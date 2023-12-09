История личных встреч
Аль-Шабаб Эр-Рияд
Аль-Наср Эр-Рияд
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
14 матчей
21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
0.6
0.67
Среднее время на гол
150
135
Всего голов
15
2
Голов в среднем за матч
1.67
0.4
Среднее время на гол
54
225
Всего голов
18
8
Голов в среднем за матч
1.29
0.57
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
70
157
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Шабаб Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карраско Янник
|4
|2
|Диалло Хабиб
|0
|0
|Омар Канабах Маджед
|0
|0
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мане Садио
|2 (1)
|1
|Яхья Айман
|1
|0.5
|Фофана Секо
|1
|0.5
|Талиска Андерсон
|1
|0.5
|_Al Nemer M.
|1
|0.5
|Теллес Алекс
|0
|0
|Аль-Хайбари Абдулла
|0
|0
Карточки
Аль-Шабаб Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карраско Янник
|1
|0
|Бахебри Хаттан
|1
|0
|Куэльяр Густаво
|1
|0
|Омар Канабах Маджед
|1
|0
|_Al Sibyani H. K. A.
|1
|0
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Талиска Андерсон
|0
|1
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Шабаб Эр-Рияд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
0
Аль-Шабаб Эр-Рияд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Аль-Шабаб Эр-Рияд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
1
Голы по времени матча
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
1
50%
0
0%
91-120
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
50%
1
100%
91-120
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
2
50%
1
17%
91-120
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Шабаб Эр-Рияд
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Иттифак 0:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 1:2 Аль-Ахли Джидда - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Аль-Раед Бурайда - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:1
Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 1:0 Аль-Фатех - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:2 Абха - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Таи 2:0 Аль-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Батин 2:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Хазм 4:1 Аль-Фейха - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Халидж 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 4:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Дамак 1:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Ахдуд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 0:0
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Рияд 4:1 Истиклол - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Персеполис 0:0
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахдуд 3:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Духаиль - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Духаиль 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Дамак 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Истиклол 3:1 Аль-Таи - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Охуд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 4:3 Персеполис - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5
Результаты матчей
Аль-Шабаб Эр-Рияд
Аль-Наср Эр-Рияд
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:5
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
5
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Аль-Шабаб Эр-Рияд
Аль-Наср Эр-Рияд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|Карраско Янник
|4
|Аль-Хазем
|Селемани Фаиз
|2 (1)
|Аль-Иттифак
|Дембеле Мусса
|2
|Аль-Фейсали Амман
|Соуза Лукас
|2
|Аль-Иттихад Джидда
|Хамдалла Абдерразак
|2
|Абха
|Камано Франсуа
|1 1
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|1
|Аль-Иттифак
|Абдулла Хаззази Али
|1
|Аль-Араби
|_Al-Muwallad A.
|1
|Аль-Халидж
|_Hamzi M.
|1
Прогнозы на матч Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд
Исход игры
Аль-Шабаб Эр-Рияд
9.1% (1)
Ничья
0% (0)
Аль-Наср Эр-Рияд
90.9% (10)
Тотал 2.5
Больше
90.91% (10)
Меньше
9.09% (1)
Обе команды забьют
Да
90.91% (10)
Нет
9.09% (1)
Популярный счёт
1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
63.6% (7)
1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
18.2% (2)
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