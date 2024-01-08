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Тур: 3. Стадион: .
Уиган
 
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Манчестер Юнайтед
Прогнозы 159
Уиган 5.7% (9)
X 5% (8)
Манчестер Юнайтед 89.3% (142)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Уиган
Ничья
Манчестер Юнайтед
18.00
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1
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Сэм
7
Клэр
Шон
6
Хьюз
Чарли
4
Моррисон
Лиам
5
Сессеньон
Стивен
16
Шоу
Лиам
26
Адико
Баба
17
Годо
Мартиаль
10
Осгор
Тело
14
Джонс
Джордан
11
Хамфрис
Стивен
24
Онана
Андре
29
Уан-Биссака
Аарон
19
Варан
Рафаэль
35
Эванс
Джонни
20
Далот
Диогу
39
Мактоминай
Скотт
37
Майну
Кобби
17
Гарначо
Алехандро
8
Фернандеш
Бруну
10
Рэшфорд
Маркус
11
Хёйлунн
Расмус
Уиган
4-2-3-1
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Уиган
Манчестер Юнайтед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

13 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 13 побед

Первый тайм

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 9 побед

Второй тайм

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
1 победа 0 ничьих 13 побед

Первый тайм

7.1%
28.6%
64.3%
1 победа 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

7.1%
7.1%
85.8%
1 победа 1 ничья 12 побед

История матчей

К
4:0
ТМК
0:2
С
2:0
ПЛ
0:4
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
5:0
ПЛ
0:4
ПЛ
2:0
ПЛ
5:0
ПЛ
0:5
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

0.29
0

Среднее время на гол

315
0

Всего голов

23
19

Голов в среднем за матч

3.29
2.71

Среднее время на гол

27
33

Всего голов

25
19

Голов в среднем за матч

1.79
1.36

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
3
Больше 21%
Меньше 79%
11

Среднее время на гол

50
66

Бомбардиры внутри турнира

Уиган
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хамфрис Стивен 1 0.5
Сессеньон Стивен 1 0.5
Осгор Тело 1 0.5
Рекик Омар 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Уиган
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Осгор Тело 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Уиган
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Уиган
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Уиган
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Барнсли - Уиган 1:1 Уиган - Карлайл 2:0 Уиган - Дерби 0:1 Рединг - Уиган 2:0
Порт Вейл - Уиган 3:2 Уиган - Линкольн Сити 0:0 Уиган - Стокпорт 2:0 Йорк Сити - Уиган 0:1 Уиган - Флит Таун 3:0 Лейтон Ориент - Уиган 1:1 Транмир - Уиган 0:0 Челтенем - Уиган 1:1 Уиган - Питерборо Юнайтед 2:1 Эксетер Сити - Уиган 0:2 Уиган - Чарльтон 2:3 Уиган - Шрусбери Таун 2:0 Уиган - Оксфорд Юнайтед 2:0 Эксетер Сити - Уиган 0:2 Уиган - Флит Таун 3:3 Стивенэйдж - Уиган 1:0
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0
Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1

Результаты матчей

Уиган
Манчестер Юнайтед

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Уиган
Манчестер Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1/32 финала
0 Кристал Пэлас
0 Эвертон
1 Брентфорд
1 Вулверхэмптон
1 Фулхэм
0 Ротерхэм
1 Тоттенхэм
0 Бёрнли
1 Мейдстон Юнайтед
0 Стивенэйдж
2 Миллуолл
3 Лестер
1 Уимблдон
3 Ипсвич
6 Ковентри
2 Оксфорд Юнайтед
0 Сандерленд
3 Ньюкасл
0 Джиллингем
4 Шеффилд Юнайтед
4 Саутгемптон
0 Уолсолл
1 Ньюпорт
1 Истли
1 Норвич
1 Бристоль Роверс
5 Блэкберн
2 Кембридж Юнайтед
1 Халл Сити
1 Бирмингем
2 Уотфорд
1 Честерфилд
2 Сток Сити
4 Брайтон
2 КПР
3 Борнмут
3 Плимут
1 Саттон
2 Суонси
0 Моркам
4 Челси
0 Престон Норт Энд
4 Шеффилд Уэнсдей
0 Кардифф Сити
0 Мидлсбро
1 Астон Вилла
4 Вест Бромвич
1 Олдершот Таун
5 Манчестер Сити
0 Хаддерсфилд Таун
0 Лутон Таун
0 Болтон
0 Шрусбери Таун
1 Рексхэм
1 Вест Хэм
1 Бристоль Сити
0 Питерборо Юнайтед
3 Лидс
2 Ноттингем Форест
2 Блэкпул
0 Арсенал
2 Ливерпуль
Уиган
Манчестер Юнайтед
1/16 финала
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1/8 финала
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1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Топ бомбардиров
Олдершот Таун Толай Лоран 6 (1)
Стокпорт Вуттон Кайл 4
Барнет Притчард Гарри 4
Уитби Мондал Джуниор 4
Барнет Кабамба Ник 4
Весь список

Топ нарушителей
Истли Харрис Джейден 1 2
Истли Лэнгстон Джордж 1 2
Честерфилд Нейлор Том 3
Оксфорд Юнайтед Родригес Рубен 3
Уимблдон Пелл Гэрри 1 1
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В 3-м раунде Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" будет гостить у "Уигана". Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Уиган - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 января 2024, осталось 18 минут.



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  • 73 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 159
Уиган 5.7% (9)
X 5% (8)
Манчестер Юнайтед 89.3% (142)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Уиган
Ничья
Манчестер Юнайтед
18.00
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Уиган - Манчестер Юнайтед

Исход игры
Уиган
5.5% (9)
Ничья
4.9% (8)
Манчестер Юнайтед
89.6% (146)
Тотал 2.5
Больше
59.84% (73)
Меньше
40.16% (49)
Обе команды забьют
Да
57.38% (70)
Нет
42.62% (52)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
28.8% (47)
0:2 Манчестер Юнайтед
19% (31)
1:3 Манчестер Юнайтед
9.2% (15)
0:1 Манчестер Юнайтед
9.2% (15)
0:3 Манчестер Юнайтед
3.7% (6)
1:1 Ничья
1.8% (3)
2:1 Уиган
1.8% (3)
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Манчестер Юнайтед
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