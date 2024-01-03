Тур: 19. Стадион: Ренато Далл'Ара.
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Главный тренер: Мотта Тиаго
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Главный тренер: Джилардино Альберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Болонья
Дженоа
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
76.9%
23.1%
0 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
26 матчей
34.6%
30.8%
34.6%
9 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
7.7%
69.2%
23.1%
2 победы 18 ничьих 6 побед
Второй тайм
30.8%
42.3%
26.9%
8 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.15
0.77
Среднее время на гол
78
117
Всего голов
13
15
Голов в среднем за матч
1
1.15
Среднее время на гол
90
78
Всего голов
28
25
Голов в среднем за матч
1.08
0.96
Тотал матчей
2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
83
93
Бомбардиры внутри турнира
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зиркзее Джошуа
|7 (1)
|0.39
|Фергюсон Льюис
|4
|0.22
|Орсолини Риккардо
|4 (1)
|0.22
|Фаббьян Джованни
|2
|0.11
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0.06
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0.06
|Моро Никола
|1
|0.06
|Эбишер Мишель
|0
|0
|Бёкема Сэм
|0
|0
|Ндой Дан
|0
|0
|Кристиансен Виктор
|0
|0
|Эль-Аззузи Уссама
|0
|0
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудмундссон Альберт
|7 (1)
|0.39
|Ретеги Матео
|3
|0.17
|Малиновский Руслан
|2
|0.11
|Дрэгушин Раду
|2
|0.11
|Экубан Калеб
|1
|0.06
|Торсби Мортен
|1
|0.06
|Бани Маттиа
|1
|0.06
|Бираски Давиде
|1
|0.06
|Мессиас Жуниор
|1
|0.06
|Френдруп Мортен
|0
|0
|Стротман Кевин
|0
|0
|Бадель Милан
|0
|0
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
|Де Винтер Кони
|0
|0
Карточки
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салемакерс Алексис
|4
|1
|Фергюсон Льюис
|5
|0
|Мотта Тьяго
|4
|0
|Фройлер Ремо
|4
|0
|Эбишер Мишель
|4
|0
|Зиркзее Джошуа
|4
|0
|Пош Штефан
|3
|0
|Бёкема Сэм
|3
|0
|Ндой Дан
|3
|0
|Кристиансен Виктор
|3
|0
|Скорупски Лукаш
|2
|0
|Урбаньски Кацпер
|2
|0
|Эль-Аззузи Уссама
|2
|0
|Фаббьян Джованни
|2
|0
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0
|Орсолини Риккардо
|1
|0
|Калафьори Рикардо
|1
|0
|Корацца Томмазо
|1
|0
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малиновский Руслан
|6
|0
|Бани Маттиа
|6
|0
|Джилардино Альберто
|4
|0
|Бадель Милан
|4
|0
|Френдруп Мортен
|4
|0
|Де Винтер Кони
|4
|0
|Мартинес Хосеп
|2
|1
|Гудмундссон Альберт
|3
|0
|Ретеги Матео
|3
|0
|Кариколь Аарон
|1
|1
|Стротман Кевин
|2
|0
|Васкес Хоан
|2
|0
|Сабелли Стефано
|2
|0
|Фольякко Алессандро
|2
|0
|Торсби Мортен
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
Результаты матчей
Болонья
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Дженоа
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
5
Болонья
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Дженоа
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
7
11
Болонья
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
33% (6)
11% (2)
Дженоа
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
7
16
Голы по времени матча
Забито
12
8
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
0
0%
1
13%
1-15
3
25%
1
13%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
3
25%
1
13%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
4
33%
2
25%
76-90
Пропущено
5
11
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 8
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
0
0%
5
45%
76-90
Забито
8
12
6 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
2
25%
1
8%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
6
50%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
11
11
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
18%
2
18%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
1
9%
2
18%
31-45
3
27%
1
9%
46-60
1
9%
1
9%
61-75
2
18%
3
27%
76-90
Забито
20
20
10 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 7
5 Не забивали 5
2
10%
2
10%
1-15
6
30%
1
5%
16-30
2
10%
8
40%
31-45
4
20%
4
20%
46-60
2
10%
2
10%
61-75
4
20%
3
15%
76-90
Пропущено
16
22
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 15
3
19%
2
9%
1-15
4
25%
4
18%
16-30
1
6%
3
14%
31-45
4
25%
2
9%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
2
13%
8
36%
76-90
Результаты последних матчей
Болонья
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Удинезе - Болонья 3:0 Болонья - Аталанта 1:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Болонья - Рома 2:0
Салернитана - Болонья 1:2 Лечче - Болонья 1:1 Болонья - Торино 2:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Болонья - Лацио 1:0 Болонья - Верона 2:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Болонья - Фрозиноне 2:1 Интер Милан - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 3:0 Монца - Болонья 0:0 Болонья - Наполи 0:0 Верона - Болонья 0:0 Болонья - Реджана 2:2 Болонья - Кальяри 2:1 Ювентус - Болонья 1:1
Дженоа
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Дженоа - Интер Милан 1:1 Сассуоло - Дженоа 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Монца - Дженоа 1:0
Лацио - Дженоа 1:0 Дженоа - Эмполи 1:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Дженоа - Верона 1:0 Кальяри - Дженоа 2:1 Дженоа - Реджана 2:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Аталанта - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:1 Удинезе - Дженоа 2:2 Дженоа - Рома 4:1 Лечче - Дженоа 1:0 Дженоа - Наполи 2:2 Торино - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 0:1 Дженоа - Фиорентина 1:4
Результаты матчей
Болонья
Дженоа
Точный счет
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
6 раз 67%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:0
5 раз 28%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
3
1 раз 6%
1
9 раз 50%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Болонья
Дженоа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
54
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
54
27
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
135
711
414
117
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|42 - 8
|45
|2.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|27 - 11
|43
|3.
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|32 - 20
|36
|4.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|27 - 18
|33
|5.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|21 - 15
|31
|6.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|29 - 20
|29
|7.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|30 - 20
|28
|8.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|28 - 21
|28
|9.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|21 - 19
|27
|10.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|15 - 18
|24
|11.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|16 - 18
|22
|12.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|19 - 23
|20
|13.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|19 - 24
|20
|14.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|23 - 31
|19
|15.
|Заявка
|18
|2
|11
|5
|18 - 28
|17
|16.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|25 - 33
|16
|17.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|15 - 24
|14
|18.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|16 - 31
|14
|19.
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|10 - 30
|13
|20.
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|15 - 36
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|13 - 4
|23
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|23 - 5
|22
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|13 - 4
|22
|4.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|15 - 4
|21
|5.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 7
|20
|6.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 7
|19
|7.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 8
|19
|8.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 7
|17
|9.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 12
|17
|10.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|9 - 6
|16
|11.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 11
|15
|12.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 6
|13
|13.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|14.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 15
|12
|15.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|16.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 12
|9
|17.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|12 - 14
|9
|18.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|19.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 18
|7
|20.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|19 - 3
|23
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|3.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 8
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 16
|15
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 13
|10
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|8.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|9.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|8 - 11
|9
|10.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|11.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 18
|8
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 16
|8
|14.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|6 - 14
|8
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 12
|7
|16.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 12
|5
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 18
|5
|18.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|8 - 13
|5
|19.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 16
|2
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|8 - 19
|2
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- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|15 (2)
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|Берарди Доменико
|9 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|8 (5)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|8 (1)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|7 (6)
|Рома
|Паредес Леандро
|9
|Фиорентина
|Раньери Лука
|9
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|8
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|8
|Эмполи
|Мале Юссеф
|8
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Болонья - Дженоа
Исход игры
Болонья
75.4% (46)
Ничья
21.3% (13)
Дженоа
3.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
41.38% (24)
Меньше
58.62% (34)
Обе команды забьют
Да
62.07% (36)
Нет
37.93% (22)
Популярный счёт
2:1 Болонья
34.4% (21)
1:0 Болонья
32.8% (20)
1:1 Ничья
19.7% (12)
2:0 Болонья
3.3% (2)
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