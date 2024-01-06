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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Вериссиму Фабиу
Арока
0:3
Конец матча
Бенфика
0'
14' Желтая карточка
Монтеро Франcиско
0:1
39' Гол
Силва Рафа
0:2
47' Гол
Кекчю Оркун
72' Желтая карточка
Кабрал Артур
76' Желтая карточка
Куасси Эбуэ
79' Желтая карточка
Флорентину
0:3
85' Гол
Муса Петар
90'+5

Ход матча

14'
Монтеро Франcиско
 
39'
0:1
Силва Рафа
47'
0:2
Кекчю Оркун
(Силва Рафа)
72'
 
Кабрал Артур
72'
 
Муса Петар
Кабрал Артур
73'
Мишель Бенжи
Мухика Рафаэль
 
73'
Букия Андре
Джейсон
 
76'
Куасси Эбуэ
 
78'
 
Флорентину
Мариу Жоау
79'
 
Флорентину
80'
Сантуш Педру
Куасси Эбуэ
 
84'
Трецца Альфонсо
Силла Морлей
 
85'
0:3
Муса Петар
(Кекчю Оркун)
86'
 
Араужу Томаш
Силва Рафа
86'
 
Гуэдеш Гонсалу
Ди Мария Анхель
86'
 
Говейя Тьягу
Эурснес Фредрик
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Арока 0% (0)
X 0% (0)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Де
Арруабаррена
Игнасио
22
Милованов
Богдан
44
Галович
Нино
4
Монтеро
Франcиско
28
Эшгаю
Тьягу
8
Куасси
Эбуэ
5
Симау
Давид
2
Силла
Морлей
10
Джейсон
19
Мухика
Рафаэль
23
Гонсалес
Кристо
1
Трубин
Анатолий
8
Эурснес
Фредрик
4
Силва
Антониу
30
Отаменди
Николас
5
Родригес
Фелипе
II
11
Ди
Мария
Анхель
87
Невеш
Жоау
10
Кекчю
Оркун
20
Мариу
Жоау
9
Кабрал
Артур
27
Силва
Рафа
Арока
4-3-3
Бенфика
4-4-2

История личных встреч

Арока
Бенфика

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед

15 матчей

6.7%
6.7%
86.6%
1 победа 1 ничья 13 побед

Первый тайм

13.3%
20%
66.7%
2 победы 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

История матчей

КЛ
0:2
ПЛ
0:3
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
К
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
LC2S
4:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.43
0.5

Среднее время на гол

210
180

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

27
18

Голов в среднем за матч

1.8
1.2

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
6
Больше 40%
Меньше 60%
9

Среднее время на гол

50
75

Бомбардиры внутри турнира

Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мухика Рафаэль 8 0.5
Гонсалес Кристо 6 0.38
Джейсон 3 0.19
Силла Морлей 1 0.06
Букия Андре 1 0.06
Сантуш Педру 1 0.06
Монтеро Франcиско 1 0.06
Симау Давид 0 0
Эшгаю Тьягу 0 0
Галович Нино 0 0
Веверсон 0 0
Куарежма 0 0
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Рафа 6 0.38
Муса Петар 5 0.31
Ди Мария Анхель 5 (1) 0.31
Тенгстедт Каспер 3 0.19
Эурснес Фредрик 2 0.13
Кекчю Оркун 2 0.13
Мариу Жоау 2 (1) 0.13
Нерес Давид 1 0.06
Невеш Жоау 1 0.06
Бах Александр 1 0.06
Кабрал Артур 1 0.06
Силва Антониу 1 0.06
Родригес Фелипе II 0 0

Карточки

Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силла Морлей 6 0
Симау Давид 3 1
Куасси Эбуэ 3 1
Мухика Рафаэль 3 1
Сантуш Педру 4 0
Трецца Альфонсо 4 0
Де Арруабаррена Игнасио 3 0
Монтеро Франcиско 3 0
Эшгаю Тьягу 3 0
Милованов Богдан 1 1
Фернандес Рафаэль 1 1
Daniel Ramos 1 1
Гонсалес Кристо 2 0
Веверсон 2 0
Роша Матиас 0 1
Галович Нино 1 0
Джейсон 1 0
Бускетс Ориоль 1 0
Куарежма 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 5 0
Мариу Жоау 3 0
Флорентину 3 0
Кекчю Оркун 3 0
Силва Антониу 3 0
Невеш Жоау 3 0
Муса Петар 1 1
Ди Мария Анхель 2 0
Силва Рафа 2 0
Бах Александр 2 0
Кабрал Артур 2 0
Родригес Фелипе II 1 0
Эурснес Фредрик 1 0
Шикинью Франциску 1 0
Трубин Анатолий 1 0
Журасек Давид 1 0

Результаты матчей

Арока
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Бенфика
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

3
2
Арока
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Бенфика
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

11
13
Арока
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Бенфика
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

14
15

Голы по времени матча

Забито

9
17
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 8
12 Не забивали 8
0
0%
3
18%
1-15
1
11%
3
18%
16-30
1
11%
2
12%
31-45
2
22%
3
18%
46-60
2
22%
2
12%
61-75
3
33%
4
24%
76-90

Пропущено

15
7
7 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 4
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
2
29%
46-60
2
13%
2
29%
61-75
3
20%
3
43%
76-90

Забито

12
13
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
4
31%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
4
33%
6
46%
76-90

Пропущено

9
4
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
22%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
25%
76-90

Забито

21
30
6 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 12
7 Не забивали 1
1
5%
3
10%
1-15
2
10%
3
10%
16-30
3
14%
6
20%
31-45
4
19%
4
13%
46-60
4
19%
4
13%
61-75
7
33%
10
33%
76-90

Пропущено

24
11
13 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 9
13 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 8
5
21%
1
9%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
6
25%
1
9%
31-45
3
13%
3
27%
46-60
3
13%
2
18%
61-75
5
21%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Арока
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эштрела - Арока 1:4 Арока - Жил Висенте 3:0 Арока - Риу Аве 2:2 Боавишта - Арока 0:4
Арока - Боавишта 2:2 Арока - Брага 0:1 Фаренсе - Арока 2:0 Арока - Бенфика 0:2 Арока - Морейренсе 0:1 Фелгейраш 1932 - Арока 1:3 Спортинг Л - Арока 2:1 Арока - Шавиш 0:2 АВС - Арока 1:2 Фамаликан - Арока 1:0 Арока - Каса Пия 0:1 Порту - Арока 1:1 Арока - Портимоненсе 1:1 Визела - Арока 2:2 Бранн - Арока 3:1 Арока - Эшторил 4:3
Бенфика
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Бенфика - Фамаликан 3:0 Бенфика - АВС 4:1 Брага - Бенфика 0:1 Ред Булл Зальцбург - Бенфика 1:3
Бенфика - Фаренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0 Бенфика - Интер Милан 3:3 Бенфика - Фамаликан 2:0 Бенфика - Спортинг Л 2:1 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Шавиш - Бенфика 0:2 Арока - Бенфика 0:2 Бенфика - Каса Пия 1:1 Бенфика - Реал Сосьедад 0:1 Луситания - Бенфика 1:4 Эшторил - Бенфика 0:1 Интер Милан - Бенфика 1:0 Бенфика - Порту 1:0 Портимоненсе - Бенфика 1:3 Бенфика - Ред Булл Зальцбург 0:2

Результаты матчей

Арока
Бенфика

Точный счет

0:1
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
3 раза 19%
4
3 раза 19%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
3
4 раза 25%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Арока
Бенфика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
3
6
1.5
4
3
2
7
2.5
2
5
1
8
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
8
1
3
4
1.5
6
3
2
5
2.5
3
6
2
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
15
1
6
10
1.5
10
6
4
12
2.5
5
11
3
13
3.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 16 13 1 2 37 - 17 40
2.
Бенфика
 Заявка 16 12 3 1 31 - 10 39
3.
Порту
 Заявка 16 11 2 3 23 - 12 35
4.
Брага
 0:0 Заявка 16 10 3 3 39 - 22 33
5.
Витория Гимарайнш
 0:0 Заявка 16 9 3 4 25 - 17 30
6.
Морейренсе
 Заявка 15 7 5 3 20 - 13 26
7.
Фаренсе
 Заявка 16 6 3 7 23 - 22 21
8.
Фамаликан
 Заявка 15 4 6 5 13 - 18 18
9.
Эшторил
 Заявка 16 5 2 9 30 - 29 17
10.
Эштрела
 Заявка 16 4 5 7 17 - 23 17
11.
Боавишта
 Заявка 16 4 5 7 22 - 30 17
12.
Каса Пия
 Заявка 15 4 4 7 14 - 20 16
13.
Арока
 Заявка 16 4 4 8 22 - 23 16
14.
Портимоненсе
 Заявка 15 4 3 8 17 - 34 15
15.
Жил Висенте
 Заявка 16 4 3 9 26 - 30 15
16.
Визела
 Заявка 16 2 7 7 15 - 23 13
17.
Риу Аве
 Заявка 15 2 6 7 16 - 24 12
18.
Шавиш
 Заявка 15 3 1 11 16 - 39 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 9 9 0 0 24 - 7 27
2.
Витория Гимарайнш
 0:0 Заявка 8 6 0 2 18 - 9 18
3.
Бенфика
 Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
4.
Порту
 Заявка 7 5 1 1 10 - 5 16
5.
Жил Висенте
 Заявка 8 4 3 1 20 - 11 15
6.
Брага
 0:0 Заявка 8 4 2 2 17 - 8 14
7.
Фаренсе
 Заявка 9 4 2 3 14 - 9 14
8.
Эшторил
 Заявка 7 4 1 2 17 - 5 13
9.
Морейренсе
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
10.
Фамаликан
 Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
11.
Эштрела
 Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
12.
Боавишта
 Заявка 9 2 4 3 13 - 17 10
13.
Риу Аве
 Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
14.
Портимоненсе
 Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
15.
Арока
 Заявка 9 2 2 5 10 - 14 8
16.
Шавиш
 Заявка 7 2 1 4 12 - 16 7
17.
Визела
 Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
18.
Каса Пия
 Заявка 7 1 2 4 4 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 9 7 1 1 17 - 7 22
2.
Брага
 0:0 Заявка 8 6 1 1 22 - 14 19
3.
Порту
 Заявка 9 6 1 2 13 - 7 19
4.
Морейренсе
 Заявка 8 4 3 1 9 - 5 15
5.
Спортинг Л
 Заявка 7 4 1 2 13 - 10 13
6.
Витория Гимарайнш
 0:0 Заявка 8 3 3 2 7 - 8 12
7.
Каса Пия
 Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
8.
Арока
 Заявка 7 2 2 3 12 - 9 8
9.
Боавишта
 Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
10.
Фаренсе
 Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
11.
Эштрела
 Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
12.
Портимоненсе
 Заявка 8 2 1 5 9 - 22 7
13.
Визела
 Заявка 8 1 4 3 8 - 11 7
14.
Фамаликан
 Заявка 8 1 4 3 6 - 10 7
15.
Эшторил
 Заявка 9 1 1 7 13 - 24 4
16.
Риу Аве
 Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
17.
Шавиш
 Заявка 8 1 0 7 4 - 23 3
18.
Жил Висенте
 Заявка 8 0 0 8 6 - 19 0
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  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 14 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 11 (8)
Шавиш Эрнандес Эктор II 8 (1)
Арока Мухика Рафаэль 8
Брага Орта Рикарду 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Шавиш Ногейра 2 6
Боавишта Перес Себастьян 1 6
Эшторил Холсгров Джордан 1 6
Спортинг Л Инасиу Гонсалу 1 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 47'
      Г О О О О О Л - Кекчю Оркун из команды Бенфика легко посылает мяч в пустые ворота левой! Кекчю Оркун легко с этим справился!
    • 47'
      Силва Рафа сделал результативную передачу.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Г О О О О Л - Силва Рафа первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
    • 14'
      Монтеро Франcиско получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 114
    Арока 0% (0)
    X 0% (0)
    Бенфика 100% (114)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арока 0:3 Бенфика

    Исход игры
    Арока
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Бенфика
    100% (114)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.25% (58)
    Меньше
    47.75% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    48.65% (54)
    Нет
    51.35% (57)
    Популярный счёт
    1:2 Бенфика
    37.7% (43)
    0:2 Бенфика
    32.5% (37)
    0:1 Бенфика
    14% (16)
    1:3 Бенфика
    7.9% (9)
    0:3 Бенфика
    3.5% (4)
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