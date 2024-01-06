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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Феррьери-Капути Мария-Соле
Фрозиноне
0:2
Перерыв
Монца
0'
0:1
18' Гол
Мота Дани
29' Желтая карточка
Гальярдини Роберто
0:2
45' Гол
Карбони Валентин

Ход матча

18'
0:1
Мота Дани
(Карбони Валентин)
29'
 
Гальярдини Роберто
41'
 
Соррентино Алессандро
Ди Грегорио Микеле
45'
0:2
Карбони Валентин
(Мота Дани)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 234 Количество передач 193
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 123
Фрозиноне 38.2% (47)
X 52.8% (65)
Монца 8.9% (11)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
80
Турати
Стефано
30
Монтеризи
Иларио
5
Околи
Меме
47
Лусуарди
Матеус
20
Лирола
Поль
45
Барренечеа
Энцо
21
Харрауи
Абдау
14
Джелли
Франческо
18
Соуле
Матиас
70
Хеддира
Валид
12
Рейньер
Жезус
16
Ди
Грегорио
Микеле
33
Д'Амброзио
Данило
6
Гальярдини
Роберто
5
Кальдирола
Лука
84
Чиурриа
Патрик
13
Перейра
Педру
II
38
Бондо
Варрен
32
Пессина
Маттео
28
Колпани
Андреа
21
Карбони
Валентин
47
Мота
Дани
Фрозиноне
3-4-3
Монца
3-4-2-1

История личных встреч

Фрозиноне
Монца

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

К
3:2
СB
4:1
СB
3:2
СB
2:2
СB
2:0

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

3
1.33

Среднее время на гол

30
67

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2.67
1.5

Среднее время на гол

33
60

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

2.8
1.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2

Среднее время на гол

32
64

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуле Матиас 7 (2) 0.37
Брешианини Марко 2 0.11
Монтеризи Иларио 2 0.11
Маццители Лука 2 0.11
Харрауи Абдау 2 (1) 0.11
Рейньер Жезус 1 0.05
Романьоли Симоне 1 0.05
Лирола Поль 1 0.05
Ибрагимович Арийон 1 0.05
Хеддира Валид 1 (1) 0.05
Баэс Хайме 1 0.05
Чуни Марвин 1 0.05
Жорже Кайо 1 (1) 0.05
Марчицца Риккардо 0 0
Ойоно Энтони 0 0
Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Колпани Андреа 6 0.32
Коломбо Лоренцо 3 0.16
Карбони Валентин 2 0.11
Мота Дани 2 0.11
Кальдирола Лука 1 0.05
Гальярдини Роберто 1 0.05
Пессина Маттео 1 (1) 0.05
Марич Мирко 1 0.05
Виньято Самуэле 1 0.05
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Перейра Педру II 0 0
Чиурриа Патрик 0 0
Биринделли Самуэле 0 0

Карточки

Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барренечеа Энцо 7 0
Околи Меме 6 0
Маццители Лука 3 1
Ойоно Энтони 4 0
Романьоли Симоне 3 0
Джелли Франческо 2 0
Казо Джузеппе 2 0
Рейньер Жезус 2 0
Соуле Матиас 2 0
Бурабия Мехди 1 0
Гарритано Лука 1 0
Марчицца Риккардо 1 0
Баэс Хайме 1 0
Лирола Поль 1 0
Брешианини Марко 1 0
Жорже Кайо 1 0
Ибрагимович Арийон 1 0
Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мари Пабло 5 0
Д'Амброзио Данило 3 1
Гальярдини Роберто 4 0
Биринделли Самуэле 4 0
Палладино Раффаэле 2 1
Кальдирола Лука 2 1
Иццо Армандо 3 0
Кирьякопулос Георгиос 3 0
Чиурриа Патрик 2 0
Пессина Маттео 2 0
Перейра Педру II 2 0
Мачин Хосе 2 0
Виньято Самуэле 2 0
Марич Мирко 0 1
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0
Мота Дани 1 0
Коломбо Лоренцо 1 0
Карбони Андреа 1 0
Бондо Варрен 1 0
Читтадини Джорджо 1 0
Карбони Валентин 1 0

Результаты матчей

Фрозиноне
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Монца
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

3
2
Фрозиноне
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Монца
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

18
3

Упущенные победы

1
9
Фрозиноне
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
22% (4)
17% (3)
Монца
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

24
4

Упущенные победы

4
11

Голы по времени матча

Забито

15
6
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 14
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
2
33%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
27%
3
50%
61-75
3
20%
1
17%
76-90

Пропущено

12
12
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
17%
4
33%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
3
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
33%
4
33%
76-90

Забито

8
10
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
1
13%
1
10%
1-15
1
13%
3
30%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
1
13%
3
30%
76-90

Пропущено

19
6
6 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
1
5%
3
50%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
3
16%
1
17%
46-60
4
21%
1
17%
61-75
6
32%
1
17%
76-90

Забито

23
16
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
4 Не забивали 7
3
13%
1
6%
1-15
2
9%
3
19%
16-30
5
22%
3
19%
31-45
4
17%
1
6%
46-60
5
22%
4
25%
61-75
4
17%
4
25%
76-90

Пропущено

31
18
13 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 12
3
10%
7
39%
1-15
6
19%
0
0%
16-30
4
13%
3
17%
31-45
4
13%
1
6%
46-60
4
13%
2
11%
61-75
10
32%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Фрозиноне
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лацио - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Наполи - Фрозиноне 0:4 Лечче - Фрозиноне 2:1
Фрозиноне - Торино 0:0 Милан - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Болонья - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Верона 2:1 Рома - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Салернитана - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Удинезе - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Аталанта 2:1 Фрозиноне - Наполи 1:3
Монца
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Наполи - Монца 0:0 Монца - Фиорентина 0:1 Милан - Монца 3:0 Монца - Дженоа 1:0
Монца - Ювентус 1:2 Кальяри - Монца 1:1 Монца - Торино 1:1 Верона - Монца 1:3 Монца - Удинезе 1:1 Рома - Монца 1:0 Монца - Салернитана 3:0 Сассуоло - Монца 0:1 Монца - Болонья 0:0 Лацио - Монца 1:1 Монца - Лечче 1:1 Аталанта - Монца 3:0 Монца - Эмполи 2:0 Интер Милан - Монца 2:0 Монца - Реджана 1:2 Монца - Милан 1:1

Результаты матчей

Фрозиноне
Монца

Точный счет

2:1
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
3:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:1
6 раз 33%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
3:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
3
2 раза 11%
2
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Фрозиноне
Монца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
5
4
1.5
2
7
1
8
2.5
1
8
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
4
5
1
8
1.5
1
8
1
8
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
11
7
6
12
1.5
3
15
2
16
2.5
2
16
1
17
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 19 15 3 1 44 - 9 48
2.
Ювентус
 Заявка 18 13 4 1 27 - 11 43
3.
Милан
 Заявка 18 11 3 4 32 - 20 36
4.
Фиорентина
 Заявка 18 10 3 5 27 - 18 33
5.
Болонья
 Заявка 19 8 8 3 22 - 16 32
6.
Аталанта
 Заявка 18 9 2 7 29 - 20 29
7.
Рома
 Заявка 18 8 4 6 30 - 20 28
8.
Наполи
 Заявка 18 8 4 6 28 - 21 28
9.
Лацио
 Заявка 18 8 3 7 21 - 19 27
10.
Монца
 2:0 Заявка 19 6 7 6 18 - 18 25
11.
Торино
 Заявка 18 6 6 6 15 - 18 24
12.
Дженоа
 Заявка 19 5 6 8 20 - 24 21
13.
Лечче
 Заявка 18 4 8 6 19 - 24 20
14.
Фрозиноне
 0:2 Заявка 19 5 4 10 23 - 33 19
15.
Удинезе
 Заявка 18 2 11 5 18 - 28 17
16.
Сассуоло
 Заявка 18 4 4 10 25 - 33 16
17.
Кальяри
 Заявка 18 3 5 10 16 - 31 14
18.
Верона
 Заявка 19 3 5 11 16 - 26 14
19.
Эмполи
 Заявка 18 3 4 11 10 - 30 13
20.
Салернитана
 Заявка 18 2 6 10 15 - 36 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 10 8 1 1 25 - 6 25
2.
Ювентус
 Заявка 9 7 2 0 13 - 4 23
3.
Болонья
 Заявка 10 7 2 1 14 - 5 23
4.
Милан
 Заявка 9 7 0 2 15 - 4 21
5.
Рома
 Заявка 9 6 2 1 21 - 7 20
6.
Аталанта
 Заявка 9 6 1 2 17 - 7 19
7.
Фиорентина
 Заявка 9 6 1 2 15 - 8 19
8.
Лацио
 Заявка 9 5 2 2 11 - 7 17
9.
Фрозиноне
 0:2 Заявка 10 5 2 3 15 - 14 17
10.
Торино
 Заявка 9 4 4 1 9 - 6 16
11.
Лечче
 Заявка 9 4 3 2 11 - 11 15
12.
Монца
 2:0 Заявка 9 3 4 2 10 - 6 13
13.
Дженоа
 Заявка 9 3 4 2 12 - 11 13
14.
Кальяри
 Заявка 9 3 3 3 11 - 15 12
15.
Наполи
 Заявка 9 3 2 4 12 - 13 11
16.
Верона
 Заявка 9 2 3 4 9 - 12 9
17.
Удинезе
 Заявка 9 1 6 2 12 - 14 9
18.
Сассуоло
 Заявка 9 2 2 5 12 - 15 8
19.
Салернитана
 Заявка 9 1 4 4 9 - 18 7
20.
Эмполи
 Заявка 9 1 2 6 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 9 7 2 0 19 - 3 23
2.
Ювентус
 Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
3.
Наполи
 Заявка 9 5 2 2 16 - 8 17
4.
Милан
 Заявка 9 4 3 2 17 - 16 15
5.
Фиорентина
 Заявка 9 4 2 3 12 - 10 14
6.
Монца
 2:0 Заявка 10 3 3 4 8 - 12 12
7.
Аталанта
 Заявка 9 3 1 5 12 - 13 10
8.
Лацио
 Заявка 9 3 1 5 10 - 12 10
9.
Болонья
 Заявка 9 1 6 2 8 - 11 9
10.
Рома
 Заявка 9 2 2 5 9 - 13 8
11.
Сассуоло
 Заявка 9 2 2 5 13 - 18 8
12.
Торино
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
13.
Эмполи
 Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
14.
Удинезе
 Заявка 9 1 5 3 6 - 14 8
15.
Дженоа
 Заявка 10 2 2 6 8 - 13 8
16.
Салернитана
 Заявка 9 1 2 6 6 - 18 5
17.
Лечче
 Заявка 9 0 5 4 8 - 13 5
18.
Верона
 Заявка 10 1 2 7 7 - 14 5
19.
Кальяри
 Заявка 9 0 2 7 5 - 16 2
20.
Фрозиноне
 0:2 Заявка 9 0 2 7 8 - 19 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 16 (2)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Милан Жиру Оливье 8 (5)
Дженоа Гудмундссон Альберт 8 (2)
Рома Лукаку Ромелу 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 9
Фиорентина Раньери Лука 9
Салернитана Дьомбер Норберт 8
Лечче Рамадани Юльбер 8
Эмполи Мале Юссеф 8
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартует второй тайм!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Дает свисток судья на перерыв! После первого тайма счет 0:2 в пользу гостевого коллектива. "Монца" использовала два своих момента, очень хорошо футболисты из Монцы убегали в контратаки. В ожидании второго тайма немного отдохнем!
  • 45'
    Уже переиграли и добавленное время футболисты, судья дает командам еще поиграть в первом тайме, когда игроки отправятся в раздевалки известно только арбитру.
  • 45'
    Заканчивают первый тайм хозяева в атаках, но создать момент не получается, всё завершается на обороне гостей, уверенно играет защитная линия "Монцы".
  • 45'
    Продолжают болельщики поддерживать свою команду, хоть ничего у них сегодня не получается, стоит отметить, что трибуны заполнены прилично, лишь нижние ряды пустуют.
  • 45'
    Вот так "Монца", играя особо без моментов умудрилась забить два мяча, а "Фрозиноне", имея преимущество по владению сферы не извлекает из этого пользы.
  • 45'
    Пауза в игре, не возобновляет судья матч, очень интересная ситуация, подбегает арбитр к резервному и тот сообщает, что можно засчитывать гол. По телефонну происходит связь с VAR-комнатой.
  • Дополнительное время
    45'
    Шесть минут добавляется к первому тайму!
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:2!!! КАРБОНИ! Перехватывает Мота мяч в центре поля и тянет сферу вперед, чуть не дошел до штрафной и в окружении трех соперников смог отдать снаряд в штрафную, где Карбони оказался совсем один и отправил мяч мимо вратаря.
  • 43'
    Совсем мало времени у хозяев, чтобы отыграться до перерыва, плюс можно воспользоваться сменой вратаря у соперника, пока тот не вошел полностью в игру.
  • 42'
    Вступает сразу же в игру Соррентино, на выходе успевает он первым к мячу, неплохая разминка для голкипера. "Фрозиноне" пробуют сразу проверить вратаря соперника.
  • Замена
    41'
    Уходит с поля Ди Грегорио, появляется Соррентино, было у него несколько минут на разминку.
  • 40'
    Снова пауза в игре, Ди Грегорио держится за колено, похоже потребуется всё-таки замена гостям, явно проблемы у вратаря, жалко, в такой безобидном эпизоде получить повреждение.
  • 39'
    Обступили футболисты "Фрозиноне" арбитра, но судья показывает, что не будет пенальти, болельщики свистят, не согласны они с решением судьи.
  • 38'
    Падение в штрафной зоне гостей, всё тот же Харрауи завалился на газон, судья показывает продолжать игру, а ведь мы помним, что нет у арбитра связи с VAR.
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    • 37'
      Некрасивый эпизод получился, не хотелось бы потерять голкипера в таком матче, посмотрим на развитие собыитй, а пока игра продолжается.
    • 36'
      Ну и сам Харрауи пострадал в эпизоде, тоже с коленом неприятности у него, пока вроде бы продолжает Ди Грегорио игру, но Соррентино уже на готове, пошел в разминочную зону.
    • 35'
      Врачи появились на поле, оказывают помощь обоим игрокам, держится вратарь за голову, готовится замена голкипера, какие-то проблемы с ногой еще у Ди Грегорио.
    • 34'
      Ох, столкновение в штрафной гостей, Ди Грегорио был первым на мяче, а Харрауи влетел в него и коленом ударил в область живота, больно голкиперу, не прав футболист хозяев.
    • 33'
      Продолжают хозяева искать свои моменты, низким блоком сели в оборону футболисты "Монцы", так можно и устроиться на пропущенный мяч.
    • 31'
      Хороший удар получился со штрафного, под стенкой пробил Рейньер, но Ди Грегорио справился с ударом, отбил мяч, пущенный под штангу.
    • 30'
      Теперь Бондо фолит вблизи своей штрафной, на сей раз без желтой карточки обходится, а вот шанс у хозяев хороший, метров 27 до ворот.
    • 29'
      Навес со штрафного не привел к опасности у ворот гостей, улетает мяч за лицевую линию, теперь "Монца" будет владеть мячом, посмотрим, что игроки смогут предложить сопернику.
    • 28'
      Гальярдини пошел в подкат метрах в 30-ти от своих ворот и не попал в мяч, соответственно получает желтую карточку, грубовато сыграл игрок гостей.
    • 27'
      Чуть спал темп игры после паузы, нужно хозяевам активнее себя проявлять, чтобы сравнять счет, пока "Монца" контролирует ситуацию на поле.
    • 26'
      Продолжается матч, так и нет сигнала с VAR у судьи, но нельзя затягивать матч, поэтому пока всё отдается на откуп главному арбитру встречи.
    • 25'
      Продолжается пауза, игроки "Монцы" узнают у арбитра в чем проблемы, пытается судья объяснить футболистам ситуацию, не возобновляется игра.
    • 24'
      Возникает пауза в игре, все игроки пьют воду, какая-то техническая проблема с VAR, нет у главного арбитра сигнала от комнаты, где смотрят повторы.
    • Офсайд
      23'
      Неплохой момент от хозяев, дошла передача с правого фланга до Хеддиры, но тот с убойной позиции пробил мимо ворот, тут же прозвучал свисток, было положение вне игры.
    • Угловой
      22'
      Хозяева продолжают гнуть свою линию, контролирую мяч в центре поля, пытаются через правый фланг вскрыть оборону соперника, пока лишь дело закончилось угловым.
    • 21'
      Нарушают правила хозяева в центре поля, достаточно грубо было, но арбитр не стал показывать первую желтую карточку, пока что устное внушение от судьи.
    • 20'
      Не совсем ожидаемое событие произошло, но всё-таки гости своими контратаками выжали стандарт, после которого удалось открыть счет.
    • Описание гола
      18'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! МОТА! Казалось бы, что не удалось воспользоваться угловым ударом, но вторым темпом снова пошла корявая передача в центр на Карбони, который увидел в штрафной Моту и выдал классную разрезающую передачу, форвард, оказавшийся один на один с голкипером, отправил сферу в дальний угол.
    • Угловой
      17'
      Застрял мяч в штрафной "Фрозиноне" Гальярдине так и не смог провести удар, смогли хозяева выбить мяч на угловой, шанс для "Монцы".
    • 16'
      Несмотря на проливной дождь и Ди Франческо, и Читтерио находятся на краю технической зоны, не смущает их природные осадки, внимательно они наблюдают за происходящим на поле.
    • 15'
      По первым минутам стоит выделить скоростные выходы из обороны гостей, пытается "Монца" за счет быстрых контратак создавать моменты, а инициативой владеют хозяева.
    • 14'
      Снова стремятся гости провести контратаку, достаточно перспективная была ситуация, Перейра с левого фланга закидывал на дальнюю штангу, где Колпани в падении успел задеть мяч, но тот улетел за лицевую.
    • Угловой
      12'
      Первый угловой заработали хозяева, с левого фланга пошла подача, но защита справилась, правда мяч у себя сохранить не смогли, вторым темпом надвигаются игроки "Фрозиноне" на ворота соперника.
    • 11'
      Перейра получил небольшое повреждение, ударился он об борт, который находится за лицевой линией, медики быстро оказали ему помощь и уже вернулся в игру футболист.
    • 10'
      Пытаются гости пролетать середину поля, не задерживаясь там, но ближе к атаке становится сложнее "Монце" пробиваться сквозь оборонительные редуты.
    • 9'
      Гости же, в свою очередь, вышли на поле с одним форвардом на острие атаки, стоит ли говорить, что "Монца" будет играть вторым номером? Скоро поймем.
    • 8'
      Отвечают хозяева, Хеддира получил мяч в штрафной, первым касанием обработал, а вторым пробивал из-под защитника, но сфера не нашла створ ворот.
    • 7'
      Колпани наносит первый удар по воротам соперника, из-за пределов штрафной метров с 25 приложился полузащитник, снаряд пролетел рядом со штангой.
    • 6'
      Хозяева используют интересную схему игры, редкую для чемпионата Италии: 3-4-3. Получается, что при обороне футболисты "Фрозиноне" модифицируют схему в 5-2-3.
    • 5'
      Сегодняшний матч является историческим, никогда до этого клубы не встречались между собой в Серии А, только лишь в кубке Италии и Серии B.
    • 4'
      Пробуют хозяева взять мяч под свой контроль, пока не сказать, что получается, но всё же выглядят они поактивнее на первых минутах.
    • 3'
      Сильный дождь идет во Фрозиноне, внесет он в матч некоторый фактор неожиданности. Стоит отметить, что главным арбитром сегодня является женщина.
    • 2'
      В желтом комплекте формы вышли хозяева, "Монца" в гостевой форме - черные футболки и трусы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Начинается матч на "Бенито Стирпе"! Гости начали с центра поля.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фрозиноне 0:2 Монца

    Исход игры
    Фрозиноне
    38.2% (47)
    Ничья
    52.8% (65)
    Монца
    8.9% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    21.43% (24)
    Меньше
    78.57% (88)
    Обе команды забьют
    Да
    69.64% (78)
    Нет
    30.36% (34)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    43.9% (54)
    1:0 Фрозиноне
    18.7% (23)
    2:1 Фрозиноне
    14.6% (18)
    0:1 Монца
    4.1% (5)
    1:2 Монца
    4.1% (5)
    0:0 Ничья
    4.1% (5)
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