Стадион: Боллар-Делелис.
Ход матча
1'
21'
0:2
43'
1:2
Прогноз на матч от Liveresult
30
Самба
Брис
11
Мауасса
Фет
9
Вахи
Элю
10
Коста
Давид
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
-
11 Мауасса ФетЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Вахи ЭлюНападающий
- Нападающий
-
10 Коста ДавидНападающий
- Запасные игроки
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
-
19 Мбала КениЗащитник
- Полузащитник
-
15 Сишуба АяндаПолузащитник
-
18 Пуйи ТомПолузащитник
-
17 Силла ФодеПолузащитник
- Нападающий
-
12 Саид УэслиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эз Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Аклиуш МанесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Кён ФилиппВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Буабр СаймонПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Диоп ЭденПолузащитник
-
19 Боаду МиронНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
История личных встреч
Ланс
Монако
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
24 матча
25%
29.2%
45.8%
6 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
20.8%
45.8%
33.4%
5 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
6 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
15
Голов в среднем за матч
1.4
1.07
Среднее время на гол
64
84
Всего голов
24
17
Голов в среднем за матч
1.71
1.7
Среднее время на гол
52
52
Всего голов
38
32
Голов в среднем за матч
1.58
1.33
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
Среднее время на гол
56
67
Бомбардиры внутри турнира
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мауасса Фет
|1
|1
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|1
|1
|Аклиуш Манес
|1
|1
Карточки
Результаты последних матчей
Ланс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ницца - Ланс 2:0 Ланс - Реймс 2:0 Ланс - Севилья 2:1 Монпелье - Ланс 0:0
Ланс - Лион 3:2 Арсенал - Ланс 6:0 Клермон - Ланс 0:3 Ланс - Марсель 1:0 ПСВ - Ланс 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Ланс - Нант 4:0 Ланс - ПСВ 1:1 Гавр - Ланс 0:0 Ланс - Лилль 1:1 Ланс - Арсенал 2:1 Страсбург - Ланс 0:1 Ланс - Тулуза 2:1 Севилья - Ланс 1:1 Ланс - Мец 0:1 Монако - Ланс 3:0
Монако
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Тулуза - Монако 1:2 Монако - Лион 0:1 Ренн - Монако 1:2 Монако - Монпелье 2:0
ПСЖ - Монако 5:2 Гавр - Монако 0:0 Монако - Брест 2:0 Лилль - Монако 2:0 Монако - Мец 2:1 Реймс - Монако 1:3 Монако - Марсель 3:2 Монако - Ницца 0:1 Лорьян - Монако 2:2 Монако - Ланс 3:0 Нант - Монако 3:3 Монако - Страсбург 3:0 Клермон - Монако 2:4 Бавария - Монако 4:2 Арсенал - Монако 1:1 Дженоа - Монако 1:0
|Лилль
|Жегрова Эдон
|3
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|3
|Родез
|Корредо Килиан
|3
|Нант
|Кадевере Тино
|2
|Лилль
|Языджи Юсуф
|2
|Брест
|Камблан Аксель
|1
|Фабрег
|Рико Давид
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ланс 1:2 Монако
Исход игры
Ланс
28% (35)
Ничья
27.2% (34)
Монако
44.8% (56)
Тотал 2.5
Больше
60.53% (69)
Меньше
39.47% (45)
Обе команды забьют
Да
86.84% (99)
Нет
13.16% (15)
Популярный счёт
1:2 Монако
27.2% (34)
1:1 Ничья
24% (30)
2:1 Ланс
20.8% (26)
0:2 Монако
5.6% (7)
1:0 Ланс
4% (5)
2:2 Ничья
2.4% (3)
2:3 Монако
2.4% (3)
0:1 Монако
2.4% (3)
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