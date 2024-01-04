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Тур: 3. Стадион: .
Челси
 
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Престон Норт Энд
Прогнозы 49
Челси 100% (49)
X 0% (0)
Престон Норт Энд 0% (0)
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Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Престон Норт Энд
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История личных встреч

Челси
Престон Норт Энд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Кристал Пэлас 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Челси - Ньюкасл 1:1
Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Челси 2:0 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Челси - Брайтон 3:2 Ньюкасл - Челси 4:1 Челси - Манчестер Сити 4:4 Тоттенхэм - Челси 1:4 Челси - Блэкберн 2:0 Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Арсенал 2:2 Бёрнли - Челси 1:4 Фулхэм - Челси 0:2 Челси - Брайтон 1:0 Челси - Астон Вилла 0:1 Борнмут - Челси 0:0 Челси - Ноттингем Форест 0:1
Престон Норт Энд
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сандерленд - Престон Норт Энд 2:0 Престон Норт Энд - Шеффилд Уэнсдей 0:1 Престон Норт Энд - Лидс 2:1 Суонси - Престон Норт Энд 2:1
Престон Норт Энд - Уотфорд 1:5 Хаддерсфилд Таун - Престон Норт Энд 1:3 Норвич - Престон Норт Энд 0:0 Престон Норт Энд - КПР 0:2 Мидлсбро - Престон Норт Энд 4:0 Престон Норт Энд - Кардифф Сити 1:2 Блэкберн - Престон Норт Энд 1:2 Престон Норт Энд - Ковентри 3:2 Халл Сити - Престон Норт Энд 1:0 Престон Норт Энд - Саутгемптон 2:2 Престон Норт Энд - Миллуолл 1:1 Ипсвич - Престон Норт Энд 4:2 Лестер - Престон Норт Энд 3:0 Престон Норт Энд - Вест Бромвич 0:4 Ротерхэм - Престон Норт Энд 1:1 Престон Норт Энд - Бирмингем 2:1
1/32 финала
Кристал Пэлас
Эвертон
Брентфорд
Вулверхэмптон
Фулхэм
Ротерхэм
Тоттенхэм
Бёрнли
Мейдстон Юнайтед
Стивенэйдж
Миллуолл
Лестер
Уимблдон
Ипсвич
Ковентри
Оксфорд Юнайтед
Сандерленд
Ньюкасл
Джиллингем
Шеффилд Юнайтед
Саутгемптон
Уолсолл
Ньюпорт
Истли
Норвич
Бристоль Роверс
Блэкберн
Кембридж Юнайтед
Халл Сити
Бирмингем
Уотфорд
Честерфилд
Сток Сити
Брайтон
КПР
Борнмут
Плимут
Саттон
Суонси
Моркам
Челси
Престон Норт Энд
Мидлсбро
Астон Вилла
Шеффилд Уэнсдей
Кардифф Сити
Ноттингем Форест
Блэкпул
Вест Бромвич
Олдершот Таун
Манчестер Сити
Хаддерсфилд Таун
Лутон Таун
Болтон
Шрусбери Таун
Рексхэм
Вест Хэм
Бристоль Сити
Питерборо Юнайтед
Лидс
Арсенал
Ливерпуль
Уиган
Манчестер Юнайтед
1/16 финала
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1/8 финала
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1/4 финала
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Финал
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Топ бомбардиров
Олдершот Таун Толай Лоран 5 (1)
Стокпорт Вуттон Кайл 4
Барнет Притчард Гарри 4
Уитби Мондал Джуниор 4
Барнет Кабамба Ник 4
Весь список

Топ нарушителей
Солихалл Jamey Osborne 1 1
Барнет Стивенс Коннор 1 1
Истли Харрис Джейден 1 1
Йорк Сити Джон-Льюис Ленелл 2
Йорк Сити Стокдэйл Дэвид 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Престон Норт Энд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 января 2024, осталось 2 дня 9 часов 46 минут.



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    • Прогнозы 49
    Челси 100% (49)
    X 0% (0)
    Престон Норт Энд 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Престон Норт Энд
    1.20
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    Прогнозы на матч Челси - Престон Норт Энд

    Исход игры
    Челси
    100% (49)
    Ничья
    0% (0)
    Престон Норт Энд
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.3% (19)
    Меньше
    58.7% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    17.39% (8)
    Нет
    82.61% (38)
    Популярный счёт
    2:0 Челси
    44.9% (22)
    3:0 Челси
    18.4% (9)
    1:0 Челси
    10.2% (5)
    2:1 Челси
    10.2% (5)
    3:1 Челси
    6.1% (3)
    4:0 Челси
    4.1% (2)
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    Престон Норт Энд
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