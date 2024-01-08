Тур: 3. Стадион: Ди Дабл Ю.
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Прогноз на матч от Liveresult
7
Клэр
Шон
16
Шоу
Лиам
26
Адико
Баба
10
Осгор
Тело
24
Онана
Андре
35
Эванс
Джонни
20
Далот
Диогу
37
Майну
Кобби
- Основной состав
- Вратарь
-
7 Клэр ШонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Шоу ЛиамПолузащитник
-
26 Адико БабаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Осгор ТелоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эймос БенВратарь
-
15 Керр ДжейсонЗащитник
- Защитник
-
34 Робинсон ЛюкЗащитник
-
18 Смит ДжонниПолузащитник
-
19 Ланг КаллумПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Малони Шон
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Эванс ДжонниЗащитник
-
20 Далот ДиогуЗащитник
- Полузащитник
-
37 Майну КоббиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Хитон ТомВратарь
-
99 Беннетт РисЗащитник
- Защитник
-
98 Форсон ОмариПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
97 Хьюджилл ДжоНападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
История личных встреч
Уиган
Манчестер Юнайтед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
13 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 13 побед
Первый тайм
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 9 побед
Второй тайм
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
1 победа 0 ничьих 13 побед
Первый тайм
7.1%
28.6%
64.3%
1 победа 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
7.1%
7.1%
85.8%
1 победа 1 ничья 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
0.29
0
Среднее время на гол
315
0
Всего голов
23
19
Голов в среднем за матч
3.29
2.71
Среднее время на гол
27
33
Всего голов
25
19
Голов в среднем за матч
1.79
1.36
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
Среднее время на гол
50
66
Бомбардиры внутри турнира
Уиган
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хамфрис Стивен
|1
|0.5
|Сессеньон Стивен
|1
|0.5
|Осгор Тело
|1
|0.5
|Рекик Омар
|0
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Уиган
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Осгор Тело
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Уиган
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
0
Уиган
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
0
Голы по времени матча
Забито
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Уиган
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Барнсли - Уиган 1:1 Уиган - Карлайл 2:0 Уиган - Дерби 0:1 Рединг - Уиган 2:0
Порт Вейл - Уиган 3:2 Уиган - Линкольн Сити 0:0 Уиган - Стокпорт 2:0 Йорк Сити - Уиган 0:1 Уиган - Флит Таун 3:0 Лейтон Ориент - Уиган 1:1 Транмир - Уиган 0:0 Челтенем - Уиган 1:1 Уиган - Питерборо Юнайтед 2:1 Эксетер Сити - Уиган 0:2 Уиган - Чарльтон 2:3 Уиган - Шрусбери Таун 2:0 Уиган - Оксфорд Юнайтед 2:0 Эксетер Сити - Уиган 0:2 Уиган - Флит Таун 3:3 Стивенэйдж - Уиган 1:0
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0
Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1
Результаты матчей
Уиган
Манчестер Юнайтед
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Уиган
Манчестер Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
1/32 финала
1/16 финала
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— ?
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— ?
— ?
— ?
1/8 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Олдершот Таун
|Толай Лоран
|6 (1)
|Стокпорт
|Вуттон Кайл
|4
|Барнет
|Притчард Гарри
|4
|Уитби
|Мондал Джуниор
|4
|Барнет
|Кабамба Ник
|4
|Истли
|Харрис Джейден
|1 2
|Истли
|Лэнгстон Джордж
|1 2
|Честерфилд
|Нейлор Том
|3
|Оксфорд Юнайтед
|Родригес Рубен
|3
|Уимблдон
|Пелл Гэрри
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Уиган - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Уиган
5.5% (9)
Ничья
4.9% (8)
Манчестер Юнайтед
89.6% (146)
Тотал 2.5
Больше
59.84% (73)
Меньше
40.16% (49)
Обе команды забьют
Да
57.38% (70)
Нет
42.62% (52)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
28.8% (47)
0:2 Манчестер Юнайтед
19% (31)
1:3 Манчестер Юнайтед
9.2% (15)
0:1 Манчестер Юнайтед
9.2% (15)
0:3 Манчестер Юнайтед
3.7% (6)
1:1 Ничья
1.8% (3)
2:1 Уиган
1.8% (3)
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