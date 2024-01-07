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Ревель
 
Позже
ПСЖ
Прогнозы 146
Ревель 11% (16)
X 1.4% (2)
ПСЖ 87.7% (128)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ревель
Ничья
ПСЖ
80.00
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29.00
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1.01
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Топ бомбардиров
Лилль Жегрова Эдон 3
Лилль Дэвид Джонатан 3
Родез Корредо Килиан 3
Нант Кадевере Тино 2
Лилль Языджи Юсуф 2
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Топ нарушителей
Брест Камблан Аксель 1
Фабрег Рико Давид 1
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! В 1/32 финала Кубка Франции "ПСЖ" сыграет на выезде с "Ревелем". Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ревель - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 января 2024, осталось 33 минуты.



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  • 96 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 146
Ревель 11% (16)
X 1.4% (2)
ПСЖ 87.7% (128)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ревель
Ничья
ПСЖ
80.00
Реклама, tennisi.bet
29.00
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1.01
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Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Ревель - ПСЖ онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ревель - ПСЖ

Исход игры
Ревель
11.5% (17)
Ничья
1.4% (2)
ПСЖ
87.2% (129)
Тотал 2.5
Больше
83.48% (96)
Меньше
16.52% (19)
Обе команды забьют
Да
9.57% (11)
Нет
90.43% (104)
Популярный счёт
0:3 ПСЖ
32.4% (48)
0:4 ПСЖ
12.2% (18)
0:2 ПСЖ
11.5% (17)
0:5 ПСЖ
8.8% (13)
1:3 ПСЖ
4.1% (6)
0:6 ПСЖ
2.7% (4)
1:2 ПСЖ
1.4% (2)
0:7 ПСЖ
1.4% (2)
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