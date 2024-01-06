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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Бесса Жозе
Фаренсе
1:0
Конец матча
Жил Висенте
0'
44' Желтая карточка
Фильо Жозе Карлос
50' Желтая карточка
Домингес Максим
83' Желтая карточка
Фалькао Клаудио
85' Желтая карточка
Талоша Жоау
1:0
90' Гол
Гонсалвеш Витор
90'+5

Ход матча

44'
 
Фильо Жозе Карлос
50'
 
Домингес Максим
60'
 
Фудзимото Канья
Домингес Максим
60'
 
Miro
Роко Батурина
63'
Элвис
Матиаш Марку
 
63'
Гонсалвеш Витор
Матеус де Андраде
 
72'
 
Хавьер Марлон
Коррея Фелиш
76'
Барбоза Рафаэл
Исидоро Фабрисио
 
76'
Кошта Руи
Беллуми Мохамед
 
83'
Фалькао Клаудио
 
85'
Талоша Жоау
 
89'
Касерес Факундо
Дуарте Бруно
 
90'
Гонсалвеш Витор
1:0
90'
 
Кастильо Хесус
Нету Мартим
Прогнозы 108
Фаренсе 64.8% (70)
X 24.1% (26)
Жил Висенте 11.1% (12)
Все прогнозы
33
Вельо
Рикардо
2
Дельгадо
Франсиско
37
Силва
Гонсалу
6
Мускат
Зак
31
Талоша
Жоау
29
Фалькао
Клаудио
14
Исидоро
Фабрисио
62
Беллуми
Мохамед
27
Матеус
де
Андраде
77
Матиаш
Марку
9
Дуарте
Бруно
42
Эндрю
2
Фильо
Жозе
Карлос
26
Рубен
Мигель
13
Перейра
Габриэл
5
Боас
Кико
Вилас
76
Нету
Мартим
8
Домингес
Максим
24
Гбане
Мори
77
Мурило
Коста
21
Роко
Батурина
70
Коррея
Фелиш
Фаренсе
4-2-3-1
Жил Висенте
4-3-3

История личных встреч

Фаренсе
Жил Висенте

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПВЛ
2:3
ПВЛ
0:2

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
60

Бомбардиры внутри турнира

Фаренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матеус де Андраде 4 (1) 0.25
Дуарте Бруно 4 (2) 0.25
Кошта Руи 3 0.19
Беллуми Мохамед 3 0.19
Фалькао Клаудио 3 0.19
Исидоро Фабрисио 2 0.13
Элвис 1 0.06
Гонсалвеш Витор 1 0.06
Мускат Зак 1 0.06
Барбоза Рафаэл II 1 0.06
Матиаш Марку 0 0
Талоша Жоау 0 0
Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Домингес Максим 5 (1) 0.31
Депу 3 0.19
Тиба Педру 3 (1) 0.19
Фудзимото Канья 2 (1) 0.13
Коррея Фелиш 2 0.13
Мурило Коста 2 (2) 0.13
Роко Батурина 2 0.13
Шаброль Тиджани 2 0.13
Мигель Монтейру 1 0.06
Фильо Жозе Карлос 1 0.06
Перейра Габриэл 1 0.06
Рубен Мигель 1 0.06
Уилсон Роан 1 0.06
Нету Мартим 0 0
Зе Карлос 0 0
Бута Леонарду 0 0

Карточки

Фаренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пастор 5 0
Фалькао Клаудио 5 0
Исидоро Фабрисио 3 1
Матеус де Андраде 4 0
Матиаш Марку 3 0
Жорж Артур 3 0
Талоша Жоау 3 0
Силва Гонсалу 1 1
Мускат Зак 1 1
Кошта Руи 2 0
Беллуми Мохамед 2 0
Зе Луиш Жозе 1 0
Росси Игор 1 0
Барбоза Рафаэл II 1 0
Вельо Рикардо 1 0
Дуарте Бруно 1 0
Касерес Факундо 1 0
Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фильо Жозе Карлос 6 0
Тиба Педру 6 0
Домингес Максим 5 0
Перейра Габриэл 4 0
Нету Мартим 4 0
Гбане Мори 4 0
Рубен Мигель 2 0
Коррея Фелиш 2 0
Мурило Коста 2 0
Хавьер Марлон 1 0
Бута Леонарду 1 0

Результаты матчей

Фаренсе
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Жил Висенте
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
7
Фаренсе
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Жил Висенте
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

9
18
Фаренсе
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Жил Висенте
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

12
25

Голы по времени матча

Забито

14
7
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
1
14%
16-30
5
36%
4
57%
31-45
4
29%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
7%
0
0%
76-90

Пропущено

9
18
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
2
22%
1
6%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
1
11%
3
17%
31-45
1
11%
5
28%
46-60
1
11%
2
11%
61-75
3
33%
6
33%
76-90

Забито

10
20
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 8
1
10%
3
15%
1-15
1
10%
1
5%
16-30
3
30%
3
15%
31-45
1
10%
4
20%
46-60
0
0%
5
25%
61-75
4
40%
4
20%
76-90

Пропущено

12
11
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
4
33%
5
45%
76-90

Забито

24
27
14 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 9
6 Не забивали 3
2
8%
3
11%
1-15
4
17%
2
7%
16-30
8
33%
7
26%
31-45
5
21%
5
19%
46-60
0
0%
6
22%
61-75
5
21%
4
15%
76-90

Пропущено

21
29
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
4
19%
1
3%
1-15
2
10%
2
7%
16-30
3
14%
3
10%
31-45
2
10%
8
28%
46-60
3
14%
4
14%
61-75
7
33%
11
38%
76-90

Результаты последних матчей

Фаренсе
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Эшторил - Фаренсе 4:0 Фаренсе - Эштрела 0:0 Бенфика - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2
Боавишта - Фаренсе 1:3 Фаренсе - Арока 2:0 Спортинг Л - Фаренсе 4:2 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Вилаверденсе - Фаренсе 3:2 Фаренсе - Визела 0:0 Фаренсе - Спортинг Л 2:3 Фаренсе - Тондела 1:0 Морейренсе - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Брага 3:1 Фамаликан - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Шавиш 5:0 Порту - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Каса Пия 0:3 Фаренсе - Портимоненсе 2:1 Фаренсе - Рома 2:4
Жил Висенте
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Жил Висенте - Боавишта 1:0 Арока - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1
Серпа - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Жил Висенте - Брага 3:3 СФ Ос Белененсеш - Жил Висенте 1:2 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Жил Висенте - Каса Пия 2:0 Порту - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Эшторил 5:3 Визела - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Бенфика 2:3 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Портимоненсе 5:0 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:3 Оливейренсе - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Каса Пия 1:0

Результаты матчей

Фаренсе
Жил Висенте

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
5
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
5
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Фаренсе
Жил Висенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
4
5
1.5
5
3
2
7
2.5
3
5
1
8
3.5
2
6
1
8
4.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
3
2
5
1.5
1
7
2
5
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
13
3
6
10
1.5
6
10
4
12
2.5
3
13
2
14
3.5
2
14
1
15
4.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 16 13 1 2 37 - 17 40
2.
Бенфика
 0:0 Заявка 16 11 4 1 28 - 10 37
3.
Порту
 Заявка 16 11 2 3 23 - 12 35
4.
Брага
 Заявка 15 10 2 3 39 - 22 32
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 15 9 2 4 25 - 17 29
6.
Морейренсе
 Заявка 15 7 5 3 20 - 13 26
7.
Фаренсе
 Заявка 16 6 3 7 23 - 22 21
8.
Фамаликан
 Заявка 15 4 6 5 13 - 18 18
9.
Эшторил
 Заявка 16 5 2 9 30 - 29 17
10.
Арока
 0:0 Заявка 16 4 5 7 22 - 20 17
11.
Эштрела
 Заявка 16 4 5 7 17 - 23 17
12.
Боавишта
 Заявка 16 4 5 7 22 - 30 17
13.
Каса Пия
 Заявка 15 4 4 7 14 - 20 16
14.
Портимоненсе
 Заявка 15 4 3 8 17 - 34 15
15.
Жил Висенте
 Заявка 16 4 3 9 26 - 30 15
16.
Визела
 Заявка 16 2 7 7 15 - 23 13
17.
Риу Аве
 Заявка 15 2 6 7 16 - 24 12
18.
Шавиш
 Заявка 15 3 1 11 16 - 39 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 9 9 0 0 24 - 7 27
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 6 0 2 18 - 9 18
3.
Бенфика
 0:0 Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
4.
Порту
 Заявка 7 5 1 1 10 - 5 16
5.
Жил Висенте
 Заявка 8 4 3 1 20 - 11 15
6.
Фаренсе
 Заявка 9 4 2 3 14 - 9 14
7.
Эшторил
 Заявка 7 4 1 2 17 - 5 13
8.
Брага
 Заявка 7 4 1 2 17 - 8 13
9.
Морейренсе
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
10.
Фамаликан
 Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
11.
Эштрела
 Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
12.
Боавишта
 Заявка 9 2 4 3 13 - 17 10
13.
Риу Аве
 Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
14.
Арока
 0:0 Заявка 9 2 3 4 10 - 11 9
15.
Портимоненсе
 Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
16.
Шавиш
 Заявка 7 2 1 4 12 - 16 7
17.
Визела
 Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
18.
Каса Пия
 Заявка 7 1 2 4 4 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 0:0 Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
2.
Брага
 Заявка 8 6 1 1 22 - 14 19
3.
Порту
 Заявка 9 6 1 2 13 - 7 19
4.
Морейренсе
 Заявка 8 4 3 1 9 - 5 15
5.
Спортинг Л
 Заявка 7 4 1 2 13 - 10 13
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
7.
Каса Пия
 Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
8.
Арока
 0:0 Заявка 7 2 2 3 12 - 9 8
9.
Боавишта
 Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
10.
Фаренсе
 Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
11.
Эштрела
 Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
12.
Портимоненсе
 Заявка 8 2 1 5 9 - 22 7
13.
Визела
 Заявка 8 1 4 3 8 - 11 7
14.
Фамаликан
 Заявка 8 1 4 3 6 - 10 7
15.
Эшторил
 Заявка 9 1 1 7 13 - 24 4
16.
Риу Аве
 Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
17.
Шавиш
 Заявка 8 1 0 7 4 - 23 3
18.
Жил Висенте
 Заявка 8 0 0 8 6 - 19 0
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Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 14 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 11 (8)
Шавиш Эрнандес Эктор II 8 (1)
Арока Мухика Рафаэль 8
Брага Орта Рикарду 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Шавиш Ногейра 2 6
Боавишта Перес Себастьян 1 6
Эшторил Холсгров Джордан 1 6
Спортинг Л Инасиу Гонсалу 1 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Зе Карлош получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 108
    Фаренсе 64.8% (70)
    X 24.1% (26)
    Жил Висенте 11.1% (12)
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    Прогнозы на матч Фаренсе 1:0 Жил Висенте

    Исход игры
    Фаренсе
    64.8% (70)
    Ничья
    24.1% (26)
    Жил Висенте
    11.1% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.14% (39)
    Меньше
    62.86% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    59.05% (62)
    Нет
    40.95% (43)
    Популярный счёт
    1:0 Фаренсе
    33.3% (36)
    2:1 Фаренсе
    25.9% (28)
    1:1 Ничья
    21.3% (23)
    1:2 Жил Висенте
    8.3% (9)
    2:0 Фаренсе
    2.8% (3)
    0:1 Жил Висенте
    1.9% (2)
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