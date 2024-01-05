Тур: 16. Стадион: Бесса. Главный судья: Оливейра Мануэл
0'
0:1
23' ГолМартинес Антонио
1:1
28' ГолЛоуренсу Бруну
42' Желтая карточкаМальейру Педро
62' Желтая карточкаСантос Луис
88' Желтая карточкаВукотич Илия
88' Красная карточкаКамара Ибраима
89' Желтая карточкаПепе Акино
90' Желтая карточкаГонсалвеш Жуан
90' Желтая карточкаАбаскаль Родриго
90'+12
Ход матча
23'
0:1
28'
1:1
42'
62'
77'
79'
88'
88'
89'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Сассо
Венсан
42
Макута
Гайус
21
Мораиш
Тиагу
99
Кошта
Диогу
20
Франко
Андре
11
Пепе
VI
30
Эванилсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Макута ГайусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мораиш ТиагуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
76 Соуза ТомеВратарь
- Защитник
-
80 БернаЗащитник
- Полузащитник
-
18 Вукотич ИлияПолузащитник
-
11 Сантос ЛуисНападающий
-
13 Ватай МасакиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пайва Рикарду
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Франко АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пепе АкиноПолузащитник
- Нападающий
-
30 ЭванилсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Мендеш ЖоауЗащитник
-
97 Зе ПедроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Хайме ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Лодер ДэнниНападающий
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
История личных встреч
Боавишта
Порту
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
500%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
500%
0 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед
Первый тайм
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 14 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
5%
40%
55%
1 победа 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.09
0.44
Среднее время на гол
990
202
Всего голов
22
24
Голов в среднем за матч
2.44
2.18
Среднее время на гол
36
41
Всего голов
23
28
Голов в среднем за матч
1.15
1.4
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
Среднее время на гол
78
64
Бомбардиры внутри турнира
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боженик Роберт
|6
|0.38
|Мораиш Тиагу
|5 (1)
|0.31
|Агра Салвадор
|2
|0.13
|Мальейру Педро
|2
|0.13
|Лоуренсу Бруну II
|2 (1)
|0.13
|Рейзиньо Мигель
|1
|0.06
|Тавареш Мартим
|1
|0.06
|Вукотич Илия
|1
|0.06
|Феррейра Филипе
|0
|0
|Макута Гайус
|0
|0
|Де Сантис Джериел
|0
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|0
|0
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эванилсон
|4
|0.25
|Тареми Мехди
|3 (1)
|0.19
|Мартинес Антонио III
|3
|0.19
|Эуштакиу Стивен
|2
|0.13
|Консейсау Франсишку
|2
|0.13
|Маркано Иван
|2
|0.13
|Галено Вандерсон
|1 (1)
|0.06
|Пепе Кеплер
|1
|0.06
|Венделл Боргес
|1
|0.06
|Зе Педро
|1
|0.06
|Мариу Жоау III
|1
|0.06
|Хайме Иван
|1
|0.06
|Занузи Зайду
|1
|0.06
|Пепе VI
|0
|0
|Боржеш Гонсалу
|0
|0
|Мендеш Жоау
|0
|0
|Кардозу Фабиу
|0
|0
|Груйич Марко
|0
|0
|Франко Андре
|0
|0
Карточки
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Себастьян
|6
|1
|Мораиш Тиагу
|3
|2
|Макута Гайус
|5
|0
|Авазьем Чидозье
|4
|0
|Мальейру Педро
|4
|0
|Пети Арманду
|2
|1
|Абаскаль Родриго
|3
|0
|Рейзиньо Мигель
|3
|0
|Лоуренсу Бруну II
|1
|1
|Вукотич Илия
|2
|0
|Феррейра Филипе
|2
|0
|Боженик Роберт
|2
|0
|Де Сантис Джериел
|2
|0
|Гонсалвеш Жуан II
|2
|0
|Берна
|2
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|2
|0
|Камара Ибраима III
|0
|1
|Сантос Луис
|1
|0
|Агра Салвадор
|1
|0
|Тавареш Мартим
|1
|0
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карму Давид
|5
|1
|Консейсау Франсишку
|6
|0
|Венделл Боргес
|4
|1
|Варела Алан
|5
|0
|Кардозу Фабиу
|3
|1
|Нико Гонсалес
|4
|0
|Пепе Кеплер
|2
|1
|Тареми Мехди
|3
|0
|Мартинес Антонио III
|3
|0
|Санчес Хорхе
|3
|0
|Консейсау Сержиу
|2
|0
|Галено Вандерсон
|2
|0
|Эуштакиу Стивен
|2
|0
|Пепе VI
|2
|0
|Эванилсон
|2
|0
|Боржеш Гонсалу
|2
|0
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
|Маркано Иван
|1
|0
|Зе Педро
|1
|0
|Груйич Марко
|1
|0
|Мариу Жоау III
|1
|0
|Лодер Дэнни
|1
|0
|Франко Андре
|1
|0
|Geraldo Wendel2
|1
|0
Результаты матчей
Боавишта
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Порту
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
6
1
Боавишта
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Порту
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
5
10
Боавишта
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Порту
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
11
11
Голы по времени матча
Забито
13
13
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
3
23%
1
8%
1-15
2
15%
3
23%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
4
31%
3
23%
76-90
Пропущено
17
7
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
2
12%
1
14%
1-15
5
29%
29%
2
29%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
3
18%
1
14%
61-75
4
24%
0
0%
76-90
Забито
8
10
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
2
25%
4
40%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
4
40%
76-90
Пропущено
14
5
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
4
29%
2
40%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
1
7%
1
20%
61-75
2
14%
2
40%
76-90
Забито
21
23
11 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 9
5 Не забивали 3
5
24%
5
22%
1-15
4
19%
3
13%
16-30
2
10%
3
13%
31-45
2
10%
3
13%
46-60
2
10%
2
9%
61-75
6
29%
7
30%
76-90
Пропущено
31
12
17 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 7
14 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 11
3
10%
1
8%
1-15
7
23%
2
17%
16-30
7
23%
2
17%
31-45
4
13%
3
25%
46-60
4
13%
2
17%
61-75
6
19%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Боавишта
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Жил Висенте - Боавишта 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Эштрела - Боавишта 3:1 Боавишта - Арока 0:4
Арока - Боавишта 2:2 Мальорка - Боавишта 4:1 Боавишта - Фаренсе 1:3 Риу Аве - Боавишта 2:0 Боавишта - Спортинг Л 0:2 Оливейренсе - Боавишта 1:3 Морейренсе - Боавишта 1:1 Боавишта - Фамаликан 2:2 Брага - Боавишта 4:1 Боавишта - Шавиш 4:1 Эшторил - Боавишта 1:2 Боавишта - Каса Пия 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:4 Боавишта - Бенфика 3:2 Боавишта - Униан Лейрия 0:0 Арока - Боавишта 3:0
Порту
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Порту - Шавиш 1:0 Порту - Лейшоэш 2:1 Спортинг Л - Порту 2:0 Порту - Шахтёр Донецк 5:3
Порту - Каса Пия 3:1 Эшторил - Порту 3:1 Фамаликан - Порту 0:3 Барселона - Порту 2:1 Порту - Монталегре 4:0 Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Порту - Антверпен 2:0 Порту - Эшторил 0:1 Визела - Порту 0:2 Антверпен - Порту 1:4 Вилар-де Пердизеш - Порту 0:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Порту - Барселона 0:1 Бенфика - Порту 1:0 Порту - Жил Висенте 2:1 Шахтёр Донецк - Порту 1:3
Результаты матчей
Боавишта
Порту
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:2
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
4:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Боавишта
Порту
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
61
36
34
27
16
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
72
25
54
16
18
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
133
511
88
313
214
214
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|37 - 17
|40
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|28 - 10
|36
|3.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|23 - 12
|35
|4.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|39 - 22
|32
|5.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|25 - 17
|29
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|20 - 13
|26
|7.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|22 - 22
|18
|8.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|13 - 18
|18
|9.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|30 - 29
|17
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|22 - 30
|17
|11.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|22 - 20
|16
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 20
|16
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 22
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|26 - 29
|15
|15.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 34
|15
|16.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 22
|12
|17.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 24
|12
|18.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|16 - 39
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|24 - 7
|27
|2.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|18 - 9
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 5
|16
|5.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|20 - 11
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 5
|13
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 8
|13
|8.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|10.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 9
|11
|11.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 17
|10
|12.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 11
|8
|16.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 16
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|22 - 14
|19
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 7
|19
|3.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 7
|19
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 10
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 9
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 22
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 10
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|15.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|13 - 24
|4
|16.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|17.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|4 - 23
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|6 - 18
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|14 (3)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|11 (8)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|8 (1)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|8
|Брага
|Орта Рикарду
|7 (2)
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 6
|Эшторил
|Холсгров Джордан
|1 6
|Спортинг Л
|Инасиу Гонсалу
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Боавишта 1:1 Порту
Исход игры
Боавишта
3.4% (4)
Ничья
0.8% (1)
Порту
95.8% (113)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (64)
Меньше
42.86% (48)
Обе команды забьют
Да
55.36% (62)
Нет
44.64% (50)
Популярный счёт
1:2 Порту
39.8% (47)
0:2 Порту
25.4% (30)
0:1 Порту
15.3% (18)
1:3 Порту
7.6% (9)
0:3 Порту
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!