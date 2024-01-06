Тур: 16. Стадион: Брага Мунисипал. Главный судья: Пиньейру Жоау
1:1
Конец матча
0'
4' Undefined phrase: football_event_Саласар Родриго
1:0
53' ГолКарвалью Витор
70' Желтая карточкаОрта Рикарду
83' Желтая карточкаКарвалью Витор
1:1
90' ГолМендеш Жоао Педро Морейра
90'+11
Ход матча
53'
1:0
70'
75'
83'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
21
Орта
Рикарду
20
Лопеш
Рони
14
Варела
Бруну
76
Гашпар
Бруну
10
Силва
Тьягу
11
Силва
Жота
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Орта РикардуПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Лопеш РониПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Марин АдрианЗащитник
-
10 Орта АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Пицци ЛуишПолузащитник
-
88 Каштру АндреПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Жорже Артур
- Травмы и дисквалификации
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
-
14 Варела БрунуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
76 Гашпар БрунуПолузащитник
-
10 Силва ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Силва ЖотаНападающий
- Нападающий
-
77 Сантуш НунуНападающий
- Запасные игроки
-
27 Шарлес СилваВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Андре АндреПолузащитник
-
80 Силва ДаниэлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Буцке АдрианНападающий
-
52 Alberto Baio
-
Главный тренер: Пачеко Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Брага
Витория Гимарайнш
24 матча
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
20 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.2%
33.3%
12.5%
13 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы
36 матчей
55.6%
22.2%
22.2%
20 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
36.1%
44.4%
19.5%
13 побед 16 ничьих 7 побед
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
16 побед 16 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
37
20
Голов в среднем за матч
2.06
1.11
Среднее время на гол
43
81
Всего голов
14
16
Голов в среднем за матч
0.78
0.89
Среднее время на гол
115
101
Всего голов
51
36
Голов в среднем за матч
1.42
1
Тотал матчей
2.5
31
Больше 86%
Меньше 14%
5
22
Больше 61%
Меньше 39%
14
18
Больше 50%
Меньше 50%
18
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
63
90
Бомбардиры внутри турнира
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Банза Симон
|14 (1)
|0.88
|Орта Рикарду
|7
|0.44
|Джало Альваро
|5
|0.31
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|3 (2)
|0.19
|Брума Арминду
|2
|0.13
|Орта Андре
|2
|0.13
|Пицци Луиш
|1
|0.06
|Саласар Родриго
|1
|0.06
|Руис Абель
|1
|0.06
|Моутинью Жоау
|1
|0.06
|Лопеш Рони
|1
|0.06
|Карвалью Витор
|1
|0.06
|Борха Кристиан
|0
|0
|Сатчи Сердар
|0
|0
|Фернандеш Рожер
|0
|0
|Гомес Виктор
|0
|0
|Паулу Оливейра
|0
|0
|Мендес Юсафат
|0
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|6
|0.38
|Силва Андре III
|5
|0.31
|Силва Жота
|4
|0.25
|Силва Тьягу
|3 (2)
|0.19
|Силва Даниэл
|1
|0.06
|Гашпар Бруну
|1
|0.06
|Хэндель Томаш
|1
|0.06
|Да Луз Нелсон
|1
|0.06
|Рибейро Томас
|1
|0.06
|Силва Ману
|1
|0.06
|Сафира Алиссон
|1 (1)
|0.06
|Фернандеш Жорже
|0
|0
|Мангаш Рикарду
|0
|0
Карточки
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моутинью Жоау
|4
|1
|Фонте Жозе
|5
|0
|Сатчи Сердар
|4
|0
|Жорж Артур
|2
|1
|Ньякате Сику
|2
|1
|Карвалью Витор
|3
|0
|Руис Абель
|3
|0
|Джало Альваро
|3
|0
|Борха Кристиан
|2
|0
|Орта Рикарду
|2
|0
|Матеус Лима
|2
|0
|Саласар Родриго
|2
|0
|Паулу Оливейра
|1
|0
|Брума Арминду
|1
|0
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|1
|0
|Банза Симон
|1
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силва Тьягу
|4
|0
|Рибейро Томас
|4
|0
|Феррейра Зе
|4
|0
|Силва Жота
|4
|0
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|2
|1
|Силва Ману
|3
|0
|Андре Андре
|2
|0
|Гашпар Бруну
|2
|0
|Фернандеш Жорже
|2
|0
|Силва Андре III
|2
|0
|Хэндель Томаш
|2
|0
|Фрейтас Афонсо
|2
|0
|Сантуш Нуну III
|0
|1
|Варела Бруну
|1
|0
|Вильянуэва Микель
|1
|0
|Боревкович Тони
|1
|0
|Мангаш Рикарду
|1
|0
|Силва Даниэл
|1
|0
|Да Луз Нелсон
|1
|0
|Мигель Магальяеш
|1
|0
Результаты матчей
Брага
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Витория Гимарайнш
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
0% (0)
75% (6)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
3
3
Брага
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Витория Гимарайнш
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
21
16
Брага
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Витория Гимарайнш
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
8
7
Упущенные победы
24
19
Голы по времени матча
Забито
17
9
4 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
1
6%
3
33%
1-15
1
6%
2
22%
16-30
2
12%
1
11%
31-45
7
41%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
35%
3
33%
76-90
Пропущено
10
8
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
3
30%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
3
30%
2
25%
76-90
Забито
22
17
5 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
2
9%
1
6%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
1
5%
3
18%
31-45
5
23%
3
18%
46-60
2
9%
5
29%
29%
61-75
10
45%
4
24%
76-90
Пропущено
14
10
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
5
36%
2
20%
31-45
3
21%
2
20%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
3
30%
76-90
Забито
39
26
9 В 1-м тайме 11
30 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 9
1 Не забивали 3
3
8%
4
15%
1-15
3
8%
3
12%
16-30
3
8%
4
15%
31-45
12
31%
3
12%
46-60
2
5%
5
19%
61-75
16
41%
7
27%
76-90
Пропущено
24
18
12 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 11
3
13%
1
6%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
5
21%
4
22%
31-45
3
13%
5
28%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
5
21%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Брага
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Каса Пия - Брага 1:3 Насьонал Мадейра - Брага 1:3 Брага - Бенфика 0:1 Наполи - Брага 2:0
Визела - Брага 1:3 Брага - Эшторил 3:1 Брага - Унион Берлин 1:1 Портимоненсе - Брага 1:4 Арока - Брага 0:1 Реал Мадрид - Брага 3:0 Брага - Портимоненсе 6:1 Брага - Каса Пия 1:1 Жил Висенте - Брага 3:3 Брага - Реал Мадрид 1:2 Ребордоса - Брага 0:2 Брага - Риу Аве 2:1 Унион Берлин - Брага 2:3 Эштрела - Брага 2:4 Брага - Боавишта 4:1 Брага - Наполи 1:2
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2
Витория Гимарайнш - Вилаверденсе 4:1 Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Монкарапаченсе - Витория Гимарайнш 1:3 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2 Каса Пия - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2 Витория Гимарайнш - Тондела 0:1 Бенфика - Витория Гимарайнш 4:0 Витория Гимарайнш - Визела 2:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 2:1 Эштрела - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Целе 0:1 Целе - Витория Гимарайнш 3:4
Результаты матчей
Брага
Витория Гимарайнш
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:3
2 раза 25%
2:4
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
3
4 раза 50%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
3
5 раз 31%
4
3 раза 19%
0
1 раз 6%
2
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Брага
Витория Гимарайнш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
53
35
35
26
17
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
26
62
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
133
106
79
97
412
412
115
115
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|37 - 17
|40
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|31 - 10
|39
|3.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|23 - 12
|35
|4.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|40 - 23
|33
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|26 - 18
|30
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|20 - 13
|26
|7.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|23 - 22
|21
|8.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|13 - 18
|18
|9.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|30 - 29
|17
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|17 - 23
|17
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|22 - 30
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 20
|16
|13.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|22 - 23
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 34
|15
|15.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|26 - 30
|15
|16.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|15 - 23
|13
|17.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 24
|12
|18.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|16 - 39
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|24 - 7
|27
|2.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|18 - 9
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 5
|16
|5.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|20 - 11
|15
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 9
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 9
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 5
|13
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|11.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|12.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 17
|10
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|15.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 14
|8
|16.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 16
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 7
|22
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|22 - 14
|19
|3.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 7
|19
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 10
|13
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 9
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 22
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 10
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|13 - 24
|4
|16.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|17.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|4 - 23
|3
|18.
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|6 - 19
|0
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- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|14 (3)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|11 (8)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|8 (1)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|8
|Брага
|Орта Рикарду
|7 (2)
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 6
|Эшторил
|Холсгров Джордан
|1 6
|Спортинг Л
|Инасиу Гонсалу
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брага 1:1 Витория Гимарайнш
Исход игры
Брага
93.2% (110)
Ничья
5.9% (7)
Витория Гимарайнш
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
65.18% (73)
Меньше
34.82% (39)
Обе команды забьют
Да
69.64% (78)
Нет
30.36% (34)
Популярный счёт
2:1 Брага
56.8% (67)
1:0 Брага
17.8% (21)
2:0 Брага
11% (13)
1:1 Ничья
4.2% (5)
3:1 Брага
2.5% (3)
3:2 Брага
1.7% (2)
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