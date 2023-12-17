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  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Росарио Сентраль
1:0
Конец матча
Платенсе
0'
15' Желтая карточка
Ignacio Vazquez
20' Желтая карточка
Ловера Максимилиано
1:0
40' Гол
Ловера Максимилиано
45' Желтая карточка
Nicolas Castro1
59' Желтая карточка
Ronaldo Martinez
77' Желтая карточка
Gaston Suso
89' Вторая желтая карточка
Gaston Suso
90' Желтая карточка
Agustin Ocampo
90'+10
1
Броун
Хорхе
4
Damian
Alberto
Martinez
15
Facundo
Mallo
2
Carlos
Quintana
3
Сандез
Агустин
45
Kevin
Ortiz
30
Tomas
O'Connor
11
Ловера
Максимилиано
10
Victor
Malcorra
13
Кампас
Хаминтон
29
Luca
Martinez
Dupuy
12
Ramiro
Macagno
4
Nicolas
Morgantini
13
Ignacio
Vazquez
6
Gaston
Suso
2
Raul
Lozano
19
Facundo
Russo
8
Franco
Diaz
11
Nicolas
Castro1
10
Agustin
Ocampo
7
Mateo
Pellegrino
77
Ronaldo
Martinez
Росарио Сентраль
4-2-3-1
Платенсе
4-4-2

История личных встреч

Росарио Сентраль
Платенсе

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
4:0
ЛП
1:1
ЛП
1:1
КПЛ
4:1

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
0.5

Среднее время на гол

36
180

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

2.5
0.75

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

36
120

Бомбардиры внутри турнира

Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампас Хаминтон 6 (1) 0.35
Victor Malcorra 3 0.18
Luca Martinez Dupuy 2 0.12
Tobias Cervera 2 0.12
Ловера Максимилиано 2 (1) 0.12
Damian Alberto Martinez 1 0.06
Комар Хуан 1 0.06
Сандез Агустин 1 0.06
Tomas O'Connor 0 0
Laurtaro Giaccone 0 0
Carlos Quintana 0 0
Facundo Mallo 0 0
Octavio Bianchi 0 0
Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronaldo Martinez 5 0.29
Maximiliano Zalazar 2 0.12
Nicolas Castro1 2 (1) 0.12
Agustin Ocampo 1 0.06
Ciro Rius 1 0.06
Ignacio Vazquez 1 0.06
Luciano Ferreyra 1 0.06
Nicolas Morgantini 1 0.06
Nicolas Servetto 1 (1) 0.06
Mateo Pellegrino 0 0

Карточки

Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Damian Alberto Martinez 6 0
Tomas O'Connor 5 0
Комар Хуан 3 1
Victor Malcorra 4 0
Kevin Ortiz 4 0
Facundo Mallo 3 0
Кампас Хаминтон 3 0
Carlos Quintana 2 0
Ловера Максимилиано 2 0
Сандез Агустин 2 0
Alejo Toledo 2 0
Alan Rodriguez2 1 0
Luca Martinez Dupuy 1 0
Dannovi Quinonez 1 0
Octavio Bianchi 1 0
Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gaston Suso 5 2
Ciro Rius 3 1
Agustin Ocampo 4 0
Nicolas Castro1 4 0
Franco Diaz 4 0
Ronaldo Martinez 3 0
Ramiro Macagno 2 0
Nicolas Servetto 2 0
Juan Infante 2 0
Leonel Picco 2 0
Nadir Zeineddin 2 0
Росси Иван 1 0
Miguel Jacquet 1 0
Ignacio Vazquez 1 0
Luciano Ferreyra 1 0
Mateo Pellegrino 1 0
Maximiliano Zalazar 1 0
Manuel Tucker 1 0

Результаты матчей

Росарио Сентраль
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Платенсе
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

2
6
Росарио Сентраль
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Платенсе
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

4
6
Росарио Сентраль
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
50% (8)
0% (0)
Платенсе
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

6
12

Голы по времени матча

Забито

11
10
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
3
30%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
18%
3
30%
61-75
3
27%
3
30%
76-90

Пропущено

5
15
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
2
40%
3
20%
16-30
1
20%
1
7%
31-45
2
40%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
5
33%
76-90

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

12
2
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
1
8%
1
50%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
1
50%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Забито

17
16
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
5 Не забивали 4
2
12%
1
6%
1-15
2
12%
3
19%
16-30
6
35%
1
6%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
3
18%
4
25%
61-75
3
18%
5
31%
76-90

Пропущено

17
17
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
1
6%
3
18%
1-15
3
18%
3
18%
16-30
4
24%
1
6%
31-45
4
24%
2
12%
46-60
1
6%
3
18%
61-75
4
24%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Росарио Сентраль
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Ривер Плейт - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 2:2 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:2 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:1
Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Архентинос Хуниорс 3:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Росарио Сентраль - Уракан 1:0 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Колон - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:0 Банфилд - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 0:0 Чако Фор Эвер - Росарио Сентраль 1:0 Бельграно - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:3 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 1:1
Платенсе
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Годой Крус - Платенсе 1:1 Уракан - Платенсе 1:1 Платенсе - Сармьенто 1:0 Тигре - Платенсе 1:1
Годой Крус - Платенсе 2:0 Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 1:1 Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:2 Платенсе - Архентинос Хуниорс 0:0 Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Бельграно - Платенсе 3:0 Платенсе - Ланус 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 3:2 Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Платенсе 3:1 Химнасия Ла-Плата - Платенсе 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 0:0 Платенсе - Уракан 0:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0

Результаты матчей

Росарио Сентраль
Платенсе

Точный счет

1:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
0:0
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
4 раза 44%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%

Тоталы голов в матче

Росарио Сентраль
Платенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
3
3
5
1.5
2
5
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
2
2
6
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
11
5
5
11
1.5
4
12
2
14
2.5
1/4 финала
2 Ривер Плейт
1 Бельграно
8 Расинг Авельянеда
9 Росарио Сентраль
5 Годой Крус
3 Банфилд
3 Уракан
5 Платенсе
1/2 финала
0 Ривер Плейт
2 Росарио Сентраль
6 Годой Крус
7 Платенсе
Финал
1 Росарио Сентраль
0 Платенсе

Топ бомбардиров
Бельграно Lucas Passerini 10 (1)
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 9
Бока Хуниорс Мерентиель Мигель 7 (1)
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 7 (1)
Росарио Сентраль Кампас Хаминтон 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Платенсе Gaston Suso 2 5
Ривер Плейт Перес Энцо 1 6
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 6
Унион Санта-Фе Franco Calderon 1 6
Сармьенто Diego Calcaterra 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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