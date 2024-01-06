Тур: 16. Стадион: Эстадио Жозе Гомеш. Главный судья: Алмейда Нуно
Ход матча
7'
1:0
25'
48'
1:1
67'
90'
25
Шинга
12
Фелипе
Жан
18
Вито
17
Рейш
Жоау
10
Андре
Силва
29
Кикаш
82
Силва
Томаш
7
Жардел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 ШингаЗащитник
-
12 Фелипе ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
18 ВитоПолузащитник
-
17 Рейш ЖоауПолузащитник
- Нападающий
-
10 Андре СилваНападающий
-
29 КикашНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
61 Ндур АлиунЗащитник
-
70 МансурЗащитник
- Полузащитник
-
21 Са ПедруПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Виера Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
-
82 Силва ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ЖарделПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Авуду АбдулПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
42 Jose Messias
-
Главный тренер: Ruben de la Barrera
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Эштрела
Визела
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
2
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
45
135
Бомбардиры внутри турнира
Эштрела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лео Родригес
|3 (1)
|0.19
|Кикаш
|3
|0.19
|Андре Силва
|2
|0.13
|Тавареш Роналду
|2
|0.13
|Кордейру Леонарду
|2
|0.13
|Фелипе Жан
|1
|0.06
|Перейра Рональд
|1
|0.06
|Гаспар Киалонга
|1
|0.06
|Алмейда Фелипе
|0
|0
|Ндур Алиун
|0
|0
|Алосио
|0
|0
|Сантос Хеверттон
|0
|0
|Н'До Режис
|0
|0
Визела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эссанд Самюэль
|7
|0.44
|Гарсия Самуэль
|3 (2)
|0.19
|Морейра Нуну
|1
|0.06
|Сан-Луи Дилан
|1
|0.06
|Перейра Матеус
|1
|0.06
|Соро Альберто
|1
|0.06
|Лакава Матиас
|0
|0
|Силва Томаш
|0
|0
|Мендес Алексис
|0
|0
|Жардел
|0
|0
|Оливейра Уго
|0
|0
Карточки
Эштрела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гаспар Киалонга
|5
|0
|Мансур
|3
|1
|Виера Серхио
|1
|2
|Кикаш
|3
|0
|Лео Родригес
|3
|0
|Алосио
|3
|0
|Кордейру Леонарду
|3
|0
|Перейра Рональд
|3
|0
|Лопеш Мигел
|1
|1
|Рейш Жоау
|2
|0
|Тавареш Роналду
|2
|0
|Омурва Джонстон
|2
|0
|Дида Нельсон
|0
|1
|Алмейда Фелипе
|1
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Ндур Алиун
|1
|0
|Сантос Хеверттон
|1
|0
Визела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Матеус
|7
|0
|Эшковал Жоау
|5
|0
|Ортис Педро
|5
|0
|Лакава Матиас
|3
|1
|Гарсия Самуэль
|3
|0
|Оливейра Андерсон
|2
|0
|Соро Альберто
|2
|0
|Наскименто Диого
|2
|0
|Силва Томаш
|0
|1
|Сан-Луи Дилан
|1
|0
|Буснич Александар
|1
|0
|Эссанд Самюэль
|1
|0
|Вилсон Бруно
|1
|0
|Мендес Алексис
|1
|0
|Морейра Нуну
|1
|0
|Бустаманте Рафаэль
|1
|0
Результаты матчей
Эштрела
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Визела
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
7
Эштрела
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Визела
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
11
Упущенные победы
4
3
Эштрела
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Визела
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
8
11
Упущенные победы
8
10
Голы по времени матча
Забито
9
8
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
2
22%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
2
22%
3
38%
61-75
3
33%
2
25%
76-90
Пропущено
15
11
3 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
7%
3
27%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
20%
3
27%
46-60
3
20%
3
27%
61-75
6
40%
1
9%
76-90
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
2
33%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Пропущено
10
13
2 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
20%
5
38%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
7
70%
3
23%
76-90
Забито
15
14
4 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
3
20%
2
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
27%
4
29%
46-60
3
20%
5
36%
61-75
4
27%
3
21%
76-90
Пропущено
25
24
5 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
1
4%
5
21%
1-15
2
8%
2
8%
16-30
2
8%
5
21%
31-45
3
12%
4
17%
46-60
4
16%
4
17%
61-75
13
52%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Эштрела
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Эштрела - Арока 1:4 Фаренсе - Эштрела 0:0 Эштрела - Боавишта 3:1 Риу Аве - Эштрела 1:1
Визела - Эштрела 2:1 Эштрела - Морейренсе 0:1 Спортинг Л - Эштрела 3:2 Эштрела - Фамаликан 1:0 Вила Меа - Эштрела 0:1 Каса Пия - Эштрела 0:1 Эштрела - Брага 2:4 Шавиш - Эштрела 2:2 Эштрела - Порту 0:1 Портимоненсе - Эштрела 1:1 Эштрела - Эшторил 2:1 Бенфика - Эштрела 2:0 Эштрела - Витория Гимарайнш 0:1 Белененсеш - Эштрела 4:1 Рома - Эштрела 4:0 Портимоненсе - Эштрела 3:1
Визела
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Визела - Морейренсе 0:0 Риу Аве - Визела 1:1 Визела - Брага 1:3 Шавиш - Визела 2:1
Визела - Эштрела 2:1 Визела - Фамаликан 0:0 Каса Пия - Визела 0:1 Визела - Порту 0:2 Атлетику КП - Визела 0:1 Фаренсе - Визела 0:0 Визела - Портимоненсе 2:3 Эшторил - Визела 2:2 Визела - Бенфика 1:2 Визела - Жил Висенте 1:0 Витория Гимарайнш - Визела 2:0 Визела - Арока 2:2 Спортинг Л - Визела 3:2 АВС - Визела 1:0 Визела - Маритиму 2:1 Визела - Кальдаш 2:2
Результаты матчей
Эштрела
Визела
Точный счет
0:1
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
0:1
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
Тоталы голов в матче
Эштрела
Визела
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
53
36
26
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
62
25
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
115
511
412
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|37 - 17
|40
|2.
|0:0 Заявка
|16
|11
|4
|1
|28 - 10
|37
|3.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|23 - 12
|35
|4.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|39 - 22
|32
|5.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|25 - 17
|29
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|20 - 13
|26
|7.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|23 - 22
|21
|8.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|13 - 18
|18
|9.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|30 - 29
|17
|10.
|0:0 Заявка
|16
|4
|5
|7
|22 - 20
|17
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|17 - 23
|17
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|22 - 30
|17
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 20
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 34
|15
|15.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|26 - 30
|15
|16.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|15 - 23
|13
|17.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 24
|12
|18.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|16 - 39
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|24 - 7
|27
|2.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|18 - 9
|18
|3.
|0:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 5
|16
|5.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|20 - 11
|15
|6.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 9
|14
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 5
|13
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 8
|13
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|11.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|12.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 17
|10
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|14.
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 11
|9
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|16.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 16
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|22 - 14
|19
|3.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 7
|19
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 10
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|8.
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 9
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 22
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 10
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|13 - 24
|4
|16.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|17.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|4 - 23
|3
|18.
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|6 - 19
|0
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- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|14 (3)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|11 (8)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|8 (1)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|8
|Брага
|Орта Рикарду
|7 (2)
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 6
|Эшторил
|Холсгров Джордан
|1 6
|Спортинг Л
|Инасиу Гонсалу
|1 6
Прогнозы на матч Эштрела 1:1 Визела
Исход игры
Эштрела
65.7% (71)
Ничья
30.6% (33)
Визела
3.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
30.19% (32)
Меньше
69.81% (74)
Обе команды забьют
Да
58.49% (62)
Нет
41.51% (44)
Популярный счёт
1:0 Эштрела
35.2% (38)
1:1 Ничья
27.8% (30)
2:1 Эштрела
25.9% (28)
0:1 Визела
2.8% (3)
2:0 Эштрела
1.9% (2)
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