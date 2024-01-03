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  4. Кубок 2023-2024
Тур: 3. Стадион: .
Тоттенхэм
 
Позже
Бёрнли
Прогнозы 60
Тоттенхэм 96.7% (58)
X 1.7% (1)
Бёрнли 1.7% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Бёрнли
1.55
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5.80
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5.90
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Тоттенхэм
Бёрнли

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

86.7%
20%
13 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

22 матча

63.6%
18.2%
18.2%
14 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

36.4%
50%
13.6%
8 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

59.1%
27.3%
13.6%
13 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
2:5
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
КЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
5:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
К
4:2
К
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
4:2
ПЛ
5:0
КC
3:2
КC
4:1

Голы

Всего голов

29
19

Голов в среднем за матч

2.9
1.58

Среднее время на гол

31
56

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

1.17
0.6

Среднее время на гол

77
150

Всего голов

43
25

Голов в среднем за матч

1.95
1.14

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

46
79

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2
Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Челси 1:4 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0
Бёрнли
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Бёрнли - Эвертон 0:2
Брайтон - Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Арсенал - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Эвертон - Бёрнли 3:0 Борнмут - Бёрнли 2:1 Брентфорд - Бёрнли 3:0 Бёрнли - Челси 1:4 Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Солфорд Сити - Бёрнли 0:4 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5
1/32 финала
Кристал Пэлас
Эвертон
Брентфорд
Вулверхэмптон
Фулхэм
Ротерхэм
Тоттенхэм
Бёрнли
Мейдстон Юнайтед
Стивенэйдж
Миллуолл
Лестер
Уимблдон
Ипсвич
Ковентри
Оксфорд Юнайтед
Сандерленд
Ньюкасл
Джиллингем
Шеффилд Юнайтед
Саутгемптон
Уолсолл
Ньюпорт
Истли
Норвич
Бристоль Роверс
Блэкберн
Кембридж Юнайтед
Халл Сити
Бирмингем
Уотфорд
Честерфилд
Сток Сити
Брайтон
КПР
Борнмут
Плимут
Саттон
Суонси
Моркам
Челси
Престон Норт Энд
Мидлсбро
Астон Вилла
Шеффилд Уэнсдей
Кардифф Сити
Ноттингем Форест
Блэкпул
Вест Бромвич
Олдершот Таун
Манчестер Сити
Хаддерсфилд Таун
Лутон Таун
Болтон
Шрусбери Таун
Рексхэм
Вест Хэм
Бристоль Сити
Питерборо Юнайтед
Лидс
Арсенал
Ливерпуль
Уиган
Манчестер Юнайтед
1/16 финала
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1/8 финала
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1/4 финала
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Финал
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Топ бомбардиров
Олдершот Таун Толай Лоран 5 (1)
Стокпорт Вуттон Кайл 4
Барнет Притчард Гарри 4
Уитби Мондал Джуниор 4
Барнет Кабамба Ник 4
Весь список

Топ нарушителей
Солихалл Jamey Osborne 1 1
Барнет Стивенс Коннор 1 1
Истли Харрис Джейден 1 1
Йорк Сити Джон-Льюис Ленелл 2
Йорк Сити Стокдэйл Дэвид 2
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В третьем раунде Кубка Англии "Тоттенхэм" сыграет в родных стенах против "Бёрнли". Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Бёрнли от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 января 2024, осталось 2 дня 4 часа 56 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 33 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 60
Тоттенхэм 96.7% (58)
X 1.7% (1)
Бёрнли 1.7% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Бёрнли
1.55
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5.80
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5.90
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Все Коэффициенты
Где смотреть матч Тоттенхэм - Бёрнли онлайн

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Прогнозы на матч Тоттенхэм - Бёрнли

Исход игры
Тоттенхэм
96.7% (59)
Ничья
1.6% (1)
Бёрнли
1.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
55.93% (33)
Меньше
44.07% (26)
Обе команды забьют
Да
52.54% (31)
Нет
47.46% (28)
Популярный счёт
2:1 Тоттенхэм
36.1% (22)
2:0 Тоттенхэм
32.8% (20)
1:0 Тоттенхэм
8.2% (5)
3:1 Тоттенхэм
8.2% (5)
3:0 Тоттенхэм
4.9% (3)
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