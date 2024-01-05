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Тур: 3. Стадион: .
Уиган
 
Позже
Манчестер Юнайтед
Прогнозы 50
Уиган 4% (2)
X 2% (1)
Манчестер Юнайтед 94% (47)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Уиган
Ничья
Манчестер Юнайтед
13.50
6.40
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1.31
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Уиган
Манчестер Юнайтед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

13 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 13 побед

Первый тайм

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 9 побед

Второй тайм

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
1 победа 0 ничьих 13 побед

Первый тайм

7.1%
28.6%
64.3%
1 победа 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

7.1%
7.1%
85.8%
1 победа 1 ничья 12 побед

История матчей

К
4:0
ТМК
0:2
С
2:0
ПЛ
0:4
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
5:0
ПЛ
0:4
ПЛ
2:0
ПЛ
5:0
ПЛ
0:5
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

0.29
0

Среднее время на гол

315
0

Всего голов

23
19

Голов в среднем за матч

3.29
2.71

Среднее время на гол

27
33

Всего голов

25
19

Голов в среднем за матч

1.79
1.36

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
3
Больше 21%
Меньше 79%
11

Среднее время на гол

50
66

Бомбардиры внутри турнира

Уиган
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хамфрис Стивен 1 0.5
Сессеньон Стивен 1 0.5
Thelo Aasgaard 1 0.5
Рекик Омар 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Уиган
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Thelo Aasgaard 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Уиган
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Уиган
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Уиган
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Барнсли - Уиган 1:1 Уиган - Карлайл 2:0 Уиган - Дерби 0:1 Рединг - Уиган 2:0
Порт Вейл - Уиган 3:2 Уиган - Линкольн Сити 0:0 Уиган - Стокпорт 2:0 Йорк Сити - Уиган 0:1 Уиган - Флит Таун 3:0 Лейтон Ориент - Уиган 1:1 Транмир - Уиган 0:0 Челтенем - Уиган 1:1 Уиган - Питерборо Юнайтед 2:1 Эксетер Сити - Уиган 0:2 Уиган - Чарльтон 2:3 Уиган - Шрусбери Таун 2:0 Уиган - Оксфорд Юнайтед 2:0 Эксетер Сити - Уиган 0:2 Уиган - Флит Таун 3:3 Стивенэйдж - Уиган 1:0
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0
Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1

Результаты матчей

Уиган
Манчестер Юнайтед

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Уиган
Манчестер Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1/32 финала
0 Кристал Пэлас
0 Эвертон
1 Брентфорд
1 Вулверхэмптон
1 Фулхэм
0 Ротерхэм
1 Тоттенхэм
0 Бёрнли
Мейдстон Юнайтед
Стивенэйдж
Миллуолл
Лестер
Уимблдон
Ипсвич
Ковентри
Оксфорд Юнайтед
Сандерленд
Ньюкасл
Джиллингем
Шеффилд Юнайтед
Саутгемптон
Уолсолл
Ньюпорт
Истли
Норвич
Бристоль Роверс
Блэкберн
Кембридж Юнайтед
Халл Сити
Бирмингем
Уотфорд
Честерфилд
Сток Сити
Брайтон
КПР
Борнмут
Плимут
Саттон
Суонси
Моркам
Челси
Престон Норт Энд
Мидлсбро
Астон Вилла
Шеффилд Уэнсдей
Кардифф Сити
Ноттингем Форест
Блэкпул
Вест Бромвич
Олдершот Таун
Манчестер Сити
Хаддерсфилд Таун
Лутон Таун
Болтон
Шрусбери Таун
Рексхэм
Вест Хэм
Бристоль Сити
Питерборо Юнайтед
Лидс
Арсенал
Ливерпуль
Уиган
Манчестер Юнайтед
1/16 финала
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1/8 финала
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1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Топ бомбардиров
Олдершот Таун Толай Лоран 5 (1)
Стокпорт Вуттон Кайл 4
Барнет Притчард Гарри 4
Уитби Мондал Джуниор 4
Барнет Кабамба Ник 4
Весь список

Топ нарушителей
Солихалл Jamey Osborne 1 1
Барнет Стивенс Коннор 1 1
Истли Харрис Джейден 1 1
Йорк Сити Джон-Льюис Ленелл 2
Йорк Сити Стокдэйл Дэвид 2
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В 3-м раунде Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" будет гостить у "Уигана". Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Уиган - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 января 2024, осталось 2 дня 12 часов 49 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 82% завершится победой Манчестер Юнайтед.
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Прогнозы 50
Уиган 4% (2)
X 2% (1)
Манчестер Юнайтед 94% (47)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Уиган
Ничья
Манчестер Юнайтед
13.50
6.40
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Прогнозы на матч Уиган - Манчестер Юнайтед

Исход игры
Уиган
3.9% (2)
Ничья
2% (1)
Манчестер Юнайтед
94.1% (48)
Тотал 2.5
Больше
54% (27)
Меньше
46% (23)
Обе команды забьют
Да
54% (27)
Нет
46% (23)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
35.3% (18)
0:2 Манчестер Юнайтед
25.5% (13)
0:1 Манчестер Юнайтед
17.6% (9)
1:3 Манчестер Юнайтед
9.8% (5)
2:1 Уиган
3.9% (2)
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