за разговоры с судьей.
  • 39'
    Бэйли входит в штрафную по центру, накручивая нескольких соперников, однако пас на партнера от Леона не проходит.
  • Желтая карточка
    37'
    Сравнивается у нас счёт по карточкам, Конса на повышенных тонах пообщался с рефери.
  • Угловой
    36'
    С углового хозяева направили мяч к линии штрафной, но игроки "Астон Виллы" отбиваются, а дальше Барласер попадает в офсайд.
  • 35'
    Роджерс врывается в штрафную гостей с правого края и пробивает в ближний угол - Мартинес отбивает мяч на угловой.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 34'
      Дуран взорвал вялотекущий ход матча ударом из-за пределов штрафной из центральной зоны - Гловер отмечается сэйвом.
    • Угловой
      33'
      Угловой с левого фланга исполняет "Вилла", но довести момент до удара бирмингемцам не удается.
    • 32'
      Рамси получает мяч на левом краю штрафной и пробивает по воротам, снаряд цепляет ногу Кларка и проходит мимо цели.
    • 31'
      Полчаса отыграли команды, два удара нанесли гости, однажды попав в створ, у "Мидлсбро" ударов нет вообще.
    • 29'
      И снова на поле у нас затишье, никак не удается "Вилле" найти варианты впереди, чтобы заставить трудиться Гловера.
    • 26'
      Штрафной с левого фланга исполняет "Астон Вилла", однако оборона "Мидлсбро" снова отбивается успешно.
    • 25'
      Миновали команды экватор первого тайма, пока "Вилла" создает немного моментов, но и у своих ворот не допускает вообще ничего.
    • Желтая карточка
      23'
      Первая желтая карточка у нас - Джонс потерял мяч на фланге и сорвал контратаку соперника фолом против Рамси.
    • 22'
      Рамси от лицевой линии исполняет подачу во вратарскую, однако мяч получается слишком высоким для всех игроков.
    • 21'
      Позиционная атака гостей завершается подачей с левого фланга - Гловер на выходе уверенно ловит мяч.
    • Угловой
      19'
      Бэйли подает угловой с левого фланга, однако оборона "Мидлсбро" снова легко мяч выбивает. Правда, контратака у хозяев не получилась.
    • 18'
      Снова на поле ничего опасного не происходит, не удается "Астон Вилле" преодолеть оборонительные редуты соперника.
    • 16'
      73 процента игрового времени мячом владеет "Астон Вилла", посмотрим, как быстро гости смогут взломать оборону команды Майкла Каррика.
    • 15'
      Бангура подключается по левому флангу, заходит в штрафную, однако обыграть Кэша защитнику "Мидлсбро" не удается.
    • Офсайд
      14'
      Прострел Дурана с левого края удается прервать Кларку, плюс у форварда "Виллы" зафиксирован офсайд.
    • 13'
      Рамси провернул неплохую "стенку" на левом краю штрафной, но подача во вратарскую получилась неточной. Следом Бэйли простреливает с правого края, но и здесь оборона "Мидлсбро" справляется.
    • 12'
      Тотальный контроль над мячом устанавливает команда Унаи Эмери, пока "Мидлсбро" даже не думает о контратаках.
    • 10'
      Последний раз команды встречались друг с другом в Чемпионшипе в сезоне-2018/19, тогда "Астон Вилла" выиграла обе встречи со счётом 3:0.
    • Угловой
      9'
      Теперь Макгинн исполняет прямую подачу с углового, но защитники "Мидлсбро" обстановку разряжают.
    • Угловой
      8'
      Первый угловой гости разыграли, после чего последовала попытка прострела, но защитник в подкате выбивает мяч.
    • Опасный момент
      7'
      Дуран получает мяч на левом краю штрафной и мощно пробивает в ближний угол - Гловер отбивает снаряд на угловой!
    • 6'
      Забирает "Астон Вилла" мяч под свой контроль, наверняка такая история будет на протяжении всего матча. хозяева будут рассчитывать на контратаки.
    • 4'
      "Астон Вилла" неплохо идет в АПЛ, преследуя лидирующий "Ливерпуль", в последнем туре команда Унаи Эмери обыграла "Бёрнли".
    • 3'
      Гости забрасывают мяч к чужой штрафной площади, однако Гловер вовремя выходит за пределы своей штрафной и выбивает снаряд.
    • 2'
      Напомним, что "Мидлсбро" вслед за сегодняшним матчем проведет встречу с "Челси" в рамках полуфинала Кубка лиги, хотя в Чемпионшипе идет в середняках.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 1/32 финала Кубка Англии "Мидлсбро" принимает "Астон Виллу". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
    • 80 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 117
    Мидлсбро 2.6% (3)
    X 7.7% (9)
    Астон Вилла 89.7% (105)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Мидлсбро
    Ничья
    Астон Вилла
    6.00
    Реклама, fon.bet
    4.30
    Реклама, ligastavok.ru
    4.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Мидлсбро 0:0 Астон Вилла онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мидлсбро 0:0 Астон Вилла

    Исход игры
    Мидлсбро
    2.6% (3)
    Ничья
    7.7% (9)
    Астон Вилла
    89.7% (105)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.73% (80)
    Меньше
    27.27% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    78.18% (86)
    Нет
    21.82% (24)
    Популярный счёт
    1:2 Астон Вилла
    57.3% (67)
    0:2 Астон Вилла
    10.3% (12)
    0:1 Астон Вилла
    9.4% (11)
    1:3 Астон Вилла
    6% (7)
    1:1 Ничья
    6% (7)
    1:4 Астон Вилла
    1.7% (2)
    2:1 Мидлсбро
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Мидлсбро
    Астон Вилла
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный