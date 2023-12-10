Тур: 17. Стадион: Ружомберок.
0:0
Первый тайм: 17'
0'
32
Малы
Матуш
3
Масло
Ян
14
Гладик
Ян
30
Хриен
Мартин
22
Грушка
Матуш
33
Годал
Борис
28
Пишоя
Марьян
88
Глинка
Марек
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Малы МатушЗащитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гладик ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хриен МартинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
39 Котула ЮрайЗащитник
-
20 Хобот МарьянПолузащитник
-
17 Тучны АдамПолузащитник
-
18 Бодя МартинНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ondrej Smetana
- Основной состав
-
22 Грушка МатушВратарь
- Защитник
-
33 Годал БорисЗащитник
- Защитник
-
28 Пишоя МарьянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Глинка МарекПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Lukas MigalaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Enzo Arevalo
-
-
-
Главный тренер: Mario Auxt
История личных встреч
Ружомберок
Дукла Банска-Бистрица
19 матчей
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.6%
52.6%
10 побед 10 ничьих 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
26 матчей
50%
38.5%
11.5%
13 побед 10 ничьих 3 победы
Первый тайм
26.9%
50%
23.1%
7 побед 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.5%
53.8%
7.7%
10 побед 14 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.13
1.2
Среднее время на гол
80
75
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
28
20
Голов в среднем за матч
1.08
0.77
Тотал матчей
2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
Среднее время на гол
83
117
Бомбардиры внутри турнира
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герец Штефан
|3
|0.18
|Домонкос Кристоф
|3
|0.18
|Хриен Мартин
|2
|0.12
|Шефчик Самуэль
|2
|0.12
|Лавринчик Самуэль
|2
|0.12
|Мудры Тимотей
|1
|0.06
|Бобчек Томаш
|1
|0.06
|Тучны Адам
|1
|0.06
|Бодя Мартин
|1
|0.06
|Лютеран Оливер
|0
|0
|Котула Юрай
|0
|0
|Гладик Ян
|0
|0
|Хобот Марьян
|0
|0
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полиевка Роберт
|9 (1)
|0.53
|Рымаренко Мартин
|7 (1)
|0.41
|Enzo Arevalo
|4
|0.24
|Глинка Марек
|2
|0.12
|Jakub Uhrincat
|2
|0.12
|Загуменски Тимотей
|1
|0.06
|Пишоя Марьян
|1
|0.06
|Депетрис Давид
|1
|0.06
|Поважанец Якуб
|0
|0
|Branislav Luptak
|0
|0
|Рихтарех Давид
|0
|0
|Lukas Migala
|0
|0
|Lubomir Willweber
|0
|0
Карточки
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жигмунд Марек
|6
|0
|Лавринчик Самуэль
|4
|0
|Лютеран Оливер
|4
|0
|Мрва Марио
|2
|1
|Хриен Мартин
|3
|0
|Герец Штефан
|2
|0
|Гладик Ян
|2
|0
|Шефчик Самуэль
|2
|0
|Масло Ян
|1
|0
|Ondrej Smetana
|1
|0
|Peter Tomko
|1
|0
|Котула Юрай
|1
|0
|Симон Габриэл
|1
|0
|Мудры Тимотей
|1
|0
|Малы Матуш
|1
|0
|Фрюхвальд Томаш
|1
|0
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годал Борис
|6
|0
|Рихтарех Давид
|4
|0
|Lukas Migala
|4
|0
|Рымаренко Мартин
|2
|1
|Полиевка Роберт
|3
|0
|Lubomir Willweber
|3
|0
|Branislav Luptak
|2
|0
|Слебодник Тибор
|2
|0
|Jakub Uhrincat
|2
|0
|Загуменски Тимотей
|1
|0
|Пишоя Марьян
|1
|0
|Joao Guimaraes
|1
|0
Результаты матчей
Ружомберок
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Дукла Банска-Бистрица
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
2
3
Ружомберок
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Дукла Банска-Бистрица
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
12
10
Упущенные победы
6
7
Ружомберок
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Дукла Банска-Бистрица
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
13
15
Упущенные победы
8
10
Голы по времени матча
Забито
8
18
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
2
25%
3
17%
1-15
1
13%
3
17%
16-30
1
13%
3
17%
31-45
2
25%
2
11%
46-60
2
25%
4
22%
61-75
0
0%
3
17%
76-90
Пропущено
6
11
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
17%
3
27%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
33%
3
27%
46-60
2
33%
2
18%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
10
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
0
0%
3
30%
1-15
2
22%
4
40%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
1
10%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
2
22%
1
10%
76-90
Пропущено
18
14
12 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
1
6%
1
7%
1-15
4
22%
1
7%
16-30
7
39%
3
21%
31-45
2
11%
4
29%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
2
11%
5
36%
76-90
Забито
17
28
7 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
2
12%
6
21%
1-15
3
18%
7
25%
16-30
2
12%
3
11%
31-45
5
29%
29%
3
11%
46-60
3
18%
5
18%
61-75
2
12%
4
14%
76-90
Пропущено
24
25
14 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 14
2
8%
4
16%
1-15
5
21%
2
8%
16-30
7
29%
29%
5
20%
31-45
4
17%
7
28%
46-60
4
17%
2
8%
61-75
2
8%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ружомберок
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Слован Братислава - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Погронье 2:0 Ружомберок - Тренчин 1:0 ДАК - Ружомберок 1:1
Скалица - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Жилина 0:2 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 1:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 5:0 Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Ружомберок - Михаловце 0:0 Ружомберок - Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Кошице 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 1:1 Тренчин - Ружомберок 4:1 Ружомберок - ДАК 1:1 Ружомберок - Скалица 2:1 Жилина - Ружомберок 3:1 Заря - Ружомберок 1:2 Краковия - Ружомберок 1:0
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Дукла Банска-Бистрица - ДАК 0:0 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:4
Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Погронье - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 2:4 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Подконице - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 1:4 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 1:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:1 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Дукла Банска-Бистрица - Петржалка 4:1 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 4:1
Результаты матчей
Ружомберок
Дукла Банска-Бистрица
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
1:4
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:3
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:4
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Ружомберок
Дукла Банска-Бистрица
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
26
71
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
142
412
97
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|13
|3
|1
|43 - 14
|42
|2.
|17
|12
|2
|3
|36 - 20
|38
|3.
|17
|10
|3
|4
|27 - 17
|33
|4.
|17
|9
|2
|6
|37 - 28
|29
|5.
|16
|8
|4
|4
|26 - 17
|28
|6.
|0:0
|17
|7
|6
|4
|30 - 23
|27
|7.
|16
|7
|4
|5
|22 - 18
|25
|8.
|0:0
|17
|4
|7
|6
|16 - 25
|19
|9.
|17
|5
|3
|9
|14 - 21
|18
|10.
|17
|3
|2
|12
|13 - 37
|11
|11.
|17
|0
|6
|11
|13 - 36
|6
|12.
|17
|0
|4
|13
|9 - 30
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|0
|1
|26 - 14
|24
|2.
|8
|6
|2
|0
|21 - 7
|20
|3.
|9
|5
|2
|2
|19 - 15
|17
|4.
|8
|5
|1
|2
|18 - 10
|16
|5.
|0:0
|9
|4
|3
|2
|8 - 6
|15
|6.
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|7.
|8
|4
|1
|3
|12 - 8
|13
|8.
|8
|4
|1
|3
|7 - 7
|13
|9.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|10 - 14
|9
|10.
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|11.
|9
|0
|4
|5
|6 - 18
|4
|12.
|9
|0
|3
|6
|6 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|22 - 7
|22
|2.
|9
|6
|2
|1
|15 - 9
|20
|3.
|0:0
|9
|5
|3
|1
|20 - 9
|18
|4.
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|5.
|8
|4
|0
|4
|18 - 13
|12
|6.
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|7.
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|8.
|9
|1
|2
|6
|7 - 14
|5
|9.
|0:0
|8
|0
|4
|4
|8 - 19
|4
|10.
|9
|1
|1
|7
|8 - 21
|4
|11.
|8
|0
|2
|6
|7 - 18
|2
|12.
|8
|0
|1
|7
|3 - 14
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|9 (6)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|9 (3)
|Жилина
|Дурис Давид
|9 (2)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|8 (6)
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|7 (7)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 7
|Кошице
|Голиков Александр
|1 6
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|7
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|6
|Ружомберок
|Жигмунд Марек
|6