Обошлось всё же без замен в перерыве матча. Посмотрим, насколько "Челси" будет пытаться агрессивней строить свои атаки после перерыва...

Мудрик в борьбе отдал вертикальный пас вперёд в направлении Брои, но албанец не сумел подстроиться под мяч, из-за чего атака лондонцев захлебнулась.

"Престон Норт Энд" снова всем составом в обороне на своей половине поля. Диагональная подача с левого фланга следовала сейчас в район 11-метровой отметки, но Хьюз спокойно сбросил мяч на своего вратаря.

В контратаке престонцы попытались обострить игру на правом краю, но попытка прорваться в штрафную площадку удачной не получилась.

В ещё одной атаке гостей следовал дальний удар по воротам Петровича, но мяч полетел существенно выше ворот, так что ничего опасного.

В целом можно сказать, что картина второго тайма практически не отличается от того, что мы видели в первой половине встречи. Голами в этом матче пока что не пахнет.

Попытались на правом фланге атаки "синие" разыграть какую-то интересную комбинацию, но всё закончилось тем, что мяч был отпасован обратно к центральной зоне.

За кромкой поля принялись активно разогреваться запасные игроки "Челси". Судя по всему, первые замены последуют уже перед началом второго тайма.

Грустно смотрит на поле Маурисио Почеттино. Явно не по его сценарию этот первый тайм прошёл. Был один голевой момент у чужих ворот, но этого явно недостаточно, учитывая разницу соперников в классе.

Стерлинг в контратаке прорвался по правому флангу, но под прессингом соперника не сумел нормально выполнить подачу - мяч полетел за ворота.

Постепенно снижается вероятность победы "Челси" в этом матче, по мнению аналитиков. Сейчас победа "синих" в основное время оценивается чуть больше чем в 65%.

В атаке гостей Миллар запустил в прорыв левым флангом Хьюза, но тот при попытке подачи не сумел нормально поднять мяч над землёй, так что ближайший лондонский защитник разрядил обстановку выносом.

Первый тайм окончен! Безголевая ничья пока что на "Стэмфорд Бридж". Отдыхаем...

Стерлинг в ответной атаке прострелил с правого фланга в штрафную площадку, мяч рикошетом от защитника оказался на голове Фернандеса, но аргентинец пробил слабовато, так что Вудмен сумел совладать с такой угрозой.

Броя из-за пределов штрафной площади решил нанести удар по воротам гостей, но читалось такое действие, поэтому было блокировано соперниками.

Мудрик по левому флангу решил обострить игру за счёт дриблинга, но сумели престонцы отобрать мяч у украинского легионера "Челси".

Осмаич снова зацепился за мяч, после чего получил болезненный удар по ногам от Фернандеса. Арбитр решил, что на жёлтую карточку данный эпизод не тянет.

Миллар в контратаке гостей прорвался по левому краю в чужую штрафную площадку, после чего прострелил вдоль ворот, но защитники "пенсионеров" сумели разрядить ситуацию выносом мяча подальше.

Ближе к концовке первого тайма "Престон" начинает всё чаще владеть мячом. Чувствуют гости в себе силы сейчас играть первым номером.

Лондонцы вынуждены сейчас успокаивать игру поперечными передачами. Агрессивно в высокий прессинг престонцы идти не хотят.

Вроде бы всё спокойно для "Престона", но нельзя гостям терять концентрацию ни на секунду, иначе разница в классе может проявиться в любой момент.

С правого фланга диагональный заброс следовал в штрафную площадь хозяев, где Гилкрист решил не рисковать, просто отбив мяч головой на угловой.

Подача следовала в район дальней штанги, мяч заметался у ворот "Челси", но кое-как команде Маурисио Почеттино удалось отбиться.

29' Осмаич после выбивания мяча Вудмена, и скидки Уайтмана, ворвался на правый край штрафной площади и сильно пробил по воротам низом, но Петрович среагировал и успел сложиться, остановив мяч.

28' Фернандес снова решил забросить длинный пас, на этот раз на левый фланг атаки, но сильно получилось - даже скорости Мудрика не хватило, чтобы сохранить игровой снаряд в пределах поля.

27' Осмаич в районе центрального круга сумел зацепиться за мяч и поставить корпус Дисаси, заработав на себе штрафной удар.

26' Упустили мяч "синие" в новой атаке за лицевую линию поля. Вудмен теперь неспешно готовится к удару от ворот, чтобы его защитники получили возможность спокойно отдышаться.

25' Завелись лондонские болельщики на трибунах после первого голевого момента у чужих ворот. Разумеется, все они хотят увидеть первый гол уже в первом тайме.

24' ОПАСНО! Фернандес выдал классный заброс за спины защитников "Престона" на Палмера, который оказался с глазу на глаз с Вудменом, но Коул коряво пробил мимо створа ворот.

23' Броя сместился на правый фланг атаки, но вышли за ним сразу два защитника, так что албанский форвард сумел в этом эпизоде заработать только аут для своей команды.

22' После подачи углового ничего интересного у ворот гостей не произошло - мяч был выбит обороняющимися к центральной линии поля.

21' Правым краем "синие" проникли в чужую штрафную площадку, и в борьбе Стерлинг сумел сильно пробить в ближний верхний угол, нго Вудмен не дрогнул, отразив мяч на угловой.

20' В ответной атаке Кин выполнил первый удар в створ ворот в этом матче из-за пределов штрафной площади, но слишком слабо - никаких проблем для Петровича.

19' Гилкрист по правому флангу обострил атаку "Челси", выполнил прострел в центр на Стерлинга, который пробил в касание, но мяч попал в ногу защитника, после чего по высокой дуге приземлился в руки Вудмена.

18' Правым флангом провели атаку гости, откуда последовала подача в центр штрафной площади соперника, но защитники "Челси" там весьма уверенно разобрались.

17' Отметим, что достаточно большой фан-сектор болельщиков "Престона" также присутствует. Освистывают там Стерлинга, когда тот получает мяч. Недовольны люди тем, что нападающий выпрашивал пенальти в дебюте матча.

16' Престонцы в контратаке рвутся без особого энтузиазма даже при возможности. Понимают они, что нужно сохранять силы, чтобы хватило на все 90 минут.

15' Мудрик на левом фланге атаки выполнил скидку назад на Гюсто, который выполнил подачу на дальний угол вратарской площади, но никто из партнёров по команде туда не забежал.

14' Пока что болельщики на трибунах не пытаются подстёгивать "Челси" на активные действия. В целом первая треть первого тайма прошла достаточно пассивно.

13' Поттс вернулся на поле. Сразу же он пошёл вперёд по своему правому флангу, но теперь уже у него из-под ног Гюсто сумел выбить мяч в аут.

12' Поттс в итоге получил повреждение по итогам предыдущего эпизода, так что на поле пришлось приглашать медицинскую бригаду, но вроде бы всё нормально с парнем, так что он сможет продолжить встречу.

11' Гюсто по левому флангу пытался прорваться в зону атаки, но Поттс в чистом подкате сумел отобрать мяч из-под ног соперника.

10' Букмекеры перед матчем практически не сомневались, что в 1/16 финала турнира пройдёт "Челси". Ждут аналитики сегодня победы "пенсионеров" с разницей в два мяча. Посмотрим, как на самом деле получится.

9' Но "Престон Норт Энд" уже освоился на чужом поле в такой атмосфере, так что никакой паники нет - футболисты гостей спокойно работают на сдерживание.

8' Постепенно "Челси" начинает прибавлять в динамике, что должно помочь в растягивании оборонительных порядках соперника.

7' Стерлинг с правого края на скорости врывался в чужую штрафную площадку, где упал в борьбе, но судья нарушения правил не зафиксировал.

5' Первую атаку по левому флангу провели хозяева поля, откуда Фернандес пасовал в штрафную площадку, но получилось в противоход Мудрику.

4' Достаточно много болельщиков собралось сегодня на трибунах "Стэмфорд Бридж". Надеется местная публика, что их любимцы смогут добиться успеха в кубковых соревнованиях.

3' Попытались гости после отбора мяча провести первую контратаку, но она закончилась потерей мяча на подступах к штрафной площади лондонцев.

2' Стартовые секунды встречи проходят в спокойном ритме. "Престон", разумеется, обосновался всем составом на своей половине поля, в то время как синие неспешно пасуются поперёк поля.