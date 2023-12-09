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Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
ФК Чисто Питер
ФК 10
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Результаты последних матчей
ФК Чисто Питер
(5 матчей)
40%
60%
ФК 10
(16 матчей)
43.8%
12.5%
43.7%
7 побед 2 ничьи 7 поражений
Броук Бойз - ФК 10 1:3 ФК 10 - ФК Титан 0:0 ФК Чисто Питер - ФК 10 2:1 ФК 10 - ФК Деньги 4:0
2DROTS - ФК 10 1:1 ФК 10 - ФК Дружина 2:0 ФК Деньги - ФК 10 1:1 2DROTS - ФК 10 2:0 ФК 10 - 2DROTS 1:1 ФК Народная Команда - ФК 10 0:1 ФК 10 - FC Bus 2:4 ФК 10 - FC Fight Nights 2:2 ФК Народная Команда - ФК 10 1:5 ФК 10 - ФК Деньги 5:1 ФК 10 - ФК Сахалинец 2:2 ФК 10 - ФК Дружина 3:0
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ФК Чисто Питер - ФК 10
Исход игры
ФК Чисто Питер
66.7% (4)
Ничья
16.7% (1)
ФК 10
16.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
50% (3)
Меньше
50% (3)
Обе команды забьют
Да
50% (3)
Нет
50% (3)
Популярный счёт
2:1 ФК Чисто Питер
33.3% (2)
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