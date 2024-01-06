Тур: 16. Стадион: Сан Луиш. Главный судья: Бесса Жозе
1:0
Конец матча
0'
44' Желтая карточкаФильо Жозе Карлос
50' Желтая карточкаДомингес Максим
83' Желтая карточкаФалькао Клаудио
85' Желтая карточкаТалоша Жоау
1:0
90' ГолГонсалвеш Витор
90'+5
Ход матча
50'
60'
63'
83'
85'
90'
1:0
31
Талоша
Жоау
77
Матиаш
Марку
42
Эндрю
26
Рубен
Мигель
76
Нету
Мартим
24
Гбане
Мори
77
Мурило
Коста
70
Коррея
Фелиш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Талоша ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Матиаш МаркуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
7 ЭлвисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кошта РуиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мота Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
42 ЭндрюВратарь
- Защитник
-
26 РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
76 Нету МартимПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Гбане МориПолузащитник
-
77 Мурило КостаНападающий
- Нападающий
-
70 Коррея ФелишНападающий
- Запасные игроки
-
12 Араужо БрианВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Уилсон РоанПолузащитник
-
78 Miro
-
Главный тренер: Кампелос Витор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Фаренсе
Жил Висенте
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.25
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
60
Бомбардиры внутри турнира
Фаренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матеус де Андраде
|4 (1)
|0.25
|Дуарте Бруно
|4 (2)
|0.25
|Кошта Руи
|3
|0.19
|Беллуми Мохамед
|3
|0.19
|Фалькао Клаудио
|3
|0.19
|Исидоро Фабрисио
|2
|0.13
|Элвис
|1
|0.06
|Гонсалвеш Витор
|1
|0.06
|Мускат Зак
|1
|0.06
|Барбоза Рафаэл II
|1
|0.06
|Матиаш Марку
|0
|0
|Талоша Жоау
|0
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Домингес Максим
|5 (1)
|0.31
|Депу
|3
|0.19
|Тиба Педру
|3 (1)
|0.19
|Фудзимото Канья
|2 (1)
|0.13
|Коррея Фелиш
|2
|0.13
|Мурило Коста
|2 (2)
|0.13
|Роко Батурина
|2
|0.13
|Шаброль Тиджани
|2
|0.13
|Мигель Монтейру
|1
|0.06
|Фильо Жозе Карлос
|1
|0.06
|Перейра Габриэл
|1
|0.06
|Рубен Мигель
|1
|0.06
|Уилсон Роан
|1
|0.06
|Нету Мартим
|0
|0
|Зе Карлос
|0
|0
|Бута Леонарду
|0
|0
Карточки
Фаренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пастор
|5
|0
|Фалькао Клаудио
|5
|0
|Исидоро Фабрисио
|3
|1
|Матеус де Андраде
|4
|0
|Матиаш Марку
|3
|0
|Жорж Артур
|3
|0
|Талоша Жоау
|3
|0
|Силва Гонсалу
|1
|1
|Мускат Зак
|1
|1
|Кошта Руи
|2
|0
|Беллуми Мохамед
|2
|0
|Зе Луиш Жозе
|1
|0
|Росси Игор
|1
|0
|Барбоза Рафаэл II
|1
|0
|Вельо Рикардо
|1
|0
|Дуарте Бруно
|1
|0
|Касерес Факундо
|1
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фильо Жозе Карлос
|6
|0
|Тиба Педру
|6
|0
|Домингес Максим
|5
|0
|Перейра Габриэл
|4
|0
|Нету Мартим
|4
|0
|Гбане Мори
|4
|0
|Рубен Мигель
|2
|0
|Коррея Фелиш
|2
|0
|Мурило Коста
|2
|0
|Хавьер Марлон
|1
|0
|Бута Леонарду
|1
|0
Результаты матчей
Фаренсе
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Жил Висенте
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
7
Фаренсе
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Жил Висенте
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
9
18
Фаренсе
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Жил Висенте
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
12
25
Голы по времени матча
Забито
14
7
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
1
14%
16-30
5
36%
4
57%
31-45
4
29%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
7%
0
0%
76-90
Пропущено
9
18
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
2
22%
1
6%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
1
11%
3
17%
31-45
1
11%
5
28%
46-60
1
11%
2
11%
61-75
3
33%
6
33%
76-90
Забито
10
20
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 8
1
10%
3
15%
1-15
1
10%
1
5%
16-30
3
30%
3
15%
31-45
1
10%
4
20%
46-60
0
0%
5
25%
61-75
4
40%
4
20%
76-90
Пропущено
12
11
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
4
33%
5
45%
76-90
Забито
24
27
14 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 9
6 Не забивали 3
2
8%
3
11%
1-15
4
17%
2
7%
16-30
8
33%
7
26%
31-45
5
21%
5
19%
46-60
0
0%
6
22%
61-75
5
21%
4
15%
76-90
Пропущено
21
29
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
4
19%
1
3%
1-15
2
10%
2
7%
16-30
3
14%
3
10%
31-45
2
10%
8
28%
46-60
3
14%
4
14%
61-75
7
33%
11
38%
76-90
Результаты последних матчей
Фаренсе
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Эшторил - Фаренсе 4:0 Фаренсе - Эштрела 0:0 Бенфика - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2
Боавишта - Фаренсе 1:3 Фаренсе - Арока 2:0 Спортинг Л - Фаренсе 4:2 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Вилаверденсе - Фаренсе 3:2 Фаренсе - Визела 0:0 Фаренсе - Спортинг Л 2:3 Фаренсе - Тондела 1:0 Морейренсе - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Брага 3:1 Фамаликан - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Шавиш 5:0 Порту - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Каса Пия 0:3 Фаренсе - Портимоненсе 2:1 Фаренсе - Рома 2:4
Жил Висенте
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Жил Висенте - Боавишта 1:0 Арока - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1
Серпа - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Жил Висенте - Брага 3:3 СФ Ос Белененсеш - Жил Висенте 1:2 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Жил Висенте - Каса Пия 2:0 Порту - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Эшторил 5:3 Визела - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Бенфика 2:3 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Портимоненсе 5:0 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:3 Оливейренсе - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Каса Пия 1:0
Результаты матчей
Фаренсе
Жил Висенте
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
5
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
5
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Фаренсе
Жил Висенте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
45
53
27
35
18
26
18
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
53
25
17
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
133
610
610
412
313
214
214
115
214
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|37 - 17
|40
|2.
|0:0 Заявка
|16
|11
|4
|1
|28 - 10
|37
|3.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|23 - 12
|35
|4.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|39 - 22
|32
|5.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|25 - 17
|29
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|20 - 13
|26
|7.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|23 - 22
|21
|8.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|13 - 18
|18
|9.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|30 - 29
|17
|10.
|0:0 Заявка
|16
|4
|5
|7
|22 - 20
|17
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|17 - 23
|17
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|22 - 30
|17
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 20
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 34
|15
|15.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|26 - 30
|15
|16.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|15 - 23
|13
|17.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 24
|12
|18.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|16 - 39
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|24 - 7
|27
|2.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|18 - 9
|18
|3.
|0:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 5
|16
|5.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|20 - 11
|15
|6.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 9
|14
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 5
|13
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 8
|13
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|11.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|12.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 17
|10
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|14.
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 11
|9
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|16.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 16
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|22 - 14
|19
|3.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 7
|19
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 10
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|8.
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 9
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 22
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 10
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|13 - 24
|4
|16.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|17.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|4 - 23
|3
|18.
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|6 - 19
|0
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- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|14 (3)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|11 (8)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|8 (1)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|8
|Брага
|Орта Рикарду
|7 (2)
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 6
|Эшторил
|Холсгров Джордан
|1 6
|Спортинг Л
|Инасиу Гонсалу
|1 6
Прогнозы на матч Фаренсе 1:0 Жил Висенте
Исход игры
Фаренсе
64.8% (70)
Ничья
24.1% (26)
Жил Висенте
11.1% (12)
Тотал 2.5
Больше
37.14% (39)
Меньше
62.86% (66)
Обе команды забьют
Да
59.05% (62)
Нет
40.95% (43)
Популярный счёт
1:0 Фаренсе
33.3% (36)
2:1 Фаренсе
25.9% (28)
1:1 Ничья
21.3% (23)
1:2 Жил Висенте
8.3% (9)
2:0 Фаренсе
2.8% (3)
0:1 Жил Висенте
1.9% (2)
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