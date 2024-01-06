Не удалось извлечь пользу из момента хозяевам, но снова игра качнулась в сторону "Сассуоло", теперь они контролируют мяч, а гости пытаются его отнять.

Удалось перехватить мяч гостям, свою атаку они не развили, так как игроки "Сассуоло" грамотно утихомирили попытку "фиалок" с помощью мелкого фола.

Нзола нарушает правила на голкипере, нельзя трогать вратаря в штрафной площади, извиняется нападающий гостей, заигран эпизод, ни у кого не осталось претензий.

Стартовала последняя пятиминутка первого тайма, так и не могут гости создать опасного момента. Пока вся опасность происходит у ворот "фиалок".

Брекало неплохо перевел на другой фланг, где мяч принял Мело, но не удалось найти решение полузащитнику "фиалок", вернул он сферу назад, всё по новой надо начинать гостям.

Продолжают тренера мокнтуь под дождем, доносят они своими криками какие-то подсказки своим футболистам, но можно ли в таком шуме что-то услышать? Интересный вопрос.

Продолжают "фиалки" пытаться вскрыть оборону соперника, но очередная ошибка в передачи отправляет хозяев в контратаку. Лорьенте получил пас в штрафной, не удержался на ногах и упал, а со сферой в руках оказался вратарь.

Довольно живая игра, "Сассуоло" сосредоточено играет в обороне, мало свободных зон предоставляет сопернику, а "фиалки" пробуют искать эти бреши в обороне.

Угловой с правого фланга от гостей, не стали "фиалки" грузить в штрафную, разыграли через короткий пас, а дальше уже накрывают защитники попытку подачи.

Мело владеет мячом, видно, что торопится он, но его партнеры не открылись должным образом и в итоге сфера была потеряна.

Берарди здорово поставил корпус и снесли его игроки обороны, но судья не решился поставить штрафной вблизи ворот "Фиорентины". Пауза в игре, выходят медики на поле.

По повтору видно, что скорее всего допустил ошибку судья, освистали его болельщики, а игра тем временем возобновилась, всё хорошо с Берарди.

Энрике получает желтую карточку за фол в атаке, толкнул он Мандрагора, даже VAR подключился к эпизоду, но на красную там не тянуло.

А теперь Мартинес срывает атаку хозяев и арбитр вытаскивает желтую карточку. Завелась игра одной ошибкой судьи, теперь игроков не остановить.

Снова фолят гости, что-то много нарушений правил стало в матче. Берарди готовится исполнить подачу в штрафную площадь, осталось дождаться свистка арбитра.

27' А теперь Бираги получил по ногам на фланге, а тут штрафной поопаснее. Не удалось гостям создать момент с этого стандарта, всё больше подходов у "Фиорентины" к воротам соперника.

26' Небольшая пауза в игре, нарушение правил в центре поля, пробьют штрафной гости. Удалось "Фиорентине" снова забрать мяч под свой контроль.

25' Стоит отметить, что команды играют в одинаковых схемах с одним игроком на острие атаки. Интересно наблюдать когда клубы зеркалят друг друга в тактических построениях.

24' Зарабатывают гости угловой, а вот подача получилась безадресной, на подборе первые "фиалки", снова пробуют они через центр пробраться к воротам соперника.

23' Начинают двигать мяч поживее игроки гостей, в центре снаряд проводит большее количество времени, но и про фланги не забывают игроки "Фиорентины".

22' "Фиорентина" немного пришла в себя. Неплохой заброс из центра пошел на фланг, немного не хватило точности в передаче, похоже был там офсайд.

20' Проверел VAR момент с голом, действительно было положение вне игры, а жаль, комбинация была изумительная.

19' Еще одна классная атаку у хозяев завершается забитым голом, но вмешиваются судьи, увидели они положение вне игры. Берарди замкнул удар Пинамонти, как в хоккее подставил ногу под выстрел нападающего.

18' Продолжают идти в атаку хозяева, получается у них изыскать свободные зоны, больше они освоились в погодных условиях, живая игра у нас.