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ФК Чисто Питер
 
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ФК 10

История личных встреч

ФК Чисто Питер
ФК 10

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

МФЛ(M
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Результаты последних матчей

ФК Чисто Питер
(5 матчей)
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 поражения
FC Fight Nights - ФК Чисто Питер 1:1 ФК Чисто Питер - ФК 10 2:1 ФК Чисто Питер - 2DROTS 0:3 ФК Чисто Питер - ФК Дружина 0:2
ФК Деньги - ФК Чисто Питер 0:1
ФК 10
(16 матчей)
43.8%
12.5%
43.7%
7 побед 2 ничьи 7 поражений
Броук Бойз - ФК 10 1:3 ФК 10 - ФК Титан 0:0 ФК Чисто Питер - ФК 10 2:1 ФК 10 - ФК Деньги 4:0
2DROTS - ФК 10 1:1 ФК 10 - ФК Дружина 2:0 ФК Деньги - ФК 10 1:1 2DROTS - ФК 10 2:0 ФК 10 - 2DROTS 1:1 ФК Народная Команда - ФК 10 0:1 ФК 10 - FC Bus 2:4 ФК 10 - FC Fight Nights 2:2 ФК Народная Команда - ФК 10 1:5 ФК 10 - ФК Деньги 5:1 ФК 10 - ФК Сахалинец 2:2 ФК 10 - ФК Дружина 3:0
1/2 финала
ФК Чисто Питер
ФК 10
Броук Бойз
Амкал
Финал
?
?
  • Текстовая онлайн трансляция матча ФК Чисто Питер - ФК 10 от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 декабря 2023, осталось 27 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 33.3% пользователей.
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    Прогнозы на матч ФК Чисто Питер - ФК 10

    Исход игры
    ФК Чисто Питер
    66.7% (4)
    Ничья
    16.7% (1)
    ФК 10
    16.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (3)
    Меньше
    50% (3)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (3)
    Нет
    50% (3)
    Популярный счёт
    2:1 ФК Чисто Питер
    33.3% (2)
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