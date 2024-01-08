Тур: 16. Стадион: Жоаким Алмейда Фрейтас. Главный судья: Бахиньо Рикардо
1:4
Конец матча
0'
1:0
14' ГолАйяс Матеус
1:1
18' ГолСома Юки
1:2
26' ГолКардозо Фелиппе
35' Желтая карточкаКардозо Фелиппе
1:3
39' ГолНунеш Жоау
40' Желтая карточкаКамачу Жоау
1:4
56' ГолКардозо Фелиппе
90' Желтая карточкаАнтониссе Джереми
90' Желтая карточкаСеговия Теласко
90'+5
Ход матча
14'
1:0
18'
1:1
26'
1:2
35'
39'
1:3
40'
56'
1:4
81'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
26
Маракас
18
Амадор
Педру
11
Алан
Осорио
19
Камачу
Жоау
77
Диас
Тиаго
17
Бриту
Рафаэл
11
Сома
Юки
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 МаракасЗащитник
- Защитник
-
18 Амадор ПедруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Алан ОсориоПолузащитник
-
19 Камачу ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Кайо СеккоВратарь
-
14 Понк КарлушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
76 Пинто Денис
-
Главный тренер: Боргес Руи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Диас ТиагоПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Бриту РафаэлПолузащитник
-
11 Сома ЮкиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
68 Паэс ЛукасВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Кастро ПаблоПолузащитник
-
96 Жушту СамуэлПолузащитник
- Нападающий
-
79 Жажа КоэльоНападающий
-
-
Главный тренер: Морейра Педро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Вызван в сборную
История личных встреч
Морейренсе
Каса Пия
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Морейренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Луис Андре V
|6 (1)
|0.38
|Камачу Жоау
|3
|0.19
|Де Соуза Силва Мадсон
|3
|0.19
|Алан Осорио
|2
|0.13
|Айяс Матеус
|2
|0.13
|Кодисанг Кобамело
|1
|0.06
|Сильва Фабиано
|1
|0.06
|Фримпонг Годфрид
|1
|0.06
|Марсело Феррейра
|1
|0.06
|Маракас
|1
|0.06
|Франко Гонсало
|0
|0
|Офори Лоуренс
|0
|0
Каса Пия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Афонсо Клейтон Мишель
|6 (1)
|0.38
|Кардозо Фелиппе
|3
|0.19
|Кастро Пабло
|2
|0.13
|Сома Юки
|1
|0.06
|Ларрасабаль Гаиска
|1
|0.06
|Диас Тиаго
|1
|0.06
|Нунеш Жоау
|1
|0.06
|Жушту Самуэл
|1
|0.06
|Годвин Савиур
|1 (1)
|0.06
|Андраде Фернандо
|1 (1)
|0.06
|Бриту Рафаэл
|0
|0
|Варела Фернанду
|0
|0
|Нето Анжело
|0
|0
|Лело Леонардо
|0
|0
|Бени
|0
|0
Карточки
Морейренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маракас
|4
|1
|Офори Лоуренс
|5
|0
|Франко Гонсало
|5
|0
|Валлиссон
|3
|1
|Луис Андре V
|4
|0
|Антониссе Джереми
|2
|1
|Алан Осорио
|3
|0
|Сильва Фабиано
|3
|0
|Марсело Феррейра
|3
|0
|Де Соуза Силва Мадсон
|2
|0
|Камачу Жоау
|2
|0
|Апарисио Педро
|1
|0
|Понк Карлуш
|1
|0
|Рамос Рубен
|1
|0
|Фримпонг Годфрид
|1
|0
|Пинто Денис
|1
|0
Каса Пия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастро Пабло
|6
|2
|Нето Анжело
|5
|0
|Бени
|5
|0
|Кардозо Фелиппе
|4
|0
|Ларрасабаль Гаиска
|3
|0
|Фернандеш Вашку
|2
|0
|Золотич Нермин
|2
|0
|Жералдеш Андре
|2
|0
|Батишта Рикарду
|1
|0
|Варела Фернанду
|1
|0
|Афонсо Клейтон Мишель
|1
|0
|Морейра Педру
|1
|0
|Сома Юки
|1
|0
|Диас Тиаго
|1
|0
|Серобян Артур
|1
|0
|Сеговия Теласко
|1
|0
|Жушту Самуэл
|1
|0
Результаты матчей
Морейренсе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Каса Пия
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
6
3
Морейренсе
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Каса Пия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
0% (0)
44% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
9
2
Морейренсе
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Каса Пия
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
13% (2)
31% (5)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
5
9
Упущенные победы
15
5
Голы по времени матча
Забито
13
14
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
1
8%
1
7%
1-15
4
31%
4
29%
16-30
3
23%
2
14%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
4
31%
5
36%
76-90
Пропущено
11
13
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
3
23%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
2
18%
2
15%
31-45
1
9%
2
15%
46-60
3
27%
2
15%
61-75
2
18%
3
23%
76-90
Забито
9
4
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
2
22%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Пропущено
5
8
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
2
40%
2
25%
61-75
1
20%
3
38%
76-90
Забито
22
18
12 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
3
14%
2
11%
1-15
5
23%
4
22%
16-30
4
18%
2
11%
31-45
2
9%
3
17%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
8
36%
5
28%
76-90
Пропущено
16
21
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 12
1
6%
4
19%
1-15
3
19%
1
5%
16-30
2
13%
2
10%
31-45
2
13%
4
19%
46-60
5
31%
4
19%
61-75
3
19%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Морейренсе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Визела - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0
Эштрела - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Арока - Морейренсе 0:1 Паредеш - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Боавишта 1:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Морейренсе - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Морейренсе 3:0 Морейренсе - Брага 2:3 Шавиш - Морейренсе 1:2 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Порту 1:2 Арока - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Фаренсе 1:1 Каса Пия - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Риу Аве 0:2
Каса Пия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Каса Пия - Брага 1:3 Шавиш - Каса Пия 1:3 Порту - Каса Пия 3:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0
Насьонал Мадейра - Каса Пия 0:0 Эшторил - Каса Пия 4:0 Каса Пия - Визела 0:1 Брага - Каса Пия 1:1 Бенфика - Каса Пия 1:1 Рабо де Пейше - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Эштрела 0:1 Жил Висенте - Каса Пия 2:0 Каса Пия - Насьонал Мадейра 2:1 Каса Пия - Витория Гимарайнш 0:0 Арока - Каса Пия 0:1 Каса Пия - Риу Аве 1:1 Боавишта - Каса Пия 1:1 Каса Пия - Спортинг Л 1:2 Фаренсе - Каса Пия 0:3 Торренше - Каса Пия 0:2
Результаты матчей
Морейренсе
Каса Пия
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Морейренсе
Каса Пия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
43
26
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
72
26
36
17
36
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
115
412
313
214
313
214
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|37 - 17
|40
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|31 - 10
|39
|3.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|23 - 12
|35
|4.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|40 - 23
|33
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|26 - 18
|30
|6.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|21 - 17
|26
|7.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|23 - 22
|21
|8.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 21
|19
|9.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|15 - 20
|19
|10.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|30 - 29
|17
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|17 - 23
|17
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|22 - 30
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|22 - 23
|16
|14.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|26 - 30
|15
|15.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|17 - 36
|15
|16.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|18 - 24
|15
|17.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|15 - 23
|13
|18.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|18 - 41
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|24 - 7
|27
|2.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|18 - 9
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 5
|16
|5.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|20 - 11
|15
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 9
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 9
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 5
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|12.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 17
|10
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|15.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 14
|8
|16.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 16
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 7
|22
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|22 - 14
|19
|3.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 7
|19
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 10
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 9
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|12.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 10
|7
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 24
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|13 - 24
|4
|16.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 25
|4
|17.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|18.
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|6 - 19
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
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- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|14 (3)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|11 (8)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|9 (1)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|8
|Брага
|Орта Рикарду
|7 (2)
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 6
|Эшторил
|Холсгров Джордан
|1 6
|Спортинг Л
|Инасиу Гонсалу
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Морейренсе 1:4 Каса Пия
Исход игры
Морейренсе
78% (99)
Ничья
17.3% (22)
Каса Пия
4.7% (6)
Тотал 2.5
Больше
28.1% (34)
Меньше
71.9% (87)
Обе команды забьют
Да
42.15% (51)
Нет
57.85% (70)
Популярный счёт
1:0 Морейренсе
45.7% (58)
2:1 Морейренсе
22% (28)
1:1 Ничья
14.2% (18)
2:0 Морейренсе
6.3% (8)
1:2 Каса Пия
2.4% (3)
0:1 Каса Пия
1.6% (2)
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