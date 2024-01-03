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Тур: 3. Стадион: .
Мидлсбро
 
Позже
Астон Вилла
Прогнозы 47
Мидлсбро 4.3% (2)
X 8.5% (4)
Астон Вилла 87.2% (41)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Мидлсбро
Ничья
Астон Вилла
5.54
4.48
5.70
Все Коэффициенты

История личных встреч

Мидлсбро
Астон Вилла

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

12 матчей

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

Ч
3:0
Ч
0:3
Ч
0:0
Ч
0:1
Ч
0:1
КЛ
0:2
Ч
0:0
ТМК
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3

Голы

Всего голов

1
8

Голов в среднем за матч

0.2
1.14

Среднее время на гол

450
78

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

0.86
1.8

Среднее время на гол

105
50

Всего голов

7
17

Голов в среднем за матч

0.58
1.42

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

154
63

Результаты последних матчей

Мидлсбро
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Мидлсбро - Ковентри 1:3 Хаддерсфилд Таун - Мидлсбро 1:2 Ротерхэм - Мидлсбро 1:0 Мидлсбро - Вест Бромвич 1:0
Порт Вейл - Мидлсбро 0:3 Суонси - Мидлсбро 1:2 Мидлсбро - Халл Сити 1:2 Мидлсбро - Ипсвич 0:2 Лидс - Мидлсбро 3:2 Мидлсбро - Престон Норт Энд 4:0 Бристоль Сити - Мидлсбро 3:2 Мидлсбро - Лестер 1:0 Плимут - Мидлсбро 3:3 Эксетер Сити - Мидлсбро 2:3 Мидлсбро - Сток Сити 0:2 Норвич - Мидлсбро 1:2 Мидлсбро - Бирмингем 1:0 Сандерленд - Мидлсбро 0:4 Мидлсбро - Кардифф Сити 2:0 Уотфорд - Мидлсбро 2:3
Астон Вилла
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Брентфорд - Астон Вилла 1:2
Зриньски - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Астон Вилла - Легия 2:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Зриньски 1:0 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Астон Вилла - Эвертон 1:2
1/32 финала
Кристал Пэлас
Эвертон
Брентфорд
Вулверхэмптон
Фулхэм
Ротерхэм
Тоттенхэм
Бёрнли
Мейдстон Юнайтед
Стивенэйдж
Миллуолл
Лестер
Уимблдон
Ипсвич
Ковентри
Оксфорд Юнайтед
Сандерленд
Ньюкасл
Джиллингем
Шеффилд Юнайтед
Саутгемптон
Уолсолл
Ньюпорт
Истли
Норвич
Бристоль Роверс
Блэкберн
Кембридж Юнайтед
Халл Сити
Бирмингем
Уотфорд
Честерфилд
Сток Сити
Брайтон
КПР
Борнмут
Плимут
Саттон
Суонси
Моркам
Челси
Престон Норт Энд
Мидлсбро
Астон Вилла
Шеффилд Уэнсдей
Кардифф Сити
Ноттингем Форест
Блэкпул
Вест Бромвич
Олдершот Таун
Манчестер Сити
Хаддерсфилд Таун
Лутон Таун
Болтон
Шрусбери Таун
Рексхэм
Вест Хэм
Бристоль Сити
Питерборо Юнайтед
Лидс
Арсенал
Ливерпуль
Уиган
Манчестер Юнайтед
1/16 финала
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1/8 финала
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1/2 финала
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Финал
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Топ бомбардиров
Олдершот Таун Толай Лоран 5 (1)
Стокпорт Вуттон Кайл 4
Барнет Притчард Гарри 4
Уитби Мондал Джуниор 4
Барнет Кабамба Ник 4
Весь список

Топ нарушителей
Солихалл Jamey Osborne 1 1
Барнет Стивенс Коннор 1 1
Истли Харрис Джейден 1 1
Йорк Сити Джон-Льюис Ленелл 2
Йорк Сити Стокдэйл Дэвид 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Мидлсбро - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 января 2024, осталось 2 дня 9 часов 46 минут.



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    • Прогнозы 47
    Мидлсбро 4.3% (2)
    X 8.5% (4)
    Астон Вилла 87.2% (41)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Мидлсбро
    Ничья
    Астон Вилла
    5.54
    4.48
    5.70
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Мидлсбро - Астон Вилла

    Исход игры
    Мидлсбро
    4.3% (2)
    Ничья
    8.5% (4)
    Астон Вилла
    87.2% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.39% (31)
    Меньше
    32.61% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    76.09% (35)
    Нет
    23.91% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Астон Вилла
    55.3% (26)
    0:1 Астон Вилла
    12.8% (6)
    0:2 Астон Вилла
    10.6% (5)
    1:1 Ничья
    8.5% (4)
    1:3 Астон Вилла
    6.4% (3)
    2:1 Мидлсбро
    4.3% (2)
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