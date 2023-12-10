ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Катрич!!! "Амкал" провёл быструю контратаку после углового. Катрич получил мяч в центре поля, далее Анатолий убежал на левый угол штрафной площади и отлично пробил в дальний угол ворот, Киза был бессилен.

И всё же класс "Амкала" сказался, смог более статусный клуб себя реализовать и забить важный для себя гол.

Защитник "Амкала" Евгений Маричев получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля в борьбе за верховой мяч. Маричев при этом сам получил повреждение и отправился на скамейку запасных.

"Амкал" заработал довольно неплохой стандарт. Батова на своей половине поля нарушила правила.

Левшук со стандарта пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

Чуж убежал в штрафную площадь по правой половине поля, но затем у него не получилось перебросить мяч в дальний угол ворот через голкипера соперника, мяч пошёл в сторону от цели, а Катрич с острого угла попал в штангу.

Звучит финальный свисток. "Амкал" в матче за третье место на Чисто Кубке переиграл "Чисто Питер" со счётом 1:0 и тем самым хоть немного порадовал своих болельщиков. После небольшой паузы нас будет ждать финал между "Броук Бойз" и ФК 10.

Из радиуса штрафной площади последовал удар по воротам "Амкала", мяч улетел в сторону от правой штанги.

Дровосек с левого фланга от лицевой линии поля выполнил подачу в центр к линии вратарской, Швагирев грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Имаев хорошо сыграл в обороне на левом фланге и не позволил сопернику войти в штрафную площадь.

У Имаева теперь уже стало сводить ноги. Не выдерживает капитан "Амкала" второй матч подряд.

"Амкал" в последние минуты перестал совсем атаковать, да и по большому счёту Кизу заставить поработать фаворит матча так и не смог.

С левого фланга последовала подача в штрафную площадь "Чисто Питер", мяч ушёл за лицевую линию поля.

Чисто Кубок совсем сегодня не балует голами, остаётся только гадать, случится ли чудо в финале, чтобы мы увидели больше одного забитого мяча.

Угловой у ворот "Амкала". Последовала подача на дальний угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Дубчак вошёл в штрафную площадь по левой половине поля и с острого угла выполнил прострел во вратарскую, Кизеев ногой отбил мяч на угловой.

Дубчак с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, последовала скидка в центр вратарской, но Киза очень грамотно сыграл по позиции и спокойно перехватил мяч.

Вара перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Делимы.

Как бы не хотели организаторы, но из расписания они довольно сильно выбились, а поэтому финальный матч может начаться только к семи часам по московскому времени.

"Амкал" продолжает оказывать довольно сильное давление на ворота соперника, но пока что был заработан ещё только один угловой.

Дубчак с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Чисто Питер" перехватили мяч и пустились в контратаку.

Зина в завершении контратаки от радиуса штрафной площади пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Швагиреву.

Танчелло получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Тимощука.

Бат пробил по воротам с дальней дистанции, мяч полетел значительно выше цели.

Не складывается совсем играл у "Амкала" в атаке, такими темпами победитель матча будет определяться в "буллитах".

Начинается второй тайм. "Амкал" должен попытаться за счёт класса открыть счёт в матче, "Чисто Питер" в свою очередь будет стараться играть от обороны и дальше, чтобы уже ловить соперника на контратаках. В перерыве матча главный тренер "Амкала" Сослан Гатагов сделал предложение своей девушке. Вторая семья сложилась за этот вечер на "Газпром Арене", вот почему в футбол никто не играет толком.

Против Бата были нарушены правила в центре поля. Игроки "Чисто Питер" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Угловой у ворот "Амкала". Тимощук выполнил подачу в центр штрафной площади, гости без особого труда отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Чисто Питер" и "Амкал" не смогли порадовать болельщиков забитыми мячами, но при этом временами создавались достаточно неплохие моменты. Будем надеяться, что во второй половине матча команды всё же вспомнят, что такие голы, а пока что немного отдохнём.

24' Пича вновь выполнил заброс к линии штрафной площади с левой половины поля, но защитники "Чисто Питер" сыграли без ошибок и перехватили мяч.

23' Пича разогнал атаку по левой половине поля и выполнил передачу в центр к линии штрафной, Дуб не смог зацепиться за мяч.

22' Прокопьев со стандарта выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Имаев под давлением соперника не смог головой пробить по воротам.

21' Против Имаева были нарушены правила на левой половине поля. "Амкал" тщательно готовится к стандарту.

20' Заканчивается у нас постепенно первый тайм, видимо по итогам первой половины матча забитых мячей мы не увидим.

19' Имаев со входа в штрафную площадь по левой половине поля выполнил прострел в центр штрафной, никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам.

18' В целом, матч за третье место с участием команды "Чисто Питер" получается более весёлым, но, сама по себе игра по-прежнему не самая яркая.

17' С левого фланга последовала подача в центр штрафной площади, в касание был удар по воротам, мяч полетел слишком высоко.

16' Против Имаева были нарушены правила в центре поля. Игроки "Амкала" быстро разыграли стандарт.

15' Удалось "Чисто Питер" отвести игру от своих ворот, но при этом в атаке создать что-то интересное у команды Владислава Радимова не получается.

14' Тимощук начал атаку по правому флангу, далее уже последовала подача в центр к линии вратарской, Мухин грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

13' Дубчак в центре поля нарушил правила против Соло. Игроки "Чисто Питер" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

12' Прокопьев получил мяч на левом углу штрафной площади и затем пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку с внешней стороны.

11' Дубчак с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в ближний угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

10' Прокопьев выполнил прострел с левого фланга к линии штрафной площади, Соло грамотно сыграл по позиции и выбил мяч в аут.

9' "Чисто Питер" старается играть в среднем темпе, для "Амкала" это только плюс, учитывая, что играть приходится второй матч подряд.

8' Игроки "Амкала" сразу же обозначили, что класс у них значительно выше, посмотрим, как долго сможет держаться "Чисто Питер".

7' Пича разогнал атаку по левой половине поля и затем выполнил передачу к ближнему углу штрафной площади, Дуб удачно ушёл от защитников "Чисто Питер" и затем пробил в дальний угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

6' Дубчак подкараулил отскок мяча в радиусе штрафной площади соперника и затем пробил в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

5' Тимощук со стандарта выполнил подачу на дальний угол вратарской, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

4' Против Бата были нарушены правила на правом фланге. "Чисто Питер" тщательно готовится к стандарту.

3' Пича с правой половины поля сместился к радиусу штрафной площади и затем пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

2' Кузя получил по ногам в центре поля. Игроки "Амкала" быстро разыграли стандарт.