1:0
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаIgnacio Vazquez
20' Желтая карточкаЛовера Максимилиано
1:0
40' ГолЛовера Максимилиано
45' Желтая карточкаNicolas Castro1
59' Желтая карточкаRonaldo Martinez
77' Желтая карточкаGaston Suso
89' Вторая желтая карточкаGaston Suso
90' Желтая карточкаAgustin Ocampo
90'+10
Ход матча
15'
40'
45'
59'
77'
89'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
45
Kevin
Ortiz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Kevin OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Ciro RiusНападающий
-
-
-
-
-
14 Leonel Picco
-
-
-
Главный тренер: Martin Palermo
История личных встреч
Росарио Сентраль
Платенсе
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
0.5
Среднее время на гол
36
180
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
2.5
0.75
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
36
120
Бомбардиры внутри турнира
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампас Хаминтон
|6 (1)
|0.35
|Victor Malcorra
|3
|0.18
|Luca Martinez Dupuy
|2
|0.12
|Tobias Cervera
|2
|0.12
|Ловера Максимилиано
|2 (1)
|0.12
|Damian Alberto Martinez
|1
|0.06
|Комар Хуан
|1
|0.06
|Сандез Агустин
|1
|0.06
|Tomas O'Connor
|0
|0
|Laurtaro Giaccone
|0
|0
|Carlos Quintana
|0
|0
|Facundo Mallo
|0
|0
|Octavio Bianchi
|0
|0
Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ronaldo Martinez
|5
|0.29
|Maximiliano Zalazar
|2
|0.12
|Nicolas Castro1
|2 (1)
|0.12
|Agustin Ocampo
|1
|0.06
|Ciro Rius
|1
|0.06
|Ignacio Vazquez
|1
|0.06
|Luciano Ferreyra
|1
|0.06
|Nicolas Morgantini
|1
|0.06
|Nicolas Servetto
|1 (1)
|0.06
|Mateo Pellegrino
|0
|0
Карточки
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Damian Alberto Martinez
|6
|0
|Tomas O'Connor
|5
|0
|Комар Хуан
|3
|1
|Victor Malcorra
|4
|0
|Kevin Ortiz
|4
|0
|Facundo Mallo
|3
|0
|Кампас Хаминтон
|3
|0
|Carlos Quintana
|2
|0
|Ловера Максимилиано
|2
|0
|Сандез Агустин
|2
|0
|Alejo Toledo
|2
|0
|Alan Rodriguez2
|1
|0
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0
|Dannovi Quinonez
|1
|0
|Octavio Bianchi
|1
|0
Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gaston Suso
|5
|2
|Ciro Rius
|3
|1
|Agustin Ocampo
|4
|0
|Nicolas Castro1
|4
|0
|Franco Diaz
|4
|0
|Ronaldo Martinez
|3
|0
|Ramiro Macagno
|2
|0
|Nicolas Servetto
|2
|0
|Juan Infante
|2
|0
|Leonel Picco
|2
|0
|Nadir Zeineddin
|2
|0
|Росси Иван
|1
|0
|Miguel Jacquet
|1
|0
|Ignacio Vazquez
|1
|0
|Luciano Ferreyra
|1
|0
|Mateo Pellegrino
|1
|0
|Maximiliano Zalazar
|1
|0
|Manuel Tucker
|1
|0
Результаты матчей
Росарио Сентраль
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Платенсе
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
2
6
Росарио Сентраль
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Платенсе
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
4
6
Росарио Сентраль
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
50% (8)
0% (0)
Платенсе
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
6
12
Голы по времени матча
Забито
11
10
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
3
30%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
18%
3
30%
61-75
3
27%
3
30%
76-90
Пропущено
5
15
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
2
40%
3
20%
16-30
1
20%
1
7%
31-45
2
40%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
5
33%
76-90
Забито
6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
12
2
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
1
8%
1
50%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
1
50%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Забито
17
16
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
5 Не забивали 4
2
12%
1
6%
1-15
2
12%
3
19%
16-30
6
35%
1
6%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
3
18%
4
25%
61-75
3
18%
5
31%
76-90
Пропущено
17
17
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
1
6%
3
18%
1-15
3
18%
3
18%
16-30
4
24%
1
6%
31-45
4
24%
2
12%
46-60
1
6%
3
18%
61-75
4
24%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Росарио Сентраль
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Ривер Плейт - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 2:2 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:2 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:1
Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Архентинос Хуниорс 3:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Росарио Сентраль - Уракан 1:0 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Колон - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:0 Банфилд - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 0:0 Чако Фор Эвер - Росарио Сентраль 1:0 Бельграно - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:3 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 1:1
Платенсе
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Годой Крус - Платенсе 1:1 Уракан - Платенсе 1:1 Платенсе - Сармьенто 1:0 Тигре - Платенсе 1:1
Годой Крус - Платенсе 2:0 Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 1:1 Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:2 Платенсе - Архентинос Хуниорс 0:0 Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Бельграно - Платенсе 3:0 Платенсе - Ланус 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 3:2 Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Платенсе 3:1 Химнасия Ла-Плата - Платенсе 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 0:0 Платенсе - Уракан 0:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0
Результаты матчей
Росарио Сентраль
Платенсе
Точный счет
1:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
0:0
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
4 раза 44%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
Тоталы голов в матче
Росарио Сентраль
Платенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
43
35
25
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
72
26
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
115
511
412
214
1/4 финала
Финал
1 Росарио Сентраль
0 Платенсе
- 1:0 РОС-ПЛА
|Бельграно
|Lucas Passerini
|10 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|9
|Бока Хуниорс
|Мерентиель Мигель
|7 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|7 (1)
|Росарио Сентраль
|Кампас Хаминтон
|6 (3)
|Платенсе
|Gaston Suso
|2 5
|Ривер Плейт
|Перес Энцо
|1 6
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 6
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|1 6
|Сармьенто
|Diego Calcaterra
|7