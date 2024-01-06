  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Алмейда Нуно
Эштрела
1:1
Конец матча
Визела
0'
1:0
7' Гол
Андре Силва
1:1
48' Гол
Гарсия Самуэль
90' Желтая карточка
Перейра Матеус
90'+9

Ход матча

7'
Андре Силва
(Фелипе Жан)
1:0
25'
 
Перейра Матеус
Жардел
46'
Тавареш Роналду
Андре Силва
 
48'
1:1
Гарсия Самуэль
56'
Перейра Рональд
Родригес Густаво
 
56'
Омурва Джонстон
Мендеш Педру
 
57'
Са Педру
Вито
 
67'
Мансур
Фелипе Жан
 
86'
 
Гонсалвеш Жота
Силва Томаш
86'
 
Авуду Абдул
Лебеденко Орест
90'
 
Перейра Матеус
90'
 
Оливейра Уго
Наскименто Диого
Прогнозы 108
Эштрела 65.7% (71)
X 30.6% (33)
Визела 3.7% (4)
Все прогнозы
30
Брижидо
Бруно
14
Алмейда
Фелипе
5
Мендеш
Педру
II
25
Шинга
12
Фелипе
Жан
22
Кордейру
Леонарду
18
Вито
17
Рейш
Жоау
11
Родригес
Густаво
10
Андре
Силва
29
Кикаш
97
Бунтиц
Фабиян
82
Силва
Томаш
3
Вилсон
Бруно
5
Оливейра
Андерсон
19
Лебеденко
Орест
90
Наскименто
Диого
12
Бустаманте
Рафаэль
17
Лакава
Матиас
20
Гарсия
Самуэль
7
Жардел
99
Эссанд
Самюэль
Эштрела
3-4-3
Визела
4-2-3-1

История личных встреч

Эштрела
Визела

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

К
2:1
К
2:0
КЛ
2:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

45
135

Бомбардиры внутри турнира

Эштрела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лео Родригес 3 (1) 0.19
Кикаш 3 0.19
Андре Силва 2 0.13
Тавареш Роналду 2 0.13
Кордейру Леонарду 2 0.13
Фелипе Жан 1 0.06
Перейра Рональд 1 0.06
Гаспар Киалонга 1 0.06
Алмейда Фелипе 0 0
Ндур Алиун 0 0
Алосио 0 0
Сантос Хеверттон 0 0
Н'До Режис 0 0
Визела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эссанд Самюэль 7 0.44
Гарсия Самуэль 3 (2) 0.19
Морейра Нуну 1 0.06
Сан-Луи Дилан 1 0.06
Перейра Матеус 1 0.06
Соро Альберто 1 0.06
Лакава Матиас 0 0
Силва Томаш 0 0
Мендес Алексис 0 0
Жардел 0 0
Оливейра Уго 0 0

Карточки

Эштрела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаспар Киалонга 5 0
Мансур 3 1
Виера Серхио 1 2
Кикаш 3 0
Лео Родригес 3 0
Алосио 3 0
Кордейру Леонарду 3 0
Перейра Рональд 3 0
Лопеш Мигел 1 1
Рейш Жоау 2 0
Тавареш Роналду 2 0
Омурва Джонстон 2 0
Дида Нельсон 0 1
Алмейда Фелипе 1 0
Андре Силва 1 0
Ндур Алиун 1 0
Сантос Хеверттон 1 0
Визела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Матеус 7 0
Эшковал Жоау 5 0
Ортис Педро 5 0
Лакава Матиас 3 1
Гарсия Самуэль 3 0
Оливейра Андерсон 2 0
Соро Альберто 2 0
Наскименто Диого 2 0
Силва Томаш 0 1
Сан-Луи Дилан 1 0
Буснич Александар 1 0
Эссанд Самюэль 1 0
Вилсон Бруно 1 0
Мендес Алексис 1 0
Морейра Нуну 1 0
Бустаманте Рафаэль 1 0

Результаты матчей

Эштрела
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Визела
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
7
Эштрела
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Визела
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
11

Упущенные победы

4
3
Эштрела
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Визела
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

8
11

Упущенные победы

8
10

Голы по времени матча

Забито

9
8
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
2
22%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
2
22%
3
38%
61-75
3
33%
2
25%
76-90

Пропущено

15
11
3 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
7%
3
27%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
20%
3
27%
46-60
3
20%
3
27%
61-75
6
40%
1
9%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
2
33%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

10
13
2 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
20%
5
38%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
7
70%
3
23%
76-90

Забито

15
14
4 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
3
20%
2
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
27%
4
29%
46-60
3
20%
5
36%
61-75
4
27%
3
21%
76-90

Пропущено

25
24
5 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
1
4%
5
21%
1-15
2
8%
2
8%
16-30
2
8%
5
21%
31-45
3
12%
4
17%
46-60
4
16%
4
17%
61-75
13
52%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Эштрела
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Эштрела - Арока 1:4 Фаренсе - Эштрела 0:0 Эштрела - Боавишта 3:1 Риу Аве - Эштрела 1:1
Визела - Эштрела 2:1 Эштрела - Морейренсе 0:1 Спортинг Л - Эштрела 3:2 Эштрела - Фамаликан 1:0 Вила Меа - Эштрела 0:1 Каса Пия - Эштрела 0:1 Эштрела - Брага 2:4 Шавиш - Эштрела 2:2 Эштрела - Порту 0:1 Портимоненсе - Эштрела 1:1 Эштрела - Эшторил 2:1 Бенфика - Эштрела 2:0 Эштрела - Витория Гимарайнш 0:1 Белененсеш - Эштрела 4:1 Рома - Эштрела 4:0 Портимоненсе - Эштрела 3:1
Визела
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Визела - Морейренсе 0:0 Риу Аве - Визела 1:1 Визела - Брага 1:3 Шавиш - Визела 2:1
Визела - Эштрела 2:1 Визела - Фамаликан 0:0 Каса Пия - Визела 0:1 Визела - Порту 0:2 Атлетику КП - Визела 0:1 Фаренсе - Визела 0:0 Визела - Портимоненсе 2:3 Эшторил - Визела 2:2 Визела - Бенфика 1:2 Визела - Жил Висенте 1:0 Витория Гимарайнш - Визела 2:0 Визела - Арока 2:2 Спортинг Л - Визела 3:2 АВС - Визела 1:0 Визела - Маритиму 2:1 Визела - Кальдаш 2:2

Результаты матчей

Эштрела
Визела

Точный счет

0:1
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

0:1
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%

Тоталы голов в матче

Эштрела
Визела

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
3
3
6
1.5
2
6
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
2
2
5
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
11
5
5
11
1.5
4
12
1
15
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 16 13 1 2 37 - 17 40
2.
Бенфика
 0:0 Заявка 16 11 4 1 28 - 10 37
3.
Порту
 Заявка 16 11 2 3 23 - 12 35
4.
Брага
 Заявка 15 10 2 3 39 - 22 32
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 15 9 2 4 25 - 17 29
6.
Морейренсе
 Заявка 15 7 5 3 20 - 13 26
7.
Фаренсе
 Заявка 16 6 3 7 23 - 22 21
8.
Фамаликан
 Заявка 15 4 6 5 13 - 18 18
9.
Эшторил
 Заявка 16 5 2 9 30 - 29 17
10.
Арока
 0:0 Заявка 16 4 5 7 22 - 20 17
11.
Эштрела
 Заявка 16 4 5 7 17 - 23 17
12.
Боавишта
 Заявка 16 4 5 7 22 - 30 17
13.
Каса Пия
 Заявка 15 4 4 7 14 - 20 16
14.
Портимоненсе
 Заявка 15 4 3 8 17 - 34 15
15.
Жил Висенте
 Заявка 16 4 3 9 26 - 30 15
16.
Визела
 Заявка 16 2 7 7 15 - 23 13
17.
Риу Аве
 Заявка 15 2 6 7 16 - 24 12
18.
Шавиш
 Заявка 15 3 1 11 16 - 39 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 9 9 0 0 24 - 7 27
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 6 0 2 18 - 9 18
3.
Бенфика
 0:0 Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
4.
Порту
 Заявка 7 5 1 1 10 - 5 16
5.
Жил Висенте
 Заявка 8 4 3 1 20 - 11 15
6.
Фаренсе
 Заявка 9 4 2 3 14 - 9 14
7.
Эшторил
 Заявка 7 4 1 2 17 - 5 13
8.
Брага
 Заявка 7 4 1 2 17 - 8 13
9.
Морейренсе
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
10.
Фамаликан
 Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
11.
Эштрела
 Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
12.
Боавишта
 Заявка 9 2 4 3 13 - 17 10
13.
Риу Аве
 Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
14.
Арока
 0:0 Заявка 9 2 3 4 10 - 11 9
15.
Портимоненсе
 Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
16.
Шавиш
 Заявка 7 2 1 4 12 - 16 7
17.
Визела
 Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
18.
Каса Пия
 Заявка 7 1 2 4 4 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 0:0 Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
2.
Брага
 Заявка 8 6 1 1 22 - 14 19
3.
Порту
 Заявка 9 6 1 2 13 - 7 19
4.
Морейренсе
 Заявка 8 4 3 1 9 - 5 15
5.
Спортинг Л
 Заявка 7 4 1 2 13 - 10 13
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
7.
Каса Пия
 Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
8.
Арока
 0:0 Заявка 7 2 2 3 12 - 9 8
9.
Боавишта
 Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
10.
Фаренсе
 Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
11.
Эштрела
 Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
12.
Портимоненсе
 Заявка 8 2 1 5 9 - 22 7
13.
Визела
 Заявка 8 1 4 3 8 - 11 7
14.
Фамаликан
 Заявка 8 1 4 3 6 - 10 7
15.
Эшторил
 Заявка 9 1 1 7 13 - 24 4
16.
Риу Аве
 Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
17.
Шавиш
 Заявка 8 1 0 7 4 - 23 3
18.
Жил Висенте
 Заявка 8 0 0 8 6 - 19 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 14 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 11 (8)
Шавиш Эрнандес Эктор II 8 (1)
Арока Мухика Рафаэль 8
Брага Орта Рикарду 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Шавиш Ногейра 2 6
Боавишта Перес Себастьян 1 6
Эшторил Холсгров Джордан 1 6
Спортинг Л Инасиу Гонсалу 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 25'
    Жардел получил травму и заменен. Перейра Матеус выходит на поле.
  • 7'
    Фелипе Жан сделал результативную передачу.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 7'
      Г О О О О Л - Андре Силва забивает с правой ноги!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 108
    Эштрела 65.7% (71)
    X 30.6% (33)
    Визела 3.7% (4)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Эштрела 1:1 Визела онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Эштрела 1:1 Визела

    Исход игры
    Эштрела
    65.7% (71)
    Ничья
    30.6% (33)
    Визела
    3.7% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.19% (32)
    Меньше
    69.81% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    58.49% (62)
    Нет
    41.51% (44)
    Популярный счёт
    1:0 Эштрела
    35.2% (38)
    1:1 Ничья
    27.8% (30)
    2:1 Эштрела
    25.9% (28)
    0:1 Визела
    2.8% (3)
    2:0 Эштрела
    1.9% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный