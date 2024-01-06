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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Пиньейру Жоау
Брага
0:0
Перерыв
Витория Гимарайнш
0'
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Саласар Родриго

Ход матча

4'
Саласар Родриго
 
Прогнозы 118
Брага 93.2% (110)
X 5.9% (7)
Витория Гимарайнш 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Брага
Ничья
Витория Гимарайнш
5.30
4.15
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
6
Фонте
Жозе
5
Сатчи
Сердар
26
Борха
Кристиан
18
Карвалью
Витор
28
Моутинью
Жоау
21
Орта
Рикарду
16
Саласар
Родриго
20
Лопеш
Рони
9
Руис
Абель
14
Варела
Бруну
44
Фернандеш
Жорже
24
Боревкович
Тони
4
Рибейро
Томас
76
Гашпар
Бруну
10
Силва
Тьягу
8
Хэндель
Томаш
19
Мангаш
Рикарду
11
Силва
Жота
7
Силва
Андре
III
77
Сантуш
Нуну
III
Брага
4-2-3-1
Витория Гимарайнш
3-4-3

История личных встреч

Брага
Витория Гимарайнш

24 матча

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
20 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.2%
33.3%
12.5%
13 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы

36 матчей

55.6%
22.2%
22.2%
20 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

36.1%
44.4%
19.5%
13 побед 16 ничьих 7 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
16 побед 16 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
2:1
К
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:5
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
К
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
К
2:1
КЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
КЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

37
20

Голов в среднем за матч

2.06
1.11

Среднее время на гол

43
81

Всего голов

14
16

Голов в среднем за матч

0.78
0.89

Среднее время на гол

115
101

Всего голов

51
36

Голов в среднем за матч

1.42
1

Тотал матчей

2.5
31
Больше 86%
Меньше 14%
5
22
Больше 61%
Меньше 39%
14
18
Больше 50%
Меньше 50%
18
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

63
90

Бомбардиры внутри турнира

Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Банза Симон 14 (1) 0.88
Орта Рикарду 7 0.44
Джало Альваро 5 0.31
Али Мохамед Альмоатасембеллах 3 (2) 0.19
Брума Арминду 2 0.13
Орта Андре 2 0.13
Пицци Луиш 1 0.06
Саласар Родриго 1 0.06
Руис Абель 1 0.06
Моутинью Жоау 1 0.06
Лопеш Рони 1 0.06
Борха Кристиан 0 0
Сатчи Сердар 0 0
Фернандеш Рожер 0 0
Гомес Виктор 0 0
Паулу Оливейра 0 0
Мендес Юсафат 0 0
Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Андре III 5 0.31
Мендеш Жоао Педро Морейра 5 0.31
Силва Жота 4 0.25
Силва Тьягу 3 (2) 0.19
Силва Даниэл 1 0.06
Гашпар Бруну 1 0.06
Хэндель Томаш 1 0.06
Да Луз Нелсон 1 0.06
Рибейро Томас 1 0.06
Силва Ману 1 0.06
Сафира Алиссон 1 (1) 0.06
Фернандеш Жорже 0 0
Мангаш Рикарду 0 0

Карточки

Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моутинью Жоау 4 1
Фонте Жозе 5 0
Сатчи Сердар 4 0
Жорж Артур 2 1
Ньякате Сику 2 1
Руис Абель 3 0
Джало Альваро 3 0
Борха Кристиан 2 0
Матеус Лима 2 0
Карвалью Витор 2 0
Саласар Родриго 2 0
Паулу Оливейра 1 0
Брума Арминду 1 0
Орта Рикарду 1 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0
Банза Симон 1 0
Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Тьягу 4 0
Рибейро Томас 4 0
Феррейра Зе 4 0
Силва Жота 4 0
Мендеш Жоао Педро Морейра 2 1
Силва Ману 3 0
Андре Андре 2 0
Гашпар Бруну 2 0
Фернандеш Жорже 2 0
Силва Андре III 2 0
Хэндель Томаш 2 0
Фрейтас Афонсо 2 0
Сантуш Нуну III 0 1
Варела Бруну 1 0
Вильянуэва Микель 1 0
Боревкович Тони 1 0
Мангаш Рикарду 1 0
Силва Даниэл 1 0
Да Луз Нелсон 1 0
Мигель Магальяеш 1 0

Результаты матчей

Брага
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Витория Гимарайнш
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
0% (0)
75% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

2
2
Брага
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Витория Гимарайнш
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

21
16
Брага
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Витория Гимарайнш
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

23
18

Голы по времени матча

Забито

16
8
4 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
1
6%
3
38%
1-15
1
6%
2
25%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
6
38%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
38%
2
25%
76-90

Пропущено

9
7
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
3
33%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
2
22%
2
29%
76-90

Забито

22
17
5 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
2
9%
1
6%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
1
5%
3
18%
31-45
5
23%
3
18%
46-60
2
9%
5
29%
29%
61-75
10
45%
4
24%
76-90

Пропущено

14
10
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
5
36%
2
20%
31-45
3
21%
2
20%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
3
30%
76-90

Забито

38
25
9 В 1-м тайме 11
29 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 9
1 Не забивали 3
3
8%
4
16%
1-15
3
8%
3
12%
16-30
3
8%
4
16%
31-45
11
29%
3
12%
46-60
2
5%
5
20%
61-75
16
42%
6
24%
76-90

Пропущено

23
17
12 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 10
3
13%
1
6%
1-15
4
17%
2
12%
16-30
5
22%
4
24%
31-45
3
13%
4
24%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
4
17%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Брага
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Каса Пия - Брага 1:3 Насьонал Мадейра - Брага 1:3 Брага - Бенфика 0:1 Наполи - Брага 2:0
Визела - Брага 1:3 Брага - Эшторил 3:1 Брага - Унион Берлин 1:1 Портимоненсе - Брага 1:4 Арока - Брага 0:1 Реал Мадрид - Брага 3:0 Брага - Портимоненсе 6:1 Брага - Каса Пия 1:1 Жил Висенте - Брага 3:3 Брага - Реал Мадрид 1:2 Ребордоса - Брага 0:2 Брага - Риу Аве 2:1 Унион Берлин - Брага 2:3 Эштрела - Брага 2:4 Брага - Боавишта 4:1 Брага - Наполи 1:2
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2
Витория Гимарайнш - Вилаверденсе 4:1 Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Монкарапаченсе - Витория Гимарайнш 1:3 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2 Каса Пия - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2 Витория Гимарайнш - Тондела 0:1 Бенфика - Витория Гимарайнш 4:0 Витория Гимарайнш - Визела 2:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 2:1 Эштрела - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Целе 0:1 Целе - Витория Гимарайнш 3:4

Результаты матчей

Брага
Витория Гимарайнш

Точный счет

0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
1:2
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:3
2 раза 25%
2:4
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

3
4 раза 50%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 33%
1
4 раза 27%
4
3 раза 20%
0
1 раз 7%
2
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Брага
Витория Гимарайнш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
5
3
3
4
2.5
3
5
2
5
3.5
1
7
1
6
4.5
1
7
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
2
5
6
2
2.5
1
6
2
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
12
3
10
5
1.5
7
8
9
6
2.5
4
11
4
11
3.5
1
14
1
14
4.5
1
14
1
14
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 16 13 1 2 37 - 17 40
2.
Бенфика
 Заявка 16 12 3 1 31 - 10 39
3.
Порту
 Заявка 16 11 2 3 23 - 12 35
4.
Брага
 0:0 Заявка 16 10 3 3 39 - 22 33
5.
Витория Гимарайнш
 0:0 Заявка 16 9 3 4 25 - 17 30
6.
Морейренсе
 Заявка 15 7 5 3 20 - 13 26
7.
Фаренсе
 Заявка 16 6 3 7 23 - 22 21
8.
Фамаликан
 Заявка 15 4 6 5 13 - 18 18
9.
Эшторил
 Заявка 16 5 2 9 30 - 29 17
10.
Эштрела
 Заявка 16 4 5 7 17 - 23 17
11.
Боавишта
 Заявка 16 4 5 7 22 - 30 17
12.
Каса Пия
 Заявка 15 4 4 7 14 - 20 16
13.
Арока
 Заявка 16 4 4 8 22 - 23 16
14.
Портимоненсе
 Заявка 15 4 3 8 17 - 34 15
15.
Жил Висенте
 Заявка 16 4 3 9 26 - 30 15
16.
Визела
 Заявка 16 2 7 7 15 - 23 13
17.
Риу Аве
 Заявка 15 2 6 7 16 - 24 12
18.
Шавиш
 Заявка 15 3 1 11 16 - 39 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 9 9 0 0 24 - 7 27
2.
Витория Гимарайнш
 0:0 Заявка 8 6 0 2 18 - 9 18
3.
Бенфика
 Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
4.
Порту
 Заявка 7 5 1 1 10 - 5 16
5.
Жил Висенте
 Заявка 8 4 3 1 20 - 11 15
6.
Брага
 0:0 Заявка 8 4 2 2 17 - 8 14
7.
Фаренсе
 Заявка 9 4 2 3 14 - 9 14
8.
Эшторил
 Заявка 7 4 1 2 17 - 5 13
9.
Морейренсе
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
10.
Фамаликан
 Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
11.
Эштрела
 Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
12.
Боавишта
 Заявка 9 2 4 3 13 - 17 10
13.
Риу Аве
 Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
14.
Портимоненсе
 Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
15.
Арока
 Заявка 9 2 2 5 10 - 14 8
16.
Шавиш
 Заявка 7 2 1 4 12 - 16 7
17.
Визела
 Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
18.
Каса Пия
 Заявка 7 1 2 4 4 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 9 7 1 1 17 - 7 22
2.
Брага
 0:0 Заявка 8 6 1 1 22 - 14 19
3.
Порту
 Заявка 9 6 1 2 13 - 7 19
4.
Морейренсе
 Заявка 8 4 3 1 9 - 5 15
5.
Спортинг Л
 Заявка 7 4 1 2 13 - 10 13
6.
Витория Гимарайнш
 0:0 Заявка 8 3 3 2 7 - 8 12
7.
Каса Пия
 Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
8.
Арока
 Заявка 7 2 2 3 12 - 9 8
9.
Боавишта
 Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
10.
Фаренсе
 Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
11.
Эштрела
 Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
12.
Портимоненсе
 Заявка 8 2 1 5 9 - 22 7
13.
Визела
 Заявка 8 1 4 3 8 - 11 7
14.
Фамаликан
 Заявка 8 1 4 3 6 - 10 7
15.
Эшторил
 Заявка 9 1 1 7 13 - 24 4
16.
Риу Аве
 Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
17.
Шавиш
 Заявка 8 1 0 7 4 - 23 3
18.
Жил Висенте
 Заявка 8 0 0 8 6 - 19 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
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  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 14 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 11 (8)
Шавиш Эрнандес Эктор II 8 (1)
Арока Мухика Рафаэль 8
Брага Орта Рикарду 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Шавиш Ногейра 2 6
Боавишта Перес Себастьян 1 6
Эшторил Холсгров Джордан 1 6
Спортинг Л Инасиу Гонсалу 1 6
Весь список
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  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 4'
    Г О О О О О Л! Брага забивает! Саласар Родриго отличился.
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 56.8% пользователей.
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Прогнозы 118
Брага 93.2% (110)
X 5.9% (7)
Витория Гимарайнш 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брага
Ничья
Витория Гимарайнш
5.30
4.15
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5.20
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Брага 0:0 Витория Гимарайнш

Исход игры
Брага
93.2% (110)
Ничья
5.9% (7)
Витория Гимарайнш
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
65.18% (73)
Меньше
34.82% (39)
Обе команды забьют
Да
69.64% (78)
Нет
30.36% (34)
Популярный счёт
2:1 Брага
56.8% (67)
1:0 Брага
17.8% (21)
2:0 Брага
11% (13)
1:1 Ничья
4.2% (5)
3:1 Брага
2.5% (3)
3:2 Брага
1.7% (2)
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Брага
Витория Гимарайнш
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