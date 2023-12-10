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  3. Чисто Кубок 2023
ФК Чисто Питер
0:1
Конец матча
ФК 10

Ход матча

5'
0:1
Гусев Иван (GUS')
22'
Батов Максим (Бат)
0:1
Прогнозы 25
ФК Чисто Питер 76% (19)
X 8% (2)
ФК 10 16% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
ФК Чисто Питер
ФК 10

История личных встреч

ФК Чисто Питер
ФК 10

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

МФЛ(M
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

ФК Чисто Питер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
ФК 10
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гусев Иван (GUS') 1 1

Карточки

ФК Чисто Питер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батов Максим (Бат) 1 0
ФК 10
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

ФК Чисто Питер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ФК 10
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
ФК Чисто Питер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ФК 10
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Чисто Питер
(5 матчей)
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 поражения
FC Fight Nights - ФК Чисто Питер 1:1 ФК Чисто Питер - ФК 10 2:1 ФК Чисто Питер - 2DROTS 0:3 ФК Чисто Питер - ФК Дружина 0:2
ФК Деньги - ФК Чисто Питер 0:1
ФК 10
(16 матчей)
43.8%
12.5%
43.7%
7 побед 2 ничьи 7 поражений
Броук Бойз - ФК 10 1:3 ФК 10 - ФК Титан 0:0 ФК Чисто Питер - ФК 10 2:1 ФК 10 - ФК Деньги 4:0
2DROTS - ФК 10 1:1 ФК 10 - ФК Дружина 2:0 ФК Деньги - ФК 10 1:1 2DROTS - ФК 10 2:0 ФК 10 - 2DROTS 1:1 ФК Народная Команда - ФК 10 0:1 ФК 10 - FC Bus 2:4 ФК 10 - FC Fight Nights 2:2 ФК Народная Команда - ФК 10 1:5 ФК 10 - ФК Деньги 5:1 ФК 10 - ФК Сахалинец 2:2 ФК 10 - ФК Дружина 3:0

Результаты матчей

ФК Чисто Питер
ФК 10

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

ФК Чисто Питер
ФК 10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/2 финала
0 ФК Чисто Питер
1 ФК 10
Броук Бойз
Амкал
Финал
ФК 10
?

Топ бомбардиров
ФК 10 Гусев Иван (GUS') 1
Весь список

Топ нарушителей
ФК Чисто Питер Батов Максим (Бат) 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    Звучит финальный свисток. Первый полуфинал на Чисто Кубке получился у нас далеко не самый яркий и интересный, но, ФК 10 заслуженно одержали победу над "Чисто Питером" и вышли в финал турнира. Ждём второй полуфинал, который должен быть более эмоциональным. 
  • Желтая карточка
    51'
    Даут получил жёлтую карточку за симуляцию в штрафной площади "Чисто Питер". 
  • 50'
    Тимощук при игре в подкате на левом фланге на своей половине поля грамотно сыграл против Симы и выбил мяч в аут. 
  • 49'
    В атаке заканчивает матч ФК 10, "Чисто Питер" отправляется в матч за третье место на турнире. 
  • Судья
    48'
    Сима при входе в штрафную площадь по левой половине поля в борьбе с Лебедевым красиво упал на газон, но конечно же главный арбитр матча на это не повёлся. 
  • 47'
    Вадуха сместился в центр штрафной площади с правой половины поля, но затем игрок ФК 10 забыл ударить по воротам, мяч был потерян под давлением соперника. 
  • Угловой
    46'
    Угловой у ворот "Чисто Питер". Последовала подача в центр штрафной площади, в упорной борьбе игроки ФК 10 так и не смогли завершить момент ударом по воротам. 
  • 45'
    ФК 10 удаётся проводить более качественные атаки временами, хотя бы они завершаются ударами по воротам, хоть и не очень опасными. 
  • 44'
    В составах ФК 10 и "Чисто Питер" немного освежился состав, у хозяев поля на поле вышел Гена Миллер. 
  • 43'
    Дальше центра поля "Чисто Питер" проходит с большим трудом, а нужно уже хотя бы пробовать бить по воротам из-за пределов штрафной площади. 
  • 42'
    С правого фланга последовала подача на дальний угол штрафной площади ФК 10, но вновь футболисты "Чисто Питер" не смогли завершить момент ударом по воротам. 
  • 41'
    ФК 10 старается сейчас временами играть в высоком прессинге, но всё же нервной концовки команде не избежать. 
  • 40'
    Всё же немного расстраивает, что сегодня команды играют в довольно среднем темпе, от медиафутбола всегда хочется видеть яркую игру, а не по счёту. 
  • 39'
    С левого фланга последовала безадресная подача в штрафную площадь "Чисто Питера", Киза грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 38'
    "Чисто Питер" всё же поджал соперника в последние минуты, ФК 10 по такой игре очень не помешает второй гол. 
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    • 37'
      Батов попытался убежать в штрафную площадь по правой половине поля, Гусев хорошо сыграл в обороне и разряди обстановку у своих ворот. 
    • Угловой
      36'
      Угловой у ворот ФК 10. Тимощук выполнил подачу в центр штрафной площади, после упорной борьбы гости выбили мяч к центру поля. 
    • 35'
      Шерешков убежал на правый угол штрафной площади и затем выполнил прострел в центр штрафной от лицевой линии поля, никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам. 
    • Фол, нарушение
      34'
      Гусеву досталось от Малахова в борьбе за верховой мяч в центре поля. Игроки ФК 10 не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 33'
      С дальней дистанции последовал удар по воротам "Чисто Питер", Кизя спокойно забрал мяч в руки после рикошета. 
    • 32'
      ФК 10 в свою очередь продолжает грамотно играть по счёту, но фаворит этого матча старается беречь силы к финалу. 
    • 31'
      Боковой арбитр зафиксировал довольно спорный офсайд у Соловьёва. Никак "Чисто Питер" не может создать голевой момент в этом противостоянии. 
    • Фол, нарушение
      30'
      Против Тимощука были нарушены правила в центре поля в борьбе за верховой мяч. Игроки "Чисто Питер" быстро разыграли стандарт. 
    • 29'
      Александр Медведев успевает пока что на бровке съесть и батончик питательный, нужно как-то весело коротать время, пока не дают играть. 
    • 28'
      С левого угла штрафной площади последовал удар по воротам ФК 10, мяч полетел значительно выше цели. 
    • 27'
      Тимощук с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
    • Второй тайм начался
      26'
      Начинается второй тайм. Будем надеяться, что сейчас команды поиграют чуть более активно, учитывая, что футболисты будут больше отдыхать, после первого полуфинала, нужно постараться порадовать болельщиков забитыми мячами. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. Десять минут отдохнул команды, а затем нас будет ждать второй тайм. Пока что ФК 10 смотрится куда более уверенно, но даже представители команды отмечают, что это дружеский турнир, а поэтому никто убиваться не будет. 
    • 24'
      В центр поля у нас сейчас перешла игра, пока что первый полуфинальный матч получается не особо ярким. 
    • 23'
      Совсем немного времени осталось до конца первого тайма, ФК 10 решили вспомнить немного, что такое атаки. 
    • Желтая карточка
      22'
      Полузащитник "Чисто Питер" Максим Батов получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля. 
    • 21'
      От радиуса штрафной площади последовал удар по воротам, мяч полетел точно по центру и стал лёгкой добычей для Федотова. 
    • 20'
      Также согласно регламенту у команд есть по три слота для замен за тайм, но делать их при этом можно сколько угодно. 
    • 19'
      На данном турнире нет VAR, а поэтому сегодня команды будут рассчитывать только на профессионализм судей. 
    • Фол, нарушение
      18'
      Лебедев получил по ногам на своей половине поля. "Чисто Питер" быстро разыграл стандарт. 
    • 17'
      Тимощук требует от партнёров по команде более точных передач на ход, по-прежнему у "Чисто Питера" не получается развивать свои атаки. 
    • 16'
      Шерешков выполнил отличную передачу к радиусу штрафной площади из центра поля, но всё же потенциально опасную атаку ФК 10 разогнать не смогли. 
    • 15'
      Кизя попал под прессинг у линии штрафной площади, но голкипер "Чисто Питер" успел выбить мяч в центр поля. 
    • 14'
      "Чисто Питер" старается всё чаще атаковать по правому флангу, но пока что добраться до штрафной площади соперника не получается. 
    • 13'
      В среднем темпе работает "Чисто Питер", ФК 10 в свою очередь решил сбавить обороты после первого забитого мяча. 
    • Фол, нарушение
      12'
      Малахов нарушил правила при попытке разогнать атаку по правой половине поля. Пока что всё же атакующим игрокам немного не хватает класса. 
    • Угловой
      11'
      Угловой у ворот ФК 10. Тимощук выполнил подачу в центр штрафной площади, ФК 10 сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч. 
    • 10'
      Пошли уже замены в составе "Чисто Питер", в частности заменили голкипера. Ждём более атакующего футбола от хозяев турнира. 
    • 9'
      Шерешков перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника и нарушил правила против Кабаева. 
    • 8'
      ФК 10 продолжает зарабатывать стандарты на правой половине поля. Последовала подача на дальний угол штрафной площади, "Чисто Питер" сыграл внимательно и перехватил мяч. 
    • 7'
      В составе "Чисто Питер" уже постепенно готовятся замены, чтобы наконец-то выйти из обороны. 
    • 6'
      Отличное начало матча получается для ФК 10, но, конечно же фаворит матча должен был себя проявить, особенно, учитывая, что играть не так много времени. 
    • Описание гола
      5'
      ГО-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Гусь!!! С углового последовала хорошая подача на дальнюю штангу, Бартез ошибся при игре на выходе, Гусев сыграл на опережение и головой отправил мяч в ближний для себя угол ворот. 
    • 4'
      Стандарт заработали игроки ФК 10. Шерешков пробил по воротам с правой половины поля в ближний угол ворот, мяч попал в "стенку" и ушёл на угловой. 
    • 3'
      Ажиотажа на первом матче не наблюдается, но конечно же болельщики должны будут подтянуться ко второму полуфиналу между "Броук Бойз" и "Амкалом". 
    • 2'
      "Чисто Питер" пока что начал матч от обороны, но, учитывая наличие возрастных игроков, иначе быть не могло. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и Чисто Кубок стартовал. "Чисто Питер", пожалуй, является одним из аутсайдеров турнира, но, в медиафутболе может быть много неожиданностей. 
    • До матча
    • После церемония открытия Чисто Кубок официально стартует. 
    • На "Газпром Арене" сегодня конечно же закрытая крыша, а поэтому футболистам и зрителям будет комфортно. 
    • На предматчевой разминке Дровосек из состава "Чисто Питер" сделал предложение своей девушке и она сказала ДА. Для кого-то турнир уже прошёл не зря. 
    • Напомним, что согласно регламенту команды сегодня будут играть два тайма по 25 минут "грязного времени". 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на первом полуфинальном матче Чисто Кубок, который проходит в один игровой день на "Газпром Арене". Первыми между собой сойдутся "Чисто Питер" и ФК 10. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    Прогнозы 25
    ФК Чисто Питер 76% (19)
    X 8% (2)
    ФК 10 16% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ФК Чисто Питер 0:1 ФК 10

    Исход игры
    ФК Чисто Питер
    76% (19)
    Ничья
    8% (2)
    ФК 10
    16% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    64% (16)
    Меньше
    36% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    68% (17)
    Нет
    32% (8)
    Популярный счёт
    2:1 ФК Чисто Питер
    52% (13)
    0:1 ФК 10
    16% (4)
    1:0 ФК Чисто Питер
    8% (2)
    2:0 ФК Чисто Питер
    8% (2)
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