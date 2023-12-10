0:1
Конец матча
Ход матча
46'
0:1
48'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Миллер Виталий
Бомбардиры внутри турнира
ФК Чисто Питер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Амкал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Катрич Анатолий
|1
|0.5
Карточки
ФК Чисто Питер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Батов Максим (Бат)
|1
|0
Амкал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маричев Евгений (MARICHEV)
|1
|0
Результаты матчей
ФК Чисто Питер
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Амкал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
ФК Чисто Питер
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Амкал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Чисто Питер
(6 матчей)
33.3%
66.7%
Результаты матчей
ФК Чисто Питер
Амкал
Точный счет
0:1
2 раза 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
Точный счет
0:1
2 раза 100%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
ФК Чисто Питер
Амкал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Амкал
|Катрич Анатолий
|1
|ФК 10
|Гусев Иван (GUS')
|1
|Броук Бойз
|Рахимов Алишер (РАХИМОВ АЛИШЕР)
|1
|Амкал
|Маричев Евгений (MARICHEV)
|1
|Броук Бойз
|Коробов Григорий (ГРИНЯ)
|1
|ФК Чисто Питер
|Батов Максим (Бат)
|1