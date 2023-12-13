Тур: 16. Стадион: Schuetzenwiese Stadion. Зрители: 8400
0'
19' Желтая карточкаМэтью Ифиний
21' Желтая карточкаКамбери Линдрит
1:0
23' ГолСтильхарт Базиль
31' Желтая карточкаКатич Никола
1:1
45' ГолМаркезано Антонио
57' Желтая карточкаSamuel Ballet
71' Желтая карточкаСтильхарт Базиль
85' Желтая карточкаБуркарт Нишан
90' Желтая карточкаБо Энриксен
2:1
90' ГолБуркарт Нишан
90'+7
Ход матча
19'
21'
23'
31'
45'
57'
71'
85'
90'
90'
2:1
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 12
-
3 Удары в створ 9
-
2 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
306 Количество передач 443
-
39 Владение мячом, % 61
21
Loic
Luthi
16
Арнольд
Ремо
77
Дзуффи
Лука
11
Туркес
Алдин
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
17
Конде
Шейк
12
Мэтью
Ифиний
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Loic LuthiЗащитник
-
16 Арнольд РемоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Дзуффи ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Туркес АлдинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Granit LekajЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Рахмен Патрик
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
-
24 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
-
12 Мэтью ИфинийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Хорншу МаркЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Селмин ХоджаПолузащитник
-
23 Ронер ФабианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
История личных встреч
Винтертур
Цюрих
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
100%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
15 матчей
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 7 побед
20 матчей
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
17
Голов в среднем за матч
1.13
1.42
Среднее время на гол
80
63
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
1.75
1.63
Среднее время на гол
51
55
Всего голов
30
30
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лтайеф Сайфалла
|6
|0.35
|Ди Джусто Маттео
|5
|0.29
|Samuel Ballet
|5
|0.29
|Туркес Алдин
|4 (1)
|0.24
|Стильхарт Базиль
|2
|0.12
|Буркарт Нишан
|2
|0.12
|Буэсс Роман
|2 (1)
|0.12
|Randy Schneider
|1
|0.06
|Adrian Gantenbein
|1
|0.06
|Шеттин Тобиас
|1
|0.06
|Арнольд Ремо
|1
|0.06
|Янкевиц Александр
|0
|0
|Дзуффи Лука
|0
|0
|Samir Ramizi
|0
|0
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окита Жонатан
|9 (2)
|0.53
|Маркезано Антонио
|7
|0.41
|Катич Никола
|3
|0.18
|Ронер Фабиан
|2
|0.12
|Африйе Дэниел
|2
|0.12
|Камбери Линдрит
|2
|0.12
|Красничи Бледиан
|2
|0.12
|Мэтью Ифиний
|1
|0.06
|Боранияшевич Никола
|1
|0.06
|Око-Флекс Армостронг
|1
|0.06
|Герреро Адрия
|0
|0
|Конде Шейк
|0
|0
|Консейсау Родригу
|0
|0
Карточки
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samuel Ballet
|6
|0
|Стильхарт Базиль
|5
|0
|Сидлер Сильван
|5
|0
|Янкевиц Александр
|5
|0
|Лтайеф Сайфалла
|4
|0
|Буэсс Роман
|3
|0
|Туркес Алдин
|3
|0
|Шеттин Тобиас
|3
|0
|Randy Schneider
|3
|0
|Диаби Сулейман
|2
|0
|Арнольд Ремо
|2
|0
|Буркарт Нишан
|2
|0
|Samir Ramizi
|1
|0
|Араз Муса
|1
|0
|Thibault Corbaz
|1
|0
|Шмид Янник
|1
|0
|Келлер Марвин
|1
|0
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Катич Никола
|5
|0
|Камбери Линдрит
|4
|0
|Африйе Дэниел
|4
|0
|Конде Шейк
|3
|0
|Мэтью Ифиний
|2
|0
|Окита Жонатан
|2
|0
|Бо Энриксен
|2
|0
|Ронер Фабиан
|2
|0
|Герреро Адрия
|2
|0
|Консейсау Родригу
|2
|0
|Сантини Иван
|1
|0
|Дапрела Фабио
|1
|0
|Боранияшевич Никола
|1
|0
|Красничи Бледиан
|1
|0
Результаты матчей
Винтертур
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Цюрих
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
4
4
Винтертур
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Цюрих
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
22
2
Упущенные победы
7
17
Винтертур
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Цюрих
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
26
3
Упущенные победы
11
21
Голы по времени матча
Забито
13
14
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
1
8%
3
21%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
3
21%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
3
23%
2
14%
61-75
3
23%
3
21%
76-90
Пропущено
12
8
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
25%
2
25%
61-75
3
25%
4
50%
76-90
Забито
17
17
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
8 Не забивали 9
4
24%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
3
18%
3
18%
31-45
3
18%
3
18%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
6
35%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
28
8
12 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
5
18%
1
13%
1-15
3
11%
1
13%
16-30
4
14%
2
25%
31-45
4
14%
0
0%
46-60
1
4%
1
13%
61-75
11
39%
3
38%
76-90
Забито
30
31
13 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 11
1 Не забивали 3
5
17%
5
16%
1-15
2
7%
2
6%
16-30
6
20%
6
19%
31-45
4
13%
6
19%
46-60
4
13%
4
13%
61-75
9
30%
8
26%
76-90
Пропущено
40
16
18 В 1-м тайме 6
22 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 10
7
18%
1
6%
1-15
4
10%
2
13%
16-30
7
18%
3
19%
31-45
4
10%
0
0%
46-60
4
10%
3
19%
61-75
14
35%
7
44%
76-90
Результаты последних матчей
Винтертур
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лугано - Винтертур 2:1 Люцерн - Винтертур 3:1 Санкт-Галлен - Винтертур 4:2 Винтертур - Янг Бойз 1:4
Блэк Старз - Винтертур 2:6 Ивердон - Винтертур 1:1 Винтертур - Санкт-Галлен 2:1 Цюрих - Винтертур 3:2 Винтертур - Лугано 2:3 Серветт - Винтертур 2:2 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Арау - Винтертур 1:2 Винтертур - Ивердон 1:1 Лозанна - Винтертур 2:5 Ветсвиль-Бонштеттен - Винтертур 0:2 Винтертур - Грасcхоппер 3:1 Янг Бойз - Винтертур 5:2 Базель - Винтертур 5:2 Винтертур - Люцерн 0:0 Винтертур - Вильярреал-2 3:1
Цюрих
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Цюрих - Люцерн 1:1 Цюрих - Янг Бойз 3:1 Лугано - Цюрих 0:3 Цюрих - Серветт 0:2
Беллинцона - Цюрих 0:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Янг Бойз - Цюрих 0:0 Цюрих - Винтертур 3:2 Люцерн - Цюрих 1:4 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Лозанна - Цюрих 0:0 Тугген - Цюрих 0:3 Базель - Цюрих 2:2 Цюрих - Санкт-Галлен 1:1 Ред Стар Цюрих - Цюрих 0:2 Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3 Цюрих - Лугано 3:0 Серветт - Цюрих 2:2 Цюрих - Ивердон 2:0 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3
Результаты матчей
Винтертур
Цюрих
Точный счет
2:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
5:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
0:3
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
5
1 раз 11%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
2:1
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
5:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
9 раз 53%
1
5 раз 29%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
3
5 раз 29%
2
4 раза 24%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Винтертур
Цюрих
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
81
53
54
17
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
53
18
35
18
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
143
116
107
215
611
116
116
116
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|9 (1)
|Серветт
|Бедья Крис
|8 (3)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|7 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|7 (2)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|8
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 5
|Стад Лозанна-Уши
|Florian Danho
|2 3
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|6
|Грасcхоппер
|Кристерс Тоберс
|6