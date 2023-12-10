0:1
Конец матча
Ход матча
5'
22'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
9 ИваЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
История личных встреч
ФК Чисто Питер
ФК 10
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
ФК Чисто Питер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
ФК 10
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гусев Иван (GUS')
|1
|1
Карточки
ФК Чисто Питер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Батов Максим (Бат)
|1
|0
ФК 10
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
ФК Чисто Питер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ФК 10
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
ФК Чисто Питер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ФК 10
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Чисто Питер
(5 матчей)
40%
60%
ФК 10
(16 матчей)
43.8%
12.5%
43.7%
7 побед 2 ничьи 7 поражений
Броук Бойз - ФК 10 1:3 ФК 10 - ФК Титан 0:0 ФК Чисто Питер - ФК 10 2:1 ФК 10 - ФК Деньги 4:0
2DROTS - ФК 10 1:1 ФК 10 - ФК Дружина 2:0 ФК Деньги - ФК 10 1:1 2DROTS - ФК 10 2:0 ФК 10 - 2DROTS 1:1 ФК Народная Команда - ФК 10 0:1 ФК 10 - FC Bus 2:4 ФК 10 - FC Fight Nights 2:2 ФК Народная Команда - ФК 10 1:5 ФК 10 - ФК Деньги 5:1 ФК 10 - ФК Сахалинец 2:2 ФК 10 - ФК Дружина 3:0
Результаты матчей
ФК Чисто Питер
ФК 10
Точный счет
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
ФК Чисто Питер
ФК 10
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|ФК 10
|Гусев Иван (GUS')
|1
|ФК Чисто Питер
|Батов Максим (Бат)
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ФК Чисто Питер 0:1 ФК 10
Исход игры
ФК Чисто Питер
76% (19)
Ничья
8% (2)
ФК 10
16% (4)
Тотал 2.5
Больше
64% (16)
Меньше
36% (9)
Обе команды забьют
Да
68% (17)
Нет
32% (8)
Популярный счёт
2:1 ФК Чисто Питер
52% (13)
0:1 ФК 10
16% (4)
1:0 ФК Чисто Питер
8% (2)
2:0 ФК Чисто Питер
8% (2)
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