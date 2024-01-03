Тур: 3. Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум.
История личных встреч
Тоттенхэм
Бёрнли
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
86.7%
20%
13 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
22 матча
63.6%
18.2%
18.2%
14 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
36.4%
50%
13.6%
8 побед 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
59.1%
27.3%
13.6%
13 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
29
19
Голов в среднем за матч
2.9
1.58
Среднее время на гол
31
56
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
1.17
0.6
Среднее время на гол
77
150
Всего голов
43
25
Голов в среднем за матч
1.95
1.14
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
46
79
Результаты последних матчей
Тоттенхэм
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2
Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Челси 1:4 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0
Бёрнли
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Бёрнли - Эвертон 0:2
Брайтон - Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Арсенал - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Эвертон - Бёрнли 3:0 Борнмут - Бёрнли 2:1 Брентфорд - Бёрнли 3:0 Бёрнли - Челси 1:4 Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Солфорд Сити - Бёрнли 0:4 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5
1/32 финала
1/16 финала
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1/8 финала
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1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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|Олдершот Таун
|Толай Лоран
|5 (1)
|Стокпорт
|Вуттон Кайл
|4
|Барнет
|Притчард Гарри
|4
|Уитби
|Мондал Джуниор
|4
|Барнет
|Кабамба Ник
|4
|Солихалл
|Jamey Osborne
|1 1
|Барнет
|Стивенс Коннор
|1 1
|Истли
|Харрис Джейден
|1 1
|Йорк Сити
|Джон-Льюис Ленелл
|2
|Йорк Сити
|Стокдэйл Дэвид
|2
Прогнозы на матч Тоттенхэм - Бёрнли
Исход игры
Тоттенхэм
96.7% (59)
Ничья
1.6% (1)
Бёрнли
1.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
55.93% (33)
Меньше
44.07% (26)
Обе команды забьют
Да
52.54% (31)
Нет
47.46% (28)
Популярный счёт
2:1 Тоттенхэм
36.1% (22)
2:0 Тоттенхэм
32.8% (20)
1:0 Тоттенхэм
8.2% (5)
3:1 Тоттенхэм
8.2% (5)
3:0 Тоттенхэм
4.9% (3)
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