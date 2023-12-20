Убежал в контратаку Миятович, сместился в штрафную и пробил по воротам, но Антич заблокировал сферу в подкате.

Накрутил Конга финтом защитника перед чужой штрафной и пробил по воротам. Отбил в падении Йованович, но точно на Миятовича, который добивал уже в пустые ворота. Гол был отменен из-за офсайда.

Пауза в матче. В прошлом эпизоде Йованович получил повреждение. Медики вернуть голкипера в игру пытаются.

Убегал на ворота Николич после заброса от Марковича и попытался перебросить вышедшего за пределы штрафной Глазера, но точности ему не хватило.

Семь минут осталось играть командам сегодня. Именно столько компенсировал судья.

Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Салданья. Потребуется ему помощь медиков.

Замена в составе гостей произошла. Вместо Хван Ин-Бома игру продолжать будет Жан-Филипп Крассо.

В борьбе против Катая получил по ногам в подкате Маркович. Штрафной удар исполнять будут игроки "Партизана".

Перед чужой штрафной получил по ногам Ндиайе. Опасный стандарт будут исполнять игроки "Црвены Звезды".

пробивал по воротам со штрафного Конга в ближний верхний угол, но в красивом прыжке на угловой перевел Йованович.

Замена вновь произошла в составе "Партизана". Вместо Альдо Калулу шанс проявить себя получил Неманья Николич.

На фланге получил по ногам Стойкович в борьбе против Лучича. Штрафной удар исполнять будут игроки "Партизана".

Со штрафного на дальнюю штангу Стойкович навесил, но здесь головой пробил крайне неточно Салданья.

Теперь уже Конга навесил с угла поля на дальнюю штангу, но на выходе Йованович вынес сферу подальше от ворот.

Белич по флангу запустил пасом Салданью, который прострелил в центр штрафной, но мяч спокойно вынес обратно на фланг Спайич.

Замена в составе гостей вновь произошла. Вместо Косты Недельковича на поле появился Чериф Ндиайе.

Ушел финтом от защитника Лучич на фланге и подал в центр штрафной, где пробил головой Катай, но мяч угодил с сетку с внешней стороны ворот.

После навеса с угла поля на линии вратарской выиграл верх Чериф и головой пробил рядом с ближней штангой.

А вот и первая замена в составе хозяев произошла. Вместо Бибраса Натхо свое игровое время получил Ксандер Северина.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-1! Чериф Ндиайе! Смогли вернуть интригу в наш поединок игроки "Црвены Звезды". Подключился к атаке своей команды по флангу Букари и прострелил во вратарскую, где в борьбе с защитником Ндиайе протолкнул снаряд в сетку.

Лучич с фланга навесил в центр штрафной, но здесь в борьбе с защитником нарушил правила Ндиайе.

В своей штрафной получил повреждение в столкновении с защитником Антич. Без помощи медиков не обойтись.

Хван с центра поля диагональ исполнял на правый фланг, куда забегал Катай, но проиграл он борьбу за мяч Маорковичу.

Мог убегать на ворота соперника Катай после заброса от Конга, но не выдержал он линию и оказался в офсайде.

Калулу протащил мяч к штрафной соперника и отдал вперед на Салдинью, но того опередил вышедший из ворот Глазер.

Двойная замена в перерыве произошла в составе гостей. Вместо Мияйловича и Олайинки на второй тайм вышли Лучич и Конга.

Прорывался по флангу Натхо и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.

С угла поля навесил Натхо на ближнюю штангу, но здесь головой вынес снаряд обратно на фланг Лучич.

Пауза в матче. Судья был вынужден остановить игру из-за дыма, который окутал стадион после того, как фанаты начали обильно жечь пиротехнику на трибунах.

С правого фланга мягко забросил Лучич в штрафную на ход Букари, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Античу.

Проникающим пасом Конга искал на фланге Лучича, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч до лицевой линии.

В центре поля Лучич получил по ногам в борьбе против Натхо. Штрафной удар исполнять будут игроки "Црвены Звезды".

Подключился к атаке своей команды по флангу Неделькович и прострелил на дальнюю штангу. но никто из партнеров не смог замкнуть.

Букари протащил мяч по центру к штрафной соперника и отдал поперек на Миятовича, но мяч перехватил в последний момент Илич.

Оторвался Хван от опеки соперника у чужой штрафной и пробил в ближний нижний угол, но справился без труда Йованович.

В верховой борьбе в центре поля против Натхо подтолкнул соперника в спину Хван. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

Пробивал из пределов штрафной в одно касание Захид после паса от Калулу, но мяч полетел намного выше перекладины.

Салданья зацепился за мяч в чужой штрафной, расшатал защитника, но вместо удара покатил поперек на Натхо, но Драгович в последний момент в подкате вынес сферу в сторону.

Отобрал мяч в центре поля Конга и тут же забросил в штрафную на Букари, но вовремя вернулся в оборону Антич и оказался первым на сфере.

Сместился с левого фланга к линии штрафной Степанович и пробил по воротам, но мяч полетел точно в руки Глазеру.

Ворвался в штрафную соперника Букари после заброса от Конга и пробил с разворота, но мяч полетел выше перекладины.

Букари протащил мяч по флангу и прострелил вдоль ворот, рикошетом от ноги Антича мяч полетел на угловой.

С угла поля навесил Конга на ближний угол вратарской, но здесь головой вынес сферу в центр поля Маркович.

В центре поля Хван в силовой борьбе заехал по ногам Натхо. судья все видел и назначил штрафной удар в пользу хозяев.

Убегал в контратаку Антич и отдал вперед на Степановича, но того опередил защитник и вынес сферу на очередной угловой.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-0! Смогли удвоить свое преимущество хозяева. Продавил соперника по центру Захид и отдал поперек на Салданью, который грамотно остановил мяч и вторым касание отправил его точно в дальний нижний угол ворот.

Первый тайм

— Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне хозяев!

45' Сместился с правого фланга в центр Миятович и с дальней дистанции пробил по воротам, но точности ему явно не хватило.

45' По флангу забрасывал Миятович на ход Букари, но его опередил на скорости Маркович и в чистом подкате вынес сферу в аут.

45' В грубом подкате на фланге Олайинка заехал по ногам Недельковичу. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Партизана".

45' Три минуты компенсировал арбитр к времени первого тайма.

44' Мог убегать на ворота соперника Миятович после заброса от Олайинки. Вовремя вернулся в оборону Антич и отобрал мяч.

43' Дальний заброс исполнял Степанович в штрафную на ход Сальдильи, но тот не смог догнать мяч в пределах поля.

41' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Бибрас Натхо! Удалось открыть счет в матче "Партизану". Уверенно реализовал пенальти Натхо, развел он голкипера и мяч по разным углам.

40' Судья после просмотра повтора решил изменить свое решение и назначил пенальти в ворота "Црвены Звезды".

39' Пауза в матче. Долгое время арбитры пересматривают прошлый эпизод на повторах, ждем окончательное решение.

38' Догнал мяч в чужой штрафной Салданья, но тут же получил сзади по ногам в подкате от Спайича. Судья пока не стал назначать пенальти.

37' Оторвался от опеки защитника по флангу Натхо и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника в аут полетел.

36' Со штрафного навесил Олайинка на дальнюю штангу, но здесь Миятович пробил головой крайне неточно.

35' На фланге получил по ногам Родич в борьбе с защитником. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.

34' Ушел от соперника по флангу на скорости Олайинка и прострелил во вратарскую, но никто из партнеров не смог добраться до мяча.

33' После поперечного паса от Хвана пробивал из пределов штрафной Миятович, но мяч полетел выше перекладины.

32' Дальний заброс исполнял Родич в штрафную на ход Олайинку, но тот не смог пробить по воротам в борьбе с защитником.

31' Пробивал на дальней штанге в падении Олайинка после навеса с угла поля от Миятовича, но мяч оказался в руках голкипера.

30' По флангу отдавал Миятович на ход Букари, но тот не смог догнать мяч до лицевой линии. Будет удар от ворот.

29' Прорывался к штрафной соперника Олайинка и покатил поперек на Катая, но тот пробил в касание, угодив точно в корпус защитнику.

27' Убежал в атаку Олайинка и прострелил на линию вратарской, куда ворвался Букари и в падении отправил сферу в сетку, но судья отменил гол из-за офсайда.

26' С угла поля навесил Хван на линию штрафной, но здесь Калулу вынес сферу головой подальше от своих ворот.

25' С левого фланга низом прострелил в центр штрафной Олайинка, но мяч спокойно на угловой вынес Антич в подкате.

24' Забегал по флангу Белич после заброса от Калулу, но в силовой борьбе против Спайича нарушил он правила.

23' С угла поля Хван навесил в центр штрафной, где головой пробил по воротам Родич, но мяч полетел рядом со штангой.

22' Сместился Миятович с правого фланга в центр, обыгрался с партнером и пробил по воротам, но на угловой перевел в падении голкипер.

21' Тонко отдавал по флангу Мияйлович на ход Миятовичу, но того опередил защитник и вынес сферу в подкате в аут.

20' Мог убегать на ворота соперника Миятович после заброса от Родича, но судья остановил эту атаку из-за офсайда.

19' Замыкал в центре штрафной в одно касание в падении Захид после прострела от Натхо, но мяч в падении отбил в сторону голкипер.

18' Пробивал по воротам Натхо из-за пределов штрафной в дальний нижний угол, но мяч полетел в сантиметрах от штанги.

17' В центре поля получил по ногам Драгович в силовой борьбе против Белича. Штрафной удар исполнять будут гости.

16' Ворвался в штрафную соперника с правого фланга Степанович, обыграл двоих защитников и пробил по воротам, но точно в руки Глазеру.

15' Диагональный пас исполнял Родич на правый фланг, куда забегал Миятович, но не смог он догнать мяч в пределах поля.

14' Мягко забросил в штрафную соперника Натхо, но здесь в окружении двоих защитников не смог пробить Салданья.

13' Прорывался по флангу на скорости Миятович и прострелил в центр штрафной, но мяч вынес спокойно в центр поля Антич.

12' Забросил по флангу Натхо на ход Калулу, но тот в борьбе против Драговича нарушил правила, что не осталось без внимания арбитра.

11' Выиграл подбор у штрафной соперника Белич и пробил по воротам, но мяч полетел намного выше перекладины.

10' Разыграли штрафной хозяева, после чего Натхо навесил на дальнюю штангу, но на выходе вынес сферу кулаками подальше от своих ворот Глазер.

9' В центре поля Салданью уложил на газон у силовой борьбе Хван. Штрафной удар в пользу хозяев назначил арбитр.

8' Сместился с правого фланга в штрафную Миятович, но напоролся на Марковича, который грамотно подставил корпус и отобрал мяч.

7' Дальний заброс исполнял Натхо в штрафную на ход Захиду, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках голкипера.

6' Со штрафного навесил Натхо на дальнюю штангу, но здесь Спаич вынес мяч головой за пределы поля.

5' На фланге получил по ногам Калулу в борьбе с защитником. Будут хозяева исполнять штрафной удар.

4' По флангу забросил Родич на ход Мияйловича, но того опередил защитник и вынес сферу в аут.

3' В центре поля получил по ногам Катай в борьбе против Белича. Штрафной удар исполнять будут игроки "Црвены Звезды".

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-черных цветах, гости выбрали себе красно-белый комплект формы.