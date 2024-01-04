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  4. Серия A 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Феррьери-Капути Мария-Соле
Фрозиноне
 
Позже
Монца
Прогнозы 49
Фрозиноне 46.9% (23)
X 42.9% (21)
Монца 10.2% (5)
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Фрозиноне
Монца

История личных встреч

Фрозиноне
Монца

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

К
3:2
СB
4:1
СB
3:2
СB
2:2
СB
2:0

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

3
1.33

Среднее время на гол

30
67

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2.67
1.5

Среднее время на гол

33
60

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

2.8
1.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2

Среднее время на гол

32
64

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуле Матиас 7 (2) 0.39
Брешианини Марко 2 0.11
Монтеризи Иларио 2 0.11
Маццители Лука 2 0.11
Харрауи Абдау 2 (1) 0.11
Рейньер Жезус 1 0.06
Романьоли Симоне 1 0.06
Лирола Поль 1 0.06
Ибрагимович Арийон 1 0.06
Хеддира Валид 1 (1) 0.06
Баэс Хайме 1 0.06
Чуни Марвин 1 0.06
Жорже Кайо 1 (1) 0.06
Марчицца Риккардо 0 0
Ойоно Энтони 0 0
Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Колпани Андреа 6 0.33
Коломбо Лоренцо 3 0.17
Кальдирола Лука 1 0.06
Гальярдини Роберто 1 0.06
Карбони Валентин 1 0.06
Пессина Маттео 1 (1) 0.06
Марич Мирко 1 0.06
Мота Дани 1 0.06
Виньято Самуэле 1 0.06
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Перейра Педру II 0 0
Чиурриа Патрик 0 0
Биринделли Самуэле 0 0

Карточки

Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барренечеа Энцо 7 0
Околи Меме 6 0
Маццители Лука 3 1
Ойоно Энтони 4 0
Романьоли Симоне 3 0
Джелли Франческо 2 0
Казо Джузеппе 2 0
Рейньер Жезус 2 0
Соуле Матиас 2 0
Бурабия Мехди 1 0
Гарритано Лука 1 0
Марчицца Риккардо 1 0
Баэс Хайме 1 0
Лирола Поль 1 0
Брешианини Марко 1 0
Жорже Кайо 1 0
Ибрагимович Арийон 1 0
Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мари Пабло 5 0
Д'Амброзио Данило 3 1
Биринделли Самуэле 4 0
Палладино Раффаэле 2 1
Кальдирола Лука 2 1
Иццо Армандо 3 0
Гальярдини Роберто 3 0
Кирьякопулос Георгиос 3 0
Чиурриа Патрик 2 0
Пессина Маттео 2 0
Перейра Педру II 2 0
Мачин Хосе 2 0
Виньято Самуэле 2 0
Марич Мирко 0 1
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0
Мота Дани 1 0
Коломбо Лоренцо 1 0
Карбони Андреа 1 0
Бондо Варрен 1 0
Читтадини Джорджо 1 0
Карбони Валентин 1 0

Результаты матчей

Фрозиноне
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Монца
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

3
2
Фрозиноне
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Монца
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

18
3

Упущенные победы

1
9
Фрозиноне
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
22% (4)
17% (3)
Монца
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

24
4

Упущенные победы

4
11

Голы по времени матча

Забито

15
6
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 14
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
2
33%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
27%
3
50%
61-75
3
20%
1
17%
76-90

Пропущено

12
12
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
17%
4
33%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
3
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
33%
4
33%
76-90

Забито

8
10
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
1
13%
1
10%
1-15
1
13%
3
30%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
1
13%
3
30%
76-90

Пропущено

19
6
6 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
1
5%
3
50%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
3
16%
1
17%
46-60
4
21%
1
17%
61-75
6
32%
1
17%
76-90

Забито

23
16
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
4 Не забивали 7
3
13%
1
6%
1-15
2
9%
3
19%
16-30
5
22%
3
19%
31-45
4
17%
1
6%
46-60
5
22%
4
25%
61-75
4
17%
4
25%
76-90

Пропущено

31
18
13 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 12
3
10%
7
39%
1-15
6
19%
0
0%
16-30
4
13%
3
17%
31-45
4
13%
1
6%
46-60
4
13%
2
11%
61-75
10
32%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Фрозиноне
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лацио - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Наполи - Фрозиноне 0:4 Лечче - Фрозиноне 2:1
Фрозиноне - Торино 0:0 Милан - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Болонья - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Верона 2:1 Рома - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Салернитана - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Удинезе - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Аталанта 2:1 Фрозиноне - Наполи 1:3
Монца
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Наполи - Монца 0:0 Монца - Фиорентина 0:1 Милан - Монца 3:0 Монца - Дженоа 1:0
Монца - Ювентус 1:2 Кальяри - Монца 1:1 Монца - Торино 1:1 Верона - Монца 1:3 Монца - Удинезе 1:1 Рома - Монца 1:0 Монца - Салернитана 3:0 Сассуоло - Монца 0:1 Монца - Болонья 0:0 Лацио - Монца 1:1 Монца - Лечче 1:1 Аталанта - Монца 3:0 Монца - Эмполи 2:0 Интер Милан - Монца 2:0 Монца - Реджана 1:2 Монца - Милан 1:1

Результаты матчей

Фрозиноне
Монца

Точный счет

2:1
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
3:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:1
6 раз 33%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
3:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
3
2 раза 11%
2
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Фрозиноне
Монца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
5
4
1.5
2
7
1
8
2.5
1
8
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
4
5
1
8
1.5
1
8
1
8
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
11
7
6
12
1.5
3
15
2
16
2.5
2
16
1
17
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 14 3 1 42 - 8 45
2.
Ювентус
 Заявка 18 13 4 1 27 - 11 43
3.
Милан
 Заявка 18 11 3 4 32 - 20 36
4.
Фиорентина
 Заявка 18 10 3 5 27 - 18 33
5.
Болонья
 Заявка 18 8 7 3 21 - 15 31
6.
Аталанта
 Заявка 18 9 2 7 29 - 20 29
7.
Рома
 Заявка 18 8 4 6 30 - 20 28
8.
Наполи
 Заявка 18 8 4 6 28 - 21 28
9.
Лацио
 Заявка 18 8 3 7 21 - 19 27
10.
Торино
 Заявка 18 6 6 6 15 - 18 24
11.
Монца
 Заявка 18 5 7 6 16 - 18 22
12.
Дженоа
 Заявка 18 5 5 8 19 - 23 20
13.
Лечче
 Заявка 18 4 8 6 19 - 24 20
14.
Фрозиноне
 Заявка 18 5 4 9 23 - 31 19
15.
Удинезе
 Заявка 18 2 11 5 18 - 28 17
16.
Сассуоло
 Заявка 18 4 4 10 25 - 33 16
17.
Верона
 Заявка 18 3 5 10 15 - 24 14
18.
Кальяри
 Заявка 18 3 5 10 16 - 31 14
19.
Эмполи
 Заявка 18 3 4 11 10 - 30 13
20.
Салернитана
 Заявка 18 2 6 10 15 - 36 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 9 7 2 0 13 - 4 23
2.
Интер Милан
 Заявка 9 7 1 1 23 - 5 22
3.
Болонья
 Заявка 9 7 1 1 13 - 4 22
4.
Милан
 Заявка 9 7 0 2 15 - 4 21
5.
Рома
 Заявка 9 6 2 1 21 - 7 20
6.
Аталанта
 Заявка 9 6 1 2 17 - 7 19
7.
Фиорентина
 Заявка 9 6 1 2 15 - 8 19
8.
Лацио
 Заявка 9 5 2 2 11 - 7 17
9.
Фрозиноне
 Заявка 9 5 2 2 15 - 12 17
10.
Торино
 Заявка 9 4 4 1 9 - 6 16
11.
Лечче
 Заявка 9 4 3 2 11 - 11 15
12.
Монца
 Заявка 9 3 4 2 10 - 6 13
13.
Дженоа
 Заявка 9 3 4 2 12 - 11 13
14.
Кальяри
 Заявка 9 3 3 3 11 - 15 12
15.
Наполи
 Заявка 9 3 2 4 12 - 13 11
16.
Верона
 Заявка 9 2 3 4 9 - 12 9
17.
Удинезе
 Заявка 9 1 6 2 12 - 14 9
18.
Сассуоло
 Заявка 9 2 2 5 12 - 15 8
19.
Салернитана
 Заявка 9 1 4 4 9 - 18 7
20.
Эмполи
 Заявка 9 1 2 6 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 9 7 2 0 19 - 3 23
2.
Ювентус
 Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
3.
Наполи
 Заявка 9 5 2 2 16 - 8 17
4.
Милан
 Заявка 9 4 3 2 17 - 16 15
5.
Фиорентина
 Заявка 9 4 2 3 12 - 10 14
6.
Аталанта
 Заявка 9 3 1 5 12 - 13 10
7.
Лацио
 Заявка 9 3 1 5 10 - 12 10
8.
Монца
 Заявка 9 2 3 4 6 - 12 9
9.
Болонья
 Заявка 9 1 6 2 8 - 11 9
10.
Рома
 Заявка 9 2 2 5 9 - 13 8
11.
Сассуоло
 Заявка 9 2 2 5 13 - 18 8
12.
Торино
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
13.
Эмполи
 Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
14.
Удинезе
 Заявка 9 1 5 3 6 - 14 8
15.
Дженоа
 Заявка 9 2 1 6 7 - 12 7
16.
Верона
 Заявка 9 1 2 6 6 - 12 5
17.
Салернитана
 Заявка 9 1 2 6 6 - 18 5
18.
Лечче
 Заявка 9 0 5 4 8 - 13 5
19.
Кальяри
 Заявка 9 0 2 7 5 - 16 2
20.
Фрозиноне
 Заявка 9 0 2 7 8 - 19 2
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Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 15 (2)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Милан Жиру Оливье 8 (5)
Рома Лукаку Ромелу 8 (1)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (6)
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Фиорентина Раньери Лука 9
Салернитана Дьомбер Норберт 8
Лечче Рамадани Юльбер 8
Эмполи Мале Юссеф 8
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Фрозиноне - Монца от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 января 2024, осталось 2 дня 6 часов 16 минут.

    Главный судья: Феррьери-Капути Мария-Соле

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 38 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 49
    Фрозиноне 46.9% (23)
    X 42.9% (21)
    Монца 10.2% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фрозиноне
    Ничья
    Монца
    2.75
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    3.45
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    2.70
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    Прогнозы на матч Фрозиноне - Монца

    Исход игры
    Фрозиноне
    46% (23)
    Ничья
    44% (22)
    Монца
    10% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    22.45% (11)
    Меньше
    77.55% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    65.31% (32)
    Нет
    34.69% (17)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    42% (21)
    1:0 Фрозиноне
    26% (13)
    2:1 Фрозиноне
    18% (9)
    0:1 Монца
    6% (3)
    1:2 Монца
    4% (2)
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