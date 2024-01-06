Роджерс не очень удачно приземляется на газон после верховой борьбы с Рамси, однако помощи врачей форварду "Мидлсбро" не потребовалось.

Хозяева разыграли штрафной, отправив мяч на правый фланг, оттуда подачу исполнил Гринвуд, но оборона "Виллы" справилась.

Угловой на левом фланге гости разыграли, доставив мяч на радиус штрафной, откуда Макгинн пальнул под перекладину - Гловер потащил тяжелый мяч!

Повторный угловой гости также разыграли, после чего Кэш исполнил чересчур высокую подачу за ворота Гловера.

Одну минуту добавляет к основному времени первого тайма Роберт Джонс.

44' Еще один угловой исполняет "Астон Вилла", однако в момент подача Макгинна мяч вылетает за пределы поля, о чем сигнализирует лайнсмен.

42' После навеса с левого фланга мяч пришел на радиус штрафной, откуда в касание пробил Роджерс - снаряд прошел мимо створа.

41' Заброс Дурана в чужую штрафную получается не самым расчётливым, Гловер спокойно забирает мяч на выходе.

40' Бэйли оказывается на газоне на фланге в попытке поставить корпус, свисток арбитра молчит, а Леон получает карточку за разговоры с судьей.

39' Бэйли входит в штрафную по центру, накручивая нескольких соперников, однако пас на партнера от Леона не проходит.

37' Сравнивается у нас счёт по карточкам, Конса на повышенных тонах пообщался с рефери.

36' С углового хозяева направили мяч к линии штрафной, но игроки "Астон Виллы" отбиваются, а дальше Барласер попадает в офсайд.