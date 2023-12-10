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  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Ружомберок
2:1
Конец матча
Дукла Банска-Бистрица
0'
0:1
34' Гол
Глинка Марек
42' Желтая карточка
Jakub Uhrincat
44' Желтая карточка
Загуменски Тимотей
45' Желтая карточка
Viktor Uradnik
48' Желтая карточка
Годал Борис
1:1
48' Гол
Бодя Мартин
2:1
73' Гол
Хриен Мартин
86' Желтая карточка
Мудры Тимотей
90' Желтая карточка
Хриен Мартин
90'+7
34
Фрюхвальд
Томаш
32
Малы
Матуш
3
Масло
Ян
22
Симон
Габриэл
38
Viktor
Uradnik
28
Селески
Александер
14
Гладик
Ян
11
Лавринчик
Самуэль
24
Жигмунд
Марек
6
Мудры
Тимотей
30
Хриен
Мартин
22
Грушка
Матуш
7
Jakub
Uhrincat
33
Годал
Борис
41
Lubomir
Willweber
28
Пишоя
Марьян
44
Загуменски
Тимотей
91
Поважанец
Якуб
88
Глинка
Марек
6
Рихтарех
Давид
11
Рымаренко
Мартин
17
Полиевка
Роберт
Ружомберок
5-4-1
Дукла Банска-Бистрица
5-3-2

История личных встреч

Ружомберок
Дукла Банска-Бистрица

19 матчей

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.6%
52.6%
10 побед 10 ничьих 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

26 матчей

50%
38.5%
11.5%
13 побед 10 ничьих 3 победы

Первый тайм

26.9%
50%
23.1%
7 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.5%
53.8%
7.7%
10 побед 14 ничьих 2 победы

История матчей

С
1:1
С
1:1
С
2:3
С
1:2
С
1:1
С
1:1
С
3:1
С
0:1
С
0:1
С
2:1
С
3:2
С
0:0
С
1:0
С
2:0
CL
2:0
CL
0:0
CL
1:0
CL
1:0
CL
1:0
CL
1:1
CL
1:1
CL
1:0
CL
0:2
CL
1:0
CL
0:0
CL
1:1

Голы

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.13
1.2

Среднее время на гол

80
75

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

28
20

Голов в среднем за матч

1.08
0.77

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

83
117

Бомбардиры внутри турнира

Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хриен Мартин 3 0.18
Герец Штефан 3 0.18
Домонкос Кристоф 3 0.18
Шефчик Самуэль 2 0.12
Лавринчик Самуэль 2 0.12
Бодя Мартин 2 0.12
Тучны Адам 1 0.06
Мудры Тимотей 1 0.06
Бобчек Томаш 1 0.06
Лютеран Оливер 0 0
Котула Юрай 0 0
Гладик Ян 0 0
Хобот Марьян 0 0
Дукла Банска-Бистрица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полиевка Роберт 9 (1) 0.53
Рымаренко Мартин 7 (1) 0.41
Enzo Arevalo 4 0.24
Глинка Марек 3 0.18
Jakub Uhrincat 2 0.12
Загуменски Тимотей 1 0.06
Пишоя Марьян 1 0.06
Депетрис Давид 1 0.06
Поважанец Якуб 0 0
Branislav Luptak 0 0
Рихтарех Давид 0 0
Lukas Migala 0 0
Lubomir Willweber 0 0

Карточки

Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жигмунд Марек 6 0
Хриен Мартин 4 0
Лавринчик Самуэль 4 0
Лютеран Оливер 4 0
Мрва Марио 2 1
Герец Штефан 2 0
Гладик Ян 2 0
Мудры Тимотей 2 0
Шефчик Самуэль 2 0
Масло Ян 1 0
Ondrej Smetana 1 0
Peter Tomko 1 0
Котула Юрай 1 0
Симон Габриэл 1 0
Малы Матуш 1 0
Фрюхвальд Томаш 1 0
Viktor Uradnik 1 0
Дукла Банска-Бистрица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годал Борис 7 0
Рихтарех Давид 4 0
Lukas Migala 4 0
Рымаренко Мартин 2 1
Полиевка Роберт 3 0
Lubomir Willweber 3 0
Jakub Uhrincat 3 0
Branislav Luptak 2 0
Загуменски Тимотей 2 0
Слебодник Тибор 2 0
Пишоя Марьян 1 0
Joao Guimaraes 1 0

Результаты матчей

Ружомберок
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Дукла Банска-Бистрица
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

2
4
Ружомберок
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Дукла Банска-Бистрица
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
10

Упущенные победы

6
7
Ружомберок
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
59% (10)
18% (3)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Дукла Банска-Бистрица
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

14
15

Упущенные победы

8
11

Голы по времени матча

Забито

10
19
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
2
20%
3
16%
1-15
1
10%
3
16%
16-30
1
10%
4
21%
31-45
3
30%
2
11%
46-60
3
30%
4
21%
61-75
0
0%
3
16%
76-90

Пропущено

7
13
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
14%
3
23%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
1
14%
2
15%
31-45
2
29%
4
31%
46-60
2
29%
3
23%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
10
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
0
0%
3
30%
1-15
2
22%
4
40%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
1
10%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
2
22%
1
10%
76-90

Пропущено

18
14
12 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
1
6%
1
7%
1-15
4
22%
1
7%
16-30
7
39%
3
21%
31-45
2
11%
4
29%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
2
11%
5
36%
76-90

Забито

19
29
7 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 9
3 Не забивали 2
2
11%
6
21%
1-15
3
16%
7
24%
16-30
2
11%
4
14%
31-45
6
32%
3
10%
46-60
4
21%
5
17%
61-75
2
11%
4
14%
76-90

Пропущено

25
27
15 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 15
2
8%
4
15%
1-15
5
20%
2
7%
16-30
8
32%
5
19%
31-45
4
16%
8
30%
30%
46-60
4
16%
3
11%
61-75
2
8%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Ружомберок
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Слован Братислава - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Погронье 2:0 Ружомберок - Тренчин 1:0 ДАК - Ружомберок 1:1
Скалица - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Жилина 0:2 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 1:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 5:0 Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Ружомберок - Михаловце 0:0 Ружомберок - Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Кошице 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 1:1 Тренчин - Ружомберок 4:1 Ружомберок - ДАК 1:1 Ружомберок - Скалица 2:1 Жилина - Ружомберок 3:1 Заря - Ружомберок 1:2 Краковия - Ружомберок 1:0
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Дукла Банска-Бистрица - ДАК 0:0 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:4
Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Погронье - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 2:4 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Подконице - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 1:4 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 1:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:1 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Дукла Банска-Бистрица - Петржалка 4:1 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 4:1

Результаты матчей

Ружомберок
Дукла Банска-Бистрица

Точный счет

2:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
1:4
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:3
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:4
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Ружомберок
Дукла Банска-Бистрица

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
1
3
6
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
8
1
2
6
1.5
7
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
15
2
5
12
1.5
9
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 17 13 3 1 43 - 14 42
2.
Жилина
 17 12 2 3 36 - 20 38
3.
Спартак Трнава
 17 10 3 4 27 - 17 33
4.
Железярне Подбрезова
 17 9 2 6 37 - 28 29
5.
ДАК
 0:0 17 8 5 4 26 - 17 29
6.
Дукла Банска-Бистрица
 17 7 5 5 31 - 25 26
7.
Тренчин
 0:0 17 7 5 5 22 - 18 26
8.
Ружомберок
 17 5 6 6 18 - 26 21
9.
Скалица
 17 5 3 9 14 - 21 18
10.
Кошице
 17 3 2 12 13 - 37 11
11.
Михаловце
 17 0 6 11 13 - 36 6
12.
Злате Моравце
 17 0 4 13 9 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 9 8 0 1 26 - 14 24
2.
Слован Братислава
 8 6 2 0 21 - 7 20
3.
ДАК
 0:0 9 5 2 2 18 - 10 17
4.
Железярне Подбрезова
 9 5 2 2 19 - 15 17
5.
Ружомберок
 9 5 2 2 10 - 7 17
6.
Тренчин
 0:0 8 4 2 2 11 - 6 14
7.
Спартак Трнава
 8 4 1 3 12 - 8 13
8.
Скалица
 8 4 1 3 7 - 7 13
9.
Дукла Банска-Бистрица
 8 2 3 3 10 - 14 9
10.
Кошице
 8 2 1 5 5 - 16 7
11.
Михаловце
 9 0 4 5 6 - 18 4
12.
Злате Моравце
 9 0 3 6 6 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 9 7 1 1 22 - 7 22
2.
Спартак Трнава
 9 6 2 1 15 - 9 20
3.
Дукла Банска-Бистрица
 9 5 2 2 21 - 11 17
4.
Жилина
 8 4 2 2 10 - 6 14
5.
Железярне Подбрезова
 8 4 0 4 18 - 13 12
6.
ДАК
 0:0 8 3 3 2 8 - 7 12
7.
Тренчин
 0:0 9 3 3 3 11 - 12 12
8.
Скалица
 9 1 2 6 7 - 14 5
9.
Ружомберок
 8 0 4 4 8 - 19 4
10.
Кошице
 9 1 1 7 8 - 21 4
11.
Михаловце
 8 0 2 6 7 - 18 2
12.
Злате Моравце
 8 0 1 7 3 - 14 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 9 (6)
Слован Братислава Чаврич Александр 9 (3)
Жилина Дурис Давид 9 (2)
Слован Братислава Стрелец Давид 8 (6)
Слован Братислава Барсегян Тигран 7 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 8
Кошице Голиков Александр 1 6
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 7
Тренчин Бариш Дамьян 7
Ружомберок Жигмунд Марек 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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