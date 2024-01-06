Тур: 16. Стадион: Муниципальный стадион Ароки. Главный судья: Вериссиму Фабиу
Ход матча
39'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
44
Галович
Нино
28
Эшгаю
Тьягу
10
Джейсон
87
Невеш
Жоау
10
Кекчю
Оркун
20
Мариу
Жоау
27
Силва
Рафа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Галович НиноЗащитник
- Защитник
-
28 Эшгаю ТьягуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ДжейсонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 ТиагоВратарь
-
13 Роша МатиасЗащитник
-
17 Яу МозесПолузащитник
-
30 Букия АндреПолузащитник
-
89 Сантуш ПедруПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Пуче МигельНападающий
-
18 Мишель БенжиНападающий
-
Главный тренер: Daniel Sousa
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
87 Невеш ЖоауПолузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
- Нападающий
-
27 Силва РафаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Араужу ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Говейя ТьягуПолузащитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
-
33 Муса ПетарНападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Арока
Бенфика
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед
15 матчей
6.7%
6.7%
86.6%
1 победа 1 ничья 13 побед
Первый тайм
13.3%
20%
66.7%
2 победы 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.43
0.5
Среднее время на гол
210
180
Всего голов
24
14
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
27
18
Голов в среднем за матч
1.8
1.2
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
Среднее время на гол
50
75
Бомбардиры внутри турнира
Арока
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мухика Рафаэль
|8
|0.5
|Гонсалес Кристо
|6
|0.38
|Джейсон
|3
|0.19
|Силла Морлей
|1
|0.06
|Букия Андре
|1
|0.06
|Сантуш Педру
|1
|0.06
|Монтеро Франcиско
|1
|0.06
|Симау Давид
|0
|0
|Эшгаю Тьягу
|0
|0
|Галович Нино
|0
|0
|Веверсон
|0
|0
|Куарежма
|0
|0
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Рафа
|5
|0.31
|Ди Мария Анхель
|5 (1)
|0.31
|Муса Петар
|4
|0.25
|Тенгстедт Каспер
|3
|0.19
|Эурснес Фредрик
|2
|0.13
|Мариу Жоау
|2 (1)
|0.13
|Нерес Давид
|1
|0.06
|Кекчю Оркун
|1
|0.06
|Невеш Жоау
|1
|0.06
|Бах Александр
|1
|0.06
|Кабрал Артур
|1
|0.06
|Силва Антониу
|1
|0.06
|Родригес Фелипе II
|0
|0
Карточки
Арока
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силла Морлей
|6
|0
|Симау Давид
|3
|1
|Мухика Рафаэль
|3
|1
|Сантуш Педру
|4
|0
|Трецца Альфонсо
|4
|0
|Куасси Эбуэ
|2
|1
|Де Арруабаррена Игнасио
|3
|0
|Монтеро Франcиско
|3
|0
|Эшгаю Тьягу
|3
|0
|Милованов Богдан
|1
|1
|Фернандес Рафаэль
|1
|1
|Daniel Ramos
|1
|1
|Гонсалес Кристо
|2
|0
|Веверсон
|2
|0
|Роша Матиас
|0
|1
|Галович Нино
|1
|0
|Джейсон
|1
|0
|Бускетс Ориоль
|1
|0
|Куарежма
|1
|0
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отаменди Николас
|5
|0
|Мариу Жоау
|3
|0
|Кекчю Оркун
|3
|0
|Силва Антониу
|3
|0
|Невеш Жоау
|3
|0
|Муса Петар
|1
|1
|Ди Мария Анхель
|2
|0
|Силва Рафа
|2
|0
|Бах Александр
|2
|0
|Флорентину
|2
|0
|Родригес Фелипе II
|1
|0
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|Шикинью Франциску
|1
|0
|Трубин Анатолий
|1
|0
|Кабрал Артур
|1
|0
|Журасек Давид
|1
|0
Результаты матчей
Арока
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Бенфика
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
3
2
Арока
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Бенфика
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
11
13
Арока
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Бенфика
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
14
15
Голы по времени матча
Забито
9
14
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 7
11 Не забивали 8
0
0%
3
21%
1-15
1
11%
3
21%
16-30
1
11%
1
7%
31-45
2
22%
2
14%
46-60
2
22%
2
14%
61-75
3
33%
3
21%
76-90
Пропущено
12
7
6 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 4
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
2
29%
46-60
2
17%
2
29%
61-75
2
17%
3
43%
76-90
Забито
12
13
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
4
31%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
4
33%
6
46%
76-90
Пропущено
9
4
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
22%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
25%
76-90
Забито
21
27
6 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 11
6 Не забивали 1
1
5%
3
11%
1-15
2
10%
3
11%
16-30
3
14%
5
19%
31-45
4
19%
3
11%
46-60
4
19%
4
15%
61-75
7
33%
9
33%
76-90
Пропущено
21
11
12 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 8
5
24%
1
9%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
5
24%
1
9%
31-45
2
10%
3
27%
46-60
3
14%
2
18%
61-75
4
19%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Арока
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эштрела - Арока 1:4 Арока - Жил Висенте 3:0 Арока - Риу Аве 2:2 Боавишта - Арока 0:4
Арока - Боавишта 2:2 Арока - Брага 0:1 Фаренсе - Арока 2:0 Арока - Бенфика 0:2 Арока - Морейренсе 0:1 Фелгейраш 1932 - Арока 1:3 Спортинг Л - Арока 2:1 Арока - Шавиш 0:2 АВС - Арока 1:2 Фамаликан - Арока 1:0 Арока - Каса Пия 0:1 Порту - Арока 1:1 Арока - Портимоненсе 1:1 Визела - Арока 2:2 Бранн - Арока 3:1 Арока - Эшторил 4:3
Бенфика
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Бенфика - Фамаликан 3:0 Бенфика - АВС 4:1 Брага - Бенфика 0:1 Ред Булл Зальцбург - Бенфика 1:3
Бенфика - Фаренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0 Бенфика - Интер Милан 3:3 Бенфика - Фамаликан 2:0 Бенфика - Спортинг Л 2:1 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Шавиш - Бенфика 0:2 Арока - Бенфика 0:2 Бенфика - Каса Пия 1:1 Бенфика - Реал Сосьедад 0:1 Луситания - Бенфика 1:4 Эшторил - Бенфика 0:1 Интер Милан - Бенфика 1:0 Бенфика - Порту 1:0 Портимоненсе - Бенфика 1:3 Бенфика - Ред Булл Зальцбург 0:2
Результаты матчей
Арока
Бенфика
Точный счет
0:1
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
3 раза 20%
4
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Арока
Бенфика
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
35
43
26
25
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
71
34
53
25
26
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
141
69
96
411
411
312
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|37 - 17
|40
|2.
|0:0 Заявка
|16
|11
|4
|1
|28 - 10
|37
|3.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|23 - 12
|35
|4.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|39 - 22
|32
|5.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|25 - 17
|29
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|20 - 13
|26
|7.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|23 - 22
|21
|8.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|13 - 18
|18
|9.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|30 - 29
|17
|10.
|0:0 Заявка
|16
|4
|5
|7
|22 - 20
|17
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|17 - 23
|17
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|22 - 30
|17
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 20
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 34
|15
|15.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|26 - 30
|15
|16.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|15 - 23
|13
|17.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 24
|12
|18.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|16 - 39
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|24 - 7
|27
|2.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|18 - 9
|18
|3.
|0:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 5
|16
|5.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|20 - 11
|15
|6.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 9
|14
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 5
|13
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 8
|13
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|11.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|12.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 17
|10
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|14.
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 11
|9
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|16.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 16
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|22 - 14
|19
|3.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 7
|19
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 10
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|8.
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 9
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 22
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 10
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|13 - 24
|4
|16.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|17.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|4 - 23
|3
|18.
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|6 - 19
|0
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- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|14 (3)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|11 (8)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|8 (1)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|8
|Брага
|Орта Рикарду
|7 (2)
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 6
|Эшторил
|Холсгров Джордан
|1 6
|Спортинг Л
|Инасиу Гонсалу
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Арока 0:1 Бенфика
Исход игры
Арока
0% (0)
Ничья
0% (0)
Бенфика
100% (114)
Тотал 2.5
Больше
52.25% (58)
Меньше
47.75% (53)
Обе команды забьют
Да
48.65% (54)
Нет
51.35% (57)
Популярный счёт
1:2 Бенфика
37.7% (43)
0:2 Бенфика
32.5% (37)
0:1 Бенфика
14% (16)
1:3 Бенфика
7.9% (9)
0:3 Бенфика
3.5% (4)
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