Результаты последних матчей
Ревель
(4 матча)
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 поражение
ПСЖ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ПСЖ - Тулуза 2:0 ПСЖ - Мец 3:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1
ПСЖ - Нант 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 ПСЖ - Монако 5:2 Реймс - ПСЖ 0:3 Милан - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Монпелье 3:0 Брест - ПСЖ 2:3 ПСЖ - Милан 3:0 ПСЖ - Страсбург 3:0 Ренн - ПСЖ 1:3 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Клермон - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Марсель 4:0 ПСЖ - Боруссия Д 2:0 ПСЖ - Ницца 2:3
Прогнозы на матч Ревель - ПСЖ
Исход игры
Ревель
16.1% (10)
Ничья
0% (0)
ПСЖ
83.9% (52)
Тотал 2.5
Больше
69.39% (34)
Меньше
30.61% (15)
Обе команды забьют
Да
12.24% (6)
Нет
87.76% (43)
Популярный счёт
0:3 ПСЖ
30.6% (19)
0:2 ПСЖ
22.6% (14)
0:4 ПСЖ
8.1% (5)
1:3 ПСЖ
6.5% (4)
0:5 ПСЖ
4.8% (3)
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