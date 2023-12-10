Угловой у ворот "Чисто Питер". Последовала подача в центр штрафной площади, в упорной борьбе игроки ФК 10 так и не смогли завершить момент ударом по воротам.

Вадуха сместился в центр штрафной площади с правой половины поля, но затем игрок ФК 10 забыл ударить по воротам, мяч был потерян под давлением соперника.

Сима при входе в штрафную площадь по левой половине поля в борьбе с Лебедевым красиво упал на газон, но конечно же главный арбитр матча на это не повёлся.

В атаке заканчивает матч ФК 10, "Чисто Питер" отправляется в матч за третье место на турнире.

Тимощук при игре в подкате на левом фланге на своей половине поля грамотно сыграл против Симы и выбил мяч в аут.

Звучит финальный свисток. Первый полуфинал на Чисто Кубке получился у нас далеко не самый яркий и интересный, но, ФК 10 заслуженно одержали победу над "Чисто Питером" и вышли в финал турнира. Ждём второй полуфинал, который должен быть более эмоциональным.

"Чисто Питер" всё же поджал соперника в последние минуты, ФК 10 по такой игре очень не помешает второй гол.

С левого фланга последовала безадресная подача в штрафную площадь "Чисто Питера", Киза грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Всё же немного расстраивает, что сегодня команды играют в довольно среднем темпе, от медиафутбола всегда хочется видеть яркую игру, а не по счёту.

ФК 10 старается сейчас временами играть в высоком прессинге, но всё же нервной концовки команде не избежать.

С правого фланга последовала подача на дальний угол штрафной площади ФК 10, но вновь футболисты "Чисто Питер" не смогли завершить момент ударом по воротам.

Дальше центра поля "Чисто Питер" проходит с большим трудом, а нужно уже хотя бы пробовать бить по воротам из-за пределов штрафной площади.

В составах ФК 10 и "Чисто Питер" немного освежился состав, у хозяев поля на поле вышел Гена Миллер.

ФК 10 удаётся проводить более качественные атаки временами, хотя бы они завершаются ударами по воротам, хоть и не очень опасными.

Александр Медведев успевает пока что на бровке съесть и батончик питательный, нужно как-то весело коротать время, пока не дают играть.

Против Тимощука были нарушены правила в центре поля в борьбе за верховой мяч. Игроки "Чисто Питер" быстро разыграли стандарт.

Боковой арбитр зафиксировал довольно спорный офсайд у Соловьёва. Никак "Чисто Питер" не может создать голевой момент в этом противостоянии.

ФК 10 в свою очередь продолжает грамотно играть по счёту, но фаворит этого матча старается беречь силы к финалу.

С дальней дистанции последовал удар по воротам "Чисто Питер", Кизя спокойно забрал мяч в руки после рикошета.

Гусеву досталось от Малахова в борьбе за верховой мяч в центре поля. Игроки ФК 10 не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Шерешков убежал на правый угол штрафной площади и затем выполнил прострел в центр штрафной от лицевой линии поля, никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам.

Угловой у ворот ФК 10. Тимощук выполнил подачу в центр штрафной площади, после упорной борьбы гости выбили мяч к центру поля.

Батов попытался убежать в штрафную площадь по правой половине поля, Гусев хорошо сыграл в обороне и разряди обстановку у своих ворот.

Начинается второй тайм. Будем надеяться, что сейчас команды поиграют чуть более активно, учитывая, что футболисты будут больше отдыхать, после первого полуфинала, нужно постараться порадовать болельщиков забитыми мячами.

Тимощук с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. Десять минут отдохнул команды, а затем нас будет ждать второй тайм. Пока что ФК 10 смотрится куда более уверенно, но даже представители команды отмечают, что это дружеский турнир, а поэтому никто убиваться не будет.

24' В центр поля у нас сейчас перешла игра, пока что первый полуфинальный матч получается не особо ярким.

23' Совсем немного времени осталось до конца первого тайма, ФК 10 решили вспомнить немного, что такое атаки.

22' Полузащитник "Чисто Питер" Максим Батов получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля.

21' От радиуса штрафной площади последовал удар по воротам, мяч полетел точно по центру и стал лёгкой добычей для Федотова.

20' Также согласно регламенту у команд есть по три слота для замен за тайм, но делать их при этом можно сколько угодно.

19' На данном турнире нет VAR, а поэтому сегодня команды будут рассчитывать только на профессионализм судей.

18' Лебедев получил по ногам на своей половине поля. "Чисто Питер" быстро разыграл стандарт.

17' Тимощук требует от партнёров по команде более точных передач на ход, по-прежнему у "Чисто Питера" не получается развивать свои атаки.

16' Шерешков выполнил отличную передачу к радиусу штрафной площади из центра поля, но всё же потенциально опасную атаку ФК 10 разогнать не смогли.

15' Кизя попал под прессинг у линии штрафной площади, но голкипер "Чисто Питер" успел выбить мяч в центр поля.

14' "Чисто Питер" старается всё чаще атаковать по правому флангу, но пока что добраться до штрафной площади соперника не получается.

13' В среднем темпе работает "Чисто Питер", ФК 10 в свою очередь решил сбавить обороты после первого забитого мяча.

12' Малахов нарушил правила при попытке разогнать атаку по правой половине поля. Пока что всё же атакующим игрокам немного не хватает класса.

11' Угловой у ворот ФК 10. Тимощук выполнил подачу в центр штрафной площади, ФК 10 сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч.

10' Пошли уже замены в составе "Чисто Питер", в частности заменили голкипера. Ждём более атакующего футбола от хозяев турнира.

9' Шерешков перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника и нарушил правила против Кабаева.

8' ФК 10 продолжает зарабатывать стандарты на правой половине поля. Последовала подача на дальний угол штрафной площади, "Чисто Питер" сыграл внимательно и перехватил мяч.

7' В составе "Чисто Питер" уже постепенно готовятся замены, чтобы наконец-то выйти из обороны.

6' Отличное начало матча получается для ФК 10, но, конечно же фаворит матча должен был себя проявить, особенно, учитывая, что играть не так много времени.

5' ГО-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Гусь!!! С углового последовала хорошая подача на дальнюю штангу, Бартез ошибся при игре на выходе, Гусев сыграл на опережение и головой отправил мяч в ближний для себя угол ворот.

4' Стандарт заработали игроки ФК 10. Шерешков пробил по воротам с правой половины поля в ближний угол ворот, мяч попал в "стенку" и ушёл на угловой.

3' Ажиотажа на первом матче не наблюдается, но конечно же болельщики должны будут подтянуться ко второму полуфиналу между "Броук Бойз" и "Амкалом".

2' "Чисто Питер" пока что начал матч от обороны, но, учитывая наличие возрастных игроков, иначе быть не могло.