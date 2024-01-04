Тур: 3. Стадион: Стэмфорд Бридж.
Позже
История личных встреч
Челси
Престон Норт Энд
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Кристал Пэлас 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Челси - Ньюкасл 1:1
Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Челси 2:0 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Челси - Брайтон 3:2 Ньюкасл - Челси 4:1 Челси - Манчестер Сити 4:4 Тоттенхэм - Челси 1:4 Челси - Блэкберн 2:0 Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Арсенал 2:2 Бёрнли - Челси 1:4 Фулхэм - Челси 0:2 Челси - Брайтон 1:0 Челси - Астон Вилла 0:1 Борнмут - Челси 0:0 Челси - Ноттингем Форест 0:1
Престон Норт Энд
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сандерленд - Престон Норт Энд 2:0 Престон Норт Энд - Шеффилд Уэнсдей 0:1 Престон Норт Энд - Лидс 2:1 Суонси - Престон Норт Энд 2:1
Престон Норт Энд - Уотфорд 1:5 Хаддерсфилд Таун - Престон Норт Энд 1:3 Норвич - Престон Норт Энд 0:0 Престон Норт Энд - КПР 0:2 Мидлсбро - Престон Норт Энд 4:0 Престон Норт Энд - Кардифф Сити 1:2 Блэкберн - Престон Норт Энд 1:2 Престон Норт Энд - Ковентри 3:2 Халл Сити - Престон Норт Энд 1:0 Престон Норт Энд - Саутгемптон 2:2 Престон Норт Энд - Миллуолл 1:1 Ипсвич - Престон Норт Энд 4:2 Лестер - Престон Норт Энд 3:0 Престон Норт Энд - Вест Бромвич 0:4 Ротерхэм - Престон Норт Энд 1:1 Престон Норт Энд - Бирмингем 2:1
1/32 финала
1/16 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/8 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Олдершот Таун
|Толай Лоран
|5 (1)
|Стокпорт
|Вуттон Кайл
|4
|Барнет
|Притчард Гарри
|4
|Уитби
|Мондал Джуниор
|4
|Барнет
|Кабамба Ник
|4
|Солихалл
|Jamey Osborne
|1 1
|Барнет
|Стивенс Коннор
|1 1
|Истли
|Харрис Джейден
|1 1
|Йорк Сити
|Джон-Льюис Ленелл
|2
|Йорк Сити
|Стокдэйл Дэвид
|2
Прогнозы на матч Челси - Престон Норт Энд
Исход игры
Челси
100% (49)
Ничья
0% (0)
Престон Норт Энд
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
41.3% (19)
Меньше
58.7% (27)
Обе команды забьют
Да
17.39% (8)
Нет
82.61% (38)
Популярный счёт
2:0 Челси
44.9% (22)
3:0 Челси
18.4% (9)
1:0 Челси
10.2% (5)
2:1 Челси
10.2% (5)
3:1 Челси
6.1% (3)
4:0 Челси
4.1% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!