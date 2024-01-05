Тур: 3. Стадион: Эмирейтс.
История личных встреч
Арсенал
Ливерпуль
20 матчей
60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
55%
10 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
45%
5%
10 побед 9 ничьих 0 побед
22 матча
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 13 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 15 побед
42 матча
28.6%
38.1%
33.3%
12 побед 16 ничьих 14 побед
Первый тайм
23.8%
45.2%
31%
10 побед 19 ничьих 13 побед
Второй тайм
23.8%
40.5%
35.7%
10 побед 17 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
32
Голов в среднем за матч
1.43
1.52
Среднее время на гол
63
59
Всего голов
52
30
Голов в среднем за матч
2.48
1.43
Среднее время на гол
36
63
Всего голов
82
62
Голов в среднем за матч
1.95
1.48
Тотал матчей
2.5
39
Больше 93%
Меньше 7%
3
38
Больше 90%
Меньше 10%
4
24
Больше 57%
Меньше 43%
18
18
Больше 43%
Меньше 57%
24
10
Больше 24%
Меньше 76%
32
8
Больше 19%
Меньше 81%
34
3
Больше 7%
Меньше 93%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
Среднее время на гол
46
60
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Фулхэм - Арсенал 2:1 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0
ПСВ - Арсенал 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Ланс 6:0 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 3:1 Арсенал - Севилья 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Вест Хэм - Арсенал 3:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Севилья - Арсенал 1:2 Челси - Арсенал 2:2 Арсенал - Манчестер Сити 1:0 Ланс - Арсенал 2:1 Борнмут - Арсенал 0:4
Ливерпуль
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Ливерпуль - ЛАСК 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Тулуза - Ливерпуль 3:2 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Брайтон - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0
1/32 финала
1/16 финала
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1/8 финала
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1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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|Олдершот Таун
|Толай Лоран
|5 (1)
|Стокпорт
|Вуттон Кайл
|4
|Барнет
|Притчард Гарри
|4
|Уитби
|Мондал Джуниор
|4
|Барнет
|Кабамба Ник
|4
|Солихалл
|Jamey Osborne
|1 1
|Барнет
|Стивенс Коннор
|1 1
|Истли
|Харрис Джейден
|1 1
|Йорк Сити
|Джон-Льюис Ленелл
|2
|Йорк Сити
|Стокдэйл Дэвид
|2
Прогнозы на матч Арсенал - Ливерпуль
Исход игры
Арсенал
40.7% (24)
Ничья
30.5% (18)
Ливерпуль
28.8% (17)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (34)
Меньше
33.33% (17)
Обе команды забьют
Да
92.16% (47)
Нет
7.84% (4)
Популярный счёт
2:1 Арсенал
27.1% (16)
1:1 Ничья
22% (13)
1:2 Ливерпуль
18.6% (11)
2:2 Ничья
8.5% (5)
1:0 Арсенал
3.4% (2)
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