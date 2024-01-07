"Манчестер Сити" раскатывает мяч около чужой штрафной площадки. До этого гости подали штрафной удар с центра поля - к опасности у ворот "бело-голубых" это не привело.

Кевина де Брёйне показали крупным планом на скамейке запасных "Манчестер Сити", а вот Эрлингом Холанном твёрдо намерен не рисковать Хосеп Гвардиола.

Кстати, опыт игры без Холанна на протяжении последнего месяца может принести пользу "Манчестер Сити" в том плане, что команда будет менее зависима от своего главного бомбардира.

Оскар Бобб зарабатывает для "Манчестер Сити" штрафной удар на чужой половине поля. Скорее всего, подача будет со стандарта. До ворот метров 26.

Да, действительно подача последовала со штрафного у "Манчестер Сити", и Рубен Диаш нанёс неопасный удар головой. Мяч проследовал в отдалении от левого угла створа.

Бен Джексон проследовал вперёд по левому флангу только лишь для того, чтобы подарить мяч оппоненту. Вскоре Серхио Гомес упустил игровой снаряд за боковую линию на левом фланге чужой половины поля.

Ну вот и удалось открыть счёт команде Пепа Гвардиолы, которая реализовала первый голевой момент, возникший у неё в сегодняшней встрече.

Продолжают "небесно-голубые" владеть мячом и гонять его по пространству футбольного поля недалеко от штрафной площади "Хаддерсфилд Таун".

Сехрхио Гомес осуществляет подачу с левого фланга, но ничего опасного для гостей не случается, они выбивают мяч из своей штрафной площади.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0! Хулиан Альварес! Вот это реально разыграли до верного! По правому полуфлангу была сделана проникающая передача Фодена на Матеуса, затем пошёл прострел, скидка, и Альварес в падении отправил мяч медленно, но верно катиться в левый угол.

Серхио Гомес эффектно столкнулся в середине поля с Броди Спенсером. Нарушал правила игрок "Манчестер Сити", не успевший убрать ногу, когда избавился от мяча.

Потребовалась медицинская помощь футболисту "Манчестер Сити", пострадавшему в предыдущем эпизоде. Так что игра пока приостановлена.

Нос оказался разбит у Серхио Гомеса, в одну из ноздрей ему вставили вату. Кроме того, потребовалось Гомесу переодеться, так как его футболка запачкалась кровью.

У главного арбитра встречи будут основания добавить к первому тайму не одну минуту и даже не две, а побольше. Навскидку предположим, что пять минут рефери компенсирует.

Оскар Бобб не успел на низовую проникающую передачу впереди в зоне правого инсайда, и мяч выкатился у "Сити" за лицевую линию. Взаимодействие тут подкачало "небесно-голубых".

Продолжают подопечные Хосепа Гвардиолы показывать свой фирменный стиль, катая мяч короткими и средними передачами по три стороны от чужой штрафной площадки.

Третий или четвёртый раз в матче Джек Грилиш делает доставку с левого края, и это получается пасом в руки вратаря "Хаддерсфилд Таун" Ли Николлса.

Безусловно, "Манчестер Сити" является огромным фаворитом сегодняшнего матча, но мяч просто так не зайдёт в ворота гостевой команды, нужно для этого прикладывать усилия хозяевам.

Хулиан Альварес выполнил подачу углового с левого края, и было зафиксировано нарушение правил в атаке в борьбе со стороны "Манчестер Сити".

Приноровились хозяева простреливать с левого фланга, только не приносит это им ощутимой пользы. Очередная такая передача оказалась в руках Ли Николлса.

В значительный отрыв ушёл "Манчестер Сити" по числу сделанных передач. Недавно в АПЛ "небесно-голубые" играли с "Шеффилд Юнайтед" и сделали там 994 паса. Победили тогда 2:0.

Фил Фоден выполнил удар из-за пределов штрафной площади. Мяч срикошетил от ноги игрока гостей и пришёл в зону правого нижнего угла в перчатки Ли Николлса.

Ещё Матео Ковачич дальний удар наносит и попадает в соперника. Затем мяч движется не к вратарю гостевой команды, а возвращается к футболистам хозяев.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! Фил Фоден! Получил Фил Фоден в чужой штрафной площади короткую передачу от Хулиана Альвареса и с левого угла вратарской мощно приложился в створ ворот. От Ли Николлса сфера срикошетила в дальний угол.

23' Ни одного голевого момента ещё не было создано в сегодняшнем матче. Если по итогам основного времени будет ничья, то автоматически назначится переигровка.

22' Всё-таки не удалось Алексу Матосу выполнить доставку в центр штрафной площади манкунианской команды. И штрафной удар тоже не заработали гости. Луис Матеус вернул себе мяч.

21' Алекс Матос устремился в контратаке вперёд по левому флангу, и пока никто из "Манчестер Сити" его остановить не может. Посмотрим, что будет дальше.

20' Слишком длинный заброс последовал у хозяев из глубины в левую часть штрафной площади гостевой команды. Не дотянуться и не добежать до этого мяча было Джеку Грилишу.

19' Тем временем "Манчестер Сити" берётся за своё любимое дело и возобновляет раскат мяча по чужой половине поля без генерации опасных моментов.

18' Луис Матеус появился на замену в составе "Манчестер Сити" вместо Мануэля Аканджи. Перестановка по медицинским показаниям у команды Гвардиолы.

18' Видимо, не избежать всё-таки вынужденной замены. Мануэлю Аканджи снова потребовалась медицинская помощь, и он хромая покидает футбольное поле.

17' 24 процента игрового времени владеет мячом "Хаддерсфилд Таун". Весьма большое преимущество по этому показателю у "Манчестер Сити".

16' Подача полетела во вратарскую площадь "Хаддерсфилд Таун" с правого фланга с углового. Мяч попал прямо в перчатки Ли Николлса. Навешивал Хулиан Альварес.

15' Броди Спенсер сыграл головой в своей штрафной площади, выбив подачу соперника на угловой. С правого фланга теперь исполнят корнер "небесно-голубые".

14' Пострадавший футболист не поднимается пока с газона. Медицинская помощь оказывается Мануэлю Аканджи, представляющему "Манчестер Сити".

13' Штрафной удар на правом фланге заработала команда хозяев. Алекс Матос в подкате срубил с ног Мануэля Аканджи и получил жёлтую карточку.

12' Броди Спенсер подставил ногу и выбил мяч на угловой. Дальше вновь разыграли стандартное положение на левом фланге футболисты "Манчестер Сити".

12' Джек Грилиш на сей раз не стал подавать со своего левого фланга, и манкунианцы перевели мяч через короткие передачи на противоположный фланг. Продолжается у "Ман Сити" эта бесполезная канитель.

10' А сейчас мяч мог зайти, наоборот, в ворота команды хозяев. Томас Сорба выскочил один на один со Штефаном Ортегой и пробил чуть правее створа, но там всё равно офсайд был.

10' Хосеп Гвардиола скрестил пальцы на тренерской скамейке. Пока только разыгрывается его команда в сегодняшнем матче. Впереди ещё много времени сегодня у "Манчестер Сити", чтобы поразить чужие ворота.

9' Джек Грилиш принял на левом полуфланге забросную передачу от партнёра, приблизился к лицевой линии и прострелил мяч на ногу соперника. Чуть позже новая доставка Грилиша была также заблокирована.

8' Оказался заперт "Хаддерсфилд Танун" на несколько минут возле своей штрафной площади, а потом попытался провернуть контратаку, но Матео Ковачич чётко действовал в отборе в центре поля.

7' Хулиан Альварес разыграл корнер на левом фланге. Затем он же сместился с мячом несколько ближе к центру и осуществил дальний удар прямо в руки Ли Николлса.

6' Вот Джек Грилиш наконец-то пробует подать с левого фланга и зарабатывает угловой удар. А исполнять стандартное положение не спешат хозяева.

5' Можно повторить предыдущий комментарий. Ничего не изменилось на футбольном поле в последнюю минуту. Всё так же наблюдается стерильное владение в исполнении "Ман Сити".

4' Ни Джек Грилиш, ни Рико Льюис не навешивают с флангов, хотя получают там короткие передачи от партнёров. Хотят до верного разыгрывать ситуации в атаке подопечные Хосепа Гвардиолы.

3' "Манчестер Сити" перебрался на чужую половину поля с контролем мяча в своём исполнении. Долго хозяева раскатывают футбольный снаряд, при этом не решаясь пробивать издали.

2' В привычной бело-голубой форме играет сегодня "Манчестер Сити". У "Хаддерсфилд Таун" чёрная экипировка. Здесь легко различать футболистов разных команд, в отличие от недавного матча "Сандерленда" и "Ньюкасла".

1' Идут вперёд гости на первой же минуте, и с правого фланга навешивает Томас Сорба, а верх в своей штрафной выигрывают "небесно-голубые".