Пауза в игре, не возобновляет судья матч, очень интересная ситуация, подбегает арбитр к резервному и тот сообщает, что можно засчитывать гол. По телефонну происходит связь с VAR-комнатой.

Вот так "Монца", играя особо без моментов умудрилась забить два мяча, а "Фрозиноне", имея преимущество по владению сферы не извлекает из этого пользы.

Продолжают болельщики поддерживать свою команду, хоть ничего у них сегодня не получается, стоит отметить, что трибуны заполнены прилично, лишь нижние ряды пустуют.

Заканчивают первый тайм хозяева в атаках, но создать момент не получается, всё завершается на обороне гостей, уверенно играет защитная линия "Монцы".

Уже переиграли и добавленное время футболисты, судья дает командам еще поиграть в первом тайме, когда игроки отправятся в раздевалки известно только арбитру.

Дает свисток судья на перерыв! После первого тайма счет 0:2 в пользу гостевого коллектива. "Монца" использовала два своих момента, очень хорошо футболисты из Монцы убегали в контратаки. В ожидании второго тайма немного отдохнем!

Падение в штрафной зоне гостей, всё тот же Харрауи завалился на газон, судья показывает продолжать игру, а ведь мы помним, что нет у арбитра связи с VAR.

Обступили футболисты "Фрозиноне" арбитра, но судья показывает, что не будет пенальти, болельщики свистят, не согласны они с решением судьи.

Снова пауза в игре, Ди Грегорио держится за колено, похоже потребуется всё-таки замена гостям, явно проблемы у вратаря, жалко, в такой безобидном эпизоде получить повреждение.

Уходит с поля Ди Грегорио, появляется Соррентино, было у него несколько минут на разминку.

Вступает сразу же в игру Соррентино, на выходе успевает он первым к мячу, неплохая разминка для голкипера. "Фрозиноне" пробуют сразу проверить вратаря соперника.

Совсем мало времени у хозяев, чтобы отыграться до перерыва, плюс можно воспользоваться сменой вратаря у соперника, пока тот не вошел полностью в игру.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:2!!! КАРБОНИ! Перехватывает Мота мяч в центре поля и тянет сферу вперед, чуть не дошел до штрафной и в окружении трех соперников смог отдать снаряд в штрафную, где Карбони оказался совсем один и отправил мяч мимо вратаря.

Чуть спал темп игры после паузы, нужно хозяевам активнее себя проявлять, чтобы сравнять счет, пока "Монца" контролирует ситуацию на поле.

Гальярдини пошел в подкат метрах в 30-ти от своих ворот и не попал в мяч, соответственно получает желтую карточку, грубовато сыграл игрок гостей.

Навес со штрафного не привел к опасности у ворот гостей, улетает мяч за лицевую линию, теперь "Монца" будет владеть мячом, посмотрим, что игроки смогут предложить сопернику.

Теперь Бондо фолит вблизи своей штрафной, на сей раз без желтой карточки обходится, а вот шанс у хозяев хороший, метров 27 до ворот.

Хороший удар получился со штрафного, под стенкой пробил Рейньер, но Ди Грегорио справился с ударом, отбил мяч, пущенный под штангу.

Продолжают хозяева искать свои моменты, низким блоком сели в оборону футболисты "Монцы", так можно и устроиться на пропущенный мяч.

Ох, столкновение в штрафной гостей, Ди Грегорио был первым на мяче, а Харрауи влетел в него и коленом ударил в область живота, больно голкиперу, не прав футболист хозяев.

Врачи появились на поле, оказывают помощь обоим игрокам, держится вратарь за голову, готовится замена голкипера, какие-то проблемы с ногой еще у Ди Грегорио.

Ну и сам Харрауи пострадал в эпизоде, тоже с коленом неприятности у него, пока вроде бы продолжает Ди Грегорио игру, но Соррентино уже на готове, пошел в разминочную зону.

Некрасивый эпизод получился, не хотелось бы потерять голкипера в таком матче, посмотрим на развитие собыитй, а пока игра продолжается.

26' Продолжается матч, так и нет сигнала с VAR у судьи, но нельзя затягивать матч, поэтому пока всё отдается на откуп главному арбитру встречи.

25' Продолжается пауза, игроки "Монцы" узнают у арбитра в чем проблемы, пытается судья объяснить футболистам ситуацию, не возобновляется игра.

24' Возникает пауза в игре, все игроки пьют воду, какая-то техническая проблема с VAR, нет у главного арбитра сигнала от комнаты, где смотрят повторы.

23' Неплохой момент от хозяев, дошла передача с правого фланга до Хеддиры, но тот с убойной позиции пробил мимо ворот, тут же прозвучал свисток, было положение вне игры.

22' Хозяева продолжают гнуть свою линию, контролирую мяч в центре поля, пытаются через правый фланг вскрыть оборону соперника, пока лишь дело закончилось угловым.

21' Нарушают правила хозяева в центре поля, достаточно грубо было, но арбитр не стал показывать первую желтую карточку, пока что устное внушение от судьи.

20' Не совсем ожидаемое событие произошло, но всё-таки гости своими контратаками выжали стандарт, после которого удалось открыть счет.

18' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! МОТА! Казалось бы, что не удалось воспользоваться угловым ударом, но вторым темпом снова пошла корявая передача в центр на Карбони, который увидел в штрафной Моту и выдал классную разрезающую передачу, форвард, оказавшийся один на один с голкипером, отправил сферу в дальний угол.

17' Застрял мяч в штрафной "Фрозиноне" Гальярдине так и не смог провести удар, смогли хозяева выбить мяч на угловой, шанс для "Монцы".

16' Несмотря на проливной дождь и Ди Франческо, и Читтерио находятся на краю технической зоны, не смущает их природные осадки, внимательно они наблюдают за происходящим на поле.

15' По первым минутам стоит выделить скоростные выходы из обороны гостей, пытается "Монца" за счет быстрых контратак создавать моменты, а инициативой владеют хозяева.

14' Снова стремятся гости провести контратаку, достаточно перспективная была ситуация, Перейра с левого фланга закидывал на дальнюю штангу, где Колпани в падении успел задеть мяч, но тот улетел за лицевую.

12' Первый угловой заработали хозяева, с левого фланга пошла подача, но защита справилась, правда мяч у себя сохранить не смогли, вторым темпом надвигаются игроки "Фрозиноне" на ворота соперника.

11' Перейра получил небольшое повреждение, ударился он об борт, который находится за лицевой линией, медики быстро оказали ему помощь и уже вернулся в игру футболист.

10' Пытаются гости пролетать середину поля, не задерживаясь там, но ближе к атаке становится сложнее "Монце" пробиваться сквозь оборонительные редуты.

9' Гости же, в свою очередь, вышли на поле с одним форвардом на острие атаки, стоит ли говорить, что "Монца" будет играть вторым номером? Скоро поймем.

8' Отвечают хозяева, Хеддира получил мяч в штрафной, первым касанием обработал, а вторым пробивал из-под защитника, но сфера не нашла створ ворот.

7' Колпани наносит первый удар по воротам соперника, из-за пределов штрафной метров с 25 приложился полузащитник, снаряд пролетел рядом со штангой.

6' Хозяева используют интересную схему игры, редкую для чемпионата Италии: 3-4-3. Получается, что при обороне футболисты "Фрозиноне" модифицируют схему в 5-2-3.

5' Сегодняшний матч является историческим, никогда до этого клубы не встречались между собой в Серии А, только лишь в кубке Италии и Серии B.

4' Пробуют хозяева взять мяч под свой контроль, пока не сказать, что получается, но всё же выглядят они поактивнее на первых минутах.

3' Сильный дождь идет во Фрозиноне, внесет он в матч некоторый фактор неожиданности. Стоит отметить, что главным арбитром сегодня является женщина.

2' В желтом комплекте формы вышли хозяева, "Монца" в гостевой форме - черные футболки и трусы.