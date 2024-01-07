Тур: 3. Стадион: Этихад Стэдиум.
2:0
Первый тайм: 45+'
Ход матча
13'
33'
1:0
37'
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
82
Льюис
Рико
52
Бобб
Оскар
21
Гомес
Серхио
10
Грилиш
Джек
47
Фоден
Фил
32
Лис
Том
21
Матос
Алекс
23
Уильес
Бен
30
Джексон
Бен
14
Томас
Сорба
10
Корома
Джош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
82 Льюис РикоЗащитник
-
52 Бобб ОскарЗащитник
- Полузащитник
-
21 Гомес СерхиоПолузащитник
-
10 Грилиш ДжекПолузащитник
-
47 Фоден ФилПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Доку ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Луис МатеусПолузащитник
- Полузащитник
-
56 Рай ДжейкобПолузащитник
-
Главный тренер: Гвардиола Пеп
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Лис ТомЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Матос АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Уильес БенПолузащитник
-
30 Джексон БенПолузащитник
-
14 Томас СорбаНападающий
-
10 Корома ДжошНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
37 Аина ЛоикЗащитник
-
42 Стоун МайклЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Иорпенда ТомПолузащитник
- Нападающий
-
27 Хадлин КайлНападающий
-
Главный тренер: Мур Даррен
История личных встреч
Манчестер Сити
Хаддерсфилд Таун
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
3.67
1.67
Среднее время на гол
24
54
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.33
0.67
Среднее время на гол
270
135
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
2
1.17
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
45
77
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фоден Фил
|1
|1
|Альварес Хулиан
|1
|1
|Льюис Рико
|0
|0
Хаддерсфилд Таун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Хаддерсфилд Таун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матос Алекс
|1
|0
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Флуминенсе 4:0 Урава Ред - Манчестер Сити 0:3
Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Црвена Звезда - Манчестер Сити 2:3 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Челси - Манчестер Сити 4:4 Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Арсенал - Манчестер Сити 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1
Хаддерсфилд Таун
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Лестер - Хаддерсфилд Таун 4:1 Хаддерсфилд Таун - Мидлсбро 1:2 Хаддерсфилд Таун - Блэкберн 3:0 Норвич - Хаддерсфилд Таун 2:0
Миллуолл - Хаддерсфилд Таун 1:1 Хаддерсфилд Таун - Престон Норт Энд 1:3 Хаддерсфилд Таун - Бристоль Сити 1:1 Суонси - Хаддерсфилд Таун 1:1 Сандерленд - Хаддерсфилд Таун 1:2 Хаддерсфилд Таун - Саутгемптон 1:1 Халл Сити - Хаддерсфилд Таун 1:0 Хаддерсфилд Таун - Уотфорд 0:0 Лидс - Хаддерсфилд Таун 4:1 Хаддерсфилд Таун - Кардифф Сити 0:4 Хаддерсфилд Таун - КПР 2:1 Шеффилд Уэнсдей - Хаддерсфилд Таун 0:0 Бирмингем - Хаддерсфилд Таун 4:1 Хаддерсфилд Таун - Ипсвич 1:1 Ковентри - Хаддерсфилд Таун 1:1 Хаддерсфилд Таун - Сток Сити 2:2
1/32 финала
1/16 финала
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1/8 финала
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1/4 финала
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1/2 финала
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— ?
— ?
— ?
Финал
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|Олдершот Таун
|Толай Лоран
|5 (1)
|Стокпорт
|Вуттон Кайл
|4
|Барнет
|Притчард Гарри
|4
|Уитби
|Мондал Джуниор
|4
|Барнет
|Кабамба Ник
|4
|Истли
|Харрис Джейден
|1 2
|Истли
|Лэнгстон Джордж
|1 2
|Честерфилд
|Нейлор Том
|3
|Оксфорд Юнайтед
|Родригес Рубен
|3
|Уимблдон
|Пелл Гэрри
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Манчестер Сити 2:0 Хаддерсфилд Таун
Исход игры
Манчестер Сити
99.2% (127)
Ничья
0.8% (1)
Хаддерсфилд Таун
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
79.82% (91)
Меньше
20.18% (23)
Обе команды забьют
Да
19.3% (22)
Нет
80.7% (92)
Популярный счёт
3:0 Манчестер Сити
36.7% (47)
2:0 Манчестер Сити
18% (23)
4:0 Манчестер Сити
14.8% (19)
4:1 Манчестер Сити
5.5% (7)
3:1 Манчестер Сити
4.7% (6)
5:1 Манчестер Сити
3.9% (5)
2:1 Манчестер Сити
3.1% (4)
5:0 Манчестер Сити
1.6% (2)
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