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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Оливейра Мануэл
Боавишта
1:1
Конец матча
Порту
0'
0:1
23' Гол
Мартинес Антонио
1:1
28' Гол
Лоуренсу Бруну
42' Желтая карточка
Мальейру Педро
62' Желтая карточка
Сантос Луис
88' Желтая карточка
Вукотич Илия
88' Красная карточка
Камара Ибраима
89' Желтая карточка
Пепе Акино
90' Желтая карточка
Гонсалвеш Жуан
90' Желтая карточка
Абаскаль Родриго
90'+12

Ход матча

23'
0:1
Мартинес Антонио
(Эванилсон)
28'
Лоуренсу Бруну
(Мораиш Тиагу)
1:1
42'
Мальейру Педро
 
60'
 
Консейсау Франсишку
Мартинес Антонио
61'
 
Лоуренсу Бруну
Франко Андре
61'
 
Галено Вандерсон
Сантос Луис
62'
Сантос Луис
 
69'
 
Нико Гонсалес
Эуштакиу Стивен
70'
Камара Ибраима
Рейзиньо Мигель
 
77'
Берна
Феррейра Филипе
 
77'
Тавареш Мартим
Перес Себастьян
 
78'
Вукотич Илия
Мораиш Тиагу
 
79'
 
Хайме Иван
Мариу Жоау
79'
 
Лодер Дэнни
Груйич Марко
88'
Вукотич Илия
 
88'
Камара Ибраима
 
89'
 
Пепе Акино
90'
Гонсалвеш Жуан
 
90'
Абаскаль Родриго
 
Прогнозы 118
Боавишта 3.4% (4)
X 0.8% (1)
Порту 95.8% (113)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Гонсалвеш
Жуан
II
79
Мальейру
Педро
23
Сассо
Венсан
26
Абаскаль
Родриго
20
Феррейра
Филипе
24
Перес
Себастьян
42
Макута
Гайус
8
Лоуренсу
Бруну
II
10
Рейзиньо
Мигель
21
Мораиш
Тиагу
9
Боженик
Роберт
99
Кошта
Диогу
23
Мариу
Жоау
III
3
Пепе
Кеплер
2
Кардозу
Фабиу
18
Венделл
Боргес
20
Франко
Андре
8
Груйич
Марко
6
Эуштакиу
Стивен
11
Пепе
VI
29
Мартинес
Антонио
III
30
Эванилсон
Боавишта
4-2-3-1
Порту
4-4-2

История личных встреч

Боавишта
Порту

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
500%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

500%
0 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед

Первый тайм

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 14 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

5%
40%
55%
1 победа 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:4
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:5
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
4:0
К
0:1
ПЛ
0:5
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.09
0.44

Среднее время на гол

990
202

Всего голов

22
24

Голов в среднем за матч

2.44
2.18

Среднее время на гол

36
41

Всего голов

23
28

Голов в среднем за матч

1.15
1.4

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
4
Больше 20%
Меньше 80%
16

Среднее время на гол

78
64

Бомбардиры внутри турнира

Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боженик Роберт 6 0.38
Мораиш Тиагу 5 (1) 0.31
Агра Салвадор 2 0.13
Мальейру Педро 2 0.13
Лоуренсу Бруну II 2 (1) 0.13
Рейзиньо Мигель 1 0.06
Тавареш Мартим 1 0.06
Вукотич Илия 1 0.06
Феррейра Филипе 0 0
Макута Гайус 0 0
Де Сантис Джериел 0 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 0 0
Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эванилсон 4 0.25
Тареми Мехди 3 (1) 0.19
Мартинес Антонио III 3 0.19
Эуштакиу Стивен 2 0.13
Консейсау Франсишку 2 0.13
Маркано Иван 2 0.13
Галено Вандерсон 1 (1) 0.06
Пепе Кеплер 1 0.06
Венделл Боргес 1 0.06
Зе Педро 1 0.06
Мариу Жоау III 1 0.06
Хайме Иван 1 0.06
Занузи Зайду 1 0.06
Пепе VI 0 0
Боржеш Гонсалу 0 0
Мендеш Жоау 0 0
Кардозу Фабиу 0 0
Груйич Марко 0 0
Франко Андре 0 0

Карточки

Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Себастьян 6 1
Мораиш Тиагу 3 2
Макута Гайус 5 0
Авазьем Чидозье 4 0
Мальейру Педро 4 0
Пети Арманду 2 1
Абаскаль Родриго 3 0
Рейзиньо Мигель 3 0
Лоуренсу Бруну II 1 1
Вукотич Илия 2 0
Феррейра Филипе 2 0
Боженик Роберт 2 0
Де Сантис Джериел 2 0
Гонсалвеш Жуан II 2 0
Берна 2 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 2 0
Камара Ибраима III 0 1
Сантос Луис 1 0
Агра Салвадор 1 0
Тавареш Мартим 1 0
Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карму Давид 5 1
Консейсау Франсишку 6 0
Венделл Боргес 4 1
Варела Алан 5 0
Кардозу Фабиу 3 1
Нико Гонсалес 4 0
Пепе Кеплер 2 1
Тареми Мехди 3 0
Мартинес Антонио III 3 0
Санчес Хорхе 3 0
Консейсау Сержиу 2 0
Галено Вандерсон 2 0
Эуштакиу Стивен 2 0
Пепе VI 2 0
Эванилсон 2 0
Боржеш Гонсалу 2 0
Отавио Эдмилсон 1 0
Маркано Иван 1 0
Зе Педро 1 0
Груйич Марко 1 0
Мариу Жоау III 1 0
Лодер Дэнни 1 0
Франко Андре 1 0
Geraldo Wendel2 1 0

Результаты матчей

Боавишта
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Порту
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

6
1
Боавишта
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Порту
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

5
10
Боавишта
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Порту
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

11
11

Голы по времени матча

Забито

13
13
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
3
23%
1
8%
1-15
2
15%
3
23%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
4
31%
3
23%
76-90

Пропущено

17
7
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
2
12%
1
14%
1-15
5
29%
29%
2
29%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
3
18%
1
14%
61-75
4
24%
0
0%
76-90

Забито

8
10
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
2
25%
4
40%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
4
40%
76-90

Пропущено

14
5
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
4
29%
2
40%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
1
7%
1
20%
61-75
2
14%
2
40%
76-90

Забито

21
23
11 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 9
5 Не забивали 3
5
24%
5
22%
1-15
4
19%
3
13%
16-30
2
10%
3
13%
31-45
2
10%
3
13%
46-60
2
10%
2
9%
61-75
6
29%
7
30%
76-90

Пропущено

31
12
17 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 7
14 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 11
3
10%
1
8%
1-15
7
23%
2
17%
16-30
7
23%
2
17%
31-45
4
13%
3
25%
46-60
4
13%
2
17%
61-75
6
19%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Боавишта
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Жил Висенте - Боавишта 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Эштрела - Боавишта 3:1 Боавишта - Арока 0:4
Арока - Боавишта 2:2 Мальорка - Боавишта 4:1 Боавишта - Фаренсе 1:3 Риу Аве - Боавишта 2:0 Боавишта - Спортинг Л 0:2 Оливейренсе - Боавишта 1:3 Морейренсе - Боавишта 1:1 Боавишта - Фамаликан 2:2 Брага - Боавишта 4:1 Боавишта - Шавиш 4:1 Эшторил - Боавишта 1:2 Боавишта - Каса Пия 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:4 Боавишта - Бенфика 3:2 Боавишта - Униан Лейрия 0:0 Арока - Боавишта 3:0
Порту
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Порту - Шавиш 1:0 Порту - Лейшоэш 2:1 Спортинг Л - Порту 2:0 Порту - Шахтёр Донецк 5:3
Порту - Каса Пия 3:1 Эшторил - Порту 3:1 Фамаликан - Порту 0:3 Барселона - Порту 2:1 Порту - Монталегре 4:0 Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Порту - Антверпен 2:0 Порту - Эшторил 0:1 Визела - Порту 0:2 Антверпен - Порту 1:4 Вилар-де Пердизеш - Порту 0:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Порту - Барселона 0:1 Бенфика - Порту 1:0 Порту - Жил Висенте 2:1 Шахтёр Донецк - Порту 1:3

Результаты матчей

Боавишта
Порту

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:2
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
4:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Боавишта
Порту

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
1
3
6
1.5
3
4
2
7
2.5
1
6
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
7
2
2
5
1.5
5
4
1
6
2.5
1
8
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
13
3
5
11
1.5
8
8
3
13
2.5
2
14
2
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 16 13 1 2 37 - 17 40
2.
Бенфика
 Заявка 15 11 3 1 28 - 10 36
3.
Порту
 Заявка 16 11 2 3 23 - 12 35
4.
Брага
 Заявка 15 10 2 3 39 - 22 32
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 15 9 2 4 25 - 17 29
6.
Морейренсе
 Заявка 15 7 5 3 20 - 13 26
7.
Фаренсе
 Заявка 15 5 3 7 22 - 22 18
8.
Фамаликан
 Заявка 15 4 6 5 13 - 18 18
9.
Эшторил
 Заявка 16 5 2 9 30 - 29 17
10.
Боавишта
 Заявка 16 4 5 7 22 - 30 17
11.
Арока
 Заявка 15 4 4 7 22 - 20 16
12.
Каса Пия
 Заявка 15 4 4 7 14 - 20 16
13.
Эштрела
 Заявка 15 4 4 7 16 - 22 16
14.
Жил Висенте
 Заявка 15 4 3 8 26 - 29 15
15.
Портимоненсе
 Заявка 15 4 3 8 17 - 34 15
16.
Визела
 Заявка 15 2 6 7 14 - 22 12
17.
Риу Аве
 Заявка 15 2 6 7 16 - 24 12
18.
Шавиш
 Заявка 15 3 1 11 16 - 39 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 9 9 0 0 24 - 7 27
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 6 0 2 18 - 9 18
3.
Бенфика
 Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
4.
Порту
 Заявка 7 5 1 1 10 - 5 16
5.
Жил Висенте
 Заявка 8 4 3 1 20 - 11 15
6.
Эшторил
 Заявка 7 4 1 2 17 - 5 13
7.
Брага
 Заявка 7 4 1 2 17 - 8 13
8.
Морейренсе
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
9.
Фамаликан
 Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
10.
Фаренсе
 Заявка 8 3 2 3 13 - 9 11
11.
Боавишта
 Заявка 9 2 4 3 13 - 17 10
12.
Эштрела
 Заявка 8 3 0 5 9 - 13 9
13.
Риу Аве
 Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
14.
Портимоненсе
 Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
15.
Арока
 Заявка 8 2 2 4 10 - 11 8
16.
Шавиш
 Заявка 7 2 1 4 12 - 16 7
17.
Визела
 Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
18.
Каса Пия
 Заявка 7 1 2 4 4 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брага
 Заявка 8 6 1 1 22 - 14 19
2.
Бенфика
 Заявка 8 6 1 1 14 - 7 19
3.
Порту
 Заявка 9 6 1 2 13 - 7 19
4.
Морейренсе
 Заявка 8 4 3 1 9 - 5 15
5.
Спортинг Л
 Заявка 7 4 1 2 13 - 10 13
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
7.
Каса Пия
 Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
8.
Арока
 Заявка 7 2 2 3 12 - 9 8
9.
Фаренсе
 Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
10.
Боавишта
 Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
11.
Эштрела
 Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
12.
Портимоненсе
 Заявка 8 2 1 5 9 - 22 7
13.
Фамаликан
 Заявка 8 1 4 3 6 - 10 7
14.
Визела
 Заявка 7 1 3 3 7 - 10 6
15.
Эшторил
 Заявка 9 1 1 7 13 - 24 4
16.
Риу Аве
 Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
17.
Шавиш
 Заявка 8 1 0 7 4 - 23 3
18.
Жил Висенте
 Заявка 7 0 0 7 6 - 18 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 14 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 11 (8)
Шавиш Эрнандес Эктор II 8 (1)
Арока Мухика Рафаэль 8
Брага Орта Рикарду 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Шавиш Ногейра 2 6
Боавишта Перес Себастьян 1 6
Эшторил Холсгров Джордан 1 6
Спортинг Л Инасиу Гонсалу 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 102'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 92'
    Абаскаль Родриго получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 92'
    Судье надоело, что Гонсалвеш Жуан II тянет время и он наказал его горчичником
  • 89'
    Пепе VI получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 88'
    Камара Ибраима III получает красную карточку за не спортивное поведение
  • 88'
    Вукотич Илия получил желтую карточку от судьи
  • 79'
    Тактическая замена. Груйич Марко уходит с поля и его заменяет Лодер Дэнни
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогнозы 118
    Боавишта 3.4% (4)
    X 0.8% (1)
    Порту 95.8% (113)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боавишта 1:1 Порту

    Исход игры
    Боавишта
    3.4% (4)
    Ничья
    0.8% (1)
    Порту
    95.8% (113)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (64)
    Меньше
    42.86% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    55.36% (62)
    Нет
    44.64% (50)
    Популярный счёт
    1:2 Порту
    39.8% (47)
    0:2 Порту
    25.4% (30)
    0:1 Порту
    15.3% (18)
    1:3 Порту
    7.6% (9)
    0:3 Порту
    1.7% (2)
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