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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Бахиньо Рикардо
Морейренсе
1:4
Конец матча
Каса Пия
0'
1:0
14' Гол
Айяс Матеус
1:1
18' Гол
Сома Юки
1:2
26' Гол
Кардозо Фелиппе
35' Желтая карточка
Кардозо Фелиппе
1:3
39' Гол
Нунеш Жоау
40' Желтая карточка
Камачу Жоау
1:4
56' Гол
Кардозо Фелиппе
90' Желтая карточка
Антониссе Джереми
90' Желтая карточка
Сеговия Теласко
90'+5

Ход матча

14'
Айяс Матеус
(Камачу Жоау)
1:0
18'
1:1
Сома Юки
(Бриту Рафаэл)
26'
1:2
Кардозо Фелиппе
(Нето Анжело)
35'
 
Кардозо Фелиппе
39'
1:3
Нунеш Жоау
(Диас Тиаго)
40'
Камачу Жоау
 
56'
1:4
Кардозо Фелиппе
(Бриту Рафаэл)
59'
 
Жушту Самуэл
Бриту Рафаэл
67'
Фримпонг Годфрид
Амадор Педру
 
67'
Кодисанг Кобамело
Сильва Фабиано
 
67'
Пинто Денис
Де Соуза Силва Мадсон
 
68'
 
Андраде Фернандо
Кардозо Фелиппе
68'
 
Сеговия Теласко
Диас Тиаго
76'
Антониссе Джереми
Айяс Матеус
 
76'
Апарисио Педро
Алан Осорио
 
81'
 
Жажа Коэльо
Сома Юки
81'
 
Кастро Пабло
Афонсо Клейтон Мишель
90'
Антониссе Джереми
 
90'
 
Сеговия Теласко
Прогнозы 127
Морейренсе 78% (99)
X 17.3% (22)
Каса Пия 4.7% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Кевин
Оливейра
2
Сильва
Фабиано
26
Маракас
44
Марсело
Феррейра
18
Амадор
Педру
80
Офори
Лоуренс
88
Франко
Гонсало
31
Де
Соуза
Силва
Мадсон
11
Алан
Осорио
19
Камачу
Жоау
7
Айяс
Матеус
33
Батишта
Рикарду
72
Ларрасабаль
Гаиска
3
Нунеш
Жоау
19
Золотич
Нермин
5
Лело
Леонардо
77
Диас
Тиаго
8
Нето Анжело
17
Бриту
Рафаэл
11
Сома
Юки
30
Кардозо
Фелиппе
99
Афонсо
Клейтон
Мишель
Морейренсе
4-2-3-1
Каса Пия
4-4-2

История личных встреч

Морейренсе
Каса Пия

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Морейренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луис Андре V 6 (1) 0.38
Камачу Жоау 3 0.19
Де Соуза Силва Мадсон 3 0.19
Алан Осорио 2 0.13
Айяс Матеус 2 0.13
Кодисанг Кобамело 1 0.06
Сильва Фабиано 1 0.06
Фримпонг Годфрид 1 0.06
Марсело Феррейра 1 0.06
Маракас 1 0.06
Франко Гонсало 0 0
Офори Лоуренс 0 0
Каса Пия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афонсо Клейтон Мишель 6 (1) 0.38
Кардозо Фелиппе 3 0.19
Кастро Пабло 2 0.13
Сома Юки 1 0.06
Ларрасабаль Гаиска 1 0.06
Диас Тиаго 1 0.06
Нунеш Жоау 1 0.06
Жушту Самуэл 1 0.06
Годвин Савиур 1 (1) 0.06
Андраде Фернандо 1 (1) 0.06
Бриту Рафаэл 0 0
Варела Фернанду 0 0
Нето Анжело 0 0
Лело Леонардо 0 0
Бени 0 0

Карточки

Морейренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маракас 4 1
Офори Лоуренс 5 0
Франко Гонсало 5 0
Валлиссон 3 1
Луис Андре V 4 0
Антониссе Джереми 2 1
Алан Осорио 3 0
Сильва Фабиано 3 0
Марсело Феррейра 3 0
Де Соуза Силва Мадсон 2 0
Камачу Жоау 2 0
Апарисио Педро 1 0
Понк Карлуш 1 0
Рамос Рубен 1 0
Фримпонг Годфрид 1 0
Пинто Денис 1 0
Каса Пия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастро Пабло 6 2
Нето Анжело 5 0
Бени 5 0
Кардозо Фелиппе 4 0
Ларрасабаль Гаиска 3 0
Фернандеш Вашку 2 0
Золотич Нермин 2 0
Жералдеш Андре 2 0
Батишта Рикарду 1 0
Варела Фернанду 1 0
Афонсо Клейтон Мишель 1 0
Морейра Педру 1 0
Сома Юки 1 0
Диас Тиаго 1 0
Серобян Артур 1 0
Сеговия Теласко 1 0
Жушту Самуэл 1 0

Результаты матчей

Морейренсе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Каса Пия
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

6
3
Морейренсе
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Каса Пия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
0% (0)
44% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

9
2
Морейренсе
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Каса Пия
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
13% (2)
31% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

5
9

Упущенные победы

15
5

Голы по времени матча

Забито

13
14
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
1
8%
1
7%
1-15
4
31%
4
29%
16-30
3
23%
2
14%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
4
31%
5
36%
76-90

Пропущено

11
13
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
3
23%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
2
18%
2
15%
31-45
1
9%
2
15%
46-60
3
27%
2
15%
61-75
2
18%
3
23%
76-90

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
2
22%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
2
40%
2
25%
61-75
1
20%
3
38%
76-90

Забито

22
18
12 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
3
14%
2
11%
1-15
5
23%
4
22%
16-30
4
18%
2
11%
31-45
2
9%
3
17%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
8
36%
5
28%
76-90

Пропущено

16
21
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 12
1
6%
4
19%
1-15
3
19%
1
5%
16-30
2
13%
2
10%
31-45
2
13%
4
19%
46-60
5
31%
4
19%
61-75
3
19%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Морейренсе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Визела - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0
Эштрела - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Арока - Морейренсе 0:1 Паредеш - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Боавишта 1:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Морейренсе - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Морейренсе 3:0 Морейренсе - Брага 2:3 Шавиш - Морейренсе 1:2 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Порту 1:2 Арока - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Фаренсе 1:1 Каса Пия - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Риу Аве 0:2
Каса Пия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Каса Пия - Брага 1:3 Шавиш - Каса Пия 1:3 Порту - Каса Пия 3:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0
Насьонал Мадейра - Каса Пия 0:0 Эшторил - Каса Пия 4:0 Каса Пия - Визела 0:1 Брага - Каса Пия 1:1 Бенфика - Каса Пия 1:1 Рабо де Пейше - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Эштрела 0:1 Жил Висенте - Каса Пия 2:0 Каса Пия - Насьонал Мадейра 2:1 Каса Пия - Витория Гимарайнш 0:0 Арока - Каса Пия 0:1 Каса Пия - Риу Аве 1:1 Боавишта - Каса Пия 1:1 Каса Пия - Спортинг Л 1:2 Фаренсе - Каса Пия 0:3 Торренше - Каса Пия 0:2

Результаты матчей

Морейренсе
Каса Пия

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Морейренсе
Каса Пия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
3
2
6
1.5
1
7
2.5
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
2
2
6
1.5
3
6
1
7
2.5
3
6
1
7
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
11
5
4
12
1.5
3
13
2
14
2.5
3
13
2
14
3.5
1
15
1
15
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 16 13 1 2 37 - 17 40
2.
Бенфика
 Заявка 16 12 3 1 31 - 10 39
3.
Порту
 Заявка 16 11 2 3 23 - 12 35
4.
Брага
 Заявка 16 10 3 3 40 - 23 33
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 16 9 3 4 26 - 18 30
6.
Морейренсе
 Заявка 16 7 5 4 21 - 17 26
7.
Фаренсе
 Заявка 16 6 3 7 23 - 22 21
8.
Каса Пия
 Заявка 16 5 4 7 18 - 21 19
9.
Фамаликан
 Заявка 16 4 7 5 15 - 20 19
10.
Эшторил
 Заявка 16 5 2 9 30 - 29 17
11.
Эштрела
 Заявка 16 4 5 7 17 - 23 17
12.
Боавишта
 Заявка 16 4 5 7 22 - 30 17
13.
Арока
 Заявка 16 4 4 8 22 - 23 16
14.
Жил Висенте
 Заявка 16 4 3 9 26 - 30 15
15.
Портимоненсе
 Заявка 16 4 3 9 17 - 36 15
16.
Риу Аве
 Заявка 16 3 6 7 18 - 24 15
17.
Визела
 Заявка 16 2 7 7 15 - 23 13
18.
Шавиш
 Заявка 16 3 2 11 18 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 9 9 0 0 24 - 7 27
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 6 0 2 18 - 9 18
3.
Бенфика
 Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
4.
Порту
 Заявка 7 5 1 1 10 - 5 16
5.
Жил Висенте
 Заявка 8 4 3 1 20 - 11 15
6.
Брага
 Заявка 8 4 2 2 18 - 9 14
7.
Фаренсе
 Заявка 9 4 2 3 14 - 9 14
8.
Эшторил
 Заявка 7 4 1 2 17 - 5 13
9.
Фамаликан
 Заявка 8 3 3 2 9 - 10 12
10.
Риу Аве
 Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
11.
Морейренсе
 Заявка 8 3 2 3 12 - 12 11
12.
Эштрела
 Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
13.
Боавишта
 Заявка 9 2 4 3 13 - 17 10
14.
Портимоненсе
 Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
15.
Арока
 Заявка 9 2 2 5 10 - 14 8
16.
Шавиш
 Заявка 7 2 1 4 12 - 16 7
17.
Визела
 Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
18.
Каса Пия
 Заявка 7 1 2 4 4 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 9 7 1 1 17 - 7 22
2.
Брага
 Заявка 8 6 1 1 22 - 14 19
3.
Порту
 Заявка 9 6 1 2 13 - 7 19
4.
Морейренсе
 Заявка 8 4 3 1 9 - 5 15
5.
Каса Пия
 Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
6.
Спортинг Л
 Заявка 7 4 1 2 13 - 10 13
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 3 3 2 8 - 9 12
8.
Арока
 Заявка 7 2 2 3 12 - 9 8
9.
Боавишта
 Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
10.
Фаренсе
 Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
11.
Эштрела
 Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
12.
Визела
 Заявка 8 1 4 3 8 - 11 7
13.
Фамаликан
 Заявка 8 1 4 3 6 - 10 7
14.
Портимоненсе
 Заявка 9 2 1 6 9 - 24 7
15.
Эшторил
 Заявка 9 1 1 7 13 - 24 4
16.
Шавиш
 Заявка 9 1 1 7 6 - 25 4
17.
Риу Аве
 Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
18.
Жил Висенте
 Заявка 8 0 0 8 6 - 19 0
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  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 14 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 11 (8)
Шавиш Эрнандес Эктор II 9 (1)
Арока Мухика Рафаэль 8
Брага Орта Рикарду 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Шавиш Ногейра 2 6
Боавишта Перес Себастьян 1 6
Эшторил Холсгров Джордан 1 6
Спортинг Л Инасиу Гонсалу 1 6
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогнозы 127
    Морейренсе 78% (99)
    X 17.3% (22)
    Каса Пия 4.7% (6)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Морейренсе 1:4 Каса Пия

    Исход игры
    Морейренсе
    78% (99)
    Ничья
    17.3% (22)
    Каса Пия
    4.7% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.1% (34)
    Меньше
    71.9% (87)
    Обе команды забьют
    Да
    42.15% (51)
    Нет
    57.85% (70)
    Популярный счёт
    1:0 Морейренсе
    45.7% (58)
    2:1 Морейренсе
    22% (28)
    1:1 Ничья
    14.2% (18)
    2:0 Морейренсе
    6.3% (8)
    1:2 Каса Пия
    2.4% (3)
    0:1 Каса Пия
    1.6% (2)
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