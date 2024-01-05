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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Зрители: 37643 Главный судья: Claudio Pereira
Спортинг Л
5:1
Конец матча
Эшторил
0'
1:0
21' Гол
Эдвардс Маркус
39' Желтая карточка
Алвару Педру
2:0
45' Гол
Эдвардс Маркус
3:0
51' Гол в свои ворота
Алвару Педру
4:0
69' Гол
Поте
5:0
78' Гол
Тринкан Франсишку
5:1
82' Гол
Кассиано Диас
83' Желтая карточка
Тавареш Эриберту
83' Желтая карточка
Адан Антонио
89' Желтая карточка
Мангала Эльяким
90'+2

Ход матча

21'
Эдвардс Маркус
(Дьёкереш Виктор)
1:0
39'
 
Алвару Педру
45'
Эдвардс Маркус
(Дьёкереш Виктор)
2:0
51'
Алвару Педру
3:0
52'
Тринкан Франсишку
Браганса Даниэл
 
62'
 
Мангала Эльяким
Парра Рауль
62'
 
Кассиано Диас
Маркес Алехандро
69'
Поте
4:0
71'
Нету Луиш
Куарежма Эдуарду
 
71'
Эссугу Дариу
Юлманд Мортен
 
72'
Эсгаю Рикарду
Сантуш Нуну
 
73'
 
Пина Вагнер
Араужу Тьягу
73'
 
Тавареш Эриберту
Гитан Рафик
78'
Тринкан Франсишку
(Дьёкереш Виктор)
5:0
80'
 
Коста Мишел
Коба Куандреди
81'
Паулинью Жуан
Эдвардс Маркус
 
82'
5:1
Кассиано Диас
83'
 
Тавареш Эриберту
83'
Адан Антонио
 
89'
 
Мангала Эльяким
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 129
Спортинг Л 99.2% (128)
X 0% (0)
Эшторил 0.8% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Адан
Антонио
72
Куарежма
Эдуарду
25
Инасиу
Гонсалу
2
Матеус
Рейс
21
Катаму
Жени
11
Сантуш
Нуну
II
23
Браганса
Даниэл
42
Юлманд
Мортен
10
Эдвардс
Маркус
8
Поте
9
Дьёкереш
Виктор
31
Карне
Марсело
2
Парра
Рауль
23
Алвару
Педру
3
Витал
Бернардо
21
Гомес
Родриго
II
78
Араужу
Тьягу
10
Гитан
Рафик
83
Коба
Куандреди
8
Холсгров
Джордан
33
Маркеш
Жоао
9
Маркес
Алехандро
Спортинг Л
3-4-2-1
Эшторил
5-4-1

История личных встреч

Спортинг Л
Эшторил

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

18 матчей

55.6%
16.7%
27.7%
10 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
22.2%
27.8%
9 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
22.2%
27.8%
9 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
КЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
КЛ
2:1

Голы

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

2
1.11

Среднее время на гол

45
81

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1
0.89

Среднее время на гол

90
101

Всего голов

27
18

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 11 (2) 0.69
Паулинью Жуан 7 0.44
Поте 5 0.31
Эдвардс Маркус 4 0.25
Морита Хидемаса 1 0.06
Сантуш Нуну II 1 0.06
Юлманд Мортен 1 0.06
Катаму Жени 1 0.06
Диоманде Усман 1 0.06
Тринкан Франсишку 1 0.06
Браганса Даниэл 1 0.06
Инасиу Гонсалу 1 0.06
Эсгаю Рикарду 0 0
Матеус Рейс 0 0
Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркеш Жоао 5 0.31
Кассиано Диас 5 (1) 0.31
Маркес Алехандро 5 0.31
Гомес Родриго II 4 0.25
Гитан Рафик 3 0.19
Холсгров Джордан 2 0.13
Араужу Тьягу 2 0.13
Мангала Эльяким 1 0.06
Тавареш Эриберту 1 0.06
Витал Бернардо 1 0.06
Парра Рауль 1 0.06
Волней 0 0

Карточки

Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инасиу Гонсалу 6 1
Диоманде Усман 4 1
Коатес Себастьян 5 0
Юлманд Мортен 5 0
Эсгаю Рикарду 4 0
Эдвардс Маркус 4 0
Поте 4 0
Нету Луиш 3 0
Сантуш Нуну II 3 0
Морита Хидемаса 3 0
Дьёкереш Виктор 2 0
Куарежма Эдуарду 2 0
Аморим Рубен 1 0
Адан Антонио 1 0
Матеус Рейс 1 0
Браганса Даниэл 1 0
Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холсгров Джордан 6 1
Алвару Педру 5 0
Витал Бернардо 4 0
Араужу Тьягу 4 0
Тавареш Эриберту 3 0
Волней 3 0
Гомес Родриго II 3 0
Фернандеш Матеуш 3 0
Маркеш Жоао 3 0
Кассиано Диас 2 0
Карне Марсело 2 0
Маркес Алехандро 2 0
Карлос Жоао III 2 0
Мангала Эльяким 1 0
Пина Вагнер 1 0

Результаты матчей

Спортинг Л
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Эшторил
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

0
15
Спортинг Л
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Эшторил
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

10
16
Спортинг Л
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Эшторил
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

14
3

Упущенные победы

10
31

Голы по времени матча

Забито

22
16
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
4
18%
3
19%
1-15
2
9%
2
13%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
5
23%
3
19%
46-60
4
18%
5
31%
61-75
4
18%
3
19%
76-90

Пропущено

9
21
2 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
22%
5
24%
31-45
4
44%
6
29%
46-60
1
11%
2
10%
61-75
2
22%
4
19%
76-90

Забито

13
17
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
1
8%
3
18%
1-15
2
15%
1
6%
16-30
4
31%
2
12%
31-45
1
8%
3
18%
46-60
1
8%
4
24%
61-75
4
31%
4
24%
76-90

Пропущено

10
5
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
4
40%
2
40%
76-90

Забито

35
33
16 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 10
0 Не забивали 2
5
14%
6
18%
1-15
4
11%
3
9%
16-30
7
20%
2
6%
31-45
6
17%
6
18%
46-60
5
14%
9
27%
61-75
8
23%
7
21%
76-90

Пропущено

19
26
4 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 15
1 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
0
0%
3
12%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
4
21%
6
23%
31-45
6
32%
6
23%
46-60
3
16%
3
12%
61-75
6
32%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Л
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Тондела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Порту 2:0 Спортинг Л - Штурм Грац 3:0
Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Аталанта - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Дюмиенсе 8:0 Бенфика - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Ракув 2:1 Спортинг Л - Эштрела 3:2 Спортинг Л - Фаренсе 4:2 Боавишта - Спортинг Л 0:2 Ракув - Спортинг Л 1:1 СД Оливайш и Москавиди - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Арока 2:1 Спортинг Л - Аталанта 1:2 Фаренсе - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Риу Аве 2:0 Штурм Грац - Спортинг Л 1:2
Эшторил
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Эшторил - Фаренсе 4:0 Фамаликан - Эшторил 1:1 Эшторил - Шавиш 4:0 Эшторил - Порту 3:1
Брага - Эшторил 3:1 Эшторил - Мафра 2:1 Эшторил - Каса Пия 4:0 Порту - Эшторил 0:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0 Синтренсе - Эшторил 0:5 Эшторил - Бенфика 0:1 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2 Лейшоэш - Эшторил 1:2 Эшторил - Визела 2:2 Жил Висенте - Эшторил 5:3 Эшторил - Боавишта 1:2 Эштрела - Эшторил 2:1 Эшторил - Риу Аве 2:0 Арока - Эшторил 4:3 Эшторил - СФ Ос Белененсеш 5:1

Результаты матчей

Спортинг Л
Эшторил

Точный счет

2:0
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
4:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

3
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
5
1 раз 11%
4
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
5 раз 56%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%

Точный счет

3:2
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
4:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
3
5 раз 31%
1
3 раза 19%
5
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
4
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Спортинг Л
Эшторил

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
1.5
Больше Меньше
5
2
5
4
2.5
3
4
1
8
3.5
3
4
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
3
6
1
6
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
1.5
Больше Меньше
8
8
6
10
2.5
5
11
1
15
3.5
3
13
1
15
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 16 13 1 2 37 - 17 40
2.
Бенфика
 Заявка 15 11 3 1 28 - 10 36
3.
Порту
 Заявка 16 11 2 3 23 - 12 35
4.
Брага
 Заявка 15 10 2 3 39 - 22 32
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 15 9 2 4 25 - 17 29
6.
Морейренсе
 Заявка 15 7 5 3 20 - 13 26
7.
Фаренсе
 Заявка 15 5 3 7 22 - 22 18
8.
Фамаликан
 Заявка 15 4 6 5 13 - 18 18
9.
Эшторил
 Заявка 16 5 2 9 30 - 29 17
10.
Боавишта
 Заявка 16 4 5 7 22 - 30 17
11.
Арока
 Заявка 15 4 4 7 22 - 20 16
12.
Каса Пия
 Заявка 15 4 4 7 14 - 20 16
13.
Эштрела
 Заявка 15 4 4 7 16 - 22 16
14.
Жил Висенте
 Заявка 15 4 3 8 26 - 29 15
15.
Портимоненсе
 Заявка 15 4 3 8 17 - 34 15
16.
Визела
 Заявка 15 2 6 7 14 - 22 12
17.
Риу Аве
 Заявка 15 2 6 7 16 - 24 12
18.
Шавиш
 Заявка 15 3 1 11 16 - 39 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 9 9 0 0 24 - 7 27
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 6 0 2 18 - 9 18
3.
Бенфика
 Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
4.
Порту
 Заявка 7 5 1 1 10 - 5 16
5.
Жил Висенте
 Заявка 8 4 3 1 20 - 11 15
6.
Эшторил
 Заявка 7 4 1 2 17 - 5 13
7.
Брага
 Заявка 7 4 1 2 17 - 8 13
8.
Морейренсе
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
9.
Фамаликан
 Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
10.
Фаренсе
 Заявка 8 3 2 3 13 - 9 11
11.
Боавишта
 Заявка 9 2 4 3 13 - 17 10
12.
Эштрела
 Заявка 8 3 0 5 9 - 13 9
13.
Риу Аве
 Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
14.
Портимоненсе
 Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
15.
Арока
 Заявка 8 2 2 4 10 - 11 8
16.
Шавиш
 Заявка 7 2 1 4 12 - 16 7
17.
Визела
 Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
18.
Каса Пия
 Заявка 7 1 2 4 4 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брага
 Заявка 8 6 1 1 22 - 14 19
2.
Бенфика
 Заявка 8 6 1 1 14 - 7 19
3.
Порту
 Заявка 9 6 1 2 13 - 7 19
4.
Морейренсе
 Заявка 8 4 3 1 9 - 5 15
5.
Спортинг Л
 Заявка 7 4 1 2 13 - 10 13
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
7.
Каса Пия
 Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
8.
Арока
 Заявка 7 2 2 3 12 - 9 8
9.
Фаренсе
 Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
10.
Боавишта
 Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
11.
Эштрела
 Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
12.
Портимоненсе
 Заявка 8 2 1 5 9 - 22 7
13.
Фамаликан
 Заявка 8 1 4 3 6 - 10 7
14.
Визела
 Заявка 7 1 3 3 7 - 10 6
15.
Эшторил
 Заявка 9 1 1 7 13 - 24 4
16.
Риу Аве
 Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
17.
Шавиш
 Заявка 8 1 0 7 4 - 23 3
18.
Жил Висенте
 Заявка 7 0 0 7 6 - 18 0
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  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 14 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 11 (8)
Шавиш Эрнандес Эктор II 8 (1)
Арока Мухика Рафаэль 8
Брага Орта Рикарду 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Шавиш Ногейра 2 6
Боавишта Перес Себастьян 1 6
Эшторил Холсгров Джордан 1 6
Спортинг Л Инасиу Гонсалу 1 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Дьёкереш Виктор сделал результативную передачу.
    • 47'
      Г О О О О Л - Эдвардс Маркус забивает с правой ноги!
    • 39'
      Алвару Педру совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    Прогнозы 129
    Спортинг Л 99.2% (128)
    X 0% (0)
    Эшторил 0.8% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спортинг Л 5:1 Эшторил

    Исход игры
    Спортинг Л
    99.2% (128)
    Ничья
    0% (0)
    Эшторил
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.29% (44)
    Меньше
    60.71% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    32.14% (36)
    Нет
    67.86% (76)
    Популярный счёт
    2:0 Спортинг Л
    48.8% (63)
    2:1 Спортинг Л
    16.3% (21)
    3:1 Спортинг Л
    9.3% (12)
    3:0 Спортинг Л
    5.4% (7)
    1:0 Спортинг Л
    3.9% (5)
    3:2 Спортинг Л
    1.6% (2)
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