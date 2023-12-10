ФК Чисто Питер

Начало матча конечно же будет немного сдвинуто по времени, всё же "Амкал" сразу два матча подряд играть не будет.

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"Чисто Питер" смог отдохнуть больше времени перед матчем за третье место, но при этом состав у "Амкала" всё же куда более качественный, а поэтому по силам команды как раз могут быть равны в этом противостоянии.