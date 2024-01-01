Тур: 3. Стадион: Селхерст Парк.
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История личных встреч
Кристал Пэлас
Эвертон
10 матчей
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
80%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
80%
4 победы 8 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед
22 матча
18.2%
40.9%
40.9%
4 победы 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
18.2%
59.1%
22.7%
4 победы 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
18.2%
50%
31.8%
4 победы 11 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
1
1.3
Среднее время на гол
90
69
Всего голов
21
10
Голов в среднем за матч
2.1
0.83
Среднее время на гол
42
108
Всего голов
33
23
Голов в среднем за матч
1.5
1.05
Тотал матчей
2.5
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
Среднее время на гол
60
86
Результаты последних матчей
Кристал Пэлас
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1 Челси - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2
Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2 Плимут - Кристал Пэлас 2:4 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1
Эвертон
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:1
Бёрнли - Эвертон 0:2 Эвертон - Челси 2:0 Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ноттингем Форест - Эвертон 0:1 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 1:1 Эвертон - Бёрнли 3:0 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Борнмут 3:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Брентфорд - Эвертон 1:3 Эвертон - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2
1/32 финала
1/16 финала
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1/8 финала
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1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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|Олдершот Таун
|Толай Лоран
|5 (1)
|Стокпорт
|Вуттон Кайл
|4
|Барнет
|Притчард Гарри
|4
|Уитби
|Мондал Джуниор
|4
|Барнет
|Кабамба Ник
|4
|Солихалл
|Jamey Osborne
|1 1
|Барнет
|Стивенс Коннор
|1 1
|Истли
|Харрис Джейден
|1 1
|Йорк Сити
|Джон-Льюис Ленелл
|2
|Йорк Сити
|Стокдэйл Дэвид
|2
Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Эвертон
Исход игры
Кристал Пэлас
31.5% (17)
Ничья
40.7% (22)
Эвертон
27.8% (15)
Тотал 2.5
Больше
53.85% (28)
Меньше
46.15% (24)
Обе команды забьют
Да
90.38% (47)
Нет
9.62% (5)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.2% (19)
1:2 Эвертон
24.1% (13)
2:1 Кристал Пэлас
22.2% (12)
1:0 Кристал Пэлас
7.4% (4)
2:2 Ничья
5.6% (3)
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