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ФК Чисто Питер
 
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Амкал

Бомбардиры внутри турнира

ФК Чисто Питер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амкал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

ФК Чисто Питер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батов Максим (Бат) 1 0
Амкал
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

ФК Чисто Питер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Амкал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
ФК Чисто Питер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Амкал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Чисто Питер
(6 матчей)
33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 поражения
ФК Чисто Питер - ФК 10 0:1 FC Fight Nights - ФК Чисто Питер 1:1 ФК Чисто Питер - ФК 10 2:1 ФК Чисто Питер - 2DROTS 0:3
ФК Чисто Питер - ФК Дружина 0:2 ФК Деньги - ФК Чисто Питер 0:1

Результаты матчей

ФК Чисто Питер
Амкал

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

ФК Чисто Питер
Амкал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/2 финала
0 ФК Чисто Питер
1 ФК 10
1 Броук Бойз
0 Амкал
Финал
ФК 10
Броук Бойз

Топ бомбардиров
ФК 10 Гусев Иван (GUS') 1
Броук Бойз Рахимов Алишер (РАХИМОВ АЛИШЕР) 1
Весь список

Топ нарушителей
Броук Бойз Коробов Григорий (ГРИНЯ) 1
ФК Чисто Питер Батов Максим (Бат) 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    1'
    Начинается матч за третье место. "Чисто Питер" представил новую форму, теперь команда действует в белом. "Амкал" остался в своих прежних цветах. 
  • До матча
  • Начало матча конечно же будет немного сдвинуто по времени, всё же "Амкал" сразу два матча подряд играть не будет. 
  • "Чисто Питер" смог отдохнуть больше времени перед матчем за третье место, но при этом состав у "Амкала" всё же куда более качественный, а поэтому по силам команды как раз могут быть равны в этом противостоянии. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче за третье место на Чисто Кубке между "Чисто Питер" и "Амкалом". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
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ФК Чисто Питер
Амкал
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