Первый тайм

11' "Броук Бойз" пока что катают мяч в центре поля, но вот с развитием атаки у данного коллектива также есть проблемы.

10' Не будем забывать, что ФК 10 получили больше времени для подготовки к финалу, а также, чтобы отдохнуть, поэтому "Броук Бойз" пока что достаточно непросто.

9' Гусь с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Броук Бойз" сыграли внимательно и перехватили мяч.

8' ФК 10 пока что намного больше времени проводит с мячом, но в последнее время выбраться на половину поля стало проблематично.

7' Попытались "Броук Бойз" провести атаку по левой половине поля, но всё же завершить первый проход ударом по воротам у номинальных гостей не получилось.

6' Шерешков при развитии атаки по правому флангу выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.