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  2. Матчи
  3. Сербия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Партизан
2:1
Второй тайм: 90+'
Црвена Звезда
0'
1:0
41' Пенальти
Натхо Бибрас
2:0
66' Гол
Салданья
2:1
71' Гол
Ндиайе Чериф

Ход матча

41'
Натхо Бибрас
1:0
66'
Салданья
2:0
71'
2:1
Ндиайе Чериф
Прогнозы 119
Партизан 16.8% (20)
X 42% (50)
Црвена Звезда 41.2% (49)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
Црвена Звезда
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Партизан
Црвена Звезда

История личных встреч

Партизан
Црвена Звезда

26 матчей

69.2%
30.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
46.2%
3.8%
13 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.4%
23.1%
11.5%
17 побед 6 ничьих 0 побед

23 матча

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

56.5%
43.5%
0 побед 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

52.2%
47.8%
0 побед 12 ничьих 14 побед

49 матчей

36.7%
30.6%
32.7%
18 побед 15 ничьих 16 побед

Первый тайм

26.5%
51%
22.5%
13 побед 25 ничьих 11 побед

Второй тайм

34.7%
36.7%
28.6%
17 побед 18 ничьих 14 побед

История матчей

С
0:0
С
1:0
С
1:1
К
2:1
С
0:0
С
2:0
С
1:1
К
0:0
С
1:0
С
1:1
К
1:0
С
0:0
С
2:0
К
0:1
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
2:1
С
1:1
С
0:0
К
1:0
С
1:3
С
1:1
С
1:0
С
1:1
С
1:2
С
3:1
С
0:0
С
1:0
С
2:1
С
1:0
С
1:0
С
3:2
С
0:1
SC
0:2
К
2:0
С
0:2
С
1:0
К
1:0
К
2:0
С
0:1
С
1:0
С
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
К
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1

Голы

Всего голов

23
24

Голов в среднем за матч

1.05
0.89

Среднее время на гол

86
101

Всего голов

31
13

Голов в среднем за матч

1.15
0.59

Среднее время на гол

78
152

Всего голов

54
37

Голов в среднем за матч

1.1
0.76

Тотал матчей

2.5
43
Больше 88%
Меньше 12%
6
29
Больше 59%
Меньше 41%
20
11
Больше 22%
Меньше 78%
38
5
Больше 10%
Меньше 90%
44
3
Больше 6%
Меньше 94%
46

Среднее время на гол

81
119

Бомбардиры внутри турнира

Партизан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салданья 14 (3) 0.74
Натхо Бибрас 7 (5) 0.37
Захид Гайас 6 0.32
Николич Неманья III 3 0.16
Северина Ксандер 3 0.16
Мениг Квинси 2 0.11
Калулу Альдо 2 0.11
Белич Кристиян 2 0.11
Стойкович Аранджел 1 0.05
Маркович Светозар 1 0.05
Кануте Франк 1 0.05
Илич Михайло 1 0.05
Црвена Звезда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миятович Йован 8 0.42
Крассо Жан-Филипп 7 (3) 0.37
Олайинка Питер 6 0.32
Букари Осман 5 0.26
Иванич Мирко 4 0.21
Катай Александар 3 (1) 0.16
Гелор Конга 3 (3) 0.16
Драгович Александр 1 0.05
Родич Милан 1 0.05
Митрович Стефан 1 0.05
Мияйлович Срджан 1 0.05
Кангва Кингс 1 0.05
Спайич Урош 1 0.05
Ндиайе Чериф 1 0.05
Ин-Бом Хван 1 0.05
Лучич Владимир 1 0.05

Карточки

Партизан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шчекич Александар 0 1
Калулу Альдо 0 1
Црвена Звезда
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Партизан
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Црвена Звезда
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

3
3
Партизан
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Црвена Звезда
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
0% (0)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

5
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

19
23
Партизан
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Црвена Звезда
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (6)
11% (2)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

22
26

Голы по времени матча

Забито

21
22
4 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
0
0%
3
14%
1-15
2
10%
5
23%
16-30
2
10%
3
14%
31-45
5
24%
3
14%
46-60
3
14%
4
18%
61-75
9
43%
4
18%
76-90

Пропущено

13
13
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
5
38%
3
23%
1-15
2
15%
3
23%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
2
15%
3
23%
61-75
1
8%
1
8%
76-90

Забито

21
23
6 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
9 Не забивали 9
1
5%
5
22%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
4
19%
3
13%
31-45
2
10%
4
17%
46-60
5
24%
3
13%
61-75
8
38%
6
26%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 7
2
25%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
25%
61-75
1
13%
2
25%
76-90

Забито

42
45
10 В 1-м тайме 21
32 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 13
1 Не забивали 0
1
2%
8
18%
1-15
3
7%
7
16%
16-30
6
14%
6
13%
31-45
7
17%
7
16%
46-60
8
19%
7
16%
61-75
17
40%
10
22%
76-90

Пропущено

21
21
12 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 15
7
33%
4
19%
1-15
2
10%
5
24%
16-30
3
14%
3
14%
31-45
3
14%
1
5%
46-60
4
19%
5
24%
61-75
2
10%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Партизан
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Партизан - Раднички 1923 3:3 Раднички Ниш - Партизан 2:1 Партизан - Войводина Нови Сад 3:1 Партизан - Бачка-Топола 0:4
Партизан - Чукарички 2:1 Нови Пазар - Партизан 0:1 Партизан - Вождовац 3:0 Раднички 1923 - Партизан 0:4 Спартак Суботица - Партизан 0:3 Партизан - Белград 2:1 Партизан - Младост Лучани 2:0 Напредак - Партизан 0:2 Железничар Панчево - Партизан 1:2 Партизан - Радник Сурдулица 3:2 Партизан - Будучность 2:1 ИМТ Нови Белград - Партизан 2:3 Партизан - Норшелланн 0:1 Партизан - Явор Иваньица 3:1 Норшелланн - Партизан 5:0 Партизан - Сабах Баку 2:0
Црвена Звезда
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Спартак Суботица - Црвена Звезда 1:4 Црвена Звезда - Манчестер Сити 2:3 Црвена Звезда - Младост Лучани 3:1 Напредак - Црвена Звезда 0:1
Янг Бойз - Црвена Звезда 2:0 Войводина Нови Сад - Црвена Звезда 1:2 Железничар Панчево - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - РБ Лейпциг 1:2 Црвена Звезда - Радник Сурдулица 3:1 Црвена Звезда - Бачка-Топола 1:1 ИМТ Нови Белград - Црвена Звезда 1:2 РБ Лейпциг - Црвена Звезда 3:1 Црвена Звезда - Явор Иваньица 3:2 Раднички 1923 - Црвена Звезда 0:3 Црвена Звезда - Янг Бойз 2:2 Црвена Звезда - Раднички Ниш 1:0 Манчестер Сити - Црвена Звезда 3:1 Чукарички - Црвена Звезда 2:1 Црвена Звезда - Нови Пазар 2:1 Вождовац - Црвена Звезда 3:2

Результаты матчей

Партизан
Црвена Звезда

Точный счет

2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
3:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

3
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:2
3 раза 33%
1:4
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

3
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
4
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
0:4
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 17%
1:4
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

3
8 раз 44%
2
6 раз 33%
1
2 раза 11%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
3
5 раз 28%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
4
3 раза 17%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Партизан
Црвена Звезда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
1
1.5
7
2
5
4
2.5
6
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
1.5
Больше Меньше
7
2
4
5
2.5
3
6
1
8
3.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
15
3
1.5
14
4
9
9
2.5
9
9
1
17
3.5
4
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Партизан
 2:1 19 15 2 2 44 - 22 47
2.
Црвена Звезда
 1:2 19 15 1 3 47 - 18 46
3.
Бачка-Топола
 18 10 6 2 33 - 14 36
4.
Нови Пазар
 18 9 2 7 24 - 18 29
5.
Войводина Нови Сад
 18 8 4 6 26 - 29 28
6.
Чукарички
 18 7 5 6 25 - 21 26
7.
Младост Лучани
 18 7 4 7 20 - 25 25
8.
Вождовац
 18 6 7 5 25 - 24 25
9.
Раднички 1923
 19 7 2 10 25 - 33 23
10.
Спартак Суботица
 18 7 1 10 18 - 29 22
11.
ИМТ Нови Белград
 18 6 2 10 23 - 26 20
12.
Явор Иваньица
 18 6 2 10 20 - 27 20
13.
Напредак
 18 6 2 10 16 - 27 20
14.
Железничар Панчево
 18 5 2 11 20 - 34 17
15.
Раднички Ниш
 18 4 4 10 15 - 23 16
16.
Радник Сурдулица
 19 1 8 10 11 - 22 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Црвена Звезда
 1:2 9 8 1 0 25 - 6 25
2.
Партизан
 2:1 10 8 1 1 23 - 14 25
3.
Нови Пазар
 9 7 0 2 16 - 8 21
4.
Войводина Нови Сад
 9 6 1 2 17 - 11 19
5.
Вождовац
 9 5 4 0 19 - 7 19
6.
Бачка-Топола
 9 5 2 2 17 - 11 17
7.
Явор Иваньица
 8 5 0 3 13 - 9 15
8.
Спартак Суботица
 10 5 0 5 12 - 17 15
9.
Младост Лучани
 10 4 3 3 12 - 12 15
10.
Раднички 1923
 9 4 1 4 11 - 14 13
11.
Чукарички
 9 3 4 2 13 - 10 13
12.
ИМТ Нови Белград
 9 3 2 4 11 - 10 11
13.
Раднички Ниш
 9 3 2 4 9 - 11 11
14.
Железничар Панчево
 9 3 1 5 11 - 14 10
15.
Напредак
 9 2 1 6 4 - 13 7
16.
Радник Сурдулица
 9 1 4 4 5 - 7 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Партизан
 2:1 9 7 1 1 21 - 8 22
2.
Црвена Звезда
 1:2 10 7 0 3 22 - 12 21
3.
Бачка-Топола
 9 5 4 0 16 - 3 19
4.
Чукарички
 9 4 1 4 12 - 11 13
5.
Напредак
 9 4 1 4 12 - 14 13
6.
Младост Лучани
 8 3 1 4 8 - 13 10
7.
Раднички 1923
 10 3 1 6 14 - 19 10
8.
ИМТ Нови Белград
 9 3 0 6 12 - 16 9
9.
Войводина Нови Сад
 9 2 3 4 9 - 18 9
10.
Нови Пазар
 9 2 2 5 8 - 10 8
11.
Спартак Суботица
 8 2 1 5 6 - 12 7
12.
Железничар Панчево
 9 2 1 6 9 - 20 7
13.
Вождовац
 9 1 3 5 6 - 17 6
14.
Раднички Ниш
 9 1 2 6 6 - 12 5
15.
Явор Иваньица
 10 1 2 7 7 - 18 5
16.
Радник Сурдулица
 10 0 4 6 6 - 15 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Партизан Салданья 14
Вождовац Borisav Burmaz 10
ИМТ Нови Белград Milos Lukovic 9
Црвена Звезда Миятович Йован 8
Црвена Звезда Крассо Жан-Филипп 7
Весь список

Топ нарушителей
Раднички 1923 Milos Vidovic 1
Раднички 1923 Митрович Милан 1
Младост Лучани Йоксимович Милан 1
Младост Лучани Эже Патрик 1
Явор Иваньица Копитович Борис 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    90'
    Замена в составе гостей произошла. Вместо Хван Ин-Бома игру продолжать будет Жан-Филипп Крассо.
  • 90'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Салданья. Потребуется ему помощь медиков.
  • Дополнительное время
    90'
    Семь минут осталось играть командам сегодня. Именно столько компенсировал судья.
  • Опасный момент
    89'
    Убегал на ворота Николич после заброса от Марковича и попытался перебросить вышедшего за пределы штрафной Глазера, но точности ему не хватило.
  • 88'
    Пауза в матче. В прошлом эпизоде Йованович получил повреждение. Медики вернуть голкипера в игру пытаются. 
  • Офсайд
    87'
    Накрутил Конга финтом защитника перед чужой штрафной и пробил по воротам. Отбил в падении Йованович, но точно на Миятовича, который добивал уже в пустые ворота. Гол был отменен из-за офсайда.
  • 86'
    Убежал в контратаку Миятович, сместился в штрафную и пробил по воротам, но Антич заблокировал сферу в подкате.
  • 85'
    Белич по флангу запустил пасом Салданью, который прострелил в центр штрафной, но мяч спокойно вынес обратно на фланг Спайич.
  • 84'
    Теперь уже Конга навесил с угла поля на дальнюю штангу, но на выходе Йованович вынес сферу подальше от ворот.
  • 83'
    Со штрафного на дальнюю штангу Стойкович навесил, но здесь головой пробил крайне неточно Салданья.
  • 82'
    На фланге получил по ногам Стойкович в борьбе против Лучича. Штрафной удар исполнять будут игроки "Партизана". 
  • Замена
    81'
    Замена вновь произошла в составе "Партизана". Вместо Альдо Калулу шанс проявить себя получил Неманья Николич.
  • Опасный момент
    80'
    пробивал по воротам со штрафного Конга в ближний верхний угол, но в красивом прыжке на угловой перевел Йованович.
  • 79'
    Перед чужой штрафной получил по ногам Ндиайе. Опасный стандарт будут исполнять игроки "Црвены Звезды".
  • 78'
    В борьбе против Катая получил по ногам в подкате Маркович. Штрафной удар исполнять будут игроки "Партизана".
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    • 77'
      Калулу протащил мяч к штрафной соперника и отдал вперед на Салдинью, но того опередил вышедший из ворот Глазер.
    • Офсайд
      76'
      Мог убегать на ворота соперника Катай после заброса от Конга, но не выдержал он линию и оказался в офсайде.
    • 75'
      Хван с центра поля диагональ исполнял на правый фланг, куда забегал Катай, но проиграл он борьбу за мяч Маорковичу.
    • 74'
      В своей штрафной получил повреждение в столкновении с защитником Антич. Без помощи медиков не обойтись. 
    • 73'
      Лучич с фланга навесил в центр штрафной, но здесь в борьбе с защитником нарушил правила Ндиайе.
    • Описание гола
      72'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-1! Чериф Ндиайе! Смогли вернуть интригу в наш поединок игроки "Црвены Звезды". Подключился к атаке своей команды по флангу Букари и прострелил во вратарскую, где в борьбе с защитником Ндиайе протолкнул снаряд в сетку.
    • Замена
      71'
      А вот и первая замена в составе хозяев произошла. Вместо Бибраса Натхо свое игровое время получил Ксандер Северина.
    • 70'
      После навеса с угла поля на линии вратарской выиграл верх Чериф и головой пробил рядом с ближней штангой.
    • 69'
      Ушел финтом от защитника Лучич на фланге и подал в центр штрафной, где пробил головой Катай, но мяч угодил с сетку с внешней стороны ворот.
    • Замена
      68'
      Замена в составе гостей вновь произошла. Вместо Косты Недельковича на поле появился Чериф Ндиайе.
    • Описание гола
      67'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-0! Смогли удвоить свое преимущество хозяева. Продавил соперника по центру Захид и отдал поперек на Салданью, который грамотно остановил мяч и вторым касание отправил его точно в дальний нижний угол ворот.
    • 66'
      Убегал в контратаку Антич и отдал вперед на Степановича, но того опередил защитник и вынес сферу на очередной угловой.
    • 65'
      В центре поля Хван в силовой борьбе заехал по ногам Натхо. судья все видел и назначил штрафной удар в пользу хозяев.
    • 64'
      С угла поля навесил Конга на ближний угол вратарской, но здесь головой вынес сферу в центр поля Маркович.
    • Угловой
      63'
      Букари протащил мяч по флангу и прострелил вдоль ворот, рикошетом от ноги Антича мяч полетел на угловой.
    • 62'
      Ворвался в штрафную соперника Букари после заброса от Конга и пробил с разворота, но мяч полетел выше перекладины. 
    • 61'
      Сместился с левого фланга к линии штрафной Степанович и пробил по воротам, но мяч полетел точно в руки Глазеру.
    • 60'
      Отобрал мяч в центре поля Конга и тут же забросил в штрафную на Букари, но вовремя вернулся в оборону Антич и оказался первым на сфере.
    • 59'
      Салданья зацепился за мяч в чужой штрафной, расшатал защитника, но вместо удара покатил поперек на Натхо, но Драгович в последний момент в подкате вынес сферу в сторону.
    • 58'
      Пробивал из пределов штрафной в одно касание Захид после паса от Калулу, но мяч полетел намного выше перекладины.
    • 57'
      В верховой борьбе в центре поля против Натхо подтолкнул соперника в спину Хван. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
    • 56'
      Оторвался Хван от опеки соперника у чужой штрафной и пробил в ближний нижний угол, но справился без труда Йованович.
    • 55'
      Букари протащил мяч по центру к штрафной соперника и отдал поперек на Миятовича, но мяч перехватил в последний момент Илич.
    • 54'
      Подключился к атаке своей команды по флангу Неделькович и прострелил на дальнюю штангу. но никто из партнеров не смог замкнуть.
    • 53'
      В центре поля Лучич получил по ногам в борьбе против Натхо. Штрафной удар исполнять будут игроки "Црвены Звезды".
    • 52'
      Проникающим пасом Конга искал на фланге Лучича, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч до лицевой линии.
    • 51'
      С правого фланга мягко забросил Лучич в штрафную на ход Букари, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Античу.
    • 50'
      Пауза в матче. Судья был вынужден остановить игру из-за дыма, который окутал стадион после того, как фанаты начали обильно жечь пиротехнику на трибунах.
    • 49'
      С угла поля навесил Натхо на ближнюю штангу, но здесь головой вынес снаряд обратно на фланг Лучич.
    • Угловой
      48'
      Прорывался по флангу Натхо и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.
    • Замена
      47'
      Двойная замена в перерыве произошла в составе гостей. Вместо Мияйловича и Олайинки на второй тайм вышли Лучич и Конга.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовала вторая половина поединка. Смогут ли гости отыграться?
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне хозяев!
    • 45'
      Сместился с правого фланга в центр Миятович и с дальней дистанции пробил по воротам, но точности ему явно не хватило.
    • 45'
      По флангу забрасывал Миятович на ход Букари, но его опередил на скорости Маркович и в чистом подкате вынес сферу в аут.
    • 45'
      В грубом подкате на фланге Олайинка заехал по ногам Недельковичу. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Партизана".
    • Дополнительное время
      45'
      Три минуты компенсировал арбитр к времени первого тайма.
    • 44'
      Мог убегать на ворота соперника Миятович после заброса от Олайинки. Вовремя вернулся в оборону Антич и отобрал мяч. 
    • 43'
      Дальний заброс исполнял Степанович в штрафную на ход Сальдильи, но тот не смог догнать мяч в пределах поля.
    • Пенальти
      41'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Бибрас Натхо!  Удалось открыть счет в матче "Партизану". Уверенно реализовал пенальти Натхо, развел он голкипера и мяч по разным углам.
    • 40'
      Судья после просмотра повтора решил изменить свое решение и назначил пенальти в ворота "Црвены Звезды".
    • Видеоповтор
      39'
      Пауза в матче. Долгое время арбитры пересматривают прошлый эпизод на повторах, ждем окончательное решение.
    • 38'
      Догнал мяч в чужой штрафной Салданья, но тут же получил сзади по ногам в подкате от Спайича. Судья пока не стал назначать пенальти.
    • 37'
      Оторвался от опеки защитника по флангу Натхо и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника в аут полетел.
    • 36'
      Со штрафного навесил Олайинка на дальнюю штангу, но здесь Миятович пробил головой крайне неточно.
    • 35'
      На фланге получил по ногам Родич в борьбе с защитником. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.
    • 34'
      Ушел от соперника по флангу на скорости Олайинка и прострелил во вратарскую, но никто из партнеров не смог добраться до мяча.
    • 33'
      После поперечного паса от Хвана пробивал из пределов штрафной Миятович, но мяч полетел выше перекладины.
    • 32'
      Дальний заброс исполнял Родич в штрафную на ход Олайинку, но тот не смог пробить по воротам в борьбе с защитником.
    • 31'
      Пробивал на дальней штанге в падении Олайинка после навеса с угла поля от Миятовича, но мяч оказался в руках голкипера. 
    • 30'
      По флангу отдавал Миятович на ход Букари, но тот не смог догнать мяч до лицевой линии. Будет удар от ворот.
    • 29'
      Прорывался к штрафной соперника Олайинка и покатил поперек на Катая, но тот пробил в касание, угодив точно в корпус защитнику.
    • Офсайд
      27'
      Убежал в атаку Олайинка и прострелил на линию вратарской, куда ворвался Букари и в падении отправил сферу в сетку, но судья отменил гол из-за офсайда.
    • 26'
      С угла поля навесил Хван на линию штрафной, но здесь Калулу вынес сферу головой подальше от своих ворот.
    • 25'
      С левого фланга низом прострелил в центр штрафной Олайинка, но мяч спокойно на угловой вынес Антич в подкате.
    • 24'
      Забегал по флангу Белич после заброса от Калулу, но в силовой борьбе против Спайича нарушил он правила.
    • 23'
      С угла поля Хван навесил в центр штрафной, где головой пробил по воротам Родич, но мяч полетел рядом со штангой.
    • Опасный момент
      22'
      Сместился Миятович с правого фланга в центр, обыгрался с партнером и пробил по воротам, но на угловой перевел в падении голкипер.
    • 21'
      Тонко отдавал по флангу Мияйлович на ход Миятовичу, но того опередил защитник и вынес сферу в подкате в аут.
    • Офсайд
      20'
      Мог убегать на ворота соперника Миятович после заброса от Родича, но судья остановил эту атаку из-за офсайда.
    • 19'
      Замыкал в центре штрафной в одно касание в падении Захид после прострела от Натхо, но мяч в падении отбил в сторону голкипер.
    • 18'
      Пробивал по воротам Натхо из-за пределов штрафной в дальний нижний угол, но мяч полетел в сантиметрах от штанги.
    • 17'
      В центре поля получил по ногам Драгович в силовой борьбе против Белича. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • 16'
      Ворвался в штрафную соперника с правого фланга Степанович, обыграл двоих защитников и пробил по воротам, но точно в руки Глазеру.
    • 15'
      Диагональный пас исполнял Родич на правый фланг, куда забегал Миятович, но не смог он догнать мяч в пределах поля.
    • 14'
      Мягко забросил в штрафную соперника Натхо, но здесь в окружении двоих защитников не смог пробить Салданья.
    • 13'
      Прорывался по флангу на скорости Миятович и прострелил в центр штрафной, но мяч вынес спокойно в центр поля Антич.
    • 12'
      Забросил по флангу Натхо на ход Калулу, но тот в борьбе против Драговича нарушил правила, что не осталось без внимания арбитра. 
    • 11'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Белич и пробил по воротам, но мяч полетел намного выше перекладины.
    • 10'
      Разыграли штрафной хозяева, после чего Натхо навесил на дальнюю штангу, но на выходе вынес сферу кулаками подальше от своих ворот Глазер.
    • 9'
      В центре поля Салданью уложил на газон у силовой борьбе Хван. Штрафной удар в пользу хозяев назначил арбитр.
    • 8'
      Сместился с правого фланга в штрафную Миятович, но напоролся на Марковича, который грамотно подставил корпус и отобрал мяч.
    • 7'
      Дальний заброс исполнял Натхо в штрафную на ход Захиду, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках голкипера.
    • 6'
      Со штрафного навесил Натхо на дальнюю штангу, но здесь Спаич вынес мяч головой за пределы поля.
    • 5'
      На фланге получил по ногам Калулу в борьбе с защитником. Будут хозяева исполнять штрафной удар.
    • 4'
      По флангу забросил Родич на ход Мияйловича, но того опередил защитник и вынес сферу в аут.
    • 3'
      В центре поля получил по ногам Катай в борьбе против Белича. Штрафной удар исполнять будут игроки "Црвены Звезды".
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-черных цветах, гости выбрали себе красно-белый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток. Матч начался!
    • До матча
    • Приветствую всех любителей футбола. В одном из самых принципиальных и бескомпромиссных "дерби" мирового футбола нас ждет битва "Партизана" и "Црвены Звезды". Команды будут бороться еще и за первенство в турнирной таблицы чемпионата Сербии, так что будет интересно. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
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    Прогнозы 119
    Партизан 16.8% (20)
    X 42% (50)
    Црвена Звезда 41.2% (49)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Партизан
    Ничья
    Црвена Звезда
    3.40
    5.30
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    48.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Партизан 2:1 Црвена Звезда

    Исход игры
    Партизан
    16.8% (20)
    Ничья
    42% (50)
    Црвена Звезда
    41.2% (49)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.76% (63)
    Меньше
    43.24% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    91.89% (102)
    Нет
    8.11% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.6% (40)
    1:2 Црвена Звезда
    29.4% (35)
    2:1 Партизан
    13.4% (16)
    2:2 Ничья
    5.9% (7)
    0:1 Црвена Звезда
    4.2% (5)
    2:3 Црвена Звезда
    1.7% (2)
    1:0 Партизан
    1.7% (2)
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