Тур: 19. Стадион: Сан-Сиро. Главный судья: Пиччинини Марко Главный судья: Фаббри Микаэль
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
31
Суслов
Томаш
33
Дуда
Ондрей
26
Нгонж
Сириль
77
Мбула
Хорди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Аудеро ЭмильВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Классен ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Суслов ТомашПолузащитник
-
33 Дуда ОндрейПолузащитник
-
26 Нгонж СирильПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Мбула ХордиПолузащитник
-
11 Джурич МиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
32 Хуан КабальЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Онгла МартинПолузащитник
-
25 Сердар СуатПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Каллон ЯяНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Интер Милан
Верона
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
26.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
23
Голов в среднем за матч
2
2.88
Среднее время на гол
45
31
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1
0.56
Среднее время на гол
90
162
Всего голов
26
28
Голов в среднем за матч
1.53
1.65
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
Среднее время на гол
58
54
Бомбардиры внутри турнира
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|15 (1)
|0.83
|Тюрам Маркус
|7
|0.39
|Чалханоглу Хакан
|7 (6)
|0.39
|Димарко Федерико
|3
|0.17
|Мхитарян Генрих
|2
|0.11
|Барелла Николо
|2
|0.11
|Дюмфрис Дензел
|2
|0.11
|Арнаутович Марко
|1
|0.06
|Ачерби Франческо
|1
|0.06
|Фраттези Давиде
|1
|0.06
|Биссекк Янн-Аурель
|1
|0.06
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|Аугусто Карлос
|0
|0
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгонж Сириль
|5
|0.28
|Джурич Милан II
|4 (1)
|0.22
|Анри Тома
|2
|0.11
|Дуда Ондрей
|1
|0.06
|Лазович Дарко
|1
|0.06
|Бонаццоли Федерико
|1
|0.06
|Фолоруншо Майкл
|1
|0.06
|Суслов Томаш
|0
|0
|Тчатчуа Джексон
|0
|0
|Фараони Марко
|0
|0
|Мбула Хорди
|0
|0
|Терраччано Филиппо
|0
|0
Карточки
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Индзаги Симоне
|4
|0
|Чалханоглу Хакан
|4
|0
|Барелла Николо
|4
|0
|Бастони Алессандро
|3
|0
|Мхитарян Генрих
|2
|0
|Тюрам Маркус
|2
|0
|Мартинес Лаутаро
|2
|0
|Куадрадо Хуан
|1
|0
|Дармиан Маттео
|1
|0
|Ачерби Франческо
|1
|0
|Павар Бенжамен
|1
|0
|Дюмфрис Дензел
|1
|0
|Фраттези Давиде
|1
|0
|Аугусто Карлос
|1
|0
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуда Ондрей
|6
|1
|Фараони Марко
|5
|0
|Маньяни Джанджакомо
|4
|0
|Нгонж Сириль
|4
|0
|Давидович Павел
|3
|0
|Суслов Томаш
|3
|0
|Коппола Диего
|3
|0
|Марко Барони
|3
|0
|Хиен Исак
|1
|1
|Бонаццоли Федерико
|2
|0
|Фолоруншо Майкл
|2
|0
|Дойг Джош
|2
|0
|Амионе Бруно
|2
|0
|Джурич Милан II
|2
|0
|Анри Тома
|1
|0
|Сердар Суат
|1
|0
|Терраччано Филиппо
|1
|0
Результаты матчей
Интер Милан
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
89% (8)
11% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
0% (0)
22% (2)
Верона
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
5
Интер Милан
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Верона
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
0
8
Упущенные победы
19
7
Интер Милан
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Верона
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
1
8
Упущенные победы
22
12
Голы по времени матча
Забито
23
6
12 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 1
9 Не забивали 14
4
17%
0
0%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
7
30%
1
17%
31-45
3
13%
1
17%
46-60
2
9%
2
33%
61-75
6
26%
2
33%
76-90
Пропущено
5
12
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
1
20%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
1
20%
4
33%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Забито
19
9
7 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
0
0%
1
11%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
26%
2
22%
31-45
3
16%
2
22%
46-60
4
21%
1
11%
61-75
5
26%
3
33%
76-90
Пропущено
3
12
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
33%
3
25%
16-30
1
33%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
33%
2
17%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Забито
42
15
19 В 1-м тайме 4
23 Во 2-м тайме 11
17 Забивали первыми 3
0 Не забивали 8
4
10%
1
7%
1-15
3
7%
0
0%
16-30
12
29%
3
20%
31-45
6
14%
3
20%
46-60
6
14%
3
20%
61-75
11
26%
5
33%
76-90
Пропущено
8
24
3 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 13
6 Не пропускали 14
0
0%
3
13%
1-15
2
25%
5
21%
16-30
1
13%
4
17%
31-45
3
38%
3
13%
46-60
2
25%
6
25%
61-75
0
0%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Милан
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Дженоа - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лечче 2:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Лацио - Интер Милан 0:2
Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Интер Милан - Удинезе 4:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Бенфика - Интер Милан 3:3 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1 Аталанта - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Рома 1:0 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 2:1 Торино - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Болонья 2:2 Интер Милан - Бенфика 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:4 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:1
Верона
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Верона - Салернитана 0:1 Верона - Кальяри 2:0 Фиорентина - Верона 1:0 Верона - Лацио 1:1
Удинезе - Верона 3:3 Верона - Лечче 2:2 Дженоа - Верона 1:0 Верона - Монца 1:3 Болонья - Верона 2:0 Ювентус - Верона 1:0 Верона - Наполи 1:3 Фрозиноне - Верона 2:1 Торино - Верона 0:0 Верона - Аталанта 0:1 Милан - Верона 1:0 Верона - Болонья 0:0 Сассуоло - Верона 3:1 Верона - Рома 2:1 Эмполи - Верона 0:1 Верона - Асколи 3:1
Результаты матчей
Интер Милан
Верона
Точный счет
2:0
3 раза 33%
4:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
4
2 раза 22%
5
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
0:3
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:0
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 39%
1
5 раз 28%
4
3 раза 17%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%
0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Интер Милан
Верона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
36
36
36
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
18
36
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
414
612
117
414
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|42 - 8
|45
|2.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|27 - 11
|43
|3.
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|32 - 20
|36
|4.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|27 - 18
|33
|5.
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|22 - 16
|32
|6.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|29 - 20
|29
|7.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|30 - 20
|28
|8.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|28 - 21
|28
|9.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|21 - 19
|27
|10.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|15 - 18
|24
|11.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|16 - 18
|22
|12.
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|20 - 24
|21
|13.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|19 - 24
|20
|14.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|23 - 31
|19
|15.
|Заявка
|18
|2
|11
|5
|18 - 28
|17
|16.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|25 - 33
|16
|17.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|15 - 24
|14
|18.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|16 - 31
|14
|19.
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|10 - 30
|13
|20.
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|15 - 36
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|13 - 4
|23
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|14 - 5
|23
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|23 - 5
|22
|4.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|15 - 4
|21
|5.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 7
|20
|6.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 7
|19
|7.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 8
|19
|8.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 7
|17
|9.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 12
|17
|10.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|9 - 6
|16
|11.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 11
|15
|12.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 6
|13
|13.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|14.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 15
|12
|15.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|16.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 12
|9
|17.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|12 - 14
|9
|18.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|19.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 18
|7
|20.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|19 - 3
|23
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|3.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 8
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 16
|15
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 13
|10
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|8.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|9.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|8 - 11
|9
|10.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|11.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 18
|8
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 16
|8
|14.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|6 - 14
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 13
|8
|16.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 12
|5
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 18
|5
|18.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|8 - 13
|5
|19.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 16
|2
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|8 - 19
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|15 (2)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|9 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|8 (5)
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|8 (2)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|8 (1)
|Рома
|Паредес Леандро
|9
|Фиорентина
|Раньери Лука
|9
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|8
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|8
|Эмполи
|Мале Юссеф
|8
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Интер Милан - Верона
Исход игры
Интер Милан
94.2% (129)
Ничья
0.7% (1)
Верона
5.1% (7)
Тотал 2.5
Больше
36.61% (41)
Меньше
63.39% (71)
Обе команды забьют
Да
23.21% (26)
Нет
76.79% (86)
Популярный счёт
2:0 Интер Милан
43.8% (60)
2:1 Интер Милан
10.9% (15)
3:0 Интер Милан
10.9% (15)
1:0 Интер Милан
8% (11)
3:1 Интер Милан
6.6% (9)
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