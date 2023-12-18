Тур: 9. Стадион: Партизан.
Позже
История личных встреч
Партизан
Црвена Звезда
26 матчей
69.2%
30.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
46.2%
3.8%
13 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.4%
23.1%
11.5%
17 побед 6 ничьих 0 побед
23 матча
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
56.5%
43.5%
0 побед 13 ничьих 11 побед
Второй тайм
52.2%
47.8%
0 побед 12 ничьих 14 побед
49 матчей
36.7%
30.6%
32.7%
18 побед 15 ничьих 16 побед
Первый тайм
26.5%
51%
22.5%
13 побед 25 ничьих 11 побед
Второй тайм
34.7%
36.7%
28.6%
17 побед 18 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
24
Голов в среднем за матч
1.05
0.89
Среднее время на гол
86
101
Всего голов
31
13
Голов в среднем за матч
1.15
0.59
Среднее время на гол
78
152
Всего голов
54
37
Голов в среднем за матч
1.1
0.76
Тотал матчей
2.5
43
Больше 88%
Меньше 12%
6
29
Больше 59%
Меньше 41%
20
11
Больше 22%
Меньше 78%
38
5
Больше 10%
Меньше 90%
44
3
Больше 6%
Меньше 94%
46
Среднее время на гол
81
119
Бомбардиры внутри турнира
Партизан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салданья
|13 (3)
|0.72
|Захид Гайас
|6
|0.33
|Натхо Бибрас
|6 (4)
|0.33
|Николич Неманья III
|3
|0.17
|Северина Ксандер
|3
|0.17
|Мениг Квинси
|2
|0.11
|Калулу Альдо
|2
|0.11
|Белич Кристиян
|2
|0.11
|Стойкович Аранджел
|1
|0.06
|Маркович Светозар
|1
|0.06
|Кануте Франк
|1
|0.06
|Илич Михайло
|1
|0.06
Црвена Звезда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миятович Йован
|8
|0.44
|Крассо Жан-Филипп
|7 (3)
|0.39
|Олайинка Питер
|6
|0.33
|Букари Осман
|5
|0.28
|Иванич Мирко
|4
|0.22
|Катай Александар
|3 (1)
|0.17
|Гелор Конга
|3 (3)
|0.17
|Драгович Александр
|1
|0.06
|Родич Милан
|1
|0.06
|Митрович Стефан
|1
|0.06
|Мияйлович Срджан
|1
|0.06
|Кангва Кингс
|1
|0.06
|Спайич Урош
|1
|0.06
|Ин-Бом Хван
|1
|0.06
|Лучич Владимир
|1
|0.06
Карточки
Партизан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шчекич Александар
|0
|1
|Калулу Альдо
|0
|1
Црвена Звезда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Партизан
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Црвена Звезда
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
8
Упущенные победы
3
3
Партизан
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Црвена Звезда
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
0% (0)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
5
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
19
23
Партизан
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Црвена Звезда
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (6)
11% (2)
56% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
22
26
Голы по времени матча
Забито
21
22
4 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
0
0%
3
14%
1-15
2
10%
5
23%
16-30
2
10%
3
14%
31-45
5
24%
3
14%
46-60
3
14%
4
18%
61-75
9
43%
4
18%
76-90
Пропущено
13
13
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
5
38%
3
23%
1-15
2
15%
3
23%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
2
15%
3
23%
61-75
1
8%
1
8%
76-90
Забито
21
23
6 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
9 Не забивали 9
1
5%
5
22%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
4
19%
3
13%
31-45
2
10%
4
17%
46-60
5
24%
3
13%
61-75
8
38%
6
26%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 7
2
25%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
25%
61-75
1
13%
2
25%
76-90
Забито
42
45
10 В 1-м тайме 21
32 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 13
1 Не забивали 0
1
2%
8
18%
1-15
3
7%
7
16%
16-30
6
14%
6
13%
31-45
7
17%
7
16%
46-60
8
19%
7
16%
61-75
17
40%
10
22%
76-90
Пропущено
21
21
12 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 15
7
33%
4
19%
1-15
2
10%
5
24%
16-30
3
14%
3
14%
31-45
3
14%
1
5%
46-60
4
19%
5
24%
61-75
2
10%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Партизан
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Партизан - Раднички 1923 3:3 Раднички Ниш - Партизан 2:1 Партизан - Войводина Нови Сад 3:1 Партизан - Бачка-Топола 0:4
Партизан - Чукарички 2:1 Нови Пазар - Партизан 0:1 Партизан - Вождовац 3:0 Раднички 1923 - Партизан 0:4 Спартак Суботица - Партизан 0:3 Партизан - Белград 2:1 Партизан - Младост Лучани 2:0 Напредак - Партизан 0:2 Железничар Панчево - Партизан 1:2 Партизан - Радник Сурдулица 3:2 Партизан - Будучность 2:1 ИМТ Нови Белград - Партизан 2:3 Партизан - Норшелланн 0:1 Партизан - Явор Иваньица 3:1 Норшелланн - Партизан 5:0 Партизан - Сабах Баку 2:0
Црвена Звезда
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Спартак Суботица - Црвена Звезда 1:4 Црвена Звезда - Манчестер Сити 2:3 Црвена Звезда - Младост Лучани 3:1 Напредак - Црвена Звезда 0:1
Янг Бойз - Црвена Звезда 2:0 Войводина Нови Сад - Црвена Звезда 1:2 Железничар Панчево - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - РБ Лейпциг 1:2 Црвена Звезда - Радник Сурдулица 3:1 Црвена Звезда - Бачка-Топола 1:1 ИМТ Нови Белград - Црвена Звезда 1:2 РБ Лейпциг - Црвена Звезда 3:1 Црвена Звезда - Явор Иваньица 3:2 Раднички 1923 - Црвена Звезда 0:3 Црвена Звезда - Янг Бойз 2:2 Црвена Звезда - Раднички Ниш 1:0 Манчестер Сити - Црвена Звезда 3:1 Чукарички - Црвена Звезда 2:1 Црвена Звезда - Нови Пазар 2:1 Вождовац - Црвена Звезда 3:2
Результаты матчей
Партизан
Црвена Звезда
Точный счет
2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
3:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
3
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:2
3 раза 33%
1:4
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
3
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
4
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
0:4
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 17%
1:4
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
3
8 раз 44%
2
6 раз 33%
1
2 раза 11%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
3
5 раз 28%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
4
3 раза 17%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Партизан
Црвена Звезда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
81
72
54
63
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
45
36
18
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
153
144
99
99
117
414
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Партизан
|Салданья
|13
|Вождовац
|Borisav Burmaz
|10
|Црвена Звезда
|Миятович Йован
|8
|ИМТ Нови Белград
|Milos Lukovic
|8
|Црвена Звезда
|Крассо Жан-Филипп
|7
|Раднички 1923
|Milos Vidovic
|1
|Раднички 1923
|Митрович Милан
|1
|Младост Лучани
|Йоксимович Милан
|1
|Младост Лучани
|Эже Патрик
|1
|Явор Иваньица
|Копитович Борис
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Партизан - Црвена Звезда
Исход игры
Партизан
27.8% (10)
Ничья
30.6% (11)
Црвена Звезда
41.7% (15)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (24)
Меньше
33.33% (12)
Обе команды забьют
Да
88.89% (32)
Нет
11.11% (4)
Популярный счёт
1:2 Црвена Звезда
33.3% (12)
1:1 Ничья
25% (9)
2:1 Партизан
22.2% (8)
2:2 Ничья
5.6% (2)
1:0 Партизан
5.6% (2)
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