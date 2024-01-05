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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Claudio Pereira
Спортинг Л
1:0
Первый тайм: 32'
Эшторил
0'
1:0
21' Гол
Эдвардс Маркус

Ход матча

21'
Эдвардс Маркус
(Дьёкереш Виктор)
1:0
Прогнозы 129
Спортинг Л 99.2% (128)
X 0% (0)
Эшторил 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спортинг Л
Ничья
Эшторил
11.00
7.17
9.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Адан
Антонио
72
Куарежма
Эдуарду
25
Инасиу
Гонсалу
2
Матеус
Рейс
21
Катаму
Жени
11
Сантуш
Нуну
II
42
Юлманд
Мортен
23
Браганса
Даниэл
10
Эдвардс
Маркус
8
Поте
9
Дьёкереш
Виктор
31
Карне
Марсело
2
Парра
Рауль
23
Алвару
Педру
3
Витал
Бернардо
21
Гомес
Родриго
II
78
Араужу
Тьягу
10
Гитан
Рафик
83
Коба
Куандреди
8
Холсгров
Джордан
33
Маркеш
Жоао
9
Маркес
Алехандро
Спортинг Л
3-4-2-1
Эшторил
5-4-1

История личных встреч

Спортинг Л
Эшторил

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

18 матчей

55.6%
16.7%
27.7%
10 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
22.2%
27.8%
9 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
22.2%
27.8%
9 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
КЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
КЛ
2:1

Голы

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

2
1.11

Среднее время на гол

45
81

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1
0.89

Среднее время на гол

90
101

Всего голов

27
18

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 11 (2) 0.69
Паулинью Жуан 7 0.44
Поте 4 0.25
Эдвардс Маркус 3 0.19
Морита Хидемаса 1 0.06
Сантуш Нуну II 1 0.06
Юлманд Мортен 1 0.06
Катаму Жени 1 0.06
Диоманде Усман 1 0.06
Браганса Даниэл 1 0.06
Инасиу Гонсалу 1 0.06
Эсгаю Рикарду 0 0
Матеус Рейс 0 0
Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркеш Жоао 5 0.31
Маркес Алехандро 5 0.31
Гомес Родриго II 4 0.25
Кассиано Диас 4 (1) 0.25
Гитан Рафик 3 0.19
Холсгров Джордан 2 0.13
Араужу Тьягу 2 0.13
Мангала Эльяким 1 0.06
Тавареш Эриберту 1 0.06
Витал Бернардо 1 0.06
Парра Рауль 1 0.06
Волней 0 0

Карточки

Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инасиу Гонсалу 6 1
Диоманде Усман 4 1
Коатес Себастьян 5 0
Юлманд Мортен 5 0
Эсгаю Рикарду 4 0
Эдвардс Маркус 4 0
Поте 4 0
Нету Луиш 3 0
Сантуш Нуну II 3 0
Морита Хидемаса 3 0
Дьёкереш Виктор 2 0
Куарежма Эдуарду 2 0
Аморим Рубен 1 0
Матеус Рейс 1 0
Браганса Даниэл 1 0
Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холсгров Джордан 6 1
Алвару Педру 4 0
Витал Бернардо 4 0
Араужу Тьягу 4 0
Волней 3 0
Гомес Родриго II 3 0
Фернандеш Матеуш 3 0
Маркеш Жоао 3 0
Кассиано Диас 2 0
Карне Марсело 2 0
Тавареш Эриберту 2 0
Маркес Алехандро 2 0
Карлос Жоао III 2 0
Пина Вагнер 1 0

Результаты матчей

Спортинг Л
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Эшторил
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
13
Спортинг Л
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Эшторил
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

10
16
Спортинг Л
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Эшторил
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

10
29

Голы по времени матча

Забито

18
14
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
4
22%
3
21%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
5
28%
2
14%
46-60
3
17%
5
36%
61-75
3
17%
2
14%
76-90

Пропущено

7
17
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
29%
4
24%
31-45
3
43%
6
35%
46-60
1
14%
1
6%
61-75
1
14%
3
18%
76-90

Забито

13
17
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
1
8%
3
18%
1-15
2
15%
1
6%
16-30
4
31%
2
12%
31-45
1
8%
3
18%
46-60
1
8%
4
24%
61-75
4
31%
4
24%
76-90

Пропущено

10
5
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
4
40%
2
40%
76-90

Забито

31
31
14 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 10
0 Не забивали 2
5
16%
6
19%
1-15
3
10%
3
10%
16-30
6
19%
2
6%
31-45
6
19%
5
16%
46-60
4
13%
9
29%
29%
61-75
7
23%
6
19%
76-90

Пропущено

17
22
4 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
1 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
0
0%
3
14%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
4
24%
5
23%
31-45
5
29%
29%
6
27%
46-60
3
18%
2
9%
61-75
5
29%
29%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Л
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Тондела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Порту 2:0 Спортинг Л - Штурм Грац 3:0
Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Аталанта - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Дюмиенсе 8:0 Бенфика - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Ракув 2:1 Спортинг Л - Эштрела 3:2 Спортинг Л - Фаренсе 4:2 Боавишта - Спортинг Л 0:2 Ракув - Спортинг Л 1:1 СД Оливайш и Москавиди - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Арока 2:1 Спортинг Л - Аталанта 1:2 Фаренсе - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Риу Аве 2:0 Штурм Грац - Спортинг Л 1:2
Эшторил
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Эшторил - Фаренсе 4:0 Фамаликан - Эшторил 1:1 Эшторил - Шавиш 4:0 Эшторил - Порту 3:1
Брага - Эшторил 3:1 Эшторил - Мафра 2:1 Эшторил - Каса Пия 4:0 Порту - Эшторил 0:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0 Синтренсе - Эшторил 0:5 Эшторил - Бенфика 0:1 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2 Лейшоэш - Эшторил 1:2 Эшторил - Визела 2:2 Жил Висенте - Эшторил 5:3 Эшторил - Боавишта 1:2 Эштрела - Эшторил 2:1 Эшторил - Риу Аве 2:0 Арока - Эшторил 4:3 Эшторил - СФ Ос Белененсеш 5:1

Результаты матчей

Спортинг Л
Эшторил

Точный счет

2:0
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

3
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
4
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

3:2
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 47%
3
5 раз 33%
1
3 раза 20%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Спортинг Л
Эшторил

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
1.5
Больше Меньше
5
2
4
4
2.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
3
5
1
6
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
1.5
Больше Меньше
8
7
5
10
2.5
5
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 1:0 Заявка 16 13 1 2 33 - 16 40
2.
Бенфика
 Заявка 15 11 3 1 28 - 10 36
3.
Порту
 Заявка 15 11 1 3 22 - 11 34
4.
Брага
 Заявка 15 10 2 3 39 - 22 32
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 15 9 2 4 25 - 17 29
6.
Морейренсе
 Заявка 15 7 5 3 20 - 13 26
7.
Фаренсе
 Заявка 15 5 3 7 22 - 22 18
8.
Фамаликан
 Заявка 15 4 6 5 13 - 18 18
9.
Эшторил
 0:1 Заявка 16 5 2 9 29 - 25 17
10.
Арока
 Заявка 15 4 4 7 22 - 20 16
11.
Эштрела
 Заявка 15 4 4 7 16 - 22 16
12.
Каса Пия
 Заявка 15 4 4 7 14 - 20 16
13.
Боавишта
 Заявка 15 4 4 7 21 - 29 16
14.
Жил Висенте
 Заявка 15 4 3 8 26 - 29 15
15.
Портимоненсе
 Заявка 15 4 3 8 17 - 34 15
16.
Визела
 Заявка 15 2 6 7 14 - 22 12
17.
Риу Аве
 Заявка 15 2 6 7 16 - 24 12
18.
Шавиш
 Заявка 15 3 1 11 16 - 39 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 1:0 Заявка 9 9 0 0 20 - 6 27
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 6 0 2 18 - 9 18
3.
Бенфика
 Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
4.
Порту
 Заявка 7 5 1 1 10 - 5 16
5.
Жил Висенте
 Заявка 8 4 3 1 20 - 11 15
6.
Эшторил
 0:1 Заявка 7 4 1 2 17 - 5 13
7.
Брага
 Заявка 7 4 1 2 17 - 8 13
8.
Морейренсе
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
9.
Фамаликан
 Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
10.
Фаренсе
 Заявка 8 3 2 3 13 - 9 11
11.
Эштрела
 Заявка 8 3 0 5 9 - 13 9
12.
Риу Аве
 Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
13.
Боавишта
 Заявка 8 2 3 3 12 - 16 9
14.
Портимоненсе
 Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
15.
Арока
 Заявка 8 2 2 4 10 - 11 8
16.
Шавиш
 Заявка 7 2 1 4 12 - 16 7
17.
Визела
 Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
18.
Каса Пия
 Заявка 7 1 2 4 4 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брага
 Заявка 8 6 1 1 22 - 14 19
2.
Бенфика
 Заявка 8 6 1 1 14 - 7 19
3.
Порту
 Заявка 8 6 0 2 12 - 6 18
4.
Морейренсе
 Заявка 8 4 3 1 9 - 5 15
5.
Спортинг Л
 1:0 Заявка 7 4 1 2 13 - 10 13
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
7.
Каса Пия
 Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
8.
Арока
 Заявка 7 2 2 3 12 - 9 8
9.
Боавишта
 Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
10.
Фаренсе
 Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
11.
Эштрела
 Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
12.
Портимоненсе
 Заявка 8 2 1 5 9 - 22 7
13.
Фамаликан
 Заявка 8 1 4 3 6 - 10 7
14.
Визела
 Заявка 7 1 3 3 7 - 10 6
15.
Эшторил
 0:1 Заявка 9 1 1 7 12 - 20 4
16.
Риу Аве
 Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
17.
Шавиш
 Заявка 8 1 0 7 4 - 23 3
18.
Жил Висенте
 Заявка 7 0 0 7 6 - 18 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 14 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 11 (6)
Шавиш Эрнандес Эктор II 8 (1)
Арока Мухика Рафаэль 8
Брага Орта Рикарду 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Шавиш Ногейра 2 6
Боавишта Перес Себастьян 1 6
Эшторил Холсгров Джордан 1 6
Спортинг Л Инасиу Гонсалу 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 21'
    Дьёкереш Виктор сделал результативную передачу.
  • 21'
    Г О О О О Л - Эдвардс Маркус забивает с левой ноги!
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 68 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 129
Спортинг Л 99.2% (128)
X 0% (0)
Эшторил 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спортинг Л
Ничья
Эшторил
11.00
7.17
9.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Спортинг Л 1:0 Эшторил

Исход игры
Спортинг Л
99.2% (128)
Ничья
0% (0)
Эшторил
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
39.29% (44)
Меньше
60.71% (68)
Обе команды забьют
Да
32.14% (36)
Нет
67.86% (76)
Популярный счёт
2:0 Спортинг Л
48.8% (63)
2:1 Спортинг Л
16.3% (21)
3:1 Спортинг Л
9.3% (12)
3:0 Спортинг Л
5.4% (7)
1:0 Спортинг Л
3.9% (5)
3:2 Спортинг Л
1.6% (2)
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