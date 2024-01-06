  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Пиньейру Жоау
Брага
1:1
Конец матча
Витория Гимарайнш
0'
4' Undefined phrase: football_event_
Саласар Родриго
1:0
53' Гол
Карвалью Витор
70' Желтая карточка
Орта Рикарду
83' Желтая карточка
Карвалью Витор
1:1
90' Гол
Мендеш Жоао Педро Морейра
90'+11

Ход матча

4'
Саласар Родриго
 
53'
Карвалью Витор
1:0
64'
 
Силва Даниэл
Сантуш Нуну
70'
Орта Рикарду
 
75'
 
Буцке Адриан
Хэндель Томаш
75'
 
Мендеш Жоао Педро Морейра
Силва Андре
75'
Пицци Луиш
Лопеш Рони
 
75'
Орта Андре
Саласар Родриго
 
83'
Карвалью Витор
 
84'
 
Да Луз Нелсон
Силва Жота
84'
 
Андре Андре
Рибейро Томас
90'
Каштру Андре
Карвалью Витор
 
90'
Фернандеш Рожер
Орта Рикарду
 
90'
Паулу Оливейра
Руис Абель
 
90'
1:1
Мендеш Жоао Педро Морейра
Прогнозы 118
Брага 93.2% (110)
X 5.9% (7)
Витория Гимарайнш 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
6
Фонте
Жозе
5
Сатчи
Сердар
26
Борха
Кристиан
18
Карвалью
Витор
28
Моутинью
Жоау
21
Орта
Рикарду
16
Саласар
Родриго
20
Лопеш
Рони
9
Руис
Абель
14
Варела
Бруну
44
Фернандеш
Жорже
24
Боревкович
Тони
4
Рибейро
Томас
76
Гашпар
Бруну
10
Силва
Тьягу
8
Хэндель
Томаш
19
Мангаш
Рикарду
11
Силва
Жота
7
Силва
Андре
III
77
Сантуш
Нуну
III
Брага
4-2-3-1
Витория Гимарайнш
3-4-3

История личных встреч

Брага
Витория Гимарайнш

24 матча

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
20 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.2%
33.3%
12.5%
13 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы

36 матчей

55.6%
22.2%
22.2%
20 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

36.1%
44.4%
19.5%
13 побед 16 ничьих 7 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
16 побед 16 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
2:1
К
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:5
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
К
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
К
2:1
КЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
КЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

37
20

Голов в среднем за матч

2.06
1.11

Среднее время на гол

43
81

Всего голов

14
16

Голов в среднем за матч

0.78
0.89

Среднее время на гол

115
101

Всего голов

51
36

Голов в среднем за матч

1.42
1

Тотал матчей

2.5
31
Больше 86%
Меньше 14%
5
22
Больше 61%
Меньше 39%
14
18
Больше 50%
Меньше 50%
18
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

63
90

Бомбардиры внутри турнира

Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Банза Симон 14 (1) 0.88
Орта Рикарду 7 0.44
Джало Альваро 5 0.31
Али Мохамед Альмоатасембеллах 3 (2) 0.19
Брума Арминду 2 0.13
Орта Андре 2 0.13
Пицци Луиш 1 0.06
Саласар Родриго 1 0.06
Руис Абель 1 0.06
Моутинью Жоау 1 0.06
Лопеш Рони 1 0.06
Карвалью Витор 1 0.06
Борха Кристиан 0 0
Сатчи Сердар 0 0
Фернандеш Рожер 0 0
Гомес Виктор 0 0
Паулу Оливейра 0 0
Мендес Юсафат 0 0
Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендеш Жоао Педро Морейра 6 0.38
Силва Андре III 5 0.31
Силва Жота 4 0.25
Силва Тьягу 3 (2) 0.19
Силва Даниэл 1 0.06
Гашпар Бруну 1 0.06
Хэндель Томаш 1 0.06
Да Луз Нелсон 1 0.06
Рибейро Томас 1 0.06
Силва Ману 1 0.06
Сафира Алиссон 1 (1) 0.06
Фернандеш Жорже 0 0
Мангаш Рикарду 0 0

Карточки

Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моутинью Жоау 4 1
Фонте Жозе 5 0
Сатчи Сердар 4 0
Жорж Артур 2 1
Ньякате Сику 2 1
Карвалью Витор 3 0
Руис Абель 3 0
Джало Альваро 3 0
Борха Кристиан 2 0
Орта Рикарду 2 0
Матеус Лима 2 0
Саласар Родриго 2 0
Паулу Оливейра 1 0
Брума Арминду 1 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0
Банза Симон 1 0
Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Тьягу 4 0
Рибейро Томас 4 0
Феррейра Зе 4 0
Силва Жота 4 0
Мендеш Жоао Педро Морейра 2 1
Силва Ману 3 0
Андре Андре 2 0
Гашпар Бруну 2 0
Фернандеш Жорже 2 0
Силва Андре III 2 0
Хэндель Томаш 2 0
Фрейтас Афонсо 2 0
Сантуш Нуну III 0 1
Варела Бруну 1 0
Вильянуэва Микель 1 0
Боревкович Тони 1 0
Мангаш Рикарду 1 0
Силва Даниэл 1 0
Да Луз Нелсон 1 0
Мигель Магальяеш 1 0

Результаты матчей

Брага
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Витория Гимарайнш
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
0% (0)
75% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

3
3
Брага
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Витория Гимарайнш
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

21
16
Брага
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Витория Гимарайнш
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

24
19

Голы по времени матча

Забито

17
9
4 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
1
6%
3
33%
1-15
1
6%
2
22%
16-30
2
12%
1
11%
31-45
7
41%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
35%
3
33%
76-90

Пропущено

10
8
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
3
30%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
3
30%
2
25%
76-90

Забито

22
17
5 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
2
9%
1
6%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
1
5%
3
18%
31-45
5
23%
3
18%
46-60
2
9%
5
29%
29%
61-75
10
45%
4
24%
76-90

Пропущено

14
10
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
5
36%
2
20%
31-45
3
21%
2
20%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
3
30%
76-90

Забито

39
26
9 В 1-м тайме 11
30 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 9
1 Не забивали 3
3
8%
4
15%
1-15
3
8%
3
12%
16-30
3
8%
4
15%
31-45
12
31%
3
12%
46-60
2
5%
5
19%
61-75
16
41%
7
27%
76-90

Пропущено

24
18
12 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 11
3
13%
1
6%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
5
21%
4
22%
31-45
3
13%
5
28%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
5
21%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Брага
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Каса Пия - Брага 1:3 Насьонал Мадейра - Брага 1:3 Брага - Бенфика 0:1 Наполи - Брага 2:0
Визела - Брага 1:3 Брага - Эшторил 3:1 Брага - Унион Берлин 1:1 Портимоненсе - Брага 1:4 Арока - Брага 0:1 Реал Мадрид - Брага 3:0 Брага - Портимоненсе 6:1 Брага - Каса Пия 1:1 Жил Висенте - Брага 3:3 Брага - Реал Мадрид 1:2 Ребордоса - Брага 0:2 Брага - Риу Аве 2:1 Унион Берлин - Брага 2:3 Эштрела - Брага 2:4 Брага - Боавишта 4:1 Брага - Наполи 1:2
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2
Витория Гимарайнш - Вилаверденсе 4:1 Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Монкарапаченсе - Витория Гимарайнш 1:3 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2 Каса Пия - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2 Витория Гимарайнш - Тондела 0:1 Бенфика - Витория Гимарайнш 4:0 Витория Гимарайнш - Визела 2:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 2:1 Эштрела - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Целе 0:1 Целе - Витория Гимарайнш 3:4

Результаты матчей

Брага
Витория Гимарайнш

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:3
2 раза 25%
2:4
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

3
4 раза 50%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
3
5 раз 31%
4
3 раза 19%
0
1 раз 6%
2
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Брага
Витория Гимарайнш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
1.5
5
3
3
5
2.5
3
5
2
6
3.5
1
7
1
7
4.5
1
7
1
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
2
6
6
2
2.5
1
7
2
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
13
3
10
6
1.5
7
9
9
7
2.5
4
12
4
12
3.5
1
15
1
15
4.5
1
15
1
15
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 16 13 1 2 37 - 17 40
2.
Бенфика
 Заявка 16 12 3 1 31 - 10 39
3.
Порту
 Заявка 16 11 2 3 23 - 12 35
4.
Брага
 Заявка 16 10 3 3 40 - 23 33
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 16 9 3 4 26 - 18 30
6.
Морейренсе
 Заявка 15 7 5 3 20 - 13 26
7.
Фаренсе
 Заявка 16 6 3 7 23 - 22 21
8.
Фамаликан
 Заявка 15 4 6 5 13 - 18 18
9.
Эшторил
 Заявка 16 5 2 9 30 - 29 17
10.
Эштрела
 Заявка 16 4 5 7 17 - 23 17
11.
Боавишта
 Заявка 16 4 5 7 22 - 30 17
12.
Каса Пия
 Заявка 15 4 4 7 14 - 20 16
13.
Арока
 Заявка 16 4 4 8 22 - 23 16
14.
Портимоненсе
 Заявка 15 4 3 8 17 - 34 15
15.
Жил Висенте
 Заявка 16 4 3 9 26 - 30 15
16.
Визела
 Заявка 16 2 7 7 15 - 23 13
17.
Риу Аве
 Заявка 15 2 6 7 16 - 24 12
18.
Шавиш
 Заявка 15 3 1 11 16 - 39 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 9 9 0 0 24 - 7 27
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 6 0 2 18 - 9 18
3.
Бенфика
 Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
4.
Порту
 Заявка 7 5 1 1 10 - 5 16
5.
Жил Висенте
 Заявка 8 4 3 1 20 - 11 15
6.
Брага
 Заявка 8 4 2 2 18 - 9 14
7.
Фаренсе
 Заявка 9 4 2 3 14 - 9 14
8.
Эшторил
 Заявка 7 4 1 2 17 - 5 13
9.
Морейренсе
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
10.
Фамаликан
 Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
11.
Эштрела
 Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
12.
Боавишта
 Заявка 9 2 4 3 13 - 17 10
13.
Риу Аве
 Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
14.
Портимоненсе
 Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
15.
Арока
 Заявка 9 2 2 5 10 - 14 8
16.
Шавиш
 Заявка 7 2 1 4 12 - 16 7
17.
Визела
 Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
18.
Каса Пия
 Заявка 7 1 2 4 4 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 9 7 1 1 17 - 7 22
2.
Брага
 Заявка 8 6 1 1 22 - 14 19
3.
Порту
 Заявка 9 6 1 2 13 - 7 19
4.
Морейренсе
 Заявка 8 4 3 1 9 - 5 15
5.
Спортинг Л
 Заявка 7 4 1 2 13 - 10 13
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 3 3 2 8 - 9 12
7.
Каса Пия
 Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
8.
Арока
 Заявка 7 2 2 3 12 - 9 8
9.
Боавишта
 Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
10.
Фаренсе
 Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
11.
Эштрела
 Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
12.
Портимоненсе
 Заявка 8 2 1 5 9 - 22 7
13.
Визела
 Заявка 8 1 4 3 8 - 11 7
14.
Фамаликан
 Заявка 8 1 4 3 6 - 10 7
15.
Эшторил
 Заявка 9 1 1 7 13 - 24 4
16.
Риу Аве
 Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
17.
Шавиш
 Заявка 8 1 0 7 4 - 23 3
18.
Жил Висенте
 Заявка 8 0 0 8 6 - 19 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 14 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 11 (8)
Шавиш Эрнандес Эктор II 8 (1)
Арока Мухика Рафаэль 8
Брага Орта Рикарду 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Шавиш Ногейра 2 6
Боавишта Перес Себастьян 1 6
Эшторил Холсгров Джордан 1 6
Спортинг Л Инасиу Гонсалу 1 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 53'
      Г О О О О Л - Карвалью Витор забивает ударом с левой ноги!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 4'
      Г О О О О О Л! Брага забивает! Саласар Родриго отличился.
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 118
    Брага 93.2% (110)
    X 5.9% (7)
    Витория Гимарайнш 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Брага 1:1 Витория Гимарайнш онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брага 1:1 Витория Гимарайнш

    Исход игры
    Брага
    93.2% (110)
    Ничья
    5.9% (7)
    Витория Гимарайнш
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.18% (73)
    Меньше
    34.82% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    69.64% (78)
    Нет
    30.36% (34)
    Популярный счёт
    2:1 Брага
    56.8% (67)
    1:0 Брага
    17.8% (21)
    2:0 Брага
    11% (13)
    1:1 Ничья
    4.2% (5)
    3:1 Брага
    2.5% (3)
    3:2 Брага
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный