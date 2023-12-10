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  3. Чисто Кубок 2023
ФК 10
0:0
Первый тайм: 10'
Броук Бойз
0'
ФК 10
Броук Бойз

История личных встреч

ФК 10
Броук Бойз

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
1:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Бомбардиры внутри турнира

ФК 10
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гусев Иван (GUS') 1 0.5
Броук Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рахимов Алишер (РАХИМОВ АЛИШЕР) 1 0.5

Карточки

ФК 10
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Броук Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коробов Григорий (ГРИНЯ) 1 0

Результаты матчей

ФК 10
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Броук Бойз
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
ФК 10
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Броук Бойз
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ФК 10
(1 матч)
100%
1 победа 0 ничьих 0 поражений
Победитель первого полуфинала - Победитель второго полуфинала 1:1
Броук Бойз
(1 матч)
100%
0 побед 0 ничьих 1 поражение
Победитель первого полуфинала - Победитель второго полуфинала 1:1

Результаты матчей

ФК 10
Броук Бойз

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

ФК 10
Броук Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/2 финала
0 ФК Чисто Питер
1 ФК 10
1 Броук Бойз
0 Амкал
Финал
ФК 10
Броук Бойз

Топ бомбардиров
Амкал Катрич Анатолий 1
ФК 10 Гусев Иван (GUS') 1
Броук Бойз Рахимов Алишер (РАХИМОВ АЛИШЕР) 1
Весь список

Топ нарушителей
Амкал Маричев Евгений (MARICHEV) 1
Броук Бойз Коробов Григорий (ГРИНЯ) 1
ФК Чисто Питер Батов Максим (Бат) 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 11'
    "Броук Бойз" пока что катают мяч в центре поля, но вот с развитием атаки у данного коллектива также есть проблемы. 
  • 10'
    Не будем забывать, что ФК 10 получили больше времени для подготовки к финалу, а также, чтобы отдохнуть, поэтому "Броук Бойз" пока что достаточно непросто. 
  • 9'
    Гусь с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Броук Бойз" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • 8'
    ФК 10 пока что намного больше времени проводит с мячом, но в последнее время выбраться на половину поля стало проблематично. 
  • 7'
    Попытались "Броук Бойз" провести атаку по левой половине поля, но всё же завершить первый проход ударом по воротам у номинальных гостей не получилось. 
  • 6'
    Шерешков при развитии атаки по правому флангу выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
  • 5'
    Чичерин с дальней дистанции пробил в правый угол ворот, Зириков в прыжке намертво поймал мяч. 
  • 4'
    Пока что команды присматриваются друг к другу, но всё же ФК 10 выглядит чуть более активно. 
  • Фол, нарушение
    3'
    Шакир перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Грини. 
  • Офсайд
    2'
    Федотов от линии штрафной площади сильно выбил мяч на половину поля соперника, форвард ФК 10 забрался в офсайд. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Будем надеяться, что ФК 10 и "Броук Бойз" не будут весь матч играть в среднем темпе и ждать моментов для контратак, а всё же попытаются показать яркий футбол. 
  • До матча
  • Наконец-то начинается финал Чисто Кубка между ФК 10 и "Броук Бойз", команды появились на поле и скоро будет дан стартовый свисток. 
  • Довольно долго готовятся команды к финальному матчу. "Броук Бойз" уже вроде бы были готовы начинать матч, но при этом пока что ещё Пича гуляет у скамейки запасных и раздаёт автографы. 
  • Немного выбились из расписания организаторы, а поэтому начало матча может быть с небольшой задержкой. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на финальном матче Чисто Кубка между ФК 10 и "Броук Бойз". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
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