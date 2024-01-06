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  4. Кубок 2023-2024
Тур: 3. Стадион: .
Челси
0:0
Второй тайм: 52'
Престон Норт Энд
0'
Прогнозы 128
Челси 96.9% (124)
X 0.8% (1)
Престон Норт Энд 2.3% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Престон Норт Энд
1.47
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
28
Петрович
Джордже
42
Гилкрист
Алфи
2
Дисаси
Аксель
26
Колвилл
Леви
27
Гюсто
Мало
25
Кайседо
Мойсес
8
Фернандес
Энцо
7
Стерлинг
Рахим
20
Палмер
Коул
10
Мудрик
Михаил
19
Броя
Армандо
1
Вудмен
Фредди
14
Стори
Джордан
6
Линдси
Лиам
16
Хьюз
Эндрю
44
Поттс
Брэд
23
Миллар
Лиам
4
Уайтман
Бен
13
Маккэнн
Алистер
8
Браун
Алан
7
Кин
Уильям
28
Осмаич
Милутин
Челси
4-2-3-1
Престон Норт Энд
3-4-2-1

История личных встреч

Челси
Престон Норт Энд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Кристал Пэлас 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Челси - Ньюкасл 1:1
Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Челси 2:0 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Челси - Брайтон 3:2 Ньюкасл - Челси 4:1 Челси - Манчестер Сити 4:4 Тоттенхэм - Челси 1:4 Челси - Блэкберн 2:0 Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Арсенал 2:2 Бёрнли - Челси 1:4 Фулхэм - Челси 0:2 Челси - Брайтон 1:0 Челси - Астон Вилла 0:1 Борнмут - Челси 0:0 Челси - Ноттингем Форест 0:1
Престон Норт Энд
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сандерленд - Престон Норт Энд 2:0 Престон Норт Энд - Шеффилд Уэнсдей 0:1 Престон Норт Энд - Лидс 2:1 Суонси - Престон Норт Энд 2:1
Престон Норт Энд - Уотфорд 1:5 Хаддерсфилд Таун - Престон Норт Энд 1:3 Норвич - Престон Норт Энд 0:0 Престон Норт Энд - КПР 0:2 Мидлсбро - Престон Норт Энд 4:0 Престон Норт Энд - Кардифф Сити 1:2 Блэкберн - Престон Норт Энд 1:2 Престон Норт Энд - Ковентри 3:2 Халл Сити - Престон Норт Энд 1:0 Престон Норт Энд - Саутгемптон 2:2 Престон Норт Энд - Миллуолл 1:1 Ипсвич - Престон Норт Энд 4:2 Лестер - Престон Норт Энд 3:0 Престон Норт Энд - Вест Бромвич 0:4 Ротерхэм - Престон Норт Энд 1:1 Престон Норт Энд - Бирмингем 2:1
1/32 финала
0 Кристал Пэлас
0 Эвертон
1 Брентфорд
1 Вулверхэмптон
1 Фулхэм
0 Ротерхэм
1 Тоттенхэм
0 Бёрнли
1 Мейдстон Юнайтед
0 Стивенэйдж
2 Миллуолл
3 Лестер
1 Уимблдон
3 Ипсвич
6 Ковентри
2 Оксфорд Юнайтед
0 Сандерленд
3 Ньюкасл
0 Джиллингем
4 Шеффилд Юнайтед
4 Саутгемптон
0 Уолсолл
1 Ньюпорт
1 Истли
1 Норвич
1 Бристоль Роверс
5 Блэкберн
2 Кембридж Юнайтед
1 Халл Сити
1 Бирмингем
2 Уотфорд
1 Честерфилд
2 Сток Сити
4 Брайтон
2 КПР
3 Борнмут
3 Плимут
1 Саттон
Суонси
Моркам
Челси
Престон Норт Энд
Шеффилд Уэнсдей
Кардифф Сити
Мидлсбро
Астон Вилла
Вест Бромвич
Олдершот Таун
Манчестер Сити
Хаддерсфилд Таун
Лутон Таун
Болтон
Шрусбери Таун
Рексхэм
Вест Хэм
Бристоль Сити
Питерборо Юнайтед
Лидс
Ноттингем Форест
Блэкпул
Арсенал
Ливерпуль
Уиган
Манчестер Юнайтед
1/16 финала
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1/2 финала
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Финал
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Топ бомбардиров
Олдершот Таун Толай Лоран 5 (1)
Стокпорт Вуттон Кайл 4
Барнет Притчард Гарри 4
Уитби Мондал Джуниор 4
Барнет Кабамба Ник 4
Весь список

Топ нарушителей
Истли Харрис Джейден 1 2
Истли Лэнгстон Джордж 1 2
Честерфилд Нейлор Том 3
Оксфорд Юнайтед Родригес Рубен 3
Уимблдон Пелл Гэрри 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 53'
    Попытались на правом фланге атаки "синие" разыграть какую-то интересную комбинацию, но всё закончилось тем, что мяч был отпасован обратно к центральной зоне.
  • 52'
    В целом можно сказать, что картина второго тайма практически не отличается от того, что мы видели в первой половине встречи. Голами в этом матче пока что не пахнет.
  • 51'
    В ещё одной атаке гостей следовал дальний удар по воротам Петровича, но мяч полетел существенно выше ворот, так что ничего опасного.
  • 50'
    В контратаке престонцы попытались обострить игру на правом краю, но попытка прорваться в штрафную площадку удачной не получилась.
  • 49'
    "Престон Норт Энд" снова всем составом в обороне на своей половине поля. Диагональная подача с левого фланга следовала сейчас в район 11-метровой отметки, но Хьюз спокойно сбросил мяч на своего вратаря.
  • 48'
    Мудрик в борьбе отдал вертикальный пас вперёд в направлении Брои, но албанец не сумел подстроиться под мяч, из-за чего атака лондонцев захлебнулась.
  • 47'
    Обошлось всё же без замен в перерыве матча. Посмотрим, насколько "Челси" будет пытаться агрессивней строить свои атаки после перерыва...
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! Безголевая ничья пока что на "Стэмфорд Бридж". Отдыхаем...
  • 45'
    В атаке гостей Миллар запустил в прорыв левым флангом Хьюза, но тот при попытке подачи не сумел нормально поднять мяч над землёй, так что ближайший лондонский защитник разрядил обстановку выносом.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минута компенсирована.
  • 44'
    Постепенно снижается вероятность победы "Челси" в этом матче, по мнению аналитиков. Сейчас победа "синих" в основное время оценивается чуть больше чем в 65%.
  • 43'
    Стерлинг в контратаке прорвался по правому флангу, но под прессингом соперника не сумел нормально выполнить подачу - мяч полетел за ворота.
  • 42'
    Грустно смотрит на поле Маурисио Почеттино. Явно не по его сценарию этот первый тайм прошёл. Был один голевой момент у чужих ворот, но этого явно недостаточно, учитывая разницу соперников в классе.
  • 41'
    За кромкой поля принялись активно разогреваться запасные игроки "Челси". Судя по всему, первые замены последуют уже перед началом второго тайма.
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    • 40'
      Подача следовала в район дальней штанги, мяч заметался у ворот "Челси", но кое-как команде Маурисио Почеттино удалось отбиться.
    • Угловой
      39'
      С правого фланга диагональный заброс следовал в штрафную площадь хозяев, где Гилкрист решил не рисковать, просто отбив мяч головой на угловой.
    • 38'
      Вроде бы всё спокойно для "Престона", но нельзя гостям терять концентрацию ни на секунду, иначе разница в классе может проявиться в любой момент.
    • 37'
      Лондонцы вынуждены сейчас успокаивать игру поперечными передачами. Агрессивно в высокий прессинг престонцы идти не хотят.
    • 36'
      Ближе к концовке первого тайма "Престон" начинает всё чаще владеть мячом. Чувствуют гости в себе силы сейчас играть первым номером.
    • 35'
      Миллар в контратаке гостей прорвался по левому краю в чужую штрафную площадку, после чего прострелил вдоль ворот, но защитники "пенсионеров" сумели разрядить ситуацию выносом мяча подальше.
    • Фол, нарушение
      34'
      Осмаич снова зацепился за мяч, после чего получил болезненный удар по ногам от Фернандеса. Арбитр решил, что на жёлтую карточку данный эпизод не тянет.
    • 33'
      Мудрик по левому флангу решил обострить игру за счёт дриблинга, но сумели престонцы отобрать мяч у украинского легионера "Челси".
    • 32'
      Броя из-за пределов штрафной площади решил нанести удар по воротам гостей, но читалось такое действие, поэтому было блокировано соперниками.
    • Опасный момент
      30'
      Стерлинг в ответной атаке прострелил с правого фланга в штрафную площадку, мяч рикошетом от защитника оказался на голове Фернандеса, но аргентинец пробил слабовато, так что Вудмен сумел совладать с такой угрозой.
    • Опасный момент
      29'
      Осмаич после выбивания мяча Вудмена, и скидки Уайтмана, ворвался на правый край штрафной площади и сильно пробил по воротам низом, но Петрович среагировал и успел сложиться, остановив мяч.
    • 28'
      Фернандес снова решил забросить длинный пас, на этот раз на левый фланг атаки, но сильно получилось - даже скорости Мудрика не хватило, чтобы сохранить игровой снаряд в пределах поля.
    • Фол, нарушение
      27'
      Осмаич в районе центрального круга сумел зацепиться за мяч и поставить корпус Дисаси, заработав на себе штрафной удар.
    • 26'
      Упустили мяч "синие" в новой атаке за лицевую линию поля. Вудмен теперь неспешно готовится к удару от ворот, чтобы его защитники получили возможность спокойно отдышаться.
    • 25'
      Завелись лондонские болельщики на трибунах после первого голевого момента у чужих ворот. Разумеется, все они хотят увидеть первый гол уже в первом тайме.
    • Опасный момент
      24'
      ОПАСНО! Фернандес выдал классный заброс за спины защитников "Престона" на Палмера, который оказался с глазу на глаз с Вудменом, но Коул коряво пробил мимо створа ворот.
    • 23'
      Броя сместился на правый фланг атаки, но вышли за ним сразу два защитника, так что албанский форвард сумел в этом эпизоде заработать только аут для своей команды.
    • Угловой
      22'
      После подачи углового ничего интересного у ворот гостей не произошло - мяч был выбит обороняющимися к центральной линии поля.
    • Опасный момент
      21'
      Правым краем "синие" проникли в чужую штрафную площадку, и в борьбе Стерлинг сумел сильно пробить в ближний верхний угол, нго Вудмен не дрогнул, отразив мяч на угловой.
    • Опасный момент
      20'
      В ответной атаке Кин выполнил первый удар в створ ворот в этом матче из-за пределов штрафной площади, но слишком слабо - никаких проблем для Петровича.
    • 19'
      Гилкрист по правому флангу обострил атаку "Челси", выполнил прострел в центр на Стерлинга, который пробил в касание, но мяч попал в ногу защитника, после чего по высокой дуге приземлился в руки Вудмена.
    • 18'
      Правым флангом провели атаку гости, откуда последовала подача в центр штрафной площади соперника, но защитники "Челси" там весьма уверенно разобрались.
    • 17'
      Отметим, что достаточно большой фан-сектор болельщиков "Престона" также присутствует. Освистывают там Стерлинга, когда тот получает мяч. Недовольны люди тем, что нападающий выпрашивал пенальти в дебюте матча.
    • 16'
      Престонцы в контратаке рвутся без особого энтузиазма даже при возможности. Понимают они, что нужно сохранять силы, чтобы хватило на все 90 минут.
    • 15'
      Мудрик на левом фланге атаки выполнил скидку назад на Гюсто, который выполнил подачу на дальний угол вратарской площади, но никто из партнёров по команде туда не забежал.
    • 14'
      Пока что болельщики на трибунах не пытаются подстёгивать "Челси" на активные действия. В целом первая треть первого тайма прошла достаточно пассивно.
    • 13'
      Поттс вернулся на поле. Сразу же он пошёл вперёд по своему правому флангу, но теперь уже у него из-под ног Гюсто сумел выбить мяч в аут.
    • Травма, повреждение
      12'
      Поттс в итоге получил повреждение по итогам предыдущего эпизода, так что на поле пришлось приглашать медицинскую бригаду, но вроде бы всё нормально с парнем, так что он сможет продолжить встречу.
    • 11'
      Гюсто по левому флангу пытался прорваться в зону атаки, но Поттс в чистом подкате сумел отобрать мяч из-под ног соперника.
    • 10'
      Букмекеры перед матчем практически не сомневались, что в 1/16 финала турнира пройдёт "Челси". Ждут аналитики сегодня победы "пенсионеров" с разницей в два мяча. Посмотрим, как на самом деле получится.
    • 9'
      Но "Престон Норт Энд" уже освоился на чужом поле в такой атмосфере, так что никакой паники нет - футболисты гостей спокойно работают на сдерживание.
    • 8'
      Постепенно "Челси" начинает прибавлять в динамике, что должно помочь в растягивании оборонительных порядках соперника.
    • Судья
      7'
      Стерлинг с правого края на скорости врывался в чужую штрафную площадку, где упал в борьбе, но судья нарушения правил не зафиксировал.
    • 5'
      Первую атаку по левому флангу провели хозяева поля, откуда Фернандес пасовал в штрафную площадку, но получилось в противоход Мудрику.
    • 4'
      Достаточно много болельщиков собралось сегодня на трибунах "Стэмфорд Бридж". Надеется местная публика, что их любимцы смогут добиться успеха в кубковых соревнованиях.
    • 3'
      Попытались гости после отбора мяча провести первую контратаку, но она закончилась потерей мяча на подступах к штрафной площади лондонцев.
    • 2'
      Стартовые секунды встречи проходят в спокойном ритме. "Престон", разумеется, обосновался всем составом на своей половине поля, в то время как синие неспешно пасуются поперёк поля.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 1/32 финала Кубка Англии, в котором лондонский "Челси" сыграет дома с "Престон Норт Энд". Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 85% завершится победой Челси.
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    Прогнозы 128
    Челси 96.9% (124)
    X 0.8% (1)
    Престон Норт Энд 2.3% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Престон Норт Энд
    1.47
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Челси 0:0 Престон Норт Энд

    Исход игры
    Челси
    96.9% (124)
    Ничья
    0.8% (1)
    Престон Норт Энд
    2.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.64% (44)
    Меньше
    60.36% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    15.32% (17)
    Нет
    84.68% (94)
    Популярный счёт
    2:0 Челси
    44.5% (57)
    3:0 Челси
    18% (23)
    3:1 Челси
    7% (9)
    1:0 Челси
    7% (9)
    2:1 Челси
    4.7% (6)
    4:0 Челси
    3.1% (4)
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    Челси
    Престон Норт Энд
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