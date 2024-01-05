Тур: 16. Стадион: Жозе Алваладе. Главный судья: Claudio Pereira
1:0
Первый тайм: 32'
Ход матча
21'
Прогноз на матч от Liveresult
21
Катаму
Жени
8
Поте
23
Алвару
Педру
78
Араужу
Тьягу
10
Гитан
Рафик
33
Маркеш
Жоао
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Катаму ЖениЗащитник
-
11 Сантуш НунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ПотеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Нету ЛуишЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
73 Ламба ШикуЗащитник
-
14 Эссугу ДариуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Аморим Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Алвару ПедруЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
78 Араужу ТьягуЗащитник
-
10 Гитан РафикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Маркеш ЖоаоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
5 ВолнейЗащитник
-
20 Карлос ЖоаоЗащитник
- Защитник
-
48 Коста МишелПолузащитник
-
64 Ндиайе МорПолузащитник
-
79 Пина ВагнерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеабра Вашку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Спортинг Л
Эшторил
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
18 матчей
55.6%
16.7%
27.7%
10 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
22.2%
27.8%
9 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
22.2%
27.8%
9 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
2
1.11
Среднее время на гол
45
81
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1
0.89
Среднее время на гол
90
101
Всего голов
27
18
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьёкереш Виктор
|11 (2)
|0.69
|Паулинью Жуан
|7
|0.44
|Поте
|4
|0.25
|Эдвардс Маркус
|3
|0.19
|Морита Хидемаса
|1
|0.06
|Сантуш Нуну II
|1
|0.06
|Юлманд Мортен
|1
|0.06
|Катаму Жени
|1
|0.06
|Диоманде Усман
|1
|0.06
|Браганса Даниэл
|1
|0.06
|Инасиу Гонсалу
|1
|0.06
|Эсгаю Рикарду
|0
|0
|Матеус Рейс
|0
|0
Эшторил
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркеш Жоао
|5
|0.31
|Маркес Алехандро
|5
|0.31
|Гомес Родриго II
|4
|0.25
|Кассиано Диас
|4 (1)
|0.25
|Гитан Рафик
|3
|0.19
|Холсгров Джордан
|2
|0.13
|Араужу Тьягу
|2
|0.13
|Мангала Эльяким
|1
|0.06
|Тавареш Эриберту
|1
|0.06
|Витал Бернардо
|1
|0.06
|Парра Рауль
|1
|0.06
|Волней
|0
|0
Карточки
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инасиу Гонсалу
|6
|1
|Диоманде Усман
|4
|1
|Коатес Себастьян
|5
|0
|Юлманд Мортен
|5
|0
|Эсгаю Рикарду
|4
|0
|Эдвардс Маркус
|4
|0
|Поте
|4
|0
|Нету Луиш
|3
|0
|Сантуш Нуну II
|3
|0
|Морита Хидемаса
|3
|0
|Дьёкереш Виктор
|2
|0
|Куарежма Эдуарду
|2
|0
|Аморим Рубен
|1
|0
|Матеус Рейс
|1
|0
|Браганса Даниэл
|1
|0
Эшторил
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холсгров Джордан
|6
|1
|Алвару Педру
|4
|0
|Витал Бернардо
|4
|0
|Араужу Тьягу
|4
|0
|Волней
|3
|0
|Гомес Родриго II
|3
|0
|Фернандеш Матеуш
|3
|0
|Маркеш Жоао
|3
|0
|Кассиано Диас
|2
|0
|Карне Марсело
|2
|0
|Тавареш Эриберту
|2
|0
|Маркес Алехандро
|2
|0
|Карлос Жоао III
|2
|0
|Пина Вагнер
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Л
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Эшторил
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
0
13
Спортинг Л
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Эшторил
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
10
16
Спортинг Л
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Эшторил
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
10
29
Голы по времени матча
Забито
18
14
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
4
22%
3
21%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
5
28%
2
14%
46-60
3
17%
5
36%
61-75
3
17%
2
14%
76-90
Пропущено
7
17
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
29%
4
24%
31-45
3
43%
6
35%
46-60
1
14%
1
6%
61-75
1
14%
3
18%
76-90
Забито
13
17
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
1
8%
3
18%
1-15
2
15%
1
6%
16-30
4
31%
2
12%
31-45
1
8%
3
18%
46-60
1
8%
4
24%
61-75
4
31%
4
24%
76-90
Пропущено
10
5
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
4
40%
2
40%
76-90
Забито
31
31
14 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 10
0 Не забивали 2
5
16%
6
19%
1-15
3
10%
3
10%
16-30
6
19%
2
6%
31-45
6
19%
5
16%
46-60
4
13%
9
29%
29%
61-75
7
23%
6
19%
76-90
Пропущено
17
22
4 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
1 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
0
0%
3
14%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
4
24%
5
23%
31-45
5
29%
29%
6
27%
46-60
3
18%
2
9%
61-75
5
29%
29%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Л
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Тондела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Порту 2:0 Спортинг Л - Штурм Грац 3:0
Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Аталанта - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Дюмиенсе 8:0 Бенфика - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Ракув 2:1 Спортинг Л - Эштрела 3:2 Спортинг Л - Фаренсе 4:2 Боавишта - Спортинг Л 0:2 Ракув - Спортинг Л 1:1 СД Оливайш и Москавиди - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Арока 2:1 Спортинг Л - Аталанта 1:2 Фаренсе - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Риу Аве 2:0 Штурм Грац - Спортинг Л 1:2
Эшторил
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Эшторил - Фаренсе 4:0 Фамаликан - Эшторил 1:1 Эшторил - Шавиш 4:0 Эшторил - Порту 3:1
Брага - Эшторил 3:1 Эшторил - Мафра 2:1 Эшторил - Каса Пия 4:0 Порту - Эшторил 0:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0 Синтренсе - Эшторил 0:5 Эшторил - Бенфика 0:1 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2 Лейшоэш - Эшторил 1:2 Эшторил - Визела 2:2 Жил Висенте - Эшторил 5:3 Эшторил - Боавишта 1:2 Эштрела - Эшторил 2:1 Эшторил - Риу Аве 2:0 Арока - Эшторил 4:3 Эшторил - СФ Ос Белененсеш 5:1
Результаты матчей
Спортинг Л
Эшторил
Точный счет
2:0
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
3
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
4
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Точный счет
3:2
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 47%
3
5 раз 33%
1
3 раза 20%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Спортинг Л
Эшторил
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
52
44
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
35
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
87
510
510
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|16
|13
|1
|2
|33 - 16
|40
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|28 - 10
|36
|3.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|22 - 11
|34
|4.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|39 - 22
|32
|5.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|25 - 17
|29
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|20 - 13
|26
|7.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|22 - 22
|18
|8.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|13 - 18
|18
|9.
|0:1 Заявка
|16
|5
|2
|9
|29 - 25
|17
|10.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|22 - 20
|16
|11.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 22
|16
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 20
|16
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|21 - 29
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|26 - 29
|15
|15.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 34
|15
|16.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 22
|12
|17.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 24
|12
|18.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|16 - 39
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|9
|9
|0
|0
|20 - 6
|27
|2.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|18 - 9
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 5
|16
|5.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|20 - 11
|15
|6.
|0:1 Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 5
|13
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 8
|13
|8.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|10.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 9
|11
|11.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 16
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 11
|8
|16.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 16
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|22 - 14
|19
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 7
|19
|3.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|12 - 6
|18
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|5.
|1:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 10
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 9
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 22
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 10
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|15.
|0:1 Заявка
|9
|1
|1
|7
|12 - 20
|4
|16.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|17.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|4 - 23
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|6 - 18
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
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- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|14 (3)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|11 (6)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|8 (1)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|8
|Брага
|Орта Рикарду
|7 (2)
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 6
|Эшторил
|Холсгров Джордан
|1 6
|Спортинг Л
|Инасиу Гонсалу
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Спортинг Л 1:0 Эшторил
Исход игры
Спортинг Л
99.2% (128)
Ничья
0% (0)
Эшторил
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
39.29% (44)
Меньше
60.71% (68)
Обе команды забьют
Да
32.14% (36)
Нет
67.86% (76)
Популярный счёт
2:0 Спортинг Л
48.8% (63)
2:1 Спортинг Л
16.3% (21)
3:1 Спортинг Л
9.3% (12)
3:0 Спортинг Л
5.4% (7)
1:0 Спортинг Л
3.9% (5)
3:2 Спортинг Л
1.6% (2)
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