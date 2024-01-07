Прогноз на матч от Liveresult
Результаты последних матчей
Ревель
(4 матча)
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 поражение
ПСЖ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ПСЖ - Тулуза 2:0 ПСЖ - Мец 3:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1
ПСЖ - Нант 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 ПСЖ - Монако 5:2 Реймс - ПСЖ 0:3 Милан - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Монпелье 3:0 Брест - ПСЖ 2:3 ПСЖ - Милан 3:0 ПСЖ - Страсбург 3:0 Ренн - ПСЖ 1:3 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Клермон - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Марсель 4:0 ПСЖ - Боруссия Д 2:0 ПСЖ - Ницца 2:3
|Лилль
|Жегрова Эдон
|3
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|3
|Родез
|Корредо Килиан
|3
|Нант
|Кадевере Тино
|2
|Лилль
|Языджи Юсуф
|2
|Брест
|Камблан Аксель
|1
|Фабрег
|Рико Давид
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ревель - ПСЖ
Исход игры
Ревель
11.5% (17)
Ничья
1.4% (2)
ПСЖ
87.2% (129)
Тотал 2.5
Больше
83.48% (96)
Меньше
16.52% (19)
Обе команды забьют
Да
9.57% (11)
Нет
90.43% (104)
Популярный счёт
0:3 ПСЖ
32.4% (48)
0:4 ПСЖ
12.2% (18)
0:2 ПСЖ
11.5% (17)
0:5 ПСЖ
8.8% (13)
1:3 ПСЖ
4.1% (6)
0:6 ПСЖ
2.7% (4)
1:2 ПСЖ
1.4% (2)
0:7 ПСЖ
1.4% (2)
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