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Тур: 3. Стадион: .
Кристал Пэлас
 
Позже
Эвертон
Прогнозы 55
Кристал Пэлас 30.9% (17)
X 41.8% (23)
Эвертон 27.3% (15)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Кристал Пэлас
Ничья
Эвертон
2.80
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3.35
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2.77
Все Коэффициенты

История личных встреч

Кристал Пэлас
Эвертон

10 матчей

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
80%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
80%
4 победы 8 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

22 матча

18.2%
40.9%
40.9%
4 победы 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

18.2%
59.1%
22.7%
4 победы 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

18.2%
50%
31.8%
4 победы 11 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
К
4:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1
1.3

Среднее время на гол

90
69

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

2.1
0.83

Среднее время на гол

42
108

Всего голов

33
23

Голов в среднем за матч

1.5
1.05

Тотал матчей

2.5
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
4
Больше 18%
Меньше 82%
18

Среднее время на гол

60
86

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1 Челси - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2
Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2 Плимут - Кристал Пэлас 2:4 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1
Эвертон
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:1
Бёрнли - Эвертон 0:2 Эвертон - Челси 2:0 Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ноттингем Форест - Эвертон 0:1 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 1:1 Эвертон - Бёрнли 3:0 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Борнмут 3:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Брентфорд - Эвертон 1:3 Эвертон - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2
1/32 финала
Кристал Пэлас
Эвертон
Брентфорд
Вулверхэмптон
Фулхэм
Ротерхэм
Тоттенхэм
Бёрнли
Мейдстон Юнайтед
Стивенэйдж
Миллуолл
Лестер
Уимблдон
Ипсвич
Ковентри
Оксфорд Юнайтед
Сандерленд
Ньюкасл
Джиллингем
Шеффилд Юнайтед
Саутгемптон
Уолсолл
Ньюпорт
Истли
Норвич
Бристоль Роверс
Блэкберн
Кембридж Юнайтед
Халл Сити
Бирмингем
Уотфорд
Честерфилд
Сток Сити
Брайтон
КПР
Борнмут
Плимут
Саттон
Суонси
Моркам
Челси
Престон Норт Энд
Мидлсбро
Астон Вилла
Шеффилд Уэнсдей
Кардифф Сити
Ноттингем Форест
Блэкпул
Вест Бромвич
Олдершот Таун
Манчестер Сити
Хаддерсфилд Таун
Лутон Таун
Болтон
Шрусбери Таун
Рексхэм
Вест Хэм
Бристоль Сити
Питерборо Юнайтед
Лидс
Арсенал
Ливерпуль
Уиган
Манчестер Юнайтед
1/16 финала
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1/8 финала
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Финал
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Топ бомбардиров
Олдершот Таун Толай Лоран 5 (1)
Стокпорт Вуттон Кайл 4
Барнет Притчард Гарри 4
Уитби Мондал Джуниор 4
Барнет Кабамба Ник 4
Весь список

Топ нарушителей
Солихалл Jamey Osborne 1 1
Барнет Стивенс Коннор 1 1
Истли Харрис Джейден 1 1
Йорк Сити Джон-Льюис Ленелл 2
Йорк Сити Стокдэйл Дэвид 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - Эвертон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 января 2024, осталось 2 дня 14 часов 11 минут.



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    • Прогнозы 55
    Кристал Пэлас 30.9% (17)
    X 41.8% (23)
    Эвертон 27.3% (15)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кристал Пэлас
    Ничья
    Эвертон
    2.80
    Реклама, pari.ru
    3.35
    Реклама, ligastavok.ru
    2.77
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Эвертон

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    31.5% (17)
    Ничья
    40.7% (22)
    Эвертон
    27.8% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.85% (28)
    Меньше
    46.15% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    90.38% (47)
    Нет
    9.62% (5)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.2% (19)
    1:2 Эвертон
    24.1% (13)
    2:1 Кристал Пэлас
    22.2% (12)
    1:0 Кристал Пэлас
    7.4% (4)
    2:2 Ничья
    5.6% (3)
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