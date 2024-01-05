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Ревель
 
Позже
ПСЖ
Прогнозы 62
Ревель 16.1% (10)
X 0% (0)
ПСЖ 83.9% (52)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ревель
Ничья
ПСЖ
86.00
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30.00
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1.01
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Все Коэффициенты
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ревель - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 января 2024, осталось 2 дня 9 часов 49 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 62
    Ревель 16.1% (10)
    X 0% (0)
    ПСЖ 83.9% (52)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ревель
    Ничья
    ПСЖ
    86.00
    Реклама, fon.bet
    30.00
    Реклама, fon.bet
    1.01
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    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ревель - ПСЖ онлайн

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    Прогнозы на матч Ревель - ПСЖ

    Исход игры
    Ревель
    16.1% (10)
    Ничья
    0% (0)
    ПСЖ
    83.9% (52)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.39% (34)
    Меньше
    30.61% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    12.24% (6)
    Нет
    87.76% (43)
    Популярный счёт
    0:3 ПСЖ
    30.6% (19)
    0:2 ПСЖ
    22.6% (14)
    0:4 ПСЖ
    8.1% (5)
    1:3 ПСЖ
    6.5% (4)
    0:5 ПСЖ
    4.8% (3)
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    ПСЖ
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