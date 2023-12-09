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  4. Кубок Короля 2023-2024
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 
Позже
Аль-Наср Эр-Рияд
Прогнозы 10
Аль-Шабаб Эр-Рияд 10% (1)
X 0% (0)
Аль-Наср Эр-Рияд 90% (9)
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Лучшие коэффициенты
Аль-Шабаб Эр-Рияд
Ничья
Аль-Наср Эр-Рияд
3.10
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3.60
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2.08
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Аль-Шабаб Эр-Рияд
Аль-Наср Эр-Рияд

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

14 матчей

21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
4:0
ККАЧ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

0.6
0.67

Среднее время на гол

150
135

Всего голов

15
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.4

Среднее время на гол

54
225

Всего голов

18
8

Голов в среднем за матч

1.29
0.57

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

70
157

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Шабаб Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карраско Янник 4 2
Диалло Хабиб 0 0
Омар Канабах Маджед 0 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мане Садио 2 (1) 1
Яхья Айман 1 0.5
Фофана Секо 1 0.5
Талиска Андерсон 1 0.5
_Al Nemer M. 1 0.5
Теллес Алекс 0 0
Аль-Хайбари Абдулла 0 0

Карточки

Аль-Шабаб Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карраско Янник 1 0
Бахебри Хаттан 1 0
Куэльяр Густаво 1 0
Омар Канабах Маджед 1 0
_Al Sibyani H. K. A. 1 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Талиска Андерсон 0 1
Роналду Криштиану 1 0
Отавио Эдмилсон 1 0

Результаты матчей

Аль-Шабаб Эр-Рияд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Аль-Шабаб Эр-Рияд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Аль-Шабаб Эр-Рияд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
1
50%
0
0%
91-120

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
50%
1
100%
91-120

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
2
50%
1
17%
91-120

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Шабаб Эр-Рияд
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Иттифак 0:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 1:2 Аль-Ахли Джидда - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Аль-Раед Бурайда - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:1
Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 1:0 Аль-Фатех - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:2 Абха - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Таи 2:0 Аль-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Батин 2:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Хазм 4:1 Аль-Фейха - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Халидж 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 4:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Дамак 1:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Ахдуд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 0:0
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Рияд 4:1 Истиклол - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Персеполис 0:0
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахдуд 3:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Духаиль - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Духаиль 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Дамак 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Истиклол 3:1 Аль-Таи - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Охуд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 4:3 Персеполис - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5

Результаты матчей

Аль-Шабаб Эр-Рияд
Аль-Наср Эр-Рияд

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:5
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
5
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Аль-Шабаб Эр-Рияд
Аль-Наср Эр-Рияд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/16 финала
2 Аль-Айн
3 Аль-Ахли Джидда
1 Абха
0 Хаджер
2 Аль-Халидж
0 Аль-Адаль
2 Дамак
1 Аль-Кайсумах
0 Аль-Джабалайн
1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
3 Аль-Хазем
1 Аль-Араби
2 Аль-Таавун Бурайда
0 Аль-Кадисия
0 Аль Орубах
2 Аль-Вахда Мекка
3 Аль-Фатех
1 Аль-Ахдуд
2 Аль-Шабаб Эр-Рияд
1 Аль-Батин
1 Охуд
5 Аль-Наср Эр-Рияд
4 Аль-Иттифак
0 Джидда Клаб
2 Аль-Наджма
1 Аль-Раед Бурайда
2 Аль-Фейсали Амман
0 Аль-Таи
1 Аль-Рияд
2 Аль-Фейха
7 Аль-Хулуд
8 Аль-Иттихад Джидда
1/8 финала
1 Аль-Ахли Джидда
2 Абха
7 Аль-Халидж
6 Дамак
3 Аль-Хиляль Эр-Рияд
0 Аль-Хазем
2 Аль-Таавун Бурайда
0 Аль-Вахда Мекка
1 Аль-Фатех
2 Аль-Шабаб Эр-Рияд
1 Аль-Наср Эр-Рияд
0 Аль-Иттифак
0 Аль-Наджма
3 Аль-Фейсали Амман
0 Аль-Фейха
3 Аль-Иттихад Джидда
1/4 финала
Абха
Аль-Халидж
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Таавун Бурайда
Аль-Шабаб Эр-Рияд
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Фейсали Амман
Аль-Иттихад Джидда
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Аль-Шабаб Эр-Рияд Карраско Янник 4
Аль-Хазем Селемани Фаиз 2 (1)
Аль-Иттифак Дембеле Мусса 2
Аль-Фейсали Амман Соуза Лукас 2
Аль-Иттихад Джидда Хамдалла Абдерразак 2
Весь список

Топ нарушителей
Абха Камано Франсуа 1 1
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 1
Аль-Иттифак Абдулла Хаззази Али 1
Аль-Араби _Al-Muwallad A. 1
Аль-Халидж _Hamzi M. 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 декабря 2023, осталось 2 дня 6 часов 37 минут.



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    • Прогнозы 10
    Аль-Шабаб Эр-Рияд 10% (1)
    X 0% (0)
    Аль-Наср Эр-Рияд 90% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Шабаб Эр-Рияд
    Ничья
    Аль-Наср Эр-Рияд
    3.10
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    3.60
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    2.08
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    Прогнозы на матч Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд

    Исход игры
    Аль-Шабаб Эр-Рияд
    9.1% (1)
    Ничья
    0% (0)
    Аль-Наср Эр-Рияд
    90.9% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    90.91% (10)
    Меньше
    9.09% (1)
    Обе команды забьют
    Да
    90.91% (10)
    Нет
    9.09% (1)
    Популярный счёт
    1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    63.6% (7)
    1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
    18.2% (2)
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