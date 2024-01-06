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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Пиччинини Марко Главный судья: Фаббри Микаэль
Интер Милан
 
Позже
Верона
Прогнозы 137
Интер Милан 94.2% (129)
X 0.7% (1)
Верона 5.1% (7)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Зоммер
Янн
28
Павар
Бенжамен
15
Ачерби
Франческо
95
Бастони
Алессандро
2
Дюмфрис
Дензел
23
Барелла
Николо
20
Чалханоглу
Хакан
22
Мхитарян
Генрих
30
Аугусто
Карлос
9
Тюрам
Маркус
10
Мартинес
Лаутаро
1
Монтипо
Лоренцо
38
Тчатчуа
Джексон
23
Маньяни
Джанджакомо
42
Коппола
Диего
3
Дойг
Джош
31
Суслов
Томаш
33
Дуда
Ондрей
26
Нгонж
Сириль
90
Фолоруншо
Майкл
77
Мбула
Хорди
11
Джурич
Милан
II
Интер Милан
3-5-2
Верона
4-2-3-1

История личных встреч

Интер Милан
Верона

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
26.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

История матчей

СA
0:6
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:3
СA
1:0
СA
1:2
СA
2:2
СA
2:1
СA
3:0
СA
1:2
СA
3:3
СA
1:0
СA
0:3
СA
2:2
СA
0:2
СA
4:2
К
2:0

Голы

Всего голов

18
23

Голов в среднем за матч

2
2.88

Среднее время на гол

45
31

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1
0.56

Среднее время на гол

90
162

Всего голов

26
28

Голов в среднем за матч

1.53
1.65

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
3
Больше 18%
Меньше 82%
14

Среднее время на гол

58
54

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 15 (1) 0.83
Тюрам Маркус 7 0.39
Чалханоглу Хакан 7 (6) 0.39
Димарко Федерико 3 0.17
Мхитарян Генрих 2 0.11
Барелла Николо 2 0.11
Дюмфрис Дензел 2 0.11
Арнаутович Марко 1 0.06
Ачерби Франческо 1 0.06
Фраттези Давиде 1 0.06
Биссекк Янн-Аурель 1 0.06
Куадрадо Хуан 0 0
Аугусто Карлос 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 5 0.28
Джурич Милан II 4 (1) 0.22
Анри Тома 2 0.11
Дуда Ондрей 1 0.06
Лазович Дарко 1 0.06
Бонаццоли Федерико 1 0.06
Фолоруншо Майкл 1 0.06
Суслов Томаш 0 0
Тчатчуа Джексон 0 0
Фараони Марко 0 0
Мбула Хорди 0 0
Терраччано Филиппо 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индзаги Симоне 4 0
Чалханоглу Хакан 4 0
Барелла Николо 4 0
Бастони Алессандро 3 0
Мхитарян Генрих 2 0
Тюрам Маркус 2 0
Мартинес Лаутаро 2 0
Куадрадо Хуан 1 0
Дармиан Маттео 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Павар Бенжамен 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Фраттези Давиде 1 0
Аугусто Карлос 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуда Ондрей 6 1
Фараони Марко 5 0
Маньяни Джанджакомо 4 0
Нгонж Сириль 4 0
Давидович Павел 3 0
Суслов Томаш 3 0
Коппола Диего 3 0
Марко Барони 3 0
Хиен Исак 1 1
Бонаццоли Федерико 2 0
Фолоруншо Майкл 2 0
Дойг Джош 2 0
Амионе Бруно 2 0
Джурич Милан II 2 0
Анри Тома 1 0
Сердар Суат 1 0
Терраччано Филиппо 1 0

Результаты матчей

Интер Милан
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
89% (8)
11% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
0% (0)
22% (2)
Верона
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
5
Интер Милан
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Верона
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

0
8

Упущенные победы

19
7
Интер Милан
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Верона
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

1
8

Упущенные победы

22
12

Голы по времени матча

Забито

23
6
12 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 1
9 Не забивали 14
4
17%
0
0%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
7
30%
1
17%
31-45
3
13%
1
17%
46-60
2
9%
2
33%
61-75
6
26%
2
33%
76-90

Пропущено

5
12
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
1
20%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
1
20%
4
33%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Забито

19
9
7 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
0
0%
1
11%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
26%
2
22%
31-45
3
16%
2
22%
46-60
4
21%
1
11%
61-75
5
26%
3
33%
76-90

Пропущено

3
12
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
33%
3
25%
16-30
1
33%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
33%
2
17%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Забито

42
15
19 В 1-м тайме 4
23 Во 2-м тайме 11
17 Забивали первыми 3
0 Не забивали 8
4
10%
1
7%
1-15
3
7%
0
0%
16-30
12
29%
3
20%
31-45
6
14%
3
20%
46-60
6
14%
3
20%
61-75
11
26%
5
33%
76-90

Пропущено

8
24
3 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 13
6 Не пропускали 14
0
0%
3
13%
1-15
2
25%
5
21%
16-30
1
13%
4
17%
31-45
3
38%
3
13%
46-60
2
25%
6
25%
61-75
0
0%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Дженоа - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лечче 2:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Лацио - Интер Милан 0:2
Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Интер Милан - Удинезе 4:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Бенфика - Интер Милан 3:3 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1 Аталанта - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Рома 1:0 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 2:1 Торино - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Болонья 2:2 Интер Милан - Бенфика 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:4 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:1
Верона
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Верона - Салернитана 0:1 Верона - Кальяри 2:0 Фиорентина - Верона 1:0 Верона - Лацио 1:1
Удинезе - Верона 3:3 Верона - Лечче 2:2 Дженоа - Верона 1:0 Верона - Монца 1:3 Болонья - Верона 2:0 Ювентус - Верона 1:0 Верона - Наполи 1:3 Фрозиноне - Верона 2:1 Торино - Верона 0:0 Верона - Аталанта 0:1 Милан - Верона 1:0 Верона - Болонья 0:0 Сассуоло - Верона 3:1 Верона - Рома 2:1 Эмполи - Верона 0:1 Верона - Асколи 3:1

Результаты матчей

Интер Милан
Верона

Точный счет

2:0
3 раза 33%
4:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
4
2 раза 22%
5
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
0:3
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:0
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 39%
1
5 раз 28%
4
3 раза 17%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%
0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Интер Милан
Верона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
1.5
Больше Меньше
3
6
3
6
2.5
3
6
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
1.5
Больше Меньше
1
8
3
6
2.5
1
8
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
1.5
Больше Меньше
4
14
6
12
2.5
1
17
4
14
3.5
1
17
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 14 3 1 42 - 8 45
2.
Ювентус
 Заявка 18 13 4 1 27 - 11 43
3.
Милан
 Заявка 18 11 3 4 32 - 20 36
4.
Фиорентина
 Заявка 18 10 3 5 27 - 18 33
5.
Болонья
 Заявка 19 8 8 3 22 - 16 32
6.
Аталанта
 Заявка 18 9 2 7 29 - 20 29
7.
Рома
 Заявка 18 8 4 6 30 - 20 28
8.
Наполи
 Заявка 18 8 4 6 28 - 21 28
9.
Лацио
 Заявка 18 8 3 7 21 - 19 27
10.
Торино
 Заявка 18 6 6 6 15 - 18 24
11.
Монца
 Заявка 18 5 7 6 16 - 18 22
12.
Дженоа
 Заявка 19 5 6 8 20 - 24 21
13.
Лечче
 Заявка 18 4 8 6 19 - 24 20
14.
Фрозиноне
 Заявка 18 5 4 9 23 - 31 19
15.
Удинезе
 Заявка 18 2 11 5 18 - 28 17
16.
Сассуоло
 Заявка 18 4 4 10 25 - 33 16
17.
Верона
 Заявка 18 3 5 10 15 - 24 14
18.
Кальяри
 Заявка 18 3 5 10 16 - 31 14
19.
Эмполи
 Заявка 18 3 4 11 10 - 30 13
20.
Салернитана
 Заявка 18 2 6 10 15 - 36 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 9 7 2 0 13 - 4 23
2.
Болонья
 Заявка 10 7 2 1 14 - 5 23
3.
Интер Милан
 Заявка 9 7 1 1 23 - 5 22
4.
Милан
 Заявка 9 7 0 2 15 - 4 21
5.
Рома
 Заявка 9 6 2 1 21 - 7 20
6.
Аталанта
 Заявка 9 6 1 2 17 - 7 19
7.
Фиорентина
 Заявка 9 6 1 2 15 - 8 19
8.
Лацио
 Заявка 9 5 2 2 11 - 7 17
9.
Фрозиноне
 Заявка 9 5 2 2 15 - 12 17
10.
Торино
 Заявка 9 4 4 1 9 - 6 16
11.
Лечче
 Заявка 9 4 3 2 11 - 11 15
12.
Монца
 Заявка 9 3 4 2 10 - 6 13
13.
Дженоа
 Заявка 9 3 4 2 12 - 11 13
14.
Кальяри
 Заявка 9 3 3 3 11 - 15 12
15.
Наполи
 Заявка 9 3 2 4 12 - 13 11
16.
Верона
 Заявка 9 2 3 4 9 - 12 9
17.
Удинезе
 Заявка 9 1 6 2 12 - 14 9
18.
Сассуоло
 Заявка 9 2 2 5 12 - 15 8
19.
Салернитана
 Заявка 9 1 4 4 9 - 18 7
20.
Эмполи
 Заявка 9 1 2 6 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 9 7 2 0 19 - 3 23
2.
Ювентус
 Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
3.
Наполи
 Заявка 9 5 2 2 16 - 8 17
4.
Милан
 Заявка 9 4 3 2 17 - 16 15
5.
Фиорентина
 Заявка 9 4 2 3 12 - 10 14
6.
Аталанта
 Заявка 9 3 1 5 12 - 13 10
7.
Лацио
 Заявка 9 3 1 5 10 - 12 10
8.
Монца
 Заявка 9 2 3 4 6 - 12 9
9.
Болонья
 Заявка 9 1 6 2 8 - 11 9
10.
Рома
 Заявка 9 2 2 5 9 - 13 8
11.
Сассуоло
 Заявка 9 2 2 5 13 - 18 8
12.
Торино
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
13.
Эмполи
 Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
14.
Удинезе
 Заявка 9 1 5 3 6 - 14 8
15.
Дженоа
 Заявка 10 2 2 6 8 - 13 8
16.
Верона
 Заявка 9 1 2 6 6 - 12 5
17.
Салернитана
 Заявка 9 1 2 6 6 - 18 5
18.
Лечче
 Заявка 9 0 5 4 8 - 13 5
19.
Кальяри
 Заявка 9 0 2 7 5 - 16 2
20.
Фрозиноне
 Заявка 9 0 2 7 8 - 19 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 15 (2)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Милан Жиру Оливье 8 (5)
Дженоа Гудмундссон Альберт 8 (2)
Рома Лукаку Ромелу 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 9
Фиорентина Раньери Лука 9
Салернитана Дьомбер Норберт 8
Лечче Рамадани Юльбер 8
Эмполи Мале Юссеф 8
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В 19-м туре итальянской Серии A миланский "Интер" встретится в родных стенах с "Вероной". Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Верона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 января 2024, осталось 4 минуты.

    Главный судья: Пиччинини Марко
    Главный судья: Фаббри Микаэль

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 71 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 137
Интер Милан 94.2% (129)
X 0.7% (1)
Верона 5.1% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Интер Милан
Ничья
Верона
1.19
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8.40
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8.10
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Интер Милан - Верона

Исход игры
Интер Милан
94.2% (129)
Ничья
0.7% (1)
Верона
5.1% (7)
Тотал 2.5
Больше
36.61% (41)
Меньше
63.39% (71)
Обе команды забьют
Да
23.21% (26)
Нет
76.79% (86)
Популярный счёт
2:0 Интер Милан
43.8% (60)
2:1 Интер Милан
10.9% (15)
3:0 Интер Милан
10.9% (15)
1:0 Интер Милан
8% (11)
3:1 Интер Милан
6.6% (9)
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