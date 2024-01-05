Тур: 3. Стадион: Этихад Стэдиум.
История личных встреч
Манчестер Сити
Хаддерсфилд Таун
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
3.67
1.67
Среднее время на гол
24
54
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.33
0.67
Среднее время на гол
270
135
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
2
1.17
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
45
77
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Флуминенсе 4:0 Урава Ред - Манчестер Сити 0:3
Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Црвена Звезда - Манчестер Сити 2:3 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Челси - Манчестер Сити 4:4 Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Арсенал - Манчестер Сити 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1
Хаддерсфилд Таун
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Лестер - Хаддерсфилд Таун 4:1 Хаддерсфилд Таун - Мидлсбро 1:2 Хаддерсфилд Таун - Блэкберн 3:0 Норвич - Хаддерсфилд Таун 2:0
Миллуолл - Хаддерсфилд Таун 1:1 Хаддерсфилд Таун - Престон Норт Энд 1:3 Хаддерсфилд Таун - Бристоль Сити 1:1 Суонси - Хаддерсфилд Таун 1:1 Сандерленд - Хаддерсфилд Таун 1:2 Хаддерсфилд Таун - Саутгемптон 1:1 Халл Сити - Хаддерсфилд Таун 1:0 Хаддерсфилд Таун - Уотфорд 0:0 Лидс - Хаддерсфилд Таун 4:1 Хаддерсфилд Таун - Кардифф Сити 0:4 Хаддерсфилд Таун - КПР 2:1 Шеффилд Уэнсдей - Хаддерсфилд Таун 0:0 Бирмингем - Хаддерсфилд Таун 4:1 Хаддерсфилд Таун - Ипсвич 1:1 Ковентри - Хаддерсфилд Таун 1:1 Хаддерсфилд Таун - Сток Сити 2:2
1/32 финала
1/16 финала
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1/8 финала
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1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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|Олдершот Таун
|Толай Лоран
|5 (1)
|Стокпорт
|Вуттон Кайл
|4
|Барнет
|Притчард Гарри
|4
|Уитби
|Мондал Джуниор
|4
|Барнет
|Кабамба Ник
|4
|Солихалл
|Jamey Osborne
|1 1
|Барнет
|Стивенс Коннор
|1 1
|Истли
|Харрис Джейден
|1 1
|Йорк Сити
|Джон-Льюис Ленелл
|2
|Йорк Сити
|Стокдэйл Дэвид
|2
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун
Исход игры
Манчестер Сити
100% (49)
Ничья
0% (0)
Хаддерсфилд Таун
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
76.6% (36)
Меньше
23.4% (11)
Обе команды забьют
Да
19.15% (9)
Нет
80.85% (38)
Популярный счёт
3:0 Манчестер Сити
38.8% (19)
2:0 Манчестер Сити
22.4% (11)
4:0 Манчестер Сити
14.3% (7)
3:1 Манчестер Сити
6.1% (3)
5:1 Манчестер Сити
6.1% (3)
4:1 Манчестер Сити
4.1% (2)
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