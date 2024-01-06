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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Вериссиму Фабиу
Арока
0:1
Первый тайм: 42'
Бенфика
0'
14' Желтая карточка
Монтеро Франcиско
0:1
39' Гол
Силва Рафа
12
Де
Арруабаррена
Игнасио
22
Милованов
Богдан
44
Галович
Нино
4
Монтеро
Франcиско
28
Эшгаю
Тьягу
8
Куасси
Эбуэ
5
Симау
Давид
2
Силла
Морлей
10
Джейсон
19
Мухика
Рафаэль
23
Гонсалес
Кристо
1
Трубин
Анатолий
8
Эурснес
Фредрик
4
Силва
Антониу
30
Отаменди
Николас
5
Родригес
Фелипе
II
11
Ди
Мария
Анхель
87
Невеш
Жоау
10
Кекчю
Оркун
20
Мариу
Жоау
9
Кабрал
Артур
27
Силва
Рафа
Арока
4-3-3
Бенфика
4-4-2

История личных встреч

Арока
Бенфика

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед

15 матчей

6.7%
6.7%
86.6%
1 победа 1 ничья 13 побед

Первый тайм

13.3%
20%
66.7%
2 победы 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

История матчей

КЛ
0:2
ПЛ
0:3
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
К
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
LC2S
4:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.43
0.5

Среднее время на гол

210
180

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

27
18

Голов в среднем за матч

1.8
1.2

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
6
Больше 40%
Меньше 60%
9

Среднее время на гол

50
75

Бомбардиры внутри турнира

Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мухика Рафаэль 8 0.5
Гонсалес Кристо 6 0.38
Джейсон 3 0.19
Силла Морлей 1 0.06
Букия Андре 1 0.06
Сантуш Педру 1 0.06
Монтеро Франcиско 1 0.06
Симау Давид 0 0
Эшгаю Тьягу 0 0
Галович Нино 0 0
Веверсон 0 0
Куарежма 0 0
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Рафа 5 0.31
Ди Мария Анхель 5 (1) 0.31
Муса Петар 4 0.25
Тенгстедт Каспер 3 0.19
Эурснес Фредрик 2 0.13
Мариу Жоау 2 (1) 0.13
Нерес Давид 1 0.06
Кекчю Оркун 1 0.06
Невеш Жоау 1 0.06
Бах Александр 1 0.06
Кабрал Артур 1 0.06
Силва Антониу 1 0.06
Родригес Фелипе II 0 0

Карточки

Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силла Морлей 6 0
Симау Давид 3 1
Мухика Рафаэль 3 1
Сантуш Педру 4 0
Трецца Альфонсо 4 0
Куасси Эбуэ 2 1
Де Арруабаррена Игнасио 3 0
Монтеро Франcиско 3 0
Эшгаю Тьягу 3 0
Милованов Богдан 1 1
Фернандес Рафаэль 1 1
Daniel Ramos 1 1
Гонсалес Кристо 2 0
Веверсон 2 0
Роша Матиас 0 1
Галович Нино 1 0
Джейсон 1 0
Бускетс Ориоль 1 0
Куарежма 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 5 0
Мариу Жоау 3 0
Кекчю Оркун 3 0
Силва Антониу 3 0
Невеш Жоау 3 0
Муса Петар 1 1
Ди Мария Анхель 2 0
Силва Рафа 2 0
Бах Александр 2 0
Флорентину 2 0
Родригес Фелипе II 1 0
Эурснес Фредрик 1 0
Шикинью Франциску 1 0
Трубин Анатолий 1 0
Кабрал Артур 1 0
Журасек Давид 1 0

Результаты матчей

Арока
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Бенфика
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

3
2
Арока
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Бенфика
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

11
13
Арока
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Бенфика
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

14
15

Голы по времени матча

Забито

9
14
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 7
11 Не забивали 8
0
0%
3
21%
1-15
1
11%
3
21%
16-30
1
11%
1
7%
31-45
2
22%
2
14%
46-60
2
22%
2
14%
61-75
3
33%
3
21%
76-90

Пропущено

12
7
6 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 4
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
2
29%
46-60
2
17%
2
29%
61-75
2
17%
3
43%
76-90

Забито

12
13
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
4
31%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
4
33%
6
46%
76-90

Пропущено

9
4
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
22%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
25%
76-90

Забито

21
27
6 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 11
6 Не забивали 1
1
5%
3
11%
1-15
2
10%
3
11%
16-30
3
14%
5
19%
31-45
4
19%
3
11%
46-60
4
19%
4
15%
61-75
7
33%
9
33%
76-90

Пропущено

21
11
12 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 8
5
24%
1
9%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
5
24%
1
9%
31-45
2
10%
3
27%
46-60
3
14%
2
18%
61-75
4
19%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Арока
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эштрела - Арока 1:4 Арока - Жил Висенте 3:0 Арока - Риу Аве 2:2 Боавишта - Арока 0:4
Арока - Боавишта 2:2 Арока - Брага 0:1 Фаренсе - Арока 2:0 Арока - Бенфика 0:2 Арока - Морейренсе 0:1 Фелгейраш 1932 - Арока 1:3 Спортинг Л - Арока 2:1 Арока - Шавиш 0:2 АВС - Арока 1:2 Фамаликан - Арока 1:0 Арока - Каса Пия 0:1 Порту - Арока 1:1 Арока - Портимоненсе 1:1 Визела - Арока 2:2 Бранн - Арока 3:1 Арока - Эшторил 4:3
Бенфика
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Бенфика - Фамаликан 3:0 Бенфика - АВС 4:1 Брага - Бенфика 0:1 Ред Булл Зальцбург - Бенфика 1:3
Бенфика - Фаренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0 Бенфика - Интер Милан 3:3 Бенфика - Фамаликан 2:0 Бенфика - Спортинг Л 2:1 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Шавиш - Бенфика 0:2 Арока - Бенфика 0:2 Бенфика - Каса Пия 1:1 Бенфика - Реал Сосьедад 0:1 Луситания - Бенфика 1:4 Эшторил - Бенфика 0:1 Интер Милан - Бенфика 1:0 Бенфика - Порту 1:0 Портимоненсе - Бенфика 1:3 Бенфика - Ред Булл Зальцбург 0:2

Результаты матчей

Арока
Бенфика

Точный счет

0:1
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
3 раза 20%
4
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Арока
Бенфика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
4
3
2
6
2.5
2
5
1
7
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
7
1
3
4
1.5
5
3
2
5
2.5
2
6
2
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
14
1
6
9
1.5
9
6
4
11
2.5
4
11
3
12
3.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 16 13 1 2 37 - 17 40
2.
Бенфика
 0:0 Заявка 16 11 4 1 28 - 10 37
3.
Порту
 Заявка 16 11 2 3 23 - 12 35
4.
Брага
 Заявка 15 10 2 3 39 - 22 32
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 15 9 2 4 25 - 17 29
6.
Морейренсе
 Заявка 15 7 5 3 20 - 13 26
7.
Фаренсе
 Заявка 16 6 3 7 23 - 22 21
8.
Фамаликан
 Заявка 15 4 6 5 13 - 18 18
9.
Эшторил
 Заявка 16 5 2 9 30 - 29 17
10.
Арока
 0:0 Заявка 16 4 5 7 22 - 20 17
11.
Эштрела
 Заявка 16 4 5 7 17 - 23 17
12.
Боавишта
 Заявка 16 4 5 7 22 - 30 17
13.
Каса Пия
 Заявка 15 4 4 7 14 - 20 16
14.
Портимоненсе
 Заявка 15 4 3 8 17 - 34 15
15.
Жил Висенте
 Заявка 16 4 3 9 26 - 30 15
16.
Визела
 Заявка 16 2 7 7 15 - 23 13
17.
Риу Аве
 Заявка 15 2 6 7 16 - 24 12
18.
Шавиш
 Заявка 15 3 1 11 16 - 39 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 9 9 0 0 24 - 7 27
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 6 0 2 18 - 9 18
3.
Бенфика
 0:0 Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
4.
Порту
 Заявка 7 5 1 1 10 - 5 16
5.
Жил Висенте
 Заявка 8 4 3 1 20 - 11 15
6.
Фаренсе
 Заявка 9 4 2 3 14 - 9 14
7.
Эшторил
 Заявка 7 4 1 2 17 - 5 13
8.
Брага
 Заявка 7 4 1 2 17 - 8 13
9.
Морейренсе
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
10.
Фамаликан
 Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
11.
Эштрела
 Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
12.
Боавишта
 Заявка 9 2 4 3 13 - 17 10
13.
Риу Аве
 Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
14.
Арока
 0:0 Заявка 9 2 3 4 10 - 11 9
15.
Портимоненсе
 Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
16.
Шавиш
 Заявка 7 2 1 4 12 - 16 7
17.
Визела
 Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
18.
Каса Пия
 Заявка 7 1 2 4 4 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 0:0 Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
2.
Брага
 Заявка 8 6 1 1 22 - 14 19
3.
Порту
 Заявка 9 6 1 2 13 - 7 19
4.
Морейренсе
 Заявка 8 4 3 1 9 - 5 15
5.
Спортинг Л
 Заявка 7 4 1 2 13 - 10 13
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
7.
Каса Пия
 Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
8.
Арока
 0:0 Заявка 7 2 2 3 12 - 9 8
9.
Боавишта
 Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
10.
Фаренсе
 Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
11.
Эштрела
 Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
12.
Портимоненсе
 Заявка 8 2 1 5 9 - 22 7
13.
Визела
 Заявка 8 1 4 3 8 - 11 7
14.
Фамаликан
 Заявка 8 1 4 3 6 - 10 7
15.
Эшторил
 Заявка 9 1 1 7 13 - 24 4
16.
Риу Аве
 Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
17.
Шавиш
 Заявка 8 1 0 7 4 - 23 3
18.
Жил Висенте
 Заявка 8 0 0 8 6 - 19 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 14 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 11 (8)
Шавиш Эрнандес Эктор II 8 (1)
Арока Мухика Рафаэль 8
Брага Орта Рикарду 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Шавиш Ногейра 2 6
Боавишта Перес Себастьян 1 6
Эшторил Холсгров Джордан 1 6
Спортинг Л Инасиу Гонсалу 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 39'
    Г О О О О Л - Силва Рафа первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
  • 14'
    Монтеро Франcиско получил желтую карточку от судьи
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 70% завершится победой Арока.
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Прогнозы 114
Арока 0% (0)
X 0% (0)
Бенфика 100% (114)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арока
Ничья
Бенфика
8.00
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7.80
4.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Арока 0:1 Бенфика онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Арока 0:1 Бенфика

Исход игры
Арока
0% (0)
Ничья
0% (0)
Бенфика
100% (114)
Тотал 2.5
Больше
52.25% (58)
Меньше
47.75% (53)
Обе команды забьют
Да
48.65% (54)
Нет
51.35% (57)
Популярный счёт
1:2 Бенфика
37.7% (43)
0:2 Бенфика
32.5% (37)
0:1 Бенфика
14% (16)
1:3 Бенфика
7.9% (9)
0:3 Бенфика
3.5% (4)
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