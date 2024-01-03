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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Болонья
 
Позже
Дженоа
Прогнозы 61
Болонья 75.4% (46)
X 21.3% (13)
Дженоа 3.3% (2)
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Болонья
Дженоа

История личных встреч

Болонья
Дженоа

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

76.9%
23.1%
0 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

26 матчей

34.6%
30.8%
34.6%
9 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

7.7%
69.2%
23.1%
2 победы 18 ничьих 6 побед

Второй тайм

30.8%
42.3%
26.9%
8 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

СA
0:1
СA
2:2
СA
0:2
СA
2:0
СA
0:3
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
0:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
0:1
СA
0:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
2:0
СA
3:2
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
3:4
СA
1:3
СA
2:0
СA
1:1

Голы

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.15
0.77

Среднее время на гол

78
117

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

1
1.15

Среднее время на гол

90
78

Всего голов

28
25

Голов в среднем за матч

1.08
0.96

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

83
93

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиркзее Джошуа 7 (1) 0.39
Фергюсон Льюис 4 0.22
Орсолини Риккардо 4 (1) 0.22
Фаббьян Джованни 2 0.11
Де Сильвестри Лоренцо 1 0.06
Ликояннис Хараламбос 1 0.06
Моро Никола 1 0.06
Эбишер Мишель 0 0
Бёкема Сэм 0 0
Ндой Дан 0 0
Кристиансен Виктор 0 0
Эль-Аззузи Уссама 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудмундссон Альберт 7 (1) 0.39
Ретеги Матео 3 0.17
Малиновский Руслан 2 0.11
Дрэгушин Раду 2 0.11
Экубан Калеб 1 0.06
Торсби Мортен 1 0.06
Бани Маттиа 1 0.06
Бираски Давиде 1 0.06
Мессиас Жуниор 1 0.06
Френдруп Мортен 0 0
Стротман Кевин 0 0
Бадель Милан 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Де Винтер Кони 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салемакерс Алексис 4 1
Фергюсон Льюис 5 0
Мотта Тьяго 4 0
Фройлер Ремо 4 0
Эбишер Мишель 4 0
Зиркзее Джошуа 4 0
Пош Штефан 3 0
Бёкема Сэм 3 0
Ндой Дан 3 0
Кристиансен Виктор 3 0
Скорупски Лукаш 2 0
Урбаньски Кацпер 2 0
Эль-Аззузи Уссама 2 0
Фаббьян Джованни 2 0
Ликояннис Хараламбос 1 0
Орсолини Риккардо 1 0
Калафьори Рикардо 1 0
Корацца Томмазо 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малиновский Руслан 6 0
Бани Маттиа 6 0
Джилардино Альберто 4 0
Бадель Милан 4 0
Френдруп Мортен 4 0
Де Винтер Кони 4 0
Мартинес Хосеп 2 1
Гудмундссон Альберт 3 0
Ретеги Матео 3 0
Кариколь Аарон 1 1
Стротман Кевин 2 0
Васкес Хоан 2 0
Сабелли Стефано 2 0
Фольякко Алессандро 2 0
Торсби Мортен 1 0
Дрэгушин Раду 1 0

Результаты матчей

Болонья
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Дженоа
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
5
Болонья
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Дженоа
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

7
11
Болонья
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
33% (6)
11% (2)
Дженоа
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

7
16

Голы по времени матча

Забито

12
8
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
0
0%
1
13%
1-15
3
25%
1
13%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
3
25%
1
13%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
4
33%
2
25%
76-90

Пропущено

5
11
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 8
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
0
0%
5
45%
76-90

Забито

8
12
6 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
2
25%
1
8%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
6
50%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

11
11
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
18%
2
18%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
1
9%
2
18%
31-45
3
27%
1
9%
46-60
1
9%
1
9%
61-75
2
18%
3
27%
76-90

Забито

20
20
10 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 7
5 Не забивали 5
2
10%
2
10%
1-15
6
30%
1
5%
16-30
2
10%
8
40%
31-45
4
20%
4
20%
46-60
2
10%
2
10%
61-75
4
20%
3
15%
76-90

Пропущено

16
22
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 15
3
19%
2
9%
1-15
4
25%
4
18%
16-30
1
6%
3
14%
31-45
4
25%
2
9%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
2
13%
8
36%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Удинезе - Болонья 3:0 Болонья - Аталанта 1:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Болонья - Рома 2:0
Салернитана - Болонья 1:2 Лечче - Болонья 1:1 Болонья - Торино 2:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Болонья - Лацио 1:0 Болонья - Верона 2:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Болонья - Фрозиноне 2:1 Интер Милан - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 3:0 Монца - Болонья 0:0 Болонья - Наполи 0:0 Верона - Болонья 0:0 Болонья - Реджана 2:2 Болонья - Кальяри 2:1 Ювентус - Болонья 1:1
Дженоа
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Дженоа - Интер Милан 1:1 Сассуоло - Дженоа 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Монца - Дженоа 1:0
Лацио - Дженоа 1:0 Дженоа - Эмполи 1:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Дженоа - Верона 1:0 Кальяри - Дженоа 2:1 Дженоа - Реджана 2:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Аталанта - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:1 Удинезе - Дженоа 2:2 Дженоа - Рома 4:1 Лечче - Дженоа 1:0 Дженоа - Наполи 2:2 Торино - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 0:1 Дженоа - Фиорентина 1:4

Результаты матчей

Болонья
Дженоа

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
6 раз 67%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:0
5 раз 28%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
3
1 раз 6%
1
9 раз 50%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Болонья
Дженоа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
5
4
1.5
2
7
1
8
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
4
2
7
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
13
5
7
11
1.5
4
14
1
17
2.5
1
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 14 3 1 42 - 8 45
2.
Ювентус
 Заявка 18 13 4 1 27 - 11 43
3.
Милан
 Заявка 18 11 3 4 32 - 20 36
4.
Фиорентина
 Заявка 18 10 3 5 27 - 18 33
5.
Болонья
 Заявка 18 8 7 3 21 - 15 31
6.
Аталанта
 Заявка 18 9 2 7 29 - 20 29
7.
Рома
 Заявка 18 8 4 6 30 - 20 28
8.
Наполи
 Заявка 18 8 4 6 28 - 21 28
9.
Лацио
 Заявка 18 8 3 7 21 - 19 27
10.
Торино
 Заявка 18 6 6 6 15 - 18 24
11.
Монца
 Заявка 18 5 7 6 16 - 18 22
12.
Дженоа
 Заявка 18 5 5 8 19 - 23 20
13.
Лечче
 Заявка 18 4 8 6 19 - 24 20
14.
Фрозиноне
 Заявка 18 5 4 9 23 - 31 19
15.
Удинезе
 Заявка 18 2 11 5 18 - 28 17
16.
Сассуоло
 Заявка 18 4 4 10 25 - 33 16
17.
Верона
 Заявка 18 3 5 10 15 - 24 14
18.
Кальяри
 Заявка 18 3 5 10 16 - 31 14
19.
Эмполи
 Заявка 18 3 4 11 10 - 30 13
20.
Салернитана
 Заявка 18 2 6 10 15 - 36 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 9 7 2 0 13 - 4 23
2.
Интер Милан
 Заявка 9 7 1 1 23 - 5 22
3.
Болонья
 Заявка 9 7 1 1 13 - 4 22
4.
Милан
 Заявка 9 7 0 2 15 - 4 21
5.
Рома
 Заявка 9 6 2 1 21 - 7 20
6.
Аталанта
 Заявка 9 6 1 2 17 - 7 19
7.
Фиорентина
 Заявка 9 6 1 2 15 - 8 19
8.
Лацио
 Заявка 9 5 2 2 11 - 7 17
9.
Фрозиноне
 Заявка 9 5 2 2 15 - 12 17
10.
Торино
 Заявка 9 4 4 1 9 - 6 16
11.
Лечче
 Заявка 9 4 3 2 11 - 11 15
12.
Монца
 Заявка 9 3 4 2 10 - 6 13
13.
Дженоа
 Заявка 9 3 4 2 12 - 11 13
14.
Кальяри
 Заявка 9 3 3 3 11 - 15 12
15.
Наполи
 Заявка 9 3 2 4 12 - 13 11
16.
Верона
 Заявка 9 2 3 4 9 - 12 9
17.
Удинезе
 Заявка 9 1 6 2 12 - 14 9
18.
Сассуоло
 Заявка 9 2 2 5 12 - 15 8
19.
Салернитана
 Заявка 9 1 4 4 9 - 18 7
20.
Эмполи
 Заявка 9 1 2 6 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 9 7 2 0 19 - 3 23
2.
Ювентус
 Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
3.
Наполи
 Заявка 9 5 2 2 16 - 8 17
4.
Милан
 Заявка 9 4 3 2 17 - 16 15
5.
Фиорентина
 Заявка 9 4 2 3 12 - 10 14
6.
Аталанта
 Заявка 9 3 1 5 12 - 13 10
7.
Лацио
 Заявка 9 3 1 5 10 - 12 10
8.
Монца
 Заявка 9 2 3 4 6 - 12 9
9.
Болонья
 Заявка 9 1 6 2 8 - 11 9
10.
Рома
 Заявка 9 2 2 5 9 - 13 8
11.
Сассуоло
 Заявка 9 2 2 5 13 - 18 8
12.
Торино
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
13.
Эмполи
 Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
14.
Удинезе
 Заявка 9 1 5 3 6 - 14 8
15.
Дженоа
 Заявка 9 2 1 6 7 - 12 7
16.
Верона
 Заявка 9 1 2 6 6 - 12 5
17.
Салернитана
 Заявка 9 1 2 6 6 - 18 5
18.
Лечче
 Заявка 9 0 5 4 8 - 13 5
19.
Кальяри
 Заявка 9 0 2 7 5 - 16 2
20.
Фрозиноне
 Заявка 9 0 2 7 8 - 19 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 15 (2)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Милан Жиру Оливье 8 (5)
Рома Лукаку Ромелу 8 (1)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 9
Фиорентина Раньери Лука 9
Салернитана Дьомбер Норберт 8
Лечче Рамадани Юльбер 8
Эмполи Мале Юссеф 8
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Болонья - Дженоа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 января 2024, осталось 2 дня 4 часа 41 минуту.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 34.4% пользователей.
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    • Прогнозы 61
    Болонья 75.4% (46)
    X 21.3% (13)
    Дженоа 3.3% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Болонья
    Ничья
    Дженоа
    2.11
    4.35
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    4.50
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    Прогнозы на матч Болонья - Дженоа

    Исход игры
    Болонья
    75.4% (46)
    Ничья
    21.3% (13)
    Дженоа
    3.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.38% (24)
    Меньше
    58.62% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    62.07% (36)
    Нет
    37.93% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Болонья
    34.4% (21)
    1:0 Болонья
    32.8% (20)
    1:1 Ничья
    19.7% (12)
    2:0 Болонья
    3.3% (2)
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