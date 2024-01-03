Тур: 3. Стадион: Риверсайд.
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История личных встреч
Мидлсбро
Астон Вилла
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
12 матчей
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
8
Голов в среднем за матч
0.2
1.14
Среднее время на гол
450
78
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
0.86
1.8
Среднее время на гол
105
50
Всего голов
7
17
Голов в среднем за матч
0.58
1.42
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
154
63
Результаты последних матчей
Мидлсбро
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Мидлсбро - Ковентри 1:3 Хаддерсфилд Таун - Мидлсбро 1:2 Ротерхэм - Мидлсбро 1:0 Мидлсбро - Вест Бромвич 1:0
Порт Вейл - Мидлсбро 0:3 Суонси - Мидлсбро 1:2 Мидлсбро - Халл Сити 1:2 Мидлсбро - Ипсвич 0:2 Лидс - Мидлсбро 3:2 Мидлсбро - Престон Норт Энд 4:0 Бристоль Сити - Мидлсбро 3:2 Мидлсбро - Лестер 1:0 Плимут - Мидлсбро 3:3 Эксетер Сити - Мидлсбро 2:3 Мидлсбро - Сток Сити 0:2 Норвич - Мидлсбро 1:2 Мидлсбро - Бирмингем 1:0 Сандерленд - Мидлсбро 0:4 Мидлсбро - Кардифф Сити 2:0 Уотфорд - Мидлсбро 2:3
Астон Вилла
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Брентфорд - Астон Вилла 1:2
Зриньски - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Астон Вилла - Легия 2:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Зриньски 1:0 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Астон Вилла - Эвертон 1:2
1/32 финала
1/16 финала
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1/8 финала
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1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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|Олдершот Таун
|Толай Лоран
|5 (1)
|Стокпорт
|Вуттон Кайл
|4
|Барнет
|Притчард Гарри
|4
|Уитби
|Мондал Джуниор
|4
|Барнет
|Кабамба Ник
|4
|Солихалл
|Jamey Osborne
|1 1
|Барнет
|Стивенс Коннор
|1 1
|Истли
|Харрис Джейден
|1 1
|Йорк Сити
|Джон-Льюис Ленелл
|2
|Йорк Сити
|Стокдэйл Дэвид
|2
Прогнозы на матч Мидлсбро - Астон Вилла
Исход игры
Мидлсбро
4.3% (2)
Ничья
8.5% (4)
Астон Вилла
87.2% (41)
Тотал 2.5
Больше
67.39% (31)
Меньше
32.61% (15)
Обе команды забьют
Да
76.09% (35)
Нет
23.91% (11)
Популярный счёт
1:2 Астон Вилла
55.3% (26)
0:1 Астон Вилла
12.8% (6)
0:2 Астон Вилла
10.6% (5)
1:1 Ничья
8.5% (4)
1:3 Астон Вилла
6.4% (3)
2:1 Мидлсбро
4.3% (2)
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