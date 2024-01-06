Тур: 3. Стадион: Стэмфорд Бридж.
0:0
Второй тайм: 52'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
26
Колвилл
Леви
27
Гюсто
Мало
20
Палмер
Коул
19
Броя
Армандо
16
Хьюз
Эндрю
44
Поттс
Брэд
23
Миллар
Лиам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Колвилл ЛевиЗащитник
-
27 Гюсто МалоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Палмер КоулПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Броя АрмандоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Мадуэке НониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Матсен ЯнПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Хьюз ЭндрюЗащитник
-
44 Поттс БрэдЗащитник
-
23 Миллар ЛиамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Холмс ДуэйнПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Ледсон РайанПолузащитник
-
33 Бест КианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лав Райан
История личных встреч
Челси
Престон Норт Энд
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Кристал Пэлас 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Челси - Ньюкасл 1:1
Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Челси 2:0 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Челси - Брайтон 3:2 Ньюкасл - Челси 4:1 Челси - Манчестер Сити 4:4 Тоттенхэм - Челси 1:4 Челси - Блэкберн 2:0 Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Арсенал 2:2 Бёрнли - Челси 1:4 Фулхэм - Челси 0:2 Челси - Брайтон 1:0 Челси - Астон Вилла 0:1 Борнмут - Челси 0:0 Челси - Ноттингем Форест 0:1
Престон Норт Энд
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сандерленд - Престон Норт Энд 2:0 Престон Норт Энд - Шеффилд Уэнсдей 0:1 Престон Норт Энд - Лидс 2:1 Суонси - Престон Норт Энд 2:1
Престон Норт Энд - Уотфорд 1:5 Хаддерсфилд Таун - Престон Норт Энд 1:3 Норвич - Престон Норт Энд 0:0 Престон Норт Энд - КПР 0:2 Мидлсбро - Престон Норт Энд 4:0 Престон Норт Энд - Кардифф Сити 1:2 Блэкберн - Престон Норт Энд 1:2 Престон Норт Энд - Ковентри 3:2 Халл Сити - Престон Норт Энд 1:0 Престон Норт Энд - Саутгемптон 2:2 Престон Норт Энд - Миллуолл 1:1 Ипсвич - Престон Норт Энд 4:2 Лестер - Престон Норт Энд 3:0 Престон Норт Энд - Вест Бромвич 0:4 Ротерхэм - Престон Норт Энд 1:1 Престон Норт Энд - Бирмингем 2:1
1/32 финала
1/16 финала
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1/8 финала
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1/4 финала
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— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Олдершот Таун
|Толай Лоран
|5 (1)
|Стокпорт
|Вуттон Кайл
|4
|Барнет
|Притчард Гарри
|4
|Уитби
|Мондал Джуниор
|4
|Барнет
|Кабамба Ник
|4
|Истли
|Харрис Джейден
|1 2
|Истли
|Лэнгстон Джордж
|1 2
|Честерфилд
|Нейлор Том
|3
|Оксфорд Юнайтед
|Родригес Рубен
|3
|Уимблдон
|Пелл Гэрри
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Челси 0:0 Престон Норт Энд
Исход игры
Челси
96.9% (124)
Ничья
0.8% (1)
Престон Норт Энд
2.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
39.64% (44)
Меньше
60.36% (67)
Обе команды забьют
Да
15.32% (17)
Нет
84.68% (94)
Популярный счёт
2:0 Челси
44.5% (57)
3:0 Челси
18% (23)
3:1 Челси
7% (9)
1:0 Челси
7% (9)
2:1 Челси
4.7% (6)
4:0 Челси
3.1% (4)
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