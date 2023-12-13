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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Зрители: 8400
Винтертур
2:1
Конец матча
Цюрих
0'
19' Желтая карточка
Мэтью Ифиний
21' Желтая карточка
Камбери Линдрит
1:0
23' Гол
Стильхарт Базиль
31' Желтая карточка
Катич Никола
1:1
45' Гол
Маркезано Антонио
57' Желтая карточка
Samuel Ballet
71' Желтая карточка
Стильхарт Базиль
85' Желтая карточка
Буркарт Нишан
90' Желтая карточка
Бо Энриксен
2:1
90' Гол
Буркарт Нишан
90'+7

Ход матча

19'
 
Мэтью Ифиний
21'
 
Камбери Линдрит
23'
Стильхарт Базиль
(Лтайеф Сайфалла)
1:0
31'
 
Катич Никола
45'
1:1
Маркезано Антонио
55'
Adrian Gantenbein
Лтайеф Сайфалла
 
57'
Samuel Ballet
 
61'
 
Сантини Иван
Африйе Дэниел
68'
Ди Джусто Маттео
Randy Schneider
 
68'
Буркарт Нишан
Samuel Ballet
 
71'
Стильхарт Базиль
 
74'
 
Ронер Фабиан
Мэтью Ифиний
74'
 
Красничи Бледиан
Маркезано Антонио
83'
 
Райхмут Нильс
Боранияшевич Никола
85'
Буркарт Нишан
 
89'
Thibault Corbaz
Стильхарт Базиль
 
90'
 
Бо Энриксен
90'
Буркарт Нишан
2:1

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 12
  • 3 Удары в створ 9
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 306 Количество передач 443
  • 39 Владение мячом, % 61
33
Келлер
Марвин
24
Сидлер
Сильван
21
Loic
Luthi
16
Арнольд
Ремо
3
Шеттин
Тобиас
4
Стильхарт
Базиль
77
Дзуффи
Лука
17
Samuel
Ballet
6
Randy
Schneider
70
Лтайеф
Сайфалла
11
Туркес
Алдин
25
Бреше
Янник
2
Камбери
Линдрит
24
Катич
Никола
4
Валльнер
Сильван
19
Боранияшевич
Никола
3
Герреро
Адрия
17
Конде
Шейк
12
Мэтью
Ифиний
10
Маркезано
Антонио
11
Окита
Жонатан
18
Африйе
Дэниел
Винтертур
4-2-3-1
Цюрих
3-4-2-1

История личных встреч

Винтертур
Цюрих

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
100%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

15 матчей

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 7 побед

20 матчей

20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 побед

История матчей

С
3:2
С
0:2
С
1:1
С
0:0
С
1:1
ТМС
3:0
ТМК
2:2
ТМК
1:5
ТМК
1:1
ТМК
2:0
ЧЛ
0:3
ЧЛ
2:2
ЧЛ
0:2
ЧЛ
2:0
ТМК
1:2
ТМС
3:3
ММ(
3:1
ТМС
1:1
ТМС
3:2
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

9
17

Голов в среднем за матч

1.13
1.42

Среднее время на гол

80
63

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

1.75
1.63

Среднее время на гол

51
55

Всего голов

30
30

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лтайеф Сайфалла 6 0.35
Ди Джусто Маттео 5 0.29
Samuel Ballet 5 0.29
Туркес Алдин 4 (1) 0.24
Стильхарт Базиль 2 0.12
Буркарт Нишан 2 0.12
Буэсс Роман 2 (1) 0.12
Randy Schneider 1 0.06
Adrian Gantenbein 1 0.06
Шеттин Тобиас 1 0.06
Арнольд Ремо 1 0.06
Янкевиц Александр 0 0
Дзуффи Лука 0 0
Samir Ramizi 0 0
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окита Жонатан 9 (2) 0.53
Маркезано Антонио 7 0.41
Катич Никола 3 0.18
Ронер Фабиан 2 0.12
Африйе Дэниел 2 0.12
Камбери Линдрит 2 0.12
Красничи Бледиан 2 0.12
Мэтью Ифиний 1 0.06
Боранияшевич Никола 1 0.06
Око-Флекс Армостронг 1 0.06
Герреро Адрия 0 0
Конде Шейк 0 0
Консейсау Родригу 0 0

Карточки

Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samuel Ballet 6 0
Стильхарт Базиль 5 0
Сидлер Сильван 5 0
Янкевиц Александр 5 0
Лтайеф Сайфалла 4 0
Буэсс Роман 3 0
Туркес Алдин 3 0
Шеттин Тобиас 3 0
Randy Schneider 3 0
Диаби Сулейман 2 0
Арнольд Ремо 2 0
Буркарт Нишан 2 0
Samir Ramizi 1 0
Араз Муса 1 0
Thibault Corbaz 1 0
Шмид Янник 1 0
Келлер Марвин 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катич Никола 5 0
Камбери Линдрит 4 0
Африйе Дэниел 4 0
Конде Шейк 3 0
Мэтью Ифиний 2 0
Окита Жонатан 2 0
Бо Энриксен 2 0
Ронер Фабиан 2 0
Герреро Адрия 2 0
Консейсау Родригу 2 0
Сантини Иван 1 0
Дапрела Фабио 1 0
Боранияшевич Никола 1 0
Красничи Бледиан 1 0

Результаты матчей

Винтертур
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Цюрих
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

4
4
Винтертур
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Цюрих
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

22
2

Упущенные победы

7
17
Винтертур
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Цюрих
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

26
3

Упущенные победы

11
21

Голы по времени матча

Забито

13
14
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
1
8%
3
21%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
3
21%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
3
23%
2
14%
61-75
3
23%
3
21%
76-90

Пропущено

12
8
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
25%
2
25%
61-75
3
25%
4
50%
76-90

Забито

17
17
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
8 Не забивали 9
4
24%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
3
18%
3
18%
31-45
3
18%
3
18%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
6
35%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

28
8
12 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
5
18%
1
13%
1-15
3
11%
1
13%
16-30
4
14%
2
25%
31-45
4
14%
0
0%
46-60
1
4%
1
13%
61-75
11
39%
3
38%
76-90

Забито

30
31
13 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 11
1 Не забивали 3
5
17%
5
16%
1-15
2
7%
2
6%
16-30
6
20%
6
19%
31-45
4
13%
6
19%
46-60
4
13%
4
13%
61-75
9
30%
8
26%
76-90

Пропущено

40
16
18 В 1-м тайме 6
22 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 10
7
18%
1
6%
1-15
4
10%
2
13%
16-30
7
18%
3
19%
31-45
4
10%
0
0%
46-60
4
10%
3
19%
61-75
14
35%
7
44%
76-90

Результаты последних матчей

Винтертур
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лугано - Винтертур 2:1 Люцерн - Винтертур 3:1 Санкт-Галлен - Винтертур 4:2 Винтертур - Янг Бойз 1:4
Блэк Старз - Винтертур 2:6 Ивердон - Винтертур 1:1 Винтертур - Санкт-Галлен 2:1 Цюрих - Винтертур 3:2 Винтертур - Лугано 2:3 Серветт - Винтертур 2:2 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Арау - Винтертур 1:2 Винтертур - Ивердон 1:1 Лозанна - Винтертур 2:5 Ветсвиль-Бонштеттен - Винтертур 0:2 Винтертур - Грасcхоппер 3:1 Янг Бойз - Винтертур 5:2 Базель - Винтертур 5:2 Винтертур - Люцерн 0:0 Винтертур - Вильярреал-2 3:1
Цюрих
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Цюрих - Люцерн 1:1 Цюрих - Янг Бойз 3:1 Лугано - Цюрих 0:3 Цюрих - Серветт 0:2
Беллинцона - Цюрих 0:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Янг Бойз - Цюрих 0:0 Цюрих - Винтертур 3:2 Люцерн - Цюрих 1:4 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Лозанна - Цюрих 0:0 Тугген - Цюрих 0:3 Базель - Цюрих 2:2 Цюрих - Санкт-Галлен 1:1 Ред Стар Цюрих - Цюрих 0:2 Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3 Цюрих - Лугано 3:0 Серветт - Цюрих 2:2 Цюрих - Ивердон 2:0 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3

Результаты матчей

Винтертур
Цюрих

Точный счет

2:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

5:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
0:3
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
5
1 раз 11%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

2:1
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
5:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
9 раз 53%
1
5 раз 29%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
3
5 раз 29%
2
4 раза 24%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Винтертур
Цюрих

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
8
1
5
3
1.5
5
4
1
7
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
1.5
Больше Меньше
5
3
1
8
2.5
3
5
1
8
3.5
1
7
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
14
3
11
6
1.5
10
7
2
15
2.5
6
11
1
16
3.5
1
16
1
16
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 17 10 5 2 37 - 16 35
2.
Цюрих
 17 8 7 2 31 - 16 31
3.
Санкт-Галлен
 17 9 3 5 32 - 21 30
4.
Серветт
 17 8 6 3 28 - 20 30
5.
Лугано
 17 8 1 8 30 - 28 25
6.
Люцерн
 17 7 4 6 24 - 28 25
7.
Грасcхоппер
 17 6 2 9 26 - 25 20
8.
Лозанна
 17 5 5 7 25 - 29 20
9.
Ивердон
 17 5 5 7 22 - 36 20
10.
Винтертур
 17 5 4 8 31 - 39 19
11.
Базель
 17 4 3 10 22 - 33 15
12.
Стад Лозанна-Уши
 17 2 5 10 18 - 35 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 8 8 0 0 23 - 7 24
2.
Янг Бойз
 9 7 2 0 25 - 6 23
3.
Люцерн
 8 6 1 1 16 - 10 19
4.
Цюрих
 9 5 3 1 16 - 9 18
5.
Лугано
 9 5 1 3 14 - 11 16
6.
Серветт
 8 4 3 1 17 - 10 15
7.
Лозанна
 9 4 3 2 15 - 11 15
8.
Ивердон
 9 4 3 2 15 - 17 15
9.
Винтертур
 8 4 2 2 13 - 12 14
10.
Грасcхоппер
 8 4 1 3 17 - 10 13
11.
Базель
 9 3 2 4 13 - 13 11
12.
Стад Лозанна-Уши
 8 1 4 3 9 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 9 4 3 2 11 - 10 15
2.
Цюрих
 8 3 4 1 15 - 7 13
3.
Янг Бойз
 8 3 3 2 12 - 10 12
4.
Лугано
 8 3 0 5 16 - 17 9
5.
Грасcхоппер
 9 2 1 6 9 - 15 7
6.
Санкт-Галлен
 9 1 3 5 9 - 14 6
7.
Люцерн
 9 1 3 5 8 - 18 6
8.
Лозанна
 8 1 2 5 10 - 18 5
9.
Ивердон
 8 1 2 5 7 - 19 5
10.
Винтертур
 9 1 2 6 18 - 27 5
11.
Базель
 8 1 1 6 9 - 20 4
12.
Стад Лозанна-Уши
 9 1 1 7 9 - 18 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Цюрих Окита Жонатан 9 (1)
Серветт Бедья Крис 8 (3)
Цюрих Маркезано Антонио 7 (3)
Лозанна Сене Кали 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 8
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 5
Стад Лозанна-Уши Florian Danho 2 3
Лозанна Дюссенн Ноэ 6
Грасcхоппер Кристерс Тоберс 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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