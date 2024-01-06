Тур: 19. Стадион: Бенито Стирпе. Главный судья: Феррьери-Капути Мария-Соле
Ход матча
18'
0:1
45'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
2 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
234 Количество передач 193
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Лирола
Поль
18
Соуле
Матиас
38
Бондо
Варрен
47
Мота
Дани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Лирола ПольПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Соуле МатиасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Чуни МарвинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Бондо ВарренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Мота ДаниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
66 Гори СтефаноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Мари ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Читтерио Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Фрозиноне
Монца
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
3
1.33
Среднее время на гол
30
67
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2.67
1.5
Среднее время на гол
33
60
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
2.8
1.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
Среднее время на гол
32
64
Бомбардиры внутри турнира
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуле Матиас
|7 (2)
|0.37
|Брешианини Марко
|2
|0.11
|Монтеризи Иларио
|2
|0.11
|Маццители Лука
|2
|0.11
|Харрауи Абдау
|2 (1)
|0.11
|Рейньер Жезус
|1
|0.05
|Романьоли Симоне
|1
|0.05
|Лирола Поль
|1
|0.05
|Ибрагимович Арийон
|1
|0.05
|Хеддира Валид
|1 (1)
|0.05
|Баэс Хайме
|1
|0.05
|Чуни Марвин
|1
|0.05
|Жорже Кайо
|1 (1)
|0.05
|Марчицца Риккардо
|0
|0
|Ойоно Энтони
|0
|0
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Колпани Андреа
|6
|0.32
|Коломбо Лоренцо
|3
|0.16
|Карбони Валентин
|2
|0.11
|Мота Дани
|2
|0.11
|Кальдирола Лука
|1
|0.05
|Гальярдини Роберто
|1
|0.05
|Пессина Маттео
|1 (1)
|0.05
|Марич Мирко
|1
|0.05
|Виньято Самуэле
|1
|0.05
|Кирьякопулос Георгиос
|0
|0
|Перейра Педру II
|0
|0
|Чиурриа Патрик
|0
|0
|Биринделли Самуэле
|0
|0
Карточки
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барренечеа Энцо
|7
|0
|Околи Меме
|6
|0
|Маццители Лука
|3
|1
|Ойоно Энтони
|4
|0
|Романьоли Симоне
|3
|0
|Джелли Франческо
|2
|0
|Казо Джузеппе
|2
|0
|Рейньер Жезус
|2
|0
|Соуле Матиас
|2
|0
|Бурабия Мехди
|1
|0
|Гарритано Лука
|1
|0
|Марчицца Риккардо
|1
|0
|Баэс Хайме
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Брешианини Марко
|1
|0
|Жорже Кайо
|1
|0
|Ибрагимович Арийон
|1
|0
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мари Пабло
|5
|0
|Д'Амброзио Данило
|3
|1
|Гальярдини Роберто
|4
|0
|Биринделли Самуэле
|4
|0
|Палладино Раффаэле
|2
|1
|Кальдирола Лука
|2
|1
|Иццо Армандо
|3
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|3
|0
|Чиурриа Патрик
|2
|0
|Пессина Маттео
|2
|0
|Перейра Педру II
|2
|0
|Мачин Хосе
|2
|0
|Виньято Самуэле
|2
|0
|Марич Мирко
|0
|1
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1
|0
|Мота Дани
|1
|0
|Коломбо Лоренцо
|1
|0
|Карбони Андреа
|1
|0
|Бондо Варрен
|1
|0
|Читтадини Джорджо
|1
|0
|Карбони Валентин
|1
|0
Результаты матчей
Фрозиноне
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Монца
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
3
2
Фрозиноне
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Монца
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
18
3
Упущенные победы
1
9
Фрозиноне
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
22% (4)
17% (3)
Монца
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
24
4
Упущенные победы
4
11
Голы по времени матча
Забито
15
6
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 14
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
2
33%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
27%
3
50%
61-75
3
20%
1
17%
76-90
Пропущено
12
12
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
17%
4
33%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
3
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
33%
4
33%
76-90
Забито
8
10
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
1
13%
1
10%
1-15
1
13%
3
30%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
1
13%
3
30%
76-90
Пропущено
19
6
6 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
1
5%
3
50%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
3
16%
1
17%
46-60
4
21%
1
17%
61-75
6
32%
1
17%
76-90
Забито
23
16
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
4 Не забивали 7
3
13%
1
6%
1-15
2
9%
3
19%
16-30
5
22%
3
19%
31-45
4
17%
1
6%
46-60
5
22%
4
25%
61-75
4
17%
4
25%
76-90
Пропущено
31
18
13 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 12
3
10%
7
39%
1-15
6
19%
0
0%
16-30
4
13%
3
17%
31-45
4
13%
1
6%
46-60
4
13%
2
11%
61-75
10
32%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Фрозиноне
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лацио - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Наполи - Фрозиноне 0:4 Лечче - Фрозиноне 2:1
Фрозиноне - Торино 0:0 Милан - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Болонья - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Верона 2:1 Рома - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Салернитана - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Удинезе - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Аталанта 2:1 Фрозиноне - Наполи 1:3
Монца
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Наполи - Монца 0:0 Монца - Фиорентина 0:1 Милан - Монца 3:0 Монца - Дженоа 1:0
Монца - Ювентус 1:2 Кальяри - Монца 1:1 Монца - Торино 1:1 Верона - Монца 1:3 Монца - Удинезе 1:1 Рома - Монца 1:0 Монца - Салернитана 3:0 Сассуоло - Монца 0:1 Монца - Болонья 0:0 Лацио - Монца 1:1 Монца - Лечче 1:1 Аталанта - Монца 3:0 Монца - Эмполи 2:0 Интер Милан - Монца 2:0 Монца - Реджана 1:2 Монца - Милан 1:1
Результаты матчей
Фрозиноне
Монца
Точный счет
2:1
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
3:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:1
6 раз 33%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
3:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
3
2 раза 11%
2
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Фрозиноне
Монца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
72
54
27
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
45
18
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
117
612
315
216
216
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|44 - 9
|48
|2.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|27 - 11
|43
|3.
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|32 - 20
|36
|4.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|27 - 18
|33
|5.
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|22 - 16
|32
|6.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|29 - 20
|29
|7.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|30 - 20
|28
|8.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|28 - 21
|28
|9.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|21 - 19
|27
|10.
|2:0 Заявка
|19
|6
|7
|6
|18 - 18
|25
|11.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|15 - 18
|24
|12.
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|20 - 24
|21
|13.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|19 - 24
|20
|14.
|0:2 Заявка
|19
|5
|4
|10
|23 - 33
|19
|15.
|Заявка
|18
|2
|11
|5
|18 - 28
|17
|16.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|25 - 33
|16
|17.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|16 - 31
|14
|18.
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|16 - 26
|14
|19.
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|10 - 30
|13
|20.
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|15 - 36
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|25 - 6
|25
|2.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|13 - 4
|23
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|14 - 5
|23
|4.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|15 - 4
|21
|5.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 7
|20
|6.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 7
|19
|7.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 8
|19
|8.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 7
|17
|9.
|0:2 Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 14
|17
|10.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|9 - 6
|16
|11.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 11
|15
|12.
|2:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 6
|13
|13.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|14.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 15
|12
|15.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|16.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 12
|9
|17.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|12 - 14
|9
|18.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|19.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 18
|7
|20.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|19 - 3
|23
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|3.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 8
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 16
|15
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|6.
|2:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 12
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 13
|10
|8.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|9.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|8 - 11
|9
|10.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|11.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 18
|8
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 16
|8
|14.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|6 - 14
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 13
|8
|16.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 18
|5
|17.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|8 - 13
|5
|18.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 14
|5
|19.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 16
|2
|20.
|0:2 Заявка
|9
|0
|2
|7
|8 - 19
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|16 (2)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|9 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|8 (5)
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|8 (2)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|8 (1)
|Рома
|Паредес Леандро
|9
|Фиорентина
|Раньери Лука
|9
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|8
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|8
|Эмполи
|Мале Юссеф
|8
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фрозиноне 0:2 Монца
Исход игры
Фрозиноне
38.2% (47)
Ничья
52.8% (65)
Монца
8.9% (11)
Тотал 2.5
Больше
21.43% (24)
Меньше
78.57% (88)
Обе команды забьют
Да
69.64% (78)
Нет
30.36% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.9% (54)
1:0 Фрозиноне
18.7% (23)
2:1 Фрозиноне
14.6% (18)
0:1 Монца
4.1% (5)
1:2 Монца
4.1% (5)
0:0 Ничья
4.1% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!