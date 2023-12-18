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  2. Матчи
  3. Сербия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Партизан
 
Позже
Црвена Звезда
Прогнозы 37
Партизан 27% (10)
X 32.4% (12)
Црвена Звезда 40.5% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Партизан
Ничья
Црвена Звезда
4.90
3.80
1.71
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История личных встреч

Партизан
Црвена Звезда

26 матчей

69.2%
30.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
46.2%
3.8%
13 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.4%
23.1%
11.5%
17 побед 6 ничьих 0 побед

23 матча

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

56.5%
43.5%
0 побед 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

52.2%
47.8%
0 побед 12 ничьих 14 побед

49 матчей

36.7%
30.6%
32.7%
18 побед 15 ничьих 16 побед

Первый тайм

26.5%
51%
22.5%
13 побед 25 ничьих 11 побед

Второй тайм

34.7%
36.7%
28.6%
17 побед 18 ничьих 14 побед

История матчей

С
0:0
С
1:0
С
1:1
К
2:1
С
0:0
С
2:0
С
1:1
К
0:0
С
1:0
С
1:1
К
1:0
С
0:0
С
2:0
К
0:1
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
2:1
С
1:1
С
0:0
К
1:0
С
1:3
С
1:1
С
1:0
С
1:1
С
1:2
С
3:1
С
0:0
С
1:0
С
2:1
С
1:0
С
1:0
С
3:2
С
0:1
SC
0:2
К
2:0
С
0:2
С
1:0
К
1:0
К
2:0
С
0:1
С
1:0
С
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
К
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1

Голы

Всего голов

23
24

Голов в среднем за матч

1.05
0.89

Среднее время на гол

86
101

Всего голов

31
13

Голов в среднем за матч

1.15
0.59

Среднее время на гол

78
152

Всего голов

54
37

Голов в среднем за матч

1.1
0.76

Тотал матчей

2.5
43
Больше 88%
Меньше 12%
6
29
Больше 59%
Меньше 41%
20
11
Больше 22%
Меньше 78%
38
5
Больше 10%
Меньше 90%
44
3
Больше 6%
Меньше 94%
46

Среднее время на гол

81
119

Бомбардиры внутри турнира

Партизан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салданья 13 (3) 0.72
Захид Гайас 6 0.33
Натхо Бибрас 6 (4) 0.33
Николич Неманья III 3 0.17
Северина Ксандер 3 0.17
Мениг Квинси 2 0.11
Калулу Альдо 2 0.11
Белич Кристиян 2 0.11
Стойкович Аранджел 1 0.06
Маркович Светозар 1 0.06
Кануте Франк 1 0.06
Илич Михайло 1 0.06
Црвена Звезда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миятович Йован 8 0.44
Крассо Жан-Филипп 7 (3) 0.39
Олайинка Питер 6 0.33
Букари Осман 5 0.28
Иванич Мирко 4 0.22
Катай Александар 3 (1) 0.17
Гелор Конга 3 (3) 0.17
Драгович Александр 1 0.06
Родич Милан 1 0.06
Митрович Стефан 1 0.06
Мияйлович Срджан 1 0.06
Кангва Кингс 1 0.06
Спайич Урош 1 0.06
Ин-Бом Хван 1 0.06
Лучич Владимир 1 0.06

Карточки

Партизан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шчекич Александар 0 1
Калулу Альдо 0 1
Црвена Звезда
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Партизан
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Црвена Звезда
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

3
3
Партизан
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Црвена Звезда
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
0% (0)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

5
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

19
23
Партизан
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Црвена Звезда
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (6)
11% (2)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

22
26

Голы по времени матча

Забито

21
22
4 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
0
0%
3
14%
1-15
2
10%
5
23%
16-30
2
10%
3
14%
31-45
5
24%
3
14%
46-60
3
14%
4
18%
61-75
9
43%
4
18%
76-90

Пропущено

13
13
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
5
38%
3
23%
1-15
2
15%
3
23%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
2
15%
3
23%
61-75
1
8%
1
8%
76-90

Забито

21
23
6 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
9 Не забивали 9
1
5%
5
22%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
4
19%
3
13%
31-45
2
10%
4
17%
46-60
5
24%
3
13%
61-75
8
38%
6
26%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 7
2
25%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
25%
61-75
1
13%
2
25%
76-90

Забито

42
45
10 В 1-м тайме 21
32 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 13
1 Не забивали 0
1
2%
8
18%
1-15
3
7%
7
16%
16-30
6
14%
6
13%
31-45
7
17%
7
16%
46-60
8
19%
7
16%
61-75
17
40%
10
22%
76-90

Пропущено

21
21
12 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 15
7
33%
4
19%
1-15
2
10%
5
24%
16-30
3
14%
3
14%
31-45
3
14%
1
5%
46-60
4
19%
5
24%
61-75
2
10%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Партизан
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Партизан - Раднички 1923 3:3 Раднички Ниш - Партизан 2:1 Партизан - Войводина Нови Сад 3:1 Партизан - Бачка-Топола 0:4
Партизан - Чукарички 2:1 Нови Пазар - Партизан 0:1 Партизан - Вождовац 3:0 Раднички 1923 - Партизан 0:4 Спартак Суботица - Партизан 0:3 Партизан - Белград 2:1 Партизан - Младост Лучани 2:0 Напредак - Партизан 0:2 Железничар Панчево - Партизан 1:2 Партизан - Радник Сурдулица 3:2 Партизан - Будучность 2:1 ИМТ Нови Белград - Партизан 2:3 Партизан - Норшелланн 0:1 Партизан - Явор Иваньица 3:1 Норшелланн - Партизан 5:0 Партизан - Сабах Баку 2:0
Црвена Звезда
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Спартак Суботица - Црвена Звезда 1:4 Црвена Звезда - Манчестер Сити 2:3 Црвена Звезда - Младост Лучани 3:1 Напредак - Црвена Звезда 0:1
Янг Бойз - Црвена Звезда 2:0 Войводина Нови Сад - Црвена Звезда 1:2 Железничар Панчево - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - РБ Лейпциг 1:2 Црвена Звезда - Радник Сурдулица 3:1 Црвена Звезда - Бачка-Топола 1:1 ИМТ Нови Белград - Црвена Звезда 1:2 РБ Лейпциг - Црвена Звезда 3:1 Црвена Звезда - Явор Иваньица 3:2 Раднички 1923 - Црвена Звезда 0:3 Црвена Звезда - Янг Бойз 2:2 Црвена Звезда - Раднички Ниш 1:0 Манчестер Сити - Црвена Звезда 3:1 Чукарички - Црвена Звезда 2:1 Црвена Звезда - Нови Пазар 2:1 Вождовац - Црвена Звезда 3:2

Результаты матчей

Партизан
Црвена Звезда

Точный счет

2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
3:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

3
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:2
3 раза 33%
1:4
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

3
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
4
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
0:4
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 17%
1:4
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

3
8 раз 44%
2
6 раз 33%
1
2 раза 11%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
3
5 раз 28%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
4
3 раза 17%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Партизан
Црвена Звезда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
1
1.5
7
2
5
4
2.5
6
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
1.5
Больше Меньше
7
2
4
5
2.5
3
6
1
8
3.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
15
3
1.5
14
4
9
9
2.5
9
9
1
17
3.5
4
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Црвена Звезда
 18 15 1 2 46 - 16 46
2.
Партизан
 18 14 2 2 42 - 21 44
3.
Бачка-Топола
 17 9 6 2 30 - 14 33
4.
Нови Пазар
 18 9 2 7 24 - 18 29
5.
Войводина Нови Сад
 18 8 4 6 26 - 29 28
6.
Чукарички
 17 7 5 5 25 - 20 26
7.
Младост Лучани
 18 7 4 7 20 - 25 25
8.
Вождовац
 18 6 7 5 25 - 24 25
9.
Спартак Суботица
 18 7 1 10 18 - 29 22
10.
Явор Иваньица
 17 6 2 9 20 - 24 20
11.
Раднички 1923
 18 6 2 10 24 - 33 20
12.
Напредак
 18 6 2 10 16 - 27 20
13.
ИМТ Нови Белград
 17 5 2 10 22 - 26 17
14.
Железничар Панчево
 18 5 2 11 20 - 34 17
15.
Раднички Ниш
 18 4 4 10 15 - 23 16
16.
Радник Сурдулица
 18 1 8 9 11 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Црвена Звезда
 9 8 1 0 25 - 6 25
2.
Партизан
 9 7 1 1 21 - 13 22
3.
Нови Пазар
 9 7 0 2 16 - 8 21
4.
Войводина Нови Сад
 9 6 1 2 17 - 11 19
5.
Вождовац
 9 5 4 0 19 - 7 19
6.
Явор Иваньица
 8 5 0 3 13 - 9 15
7.
Спартак Суботица
 10 5 0 5 12 - 17 15
8.
Младост Лучани
 10 4 3 3 12 - 12 15
9.
Бачка-Топола
 8 4 2 2 14 - 11 14
10.
Чукарички
 8 3 4 1 13 - 9 13
11.
ИМТ Нови Белград
 9 3 2 4 11 - 10 11
12.
Раднички Ниш
 9 3 2 4 9 - 11 11
13.
Раднички 1923
 8 3 1 4 10 - 14 10
14.
Железничар Панчево
 9 3 1 5 11 - 14 10
15.
Напредак
 9 2 1 6 4 - 13 7
16.
Радник Сурдулица
 9 1 4 4 5 - 7 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Партизан
 9 7 1 1 21 - 8 22
2.
Црвена Звезда
 9 7 0 2 21 - 10 21
3.
Бачка-Топола
 9 5 4 0 16 - 3 19
4.
Чукарички
 9 4 1 4 12 - 11 13
5.
Напредак
 9 4 1 4 12 - 14 13
6.
Младост Лучани
 8 3 1 4 8 - 13 10
7.
Раднички 1923
 10 3 1 6 14 - 19 10
8.
Войводина Нови Сад
 9 2 3 4 9 - 18 9
9.
Нови Пазар
 9 2 2 5 8 - 10 8
10.
Спартак Суботица
 8 2 1 5 6 - 12 7
11.
Железничар Панчево
 9 2 1 6 9 - 20 7
12.
ИМТ Нови Белград
 8 2 0 6 11 - 16 6
13.
Вождовац
 9 1 3 5 6 - 17 6
14.
Раднички Ниш
 9 1 2 6 6 - 12 5
15.
Явор Иваньица
 9 1 2 6 7 - 15 5
16.
Радник Сурдулица
 9 0 4 5 6 - 14 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Партизан Салданья 13
Вождовац Borisav Burmaz 10
Црвена Звезда Миятович Йован 8
ИМТ Нови Белград Milos Lukovic 8
Црвена Звезда Крассо Жан-Филипп 7
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Топ нарушителей
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Партизан - Црвена Звезда от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 декабря 2023, осталось 2 дня 10 часов 12 минут.



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  • 24 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 37
    Партизан 27% (10)
    X 32.4% (12)
    Црвена Звезда 40.5% (15)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Партизан
    Ничья
    Црвена Звезда
    4.90
    3.80
    1.71
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Партизан - Црвена Звезда

    Исход игры
    Партизан
    27.8% (10)
    Ничья
    30.6% (11)
    Црвена Звезда
    41.7% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (24)
    Меньше
    33.33% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    88.89% (32)
    Нет
    11.11% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Црвена Звезда
    33.3% (12)
    1:1 Ничья
    25% (9)
    2:1 Партизан
    22.2% (8)
    2:2 Ничья
    5.6% (2)
    1:0 Партизан
    5.6% (2)
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    Црвена Звезда
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