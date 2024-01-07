Длинный заброс за спины защитникам "Монако" последовал на ход Вахи, но Маецки выскочил за пределы штрафной площади, в подкате сумев выбить мяч за боковую линию.

Монегаски всем составом сейчас сконцентрировались на своей половине поля. Будут они выжидать возможности для своих быстрых контратак.

Диуф решил нанести дальний удар по воротам гостей, но он получился недостаточно подготовленным. По этой причине мяч полетел на пару метров выше цели.

В первой попытке контрвыпада "Монако" следовала вертикальная передача в направлении Балогуна, но на перехвате спокойно сработал Дансо.

Правым флангом новую атаку провели "кроваво-золотые", откуда Франковски выполнил прострельную передачу в центр штрафной площади, но там защитникам гостей удалось разрядить ситуацию выносом.

Активно за кромкой поля начали разминуться группы из запасных игроков обеих команд. Время первых тактических замен постепенно приближается.

Вертикальная передача из глубины поля следовала к правому краю штрафной площади гостей на Сотока, но у Флориана было зафиксировано положение "вне игры".

Стартовые секунды второго тайма проходят достаточно спокойно. "Ланс", похоже, не поставил перед собой цель как можно скорее сравнять счёт после возобновления встречи.

Медина с дальней дистанции нанёс сочный удар точно под перекладину, но вовремя увидел мяч Маецки, благодаря чему сумел потащить мяч на угловой.

После подачи углового зафиксирован фол в атаке со стороны Сотока. Последний очень недоволен, хватаясь за голову, считая, что он вёл борьбу чисто.

"Ланс" продолжает большими силами идти в атаку. Вахи прорвался сейчас в чужую штрафную площадку, после чего упал в борьбе с Керером, но судья тут же развёл руки в стороны, демонстрируя своё решение - пенальти не будет. Публика на трибунах в гневе.

Франк Эз каким-то словом или словосочетанием охарактеризовал работу судьи по итогам предыдущего эпизода, за что получил прямую красную карточку, так что не сможет руководить командой дальше от кромки поля.

Первый тайм окончен! "Монако" пока что впереди в один мяч. Отдыхаем...

В ответной атаке заброс на левый край штрафной площади последовал на Аклиуша, которому не позволили принять мяч. Мяч отскочил на Балогуна, который нанёс удар, но выстрел оказался блокированным.

Сотока на правом фланге красиво обыграл соперника, после чего остро прострелил вдоль ворот, но Вахи в борьбе с опекуном не сумел сработать на замыкании.

По правому краю в чужую штрафную площадь гостей ворвался Франковски, который наносил сильный удар в ближний угол, но Маецки не дрогнул, парировав удар своего соотечественника на угловой.

Отбились монегаски после подачи углового у своих ворот, после чего попытались разогнать быструю контратаку, но в ней судьи зафиксировали нарушение правил со стороны Фофана.

Франковски снова на правом фланге атаки обострил игру, выполнив прострельную передачу в центр штрафной площади, но защитники "Монако" отработали внимательно в этом эпизоде.

С полулёта с дальней дистанции решил пробить Диуф, но мяч плохо лёг ему на ногу, из-за чего улетел на верхние ярусы трибун "Боллар-Делелис".

Неутомимый Франковски прорвался по правому флангу к лицевой линии, но сумел только в падении выполнил прострел в центре на уровне голов, однако там Маецки спокойно забрал игровой снаряд на перехвате.

Очень активно на последних минутах первого тайма действует "Ланс". Очень хочется хозяевам поля сквитать один мяч ещё до перерыва.

В контратаке Балогун пытался прорваться в чужую штрафную площадку, но Медина сумел выбить мяч у него из-под ног. Мог быть угловой, но Самба в броске сумел оставить мяч в пределах поля.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! Фет Мауасса!!! Интрига в этом матче жива! Мауасса с левого края сумел на агрессии прорваться в чужую штрафную площадку, прошмыгнув в коридор мимо четырёх соперников, после чего нанёс мощный удар по воротам, причём мяч небольшим рикошетом от защитника вошёл в ближний верхний угол ворот.

34' Коста сместился на левый фланг атаки, но передача от Мауасса в его адрес последовала немного неточной, из-за чего мяч покинул пределы поля через боковую линию.

33' Монегаски в центральной зоне принялись перепасовываться. "Кроваво-золотые" стараются работать в прессинге, но он получается каким-то не слишком организованным.

32' Поднялся на ноги Вахи, но на всякий случай один из запасных игроков "Ланса" продолжает разогреваться. Не хотелось бы, чтобы кто-то выбывал по ходу матча из-за травмы.

31' На левый фланг атаки последовала передача на Вахи, который проиграл силовое единоборство Марипану, получив при этом повреждение. Медики опять-таки на поле.

30' У своей штрафной площади решили накоротке попасоваться "красно-жёлтые", находясь под прессингом соперников. На этот раз обошлось без обрезок.

29' Ещё одну атаку правым флангом разгонял "Ланс", но сейчас диагональная подача на дальний край штрафной площади получилась безадресной. Мяч в итоге вышел за пределы поля.

28' По правому краю Вахи врывался в штрафную площадку "Монако", но в рискованном подкате мяч у него из-под ног сумел чисто выбить Марипан.

27' Атаку вторым темпом попытались развить монегаски, но она закончилась свистком, который зафиксировал положение "вне игры" у вернувшегося в игру Вандерсона.

26' Со стандарта Аклиуш выполнил мягкую подачу в штрафную площадку, но низковато мяч летел, поэтому ближайший защитник "Ланса" отбил мяч в поле.

25' Больно досталось Вандерсону по итогам предыдущего эпизода, так что ему приходится сейчас оказывать медицинскую помощь.

24' Самба ошибся, выскочив за пределы штрафной площади, отбив мяч на Вандерсона. Тот сразу решил пробить издали по пустым воротам, но ему ценой жёлтой карточки помешал Мауасса.

23' Франк Эз присел в своё тренерское кресло, явно приуныв. Оба гола его команда пропустила после собственных обрезок. Жестоко "Монако" наказывает своих соперников за ошибки.

22' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Манес Аклиуш!!!

Быструю контратаку левым флангом разогнали монегаски, Уатарра выполнил отличную прострельную передачу вдоль ворот, а первым на замыкание успел Аклиуш.

21' Эль Айнауи и Фофана жёстко столкнулись в середине поля, получив в итоге повреждения. Это было больно, но обошлось без травм, надо только перетерпеть.

20' Снова усилили болельщики на трибунах шумовую поддержку. Стараются они зазывать своих любимцев в атаку, но пока что это не очень работает.

19' Сложно сейчас "Лансу" даже выходить за центральную линию поля с мячом, так как соперники активно работают в коллективном прессинге.

18' Всё нормально вроде бы с Денисом, поднялся он на ноги, явно демонстрируя намерение в самом скором времени вернуться в игру.

17' Закария получил повреждение во время одного из жёстких единоборств в середине поля. На поле пришлось приглашать медицинскую бригаду.

16' Обрезались хозяева на своей половине поля, благодаря чему Балогун ворвался на левый край штрафной площади и сильно пробивал по воротам низом, но Самба сумел ногой парировать мяч в поле.

15' Ади Хюттер очень активно ведёт себя у кромки поля, требуя от своих подопечных играть с полной концентрацией внимания и самоотдачей.

14' В новой атаке "Ланса" правым флангом опять следовала прострельная передача, но мяч шёл слишком близко к воротам, что позволило Маецки сработать на перехвате.

13' Правым флангом обострили игру сейчас "кроваво-золотые", откуда последовала прострельная передача в штрафную площадку, но один из центральных защитников "Монако" просто выбил мяч в аут.

12' Стартовый сумбур матча постепенно утихает, так что плотная борьба начинает концентрироваться в центральной зоне. Монегаски по такому счёту точно не будут ввязываться в открытый футбол.

11' Вахи открылся в свободной зоне на левом фланге атаки "Ланса", но передача в его адрес последовала с небольшим запозданием, так что судьи зафиксировали положение "вне игры".

10' На центральной трибуне зажгли пиротехнику с жёлтым дымом фанаты "Ланса". После матча клуб за это наверняка будет подвергнут штрафу, но эта ситуация достаточно привычная во Франции.

9' Угловой на правом фланге сумели заработать монегаски. Аклиуш от флажка выполнил навес на ближнюю штангу, но там всё оказалось под контролем обороняющихся.

8' Отметим, что перед матчем букмекеры в этом противостоянии видели "Ланс" небольшим фаворитом. Пока что прогнозы аналитиков не оправдываются, но делать какие-то выводы не стоит торопиться.

7' Монегаски впервые после своего гола перешли с мячом на чужую половину поля, где не стараются сейчас проявлять атакующую агрессию, просто пасуясь поперёк поля.

6' Стоит отметить, что не лучшего качества газон на стадионе "Ланса", но хозяева всё равно пытаются сейчас комбинировать низом на скорости.

5' Команда Франка Эза не унывает из-за пропущенного гола, большими силами сейчас стараясь атаковать. Должны быть шансы у "красно-жёлтых" на ответный гол в ворота монегасков.

4' Мауасса подключился к новой атаке хозяев поля, решив нанести мощный дальний удар по воротам, но мяч после его выстрела улетел намного выше ворот.

3' Правым флангом "Ланс" провел свою первую атаку, последовала подача в район дальней штанги, Маецки не сумел поймать мяч на выходе, но лишь по той причине, что против него нарушили правила.

2' Существенно тише стало на трибунах "Боллар-Делелис" после быстрого пропущенного гола, но унывать не стоит - впереди ещё целый матч.

1' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Виссам бен-Йеддер!!!

Шокирующее начало для "кроваво-золотых". На левом фланге атаки монегаски запрессинговали соперников, бен-Йеддер подобрал мяч на краю штрафной площади, после чего сильно и точно пробил в ближний нижний угол. Самба почему-то не среагировал.