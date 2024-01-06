Тур: 3. Стадион: Риверсайд.
0:0
Второй тайм: 50'
Ход матча
23'
37'
40'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Гловер
Том
27
Энгель
Лукас
11
Джонс
Исайя
29
Гринвуд
Сэм
19
Кобурн
Джош
15
Морено
Алекс
31
Бэйли
Леон
41
Рамси
Джакоб
24
Дуран
Джон
- Основной состав
-
23 Гловер ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Энгель ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Джонс ИсайяПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Гринвуд СэмПолузащитник
-
19 Кобурн ДжошНападающий
- Запасные игроки
-
32 Джонс ДжеймиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Крукс МэттПолузащитник
-
49 Маккейб ЛоуПолузащитник
-
52 Бридж ЭйджейПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Каррик Майкл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бэйли ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
-
41 Рамси ДжакобПолузащитник
-
24 Дуран ДжонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
78 Проктор СэмВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
История личных встреч
Мидлсбро
Астон Вилла
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
12 матчей
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
8
Голов в среднем за матч
0.2
1.14
Среднее время на гол
450
78
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
0.86
1.8
Среднее время на гол
105
50
Всего голов
7
17
Голов в среднем за матч
0.58
1.42
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
154
63
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Мидлсбро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джонс Исайя
|1
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бэйли Леон
|1
|0
|Конса Эзри
|1
|0
Результаты последних матчей
Мидлсбро
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Мидлсбро - Ковентри 1:3 Хаддерсфилд Таун - Мидлсбро 1:2 Ротерхэм - Мидлсбро 1:0 Мидлсбро - Вест Бромвич 1:0
Порт Вейл - Мидлсбро 0:3 Суонси - Мидлсбро 1:2 Мидлсбро - Халл Сити 1:2 Мидлсбро - Ипсвич 0:2 Лидс - Мидлсбро 3:2 Мидлсбро - Престон Норт Энд 4:0 Бристоль Сити - Мидлсбро 3:2 Мидлсбро - Лестер 1:0 Плимут - Мидлсбро 3:3 Эксетер Сити - Мидлсбро 2:3 Мидлсбро - Сток Сити 0:2 Норвич - Мидлсбро 1:2 Мидлсбро - Бирмингем 1:0 Сандерленд - Мидлсбро 0:4 Мидлсбро - Кардифф Сити 2:0 Уотфорд - Мидлсбро 2:3
Астон Вилла
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Брентфорд - Астон Вилла 1:2
Зриньски - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Астон Вилла - Легия 2:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Зриньски 1:0 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Астон Вилла - Эвертон 1:2
1/32 финала
1/16 финала
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1/8 финала
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— ?
— ?
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— ?
1/4 финала
— ?
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— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Олдершот Таун
|Толай Лоран
|5 (1)
|Стокпорт
|Вуттон Кайл
|4
|Барнет
|Притчард Гарри
|4
|Уитби
|Мондал Джуниор
|4
|Барнет
|Кабамба Ник
|4
|Истли
|Харрис Джейден
|1 2
|Истли
|Лэнгстон Джордж
|1 2
|Честерфилд
|Нейлор Том
|3
|Оксфорд Юнайтед
|Родригес Рубен
|3
|Уимблдон
|Пелл Гэрри
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мидлсбро 0:0 Астон Вилла
Исход игры
Мидлсбро
2.6% (3)
Ничья
7.7% (9)
Астон Вилла
89.7% (105)
Тотал 2.5
Больше
72.73% (80)
Меньше
27.27% (30)
Обе команды забьют
Да
78.18% (86)
Нет
21.82% (24)
Популярный счёт
1:2 Астон Вилла
57.3% (67)
0:2 Астон Вилла
10.3% (12)
0:1 Астон Вилла
9.4% (11)
1:3 Астон Вилла
6% (7)
1:1 Ничья
6% (7)
1:4 Астон Вилла
1.7% (2)
2:1 Мидлсбро
1.7% (2)
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