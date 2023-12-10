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  3. Чисто Кубок 2023
ФК Чисто Питер
0:1
Конец матча
Амкал
ФК Чисто Питер
Амкал

Бомбардиры внутри турнира

ФК Чисто Питер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амкал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Катрич Анатолий 1 0.5

Карточки

ФК Чисто Питер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батов Максим (Бат) 1 0
Амкал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маричев Евгений (MARICHEV) 1 0

Результаты матчей

ФК Чисто Питер
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Амкал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
ФК Чисто Питер
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Амкал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Чисто Питер
(6 матчей)
33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 поражения
ФК Чисто Питер - ФК 10 0:1 FC Fight Nights - ФК Чисто Питер 1:1 ФК Чисто Питер - ФК 10 2:1 ФК Чисто Питер - 2DROTS 0:3
ФК Чисто Питер - ФК Дружина 0:2 ФК Деньги - ФК Чисто Питер 0:1

Результаты матчей

ФК Чисто Питер
Амкал

Точный счет

0:1
2 раза 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%

Точный счет

0:1
2 раза 100%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

ФК Чисто Питер
Амкал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/2 финала
0 ФК Чисто Питер
1 ФК 10
1 Броук Бойз
0 Амкал
Финал
ФК 10
Броук Бойз

Топ бомбардиров
Амкал Катрич Анатолий 1
ФК 10 Гусев Иван (GUS') 1
Броук Бойз Рахимов Алишер (РАХИМОВ АЛИШЕР) 1
Весь список

Топ нарушителей
Амкал Маричев Евгений (MARICHEV) 1
Броук Бойз Коробов Григорий (ГРИНЯ) 1
ФК Чисто Питер Батов Максим (Бат) 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    Звучит финальный свисток. "Амкал" в матче за третье место на Чисто Кубке переиграл "Чисто Питер" со счётом 1:0 и тем самым хоть немного порадовал своих болельщиков. После небольшой паузы нас будет ждать финал между "Броук Бойз" и ФК 10. 
  • Штанга
    50'
    Чуж убежал в штрафную площадь по правой половине поля, но затем у него не получилось перебросить мяч в дальний угол ворот через голкипера соперника, мяч пошёл в сторону от цели, а Катрич с острого угла попал в штангу. 
  • 50'
    Левшук со стандарта пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
  • Фол, нарушение
    50'
    "Амкал" заработал довольно неплохой стандарт. Батова на своей половине поля нарушила правила. 
  • Желтая карточка
    49'
    Защитник "Амкала" Евгений Маричев получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля в борьбе за верховой мяч. Маричев при этом сам получил повреждение и отправился на скамейку запасных. 
  • 48'
    И всё же класс "Амкала" сказался, смог более статусный клуб себя реализовать и забить важный для себя гол. 
  • Описание гола
    47'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Катрич!!! "Амкал" провёл быструю контратаку после углового. Катрич получил мяч в центре поля, далее Анатолий убежал на левый угол штрафной площади и отлично пробил в дальний угол ворот, Киза был бессилен. 
  • Угловой
    46'
    Угловой у ворот "Амкала". Последовала подача на дальний угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 45'
    Чисто Кубок совсем сегодня не балует голами, остаётся только гадать, случится ли чудо в финале, чтобы мы увидели больше одного забитого мяча. 
  • 44'
    С левого фланга последовала подача в штрафную площадь "Чисто Питер", мяч ушёл за лицевую линию поля. 
  • 43'
    "Амкал" в последние минуты перестал совсем атаковать, да и по большому счёту Кизу заставить поработать фаворит матча так и не смог. 
  • Травма, повреждение
    42'
    У Имаева теперь уже стало сводить ноги. Не выдерживает капитан "Амкала" второй матч подряд. 
  • 41'
    Имаев хорошо сыграл в обороне на левом фланге и не позволил сопернику войти в штрафную площадь. 
  • 40'
    Дровосек с левого фланга от лицевой линии поля выполнил подачу в центр к линии вратарской, Швагирев грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 39'
    Из радиуса штрафной площади последовал удар по воротам "Амкала", мяч улетел в сторону от правой штанги. 
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    • 38'
      Не складывается совсем играл у "Амкала" в атаке, такими темпами победитель матча будет определяться в "буллитах". 
    • 37'
      Бат пробил по воротам с дальней дистанции, мяч полетел значительно выше цели. 
    • Желтая карточка
      36'
      Танчелло получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Тимощука. 
    • 35'
      Зина в завершении контратаки от радиуса штрафной площади пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Швагиреву. 
    • Угловой
      34'
      Дубчак с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Чисто Питер" перехватили мяч и пустились в контратаку. 
    • 33'
      "Амкал" продолжает оказывать довольно сильное давление на ворота соперника, но пока что был заработан ещё только один угловой. 
    • 32'
      Как бы не хотели организаторы, но из расписания они довольно сильно выбились, а поэтому финальный матч может начаться только к семи часам по московскому времени. 
    • Фол, нарушение
      31'
      Вара перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Делимы. 
    • Угловой
      30'
      Дубчак с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, последовала скидка в центр вратарской, но Киза очень грамотно сыграл по позиции и спокойно перехватил мяч. 
    • 29'
      Дубчак вошёл в штрафную площадь по левой половине поля и с острого угла выполнил прострел во вратарскую, Кизеев ногой отбил мяч на угловой. 
    • Угловой
      28'
      Угловой у ворот "Амкала". Тимощук выполнил подачу в центр штрафной площади, гости без особого труда отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте. 
    • Фол, нарушение
      27'
      Против Бата были нарушены правила в центре поля. Игроки "Чисто Питер" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Второй тайм начался
      26'
      Начинается второй тайм. "Амкал" должен попытаться за счёт класса открыть счёт в матче, "Чисто Питер" в свою очередь будет стараться играть от обороны и дальше, чтобы уже ловить соперника на контратаках. В перерыве матча главный тренер "Амкала" Сослан Гатагов сделал предложение своей девушке. Вторая семья сложилась за этот вечер на "Газпром Арене", вот почему в футбол никто не играет толком. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Чисто Питер" и "Амкал" не смогли порадовать болельщиков забитыми мячами, но при этом временами создавались достаточно неплохие моменты. Будем надеяться, что во второй половине матча команды всё же вспомнят, что такие голы, а пока что немного отдохнём. 
    • 24'
      Пича вновь выполнил заброс к линии штрафной площади с левой половины поля, но защитники "Чисто Питер" сыграли без ошибок и перехватили мяч. 
    • 23'
      Пича разогнал атаку по левой половине поля и выполнил передачу в центр к линии штрафной, Дуб не смог зацепиться за мяч. 
    • 22'
      Прокопьев со стандарта выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Имаев под давлением соперника не смог головой пробить по воротам. 
    • Фол, нарушение
      21'
      Против Имаева были нарушены правила на левой половине поля. "Амкал" тщательно готовится к стандарту. 
    • 20'
      Заканчивается у нас постепенно первый тайм, видимо по итогам первой половины матча забитых мячей мы не увидим. 
    • 19'
      Имаев со входа в штрафную площадь по левой половине поля выполнил прострел в центр штрафной, никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам. 
    • 18'
      В целом, матч за третье место с участием команды "Чисто Питер" получается более весёлым, но, сама по себе игра по-прежнему не самая яркая. 
    • 17'
      С левого фланга последовала подача в центр штрафной площади, в касание был удар по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
    • Фол, нарушение
      16'
      Против Имаева были нарушены правила в центре поля. Игроки "Амкала" быстро разыграли стандарт. 
    • 15'
      Удалось "Чисто Питер" отвести игру от своих ворот, но при этом в атаке создать что-то интересное у команды Владислава Радимова не получается. 
    • 14'
      Тимощук начал атаку по правому флангу, далее уже последовала подача в центр к линии вратарской, Мухин грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • Фол, нарушение
      13'
      Дубчак в центре поля нарушил правила против Соло. Игроки "Чисто Питер" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Опасный момент
      12'
      Прокопьев получил мяч на левом углу штрафной площади и затем пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку с внешней стороны. 
    • 11'
      Дубчак с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в ближний угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
    • 10'
      Прокопьев выполнил прострел с левого фланга к линии штрафной площади, Соло грамотно сыграл по позиции и выбил мяч в аут. 
    • 9'
      "Чисто Питер" старается играть в среднем темпе, для "Амкала" это только плюс, учитывая, что играть приходится второй матч подряд. 
    • 8'
      Игроки "Амкала" сразу же обозначили, что класс у них значительно выше, посмотрим, как долго сможет держаться "Чисто Питер". 
    • Опасный момент
      7'
      Пича разогнал атаку по левой половине поля и затем выполнил передачу к ближнему углу штрафной площади, Дуб удачно ушёл от защитников "Чисто Питер" и затем пробил в дальний угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
    • 6'
      Дубчак подкараулил отскок мяча в радиусе штрафной площади соперника и затем пробил в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
    • 5'
      Тимощук со стандарта выполнил подачу на дальний угол вратарской, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Против Бата были нарушены правила на правом фланге. "Чисто Питер" тщательно готовится к стандарту. 
    • Опасный момент
      3'
      Пича с правой половины поля сместился к радиусу штрафной площади и затем пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. 
    • Фол, нарушение
      2'
      Кузя получил по ногам в центре поля. Игроки "Амкала" быстро разыграли стандарт. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Начинается матч за третье место. "Чисто Питер" представил новую форму, теперь команда действует в белом. "Амкал" остался в своих прежних цветах. 
    • До матча
    • Начало матча конечно же будет немного сдвинуто по времени, всё же "Амкал" сразу два матча подряд играть не будет. 
    • "Чисто Питер" смог отдохнуть больше времени перед матчем за третье место, но при этом состав у "Амкала" всё же куда более качественный, а поэтому по силам команды как раз могут быть равны в этом противостоянии. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче за третье место на Чисто Кубке между "Чисто Питер" и "Амкалом". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
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