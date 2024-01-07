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Тур: 3. Стадион: .
Манчестер Сити
2:0
Первый тайм: 45+'
Хаддерсфилд Таун
0'
13' Желтая карточка
Матос Алекс
1:0
33' Гол
Фоден Фил
2:0
37' Гол
Альварес Хулиан

Ход матча

13'
 
Матос Алекс
18'
Луис Матеус
Аканджи Мануэль
 
33'
Фоден Фил
1:0
37'
Альварес Хулиан
(Льюис Рико)
2:0
Прогнозы 128
Манчестер Сити 99.2% (127)
X 0.8% (1)
Хаддерсфилд Таун 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Хаддерсфилд Таун
1.12
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8.40
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46.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Ортега
Штефан
25
Аканджи
Мануэль
3
Диаш
Рубен
24
Гвардиол
Йошко
82
Льюис
Рико
52
Бобб
Оскар
8
Ковачич
Матео
21
Гомес
Серхио
10
Грилиш
Джек
47
Фоден
Фил
19
Альварес
Хулиан
1
Николлс
Ли
32
Лис
Том
5
Хелик
Михал
17
Броди
Спенсер
21
Матос
Алекс
8
Рудони
Джэк
2
Эдмондс-Грин
Рармани
23
Уильес
Бен
30
Джексон
Бен
14
Томас
Сорба
10
Корома
Джош
Манчестер Сити
4-2-3-1
Хаддерсфилд Таун
5-4-1

История личных встреч

Манчестер Сити
Хаддерсфилд Таун

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
6:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
К
5:1
К
0:0

Голы

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

3.67
1.67

Среднее время на гол

24
54

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.33
0.67

Среднее время на гол

270
135

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

2
1.17

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

45
77

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фоден Фил 1 1
Альварес Хулиан 1 1
Льюис Рико 0 0
Хаддерсфилд Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаддерсфилд Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матос Алекс 1 0

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Флуминенсе 4:0 Урава Ред - Манчестер Сити 0:3
Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Црвена Звезда - Манчестер Сити 2:3 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Челси - Манчестер Сити 4:4 Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Арсенал - Манчестер Сити 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1
Хаддерсфилд Таун
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Лестер - Хаддерсфилд Таун 4:1 Хаддерсфилд Таун - Мидлсбро 1:2 Хаддерсфилд Таун - Блэкберн 3:0 Норвич - Хаддерсфилд Таун 2:0
Миллуолл - Хаддерсфилд Таун 1:1 Хаддерсфилд Таун - Престон Норт Энд 1:3 Хаддерсфилд Таун - Бристоль Сити 1:1 Суонси - Хаддерсфилд Таун 1:1 Сандерленд - Хаддерсфилд Таун 1:2 Хаддерсфилд Таун - Саутгемптон 1:1 Халл Сити - Хаддерсфилд Таун 1:0 Хаддерсфилд Таун - Уотфорд 0:0 Лидс - Хаддерсфилд Таун 4:1 Хаддерсфилд Таун - Кардифф Сити 0:4 Хаддерсфилд Таун - КПР 2:1 Шеффилд Уэнсдей - Хаддерсфилд Таун 0:0 Бирмингем - Хаддерсфилд Таун 4:1 Хаддерсфилд Таун - Ипсвич 1:1 Ковентри - Хаддерсфилд Таун 1:1 Хаддерсфилд Таун - Сток Сити 2:2
1/32 финала
0 Кристал Пэлас
0 Эвертон
1 Брентфорд
1 Вулверхэмптон
1 Фулхэм
0 Ротерхэм
1 Тоттенхэм
0 Бёрнли
1 Мейдстон Юнайтед
0 Стивенэйдж
2 Миллуолл
3 Лестер
1 Уимблдон
3 Ипсвич
6 Ковентри
2 Оксфорд Юнайтед
0 Сандерленд
3 Ньюкасл
0 Джиллингем
4 Шеффилд Юнайтед
4 Саутгемптон
0 Уолсолл
1 Ньюпорт
1 Истли
1 Норвич
1 Бристоль Роверс
5 Блэкберн
2 Кембридж Юнайтед
1 Халл Сити
1 Бирмингем
2 Уотфорд
1 Честерфилд
2 Сток Сити
4 Брайтон
2 КПР
3 Борнмут
3 Плимут
1 Саттон
2 Суонси
0 Моркам
4 Челси
0 Престон Норт Энд
4 Шеффилд Уэнсдей
0 Кардифф Сити
0 Мидлсбро
1 Астон Вилла
Вест Бромвич
Олдершот Таун
Манчестер Сити
Хаддерсфилд Таун
Лутон Таун
Болтон
Шрусбери Таун
Рексхэм
Вест Хэм
Бристоль Сити
Питерборо Юнайтед
Лидс
Ноттингем Форест
Блэкпул
Арсенал
Ливерпуль
Уиган
Манчестер Юнайтед
1/16 финала
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1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Топ бомбардиров
Олдершот Таун Толай Лоран 5 (1)
Стокпорт Вуттон Кайл 4
Барнет Притчард Гарри 4
Уитби Мондал Джуниор 4
Барнет Кабамба Ник 4
Весь список

Топ нарушителей
Истли Харрис Джейден 1 2
Истли Лэнгстон Джордж 1 2
Честерфилд Нейлор Том 3
Оксфорд Юнайтед Родригес Рубен 3
Уимблдон Пелл Гэрри 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Бен Джексон проследовал вперёд по левому флангу только лишь для того, чтобы подарить мяч оппоненту. Вскоре Серхио Гомес упустил игровой снаряд за боковую линию на левом фланге чужой половины поля. 
  • 45'
    Да, действительно подача последовала со штрафного у "Манчестер Сити", и Рубен Диаш нанёс неопасный удар головой. Мяч проследовал в отдалении от левого угла створа.
  • Фол, нарушение
    45'
    Оскар Бобб зарабатывает для "Манчестер Сити" штрафной удар на чужой половине поля. Скорее всего, подача будет со стандарта. До ворот метров 26.
  • Дополнительное время
    45'
    +7 минут к первому тайму.
  • 44'
    Кстати, опыт игры без Холанна на протяжении последнего месяца может принести пользу "Манчестер Сити" в том плане, что команда будет менее зависима от своего главного бомбардира.
  • 43'
    Кевина де Брёйне показали крупным планом на скамейке запасных "Манчестер Сити", а вот Эрлингом Холанном твёрдо намерен не рисковать Хосеп Гвардиола.
  • 42'
    "Манчестер Сити" раскатывает мяч около чужой штрафной площадки. До этого гости подали штрафной удар с центра поля - к опасности у ворот "бело-голубых" это не привело.
  • Судья
    41'
    У главного арбитра встречи будут основания добавить к первому тайму не одну минуту и даже не две, а побольше. Навскидку предположим, что пять минут рефери компенсирует.
  • 40'
    Нос оказался разбит у Серхио Гомеса, в одну из ноздрей ему вставили вату. Кроме того, потребовалось Гомесу переодеться, так как его футболка запачкалась кровью.
  • Травма, повреждение
    39'
    Потребовалась медицинская помощь футболисту "Манчестер Сити", пострадавшему в предыдущем эпизоде. Так что игра пока приостановлена.
  • Фол, нарушение
    38'
    Серхио Гомес эффектно столкнулся в середине поля с Броди Спенсером. Нарушал правила игрок "Манчестер Сити", не успевший убрать ногу, когда избавился от мяча.
  • Описание гола
    37'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0! Хулиан Альварес!
    Вот это реально разыграли до верного! По правому полуфлангу была сделана проникающая передача Фодена на Матеуса, затем пошёл прострел, скидка, и Альварес в падении отправил мяч медленно, но верно катиться в левый угол.
  • 36'
    Сехрхио Гомес осуществляет подачу с левого фланга, но ничего опасного для гостей не случается, они выбивают мяч из своей штрафной площади.
  • 35'
    Продолжают "небесно-голубые" владеть мячом и гонять его по пространству футбольного поля недалеко от штрафной площади "Хаддерсфилд Таун".
  • 34'
    Ну вот и удалось открыть счёт команде Пепа Гвардиолы, которая реализовала первый голевой момент, возникший у неё в сегодняшней встрече.
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    • Описание гола
      33'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! Фил Фоден!
      Получил Фил Фоден в чужой штрафной площади короткую передачу от Хулиана Альвареса и с левого угла вратарской мощно приложился в створ ворот. От Ли Николлса сфера срикошетила в дальний угол.
    • 32'
      Ещё Матео Ковачич дальний удар наносит и попадает в соперника. Затем мяч движется не к вратарю гостевой команды, а возвращается к футболистам хозяев.
    • 31'
      Фил Фоден выполнил удар из-за пределов штрафной площади. Мяч срикошетил от ноги игрока гостей и пришёл в зону правого нижнего угла в перчатки Ли Николлса.
    • 30'
      В значительный отрыв ушёл "Манчестер Сити" по числу сделанных передач. Недавно в АПЛ "небесно-голубые" играли с "Шеффилд Юнайтед" и сделали там 994 паса. Победили тогда 2:0.
    • 29'
      Приноровились хозяева простреливать с левого фланга, только не приносит это им ощутимой пользы. Очередная такая передача оказалась в руках Ли Николлса.
    • Фол, нарушение
      28'
      Хулиан Альварес выполнил подачу углового с левого края, и было зафиксировано нарушение правил в атаке в борьбе со стороны "Манчестер Сити".
    • 27'
      Безусловно, "Манчестер Сити" является огромным фаворитом сегодняшнего матча, но мяч просто так не зайдёт в ворота гостевой команды, нужно для этого прикладывать усилия хозяевам.
    • 26'
      Третий или четвёртый раз в матче Джек Грилиш делает доставку с левого края, и это получается пасом в руки вратаря "Хаддерсфилд Таун" Ли Николлса.
    • 25'
      Продолжают подопечные Хосепа Гвардиолы показывать свой фирменный стиль, катая мяч короткими и средними передачами по три стороны от чужой штрафной площадки.
    • 24'
      Оскар Бобб не успел на низовую проникающую передачу впереди в зоне правого инсайда, и мяч выкатился у "Сити" за лицевую линию. Взаимодействие тут подкачало "небесно-голубых".
    • 23'
      Ни одного голевого момента ещё не было создано в сегодняшнем матче. Если по итогам основного времени будет ничья, то автоматически назначится переигровка.
    • 22'
      Всё-таки не удалось Алексу Матосу выполнить доставку в центр штрафной площади манкунианской команды. И штрафной удар тоже не заработали гости. Луис Матеус вернул себе мяч.
    • 21'
      Алекс Матос устремился в контратаке вперёд по левому флангу, и пока никто из "Манчестер Сити" его остановить не может. Посмотрим, что будет дальше.
    • 20'
      Слишком длинный заброс последовал у хозяев из глубины в левую часть штрафной площади гостевой команды. Не дотянуться и не добежать до этого мяча было Джеку Грилишу.
    • 19'
      Тем временем "Манчестер Сити" берётся за своё любимое дело и возобновляет раскат мяча по чужой половине поля без генерации опасных моментов.
    • Замена
      18'
      Луис Матеус появился на замену в составе "Манчестер Сити" вместо Мануэля Аканджи. Перестановка по медицинским показаниям у команды Гвардиолы.
    • Травма, повреждение
      18'
      Видимо, не избежать всё-таки вынужденной замены. Мануэлю Аканджи снова потребовалась медицинская помощь, и он хромая покидает футбольное поле.
    • 17'
      24 процента игрового времени владеет мячом "Хаддерсфилд Таун". Весьма большое преимущество по этому показателю у "Манчестер Сити". 
    • 16'
      Подача полетела во вратарскую площадь "Хаддерсфилд Таун" с правого фланга с углового. Мяч попал прямо в перчатки Ли Николлса. Навешивал Хулиан Альварес.
    • Угловой
      15'
      Броди Спенсер сыграл головой в своей штрафной площади, выбив подачу соперника на угловой. С правого фланга теперь исполнят корнер "небесно-голубые".
    • Травма, повреждение
      14'
      Пострадавший футболист не поднимается пока с газона. Медицинская помощь оказывается Мануэлю Аканджи, представляющему "Манчестер Сити".
    • Желтая карточка
      13'
      Штрафной удар на правом фланге заработала команда хозяев. Алекс Матос в подкате срубил с ног Мануэля Аканджи и получил жёлтую карточку.
    • Угловой
      12'
      Броди Спенсер подставил ногу и выбил мяч на угловой. Дальше вновь разыграли стандартное положение на левом фланге футболисты "Манчестер Сити".
    • 12'
      Джек Грилиш на сей раз не стал подавать со своего левого фланга, и манкунианцы перевели мяч через короткие передачи на противоположный фланг. Продолжается у "Ман Сити" эта бесполезная канитель.
    • Офсайд
      10'
      А сейчас мяч мог зайти, наоборот, в ворота команды хозяев. Томас Сорба выскочил один на один со Штефаном Ортегой и пробил чуть правее створа, но там всё равно офсайд был.
    • 10'
      Хосеп Гвардиола скрестил пальцы на тренерской скамейке. Пока только разыгрывается его команда в сегодняшнем матче. Впереди ещё много времени сегодня у "Манчестер Сити", чтобы поразить чужие ворота.
    • 9'
      Джек Грилиш принял на левом полуфланге забросную передачу от партнёра, приблизился к лицевой линии и прострелил мяч на ногу соперника. Чуть позже новая доставка Грилиша была также заблокирована.
    • 8'
      Оказался заперт "Хаддерсфилд Танун" на несколько минут возле своей штрафной площади, а потом попытался провернуть контратаку, но Матео Ковачич чётко действовал в отборе в центре поля.
    • 7'
      Хулиан Альварес разыграл корнер на левом фланге. Затем он же сместился с мячом несколько ближе к центру и осуществил дальний удар прямо в руки Ли Николлса.
    • Угловой
      6'
      Вот Джек Грилиш наконец-то пробует подать с левого фланга и зарабатывает угловой удар. А исполнять стандартное положение не спешат хозяева.
    • 5'
      Можно повторить предыдущий комментарий. Ничего не изменилось на футбольном поле в последнюю минуту. Всё так же наблюдается стерильное владение в исполнении "Ман Сити".
    • 4'
      Ни Джек Грилиш, ни Рико Льюис не навешивают с флангов, хотя получают там короткие передачи от партнёров. Хотят до верного разыгрывать ситуации в атаке подопечные Хосепа Гвардиолы.
    • 3'
      "Манчестер Сити" перебрался на чужую половину поля с контролем мяча в своём исполнении. Долго хозяева раскатывают футбольный снаряд, при этом не решаясь пробивать издали.
    • 2'
      В привычной бело-голубой форме играет сегодня "Манчестер Сити". У "Хаддерсфилд Таун" чёрная экипировка. Здесь легко различать футболистов разных команд, в отличие от недавного матча "Сандерленда" и "Ньюкасла".
    • 1'
      Идут вперёд гости на первой же минуте, и с правого фланга навешивает Томас Сорба, а верх в своей штрафной выигрывают "небесно-голубые".
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Всем привет! В 1/32 финала Кубка Англии "Манчестер Сити" сыграет в родных стенах с "Хаддерсфилд Таун". Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    • 91 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 128
    Манчестер Сити 99.2% (127)
    X 0.8% (1)
    Хаддерсфилд Таун 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Хаддерсфилд Таун
    1.12
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    8.40
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    46.00
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Манчестер Сити 2:0 Хаддерсфилд Таун онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Манчестер Сити 2:0 Хаддерсфилд Таун

    Исход игры
    Манчестер Сити
    99.2% (127)
    Ничья
    0.8% (1)
    Хаддерсфилд Таун
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.82% (91)
    Меньше
    20.18% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    19.3% (22)
    Нет
    80.7% (92)
    Популярный счёт
    3:0 Манчестер Сити
    36.7% (47)
    2:0 Манчестер Сити
    18% (23)
    4:0 Манчестер Сити
    14.8% (19)
    4:1 Манчестер Сити
    5.5% (7)
    3:1 Манчестер Сити
    4.7% (6)
    5:1 Манчестер Сити
    3.9% (5)
    2:1 Манчестер Сити
    3.1% (4)
    5:0 Манчестер Сити
    1.6% (2)
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    Манчестер Сити
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