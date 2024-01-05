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  4. Кубок 2023-2024
Тур: 3. Стадион: .
Манчестер Сити
 
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Хаддерсфилд Таун
Прогнозы 49
Манчестер Сити 100% (49)
X 0% (0)
Хаддерсфилд Таун 0% (0)
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Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Хаддерсфилд Таун
1.05
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40.00
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52.00
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Манчестер Сити
Хаддерсфилд Таун

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
6:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
К
5:1
К
0:0

Голы

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

3.67
1.67

Среднее время на гол

24
54

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.33
0.67

Среднее время на гол

270
135

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

2
1.17

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

45
77

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Флуминенсе 4:0 Урава Ред - Манчестер Сити 0:3
Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Црвена Звезда - Манчестер Сити 2:3 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Челси - Манчестер Сити 4:4 Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Арсенал - Манчестер Сити 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1
Хаддерсфилд Таун
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Лестер - Хаддерсфилд Таун 4:1 Хаддерсфилд Таун - Мидлсбро 1:2 Хаддерсфилд Таун - Блэкберн 3:0 Норвич - Хаддерсфилд Таун 2:0
Миллуолл - Хаддерсфилд Таун 1:1 Хаддерсфилд Таун - Престон Норт Энд 1:3 Хаддерсфилд Таун - Бристоль Сити 1:1 Суонси - Хаддерсфилд Таун 1:1 Сандерленд - Хаддерсфилд Таун 1:2 Хаддерсфилд Таун - Саутгемптон 1:1 Халл Сити - Хаддерсфилд Таун 1:0 Хаддерсфилд Таун - Уотфорд 0:0 Лидс - Хаддерсфилд Таун 4:1 Хаддерсфилд Таун - Кардифф Сити 0:4 Хаддерсфилд Таун - КПР 2:1 Шеффилд Уэнсдей - Хаддерсфилд Таун 0:0 Бирмингем - Хаддерсфилд Таун 4:1 Хаддерсфилд Таун - Ипсвич 1:1 Ковентри - Хаддерсфилд Таун 1:1 Хаддерсфилд Таун - Сток Сити 2:2
1/32 финала
0 Кристал Пэлас
0 Эвертон
Брентфорд
Вулверхэмптон
Фулхэм
Ротерхэм
Тоттенхэм
Бёрнли
Мейдстон Юнайтед
Стивенэйдж
Миллуолл
Лестер
Уимблдон
Ипсвич
Ковентри
Оксфорд Юнайтед
Сандерленд
Ньюкасл
Джиллингем
Шеффилд Юнайтед
Саутгемптон
Уолсолл
Ньюпорт
Истли
Норвич
Бристоль Роверс
Блэкберн
Кембридж Юнайтед
Халл Сити
Бирмингем
Уотфорд
Честерфилд
Сток Сити
Брайтон
КПР
Борнмут
Плимут
Саттон
Суонси
Моркам
Челси
Престон Норт Энд
Мидлсбро
Астон Вилла
Шеффилд Уэнсдей
Кардифф Сити
Ноттингем Форест
Блэкпул
Вест Бромвич
Олдершот Таун
Манчестер Сити
Хаддерсфилд Таун
Лутон Таун
Болтон
Шрусбери Таун
Рексхэм
Вест Хэм
Бристоль Сити
Питерборо Юнайтед
Лидс
Арсенал
Ливерпуль
Уиган
Манчестер Юнайтед
1/16 финала
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1/8 финала
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1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Топ бомбардиров
Олдершот Таун Толай Лоран 5 (1)
Стокпорт Вуттон Кайл 4
Барнет Притчард Гарри 4
Уитби Мондал Джуниор 4
Барнет Кабамба Ник 4
Весь список

Топ нарушителей
Солихалл Jamey Osborne 1 1
Барнет Стивенс Коннор 1 1
Истли Харрис Джейден 1 1
Йорк Сити Джон-Льюис Ленелл 2
Йорк Сити Стокдэйл Дэвид 2
Весь список
  • До матча
  • Всем привет! В 1/32 финала Кубка Англии "Манчестер Сити" сыграет в родных стенах с "Хаддерсфилд Таун". Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 января 2024, осталось 2 дня 5 часов 49 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 36 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 49
Манчестер Сити 100% (49)
X 0% (0)
Хаддерсфилд Таун 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Хаддерсфилд Таун
1.05
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40.00
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Прогнозы на матч Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун

Исход игры
Манчестер Сити
100% (49)
Ничья
0% (0)
Хаддерсфилд Таун
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
76.6% (36)
Меньше
23.4% (11)
Обе команды забьют
Да
19.15% (9)
Нет
80.85% (38)
Популярный счёт
3:0 Манчестер Сити
38.8% (19)
2:0 Манчестер Сити
22.4% (11)
4:0 Манчестер Сити
14.3% (7)
3:1 Манчестер Сити
6.1% (3)
5:1 Манчестер Сити
6.1% (3)
4:1 Манчестер Сити
4.1% (2)
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