  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Кубок 2023-2024
Стадион: .
Ланс
1:2
Второй тайм: 54'
Монако
0'
0:1
1' Гол
Бен-Йеддер Виссам
0:2
21' Гол
Аклиуш Манес
1:2
43' Гол
Мауасса Фет

Ход матча

1'
0:1
Бен-Йеддер Виссам
21'
0:2
Аклиуш Манес
43'
Мауасса Фет
1:2
Прогнозы 125
Ланс 28% (35)
X 27.2% (34)
Монако 44.8% (56)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ланс
Ничья
Монако
5.10
Реклама, betcity.ru
6.45
Реклама, olimp.bet
3.25
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Самба
Брис
11
Мауасса
Фет
5
Медина
Факундо
4
Дансо
Кевин
3
Франковски
Пшемыслав
8
Диуф
Энди
6
Эль
Айнауи
Нейл
2
Агилар
Рубен
9
Вахи
Элю
7
Сотока
Флориан
10
Коста
Давид
1
Маецки
Радослав
3
Марипан
Гильермо
6
Закария
Денис
5
Керер
Тило
7
Уаттара
Кассум
4
Магасса
Сунгуту
8
Фофана
Юссуф
2
Скардовелли
Вандерсон
11
Аклиуш
Манес
9
Балогун
Фоларин
10
Бен-Йеддер
Виссам
Ланс
Монако

История личных встреч

Ланс
Монако

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

24 матча

25%
29.2%
45.8%
6 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

20.8%
45.8%
33.4%
5 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
6 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

Л1
3:0
Л1
3:0
Л1
1:4
Л1
2:2
К
2:4
Л1
0:2
Л1
0:0
Л1
0:3
Л1
0:3
Л1
2:0
К
6:0
Л2
2:1
Л2
0:4
Л2
2:2
Л2
2:2
Л1
1:1
КЛ
1:0
Л1
2:2
К
1:0
Л1
3:0
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
2:0
КЛ
1:2

Голы

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

1.4
1.07

Среднее время на гол

64
84

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

1.71
1.7

Среднее время на гол

52
52

Всего голов

38
32

Голов в среднем за матч

1.58
1.33

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

56
67

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мауасса Фет 1 1
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 1 1
Аклиуш Манес 1 1

Карточки

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ницца - Ланс 2:0 Ланс - Реймс 2:0 Ланс - Севилья 2:1 Монпелье - Ланс 0:0
Ланс - Лион 3:2 Арсенал - Ланс 6:0 Клермон - Ланс 0:3 Ланс - Марсель 1:0 ПСВ - Ланс 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Ланс - Нант 4:0 Ланс - ПСВ 1:1 Гавр - Ланс 0:0 Ланс - Лилль 1:1 Ланс - Арсенал 2:1 Страсбург - Ланс 0:1 Ланс - Тулуза 2:1 Севилья - Ланс 1:1 Ланс - Мец 0:1 Монако - Ланс 3:0
Монако
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Тулуза - Монако 1:2 Монако - Лион 0:1 Ренн - Монако 1:2 Монако - Монпелье 2:0
ПСЖ - Монако 5:2 Гавр - Монако 0:0 Монако - Брест 2:0 Лилль - Монако 2:0 Монако - Мец 2:1 Реймс - Монако 1:3 Монако - Марсель 3:2 Монако - Ницца 0:1 Лорьян - Монако 2:2 Монако - Ланс 3:0 Нант - Монако 3:3 Монако - Страсбург 3:0 Клермон - Монако 2:4 Бавария - Монако 4:2 Арсенал - Монако 1:1 Дженоа - Монако 1:0

Топ бомбардиров
Лилль Жегрова Эдон 3
Лилль Дэвид Джонатан 3
Родез Корредо Килиан 3
Нант Кадевере Тино 2
Лилль Языджи Юсуф 2
Весь список

Топ нарушителей
Брест Камблан Аксель 1
Фабрег Рико Давид 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Офсайд
    54'
    Вертикальная передача из глубины поля следовала к правому краю штрафной площади гостей на Сотока, но у Флориана было зафиксировано положение "вне игры".
  • 53'
    Активно за кромкой поля начали разминуться группы из запасных игроков обеих команд. Время первых тактических замен постепенно приближается.
  • 52'
    Правым флангом новую атаку провели "кроваво-золотые", откуда Франковски выполнил прострельную передачу в центр штрафной площади, но там защитникам гостей удалось разрядить ситуацию выносом.
  • 51'
    В первой попытке контрвыпада "Монако" следовала вертикальная передача в направлении Балогуна, но на перехвате спокойно сработал Дансо.
  • 50'
    Диуф решил нанести дальний удар по воротам гостей, но он получился недостаточно подготовленным. По этой причине мяч полетел на пару метров выше цели.
  • 49'
    Монегаски всем составом сейчас сконцентрировались на своей половине поля. Будут они выжидать возможности для своих быстрых контратак.
  • 48'
    Длинный заброс за спины защитникам "Монако" последовал на ход Вахи, но Маецки выскочил за пределы штрафной площади, в подкате сумев выбить мяч за боковую линию.
  • 47'
    Стартовые секунды второго тайма проходят достаточно спокойно. "Ланс", похоже, не поставил перед собой цель как можно скорее сравнять счёт после возобновления встречи.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! "Монако" пока что впереди в один мяч. Отдыхаем...
  • Красная карточка
    45'
    Франк Эз каким-то словом или словосочетанием охарактеризовал работу судьи по итогам предыдущего эпизода, за что получил прямую красную карточку, так что не сможет руководить командой дальше от кромки поля.
  • Судья
    45'
    "Ланс" продолжает большими силами идти в атаку. Вахи прорвался сейчас в чужую штрафную площадку, после чего упал в борьбе с Керером, но судья тут же развёл руки в стороны, демонстрируя своё решение - пенальти не будет. Публика на трибунах в гневе.
  • Угловой
    45'
    После подачи углового зафиксирован фол в атаке со стороны Сотока. Последний очень недоволен, хватаясь за голову, считая, что он вёл борьбу чисто.
  • Опасный момент
    45'
    Медина с дальней дистанции нанёс сочный удар точно под перекладину, но вовремя увидел мяч Маецки, благодаря чему сумел потащить мяч на угловой.
  • Дополнительное время
    45'
    5 минут компенсировано.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      44'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! Фет Мауасса!!!
      Интрига в этом матче жива! Мауасса с левого края сумел на агрессии прорваться в чужую штрафную площадку, прошмыгнув в коридор мимо четырёх соперников, после чего нанёс мощный удар по воротам, причём мяч небольшим рикошетом от защитника вошёл в ближний верхний угол ворот.
    • 43'
      В контратаке Балогун пытался прорваться в чужую штрафную площадку, но Медина сумел выбить мяч у него из-под ног. Мог быть угловой, но Самба в броске сумел оставить мяч в пределах поля.
    • 42'
      Очень активно на последних минутах первого тайма действует "Ланс". Очень хочется хозяевам поля сквитать один мяч ещё до перерыва.
    • 41'
      Неутомимый Франковски прорвался по правому флангу к лицевой линии, но сумел только в падении выполнил прострел в центре на уровне голов, однако там Маецки спокойно забрал игровой снаряд на перехвате.
    • 40'
      С полулёта с дальней дистанции решил пробить Диуф, но мяч плохо лёг ему на ногу, из-за чего улетел на верхние ярусы трибун "Боллар-Делелис".
    • 39'
      Франковски снова на правом фланге атаки обострил игру, выполнив прострельную передачу в центр штрафной площади, но защитники "Монако" отработали внимательно в этом эпизоде.
    • Угловой
      38'
      Отбились монегаски после подачи углового у своих ворот, после чего попытались разогнать быструю контратаку, но в ней судьи зафиксировали нарушение правил со стороны Фофана.
    • Опасный момент
      37'
      По правому краю в чужую штрафную площадь гостей ворвался Франковски, который наносил сильный удар в ближний угол, но Маецки не дрогнул, парировав удар своего соотечественника на угловой.
    • Опасный момент
      36'
      Сотока на правом фланге красиво обыграл соперника, после чего остро прострелил вдоль ворот, но Вахи в борьбе с опекуном не сумел сработать на замыкании.
    • 35'
      В ответной атаке заброс на левый край штрафной площади последовал на Аклиуша, которому не позволили принять мяч. Мяч отскочил на Балогуна, который нанёс удар, но выстрел оказался блокированным.
    • 34'
      Коста сместился на левый фланг атаки, но передача от Мауасса в его адрес последовала немного неточной, из-за чего мяч покинул пределы поля через боковую линию.
    • 33'
      Монегаски в центральной зоне принялись перепасовываться. "Кроваво-золотые" стараются работать в прессинге, но он получается каким-то не слишком организованным.
    • 32'
      Поднялся на ноги Вахи, но на всякий случай один из запасных игроков "Ланса" продолжает разогреваться. Не хотелось бы, чтобы кто-то выбывал по ходу матча из-за травмы.
    • Травма, повреждение
      31'
      На левый фланг атаки последовала передача на Вахи, который проиграл силовое единоборство Марипану, получив при этом повреждение. Медики опять-таки на поле.
    • 30'
      У своей штрафной площади решили накоротке попасоваться "красно-жёлтые", находясь под прессингом соперников. На этот раз обошлось без обрезок.
    • 29'
      Ещё одну атаку правым флангом разгонял "Ланс", но сейчас диагональная подача на дальний край штрафной площади получилась безадресной. Мяч в итоге вышел за пределы поля.
    • Опасный момент
      28'
      По правому краю Вахи врывался в штрафную площадку "Монако", но в рискованном подкате мяч у него из-под ног сумел чисто выбить Марипан.
    • Офсайд
      27'
      Атаку вторым темпом попытались развить монегаски, но она закончилась свистком, который зафиксировал положение "вне игры" у вернувшегося в игру Вандерсона.
    • 26'
      Со стандарта Аклиуш выполнил мягкую подачу в штрафную площадку, но низковато мяч летел, поэтому ближайший защитник "Ланса" отбил мяч в поле.
    • Травма, повреждение
      25'
      Больно досталось Вандерсону по итогам предыдущего эпизода, так что ему приходится сейчас оказывать медицинскую помощь.
    • Желтая карточка
      24'
      Самба ошибся, выскочив за пределы штрафной площади, отбив мяч на Вандерсона. Тот сразу решил пробить издали по пустым воротам, но ему ценой жёлтой карточки помешал Мауасса.
    • 23'
      Франк Эз присел в своё тренерское кресло, явно приуныв. Оба гола его команда пропустила после собственных обрезок. Жестоко "Монако" наказывает своих соперников за ошибки.
    • Описание гола
      22'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Манес Аклиуш!!!
      Быструю контратаку левым флангом разогнали монегаски, Уатарра выполнил отличную прострельную передачу вдоль ворот, а первым на замыкание успел Аклиуш.
    • Фол, нарушение
      21'
      Эль Айнауи и Фофана жёстко столкнулись в середине поля, получив в итоге повреждения. Это было больно, но обошлось без травм, надо только перетерпеть.
    • 20'
      Снова усилили болельщики на трибунах шумовую поддержку. Стараются они зазывать своих любимцев в атаку, но пока что это не очень работает.
    • 19'
      Сложно сейчас "Лансу" даже выходить за центральную линию поля с мячом, так как соперники активно работают в коллективном прессинге.
    • 18'
      Всё нормально вроде бы с Денисом, поднялся он на ноги, явно демонстрируя намерение в самом скором времени вернуться в игру.
    • Травма, повреждение
      17'
      Закария получил повреждение во время одного из жёстких единоборств в середине поля. На поле пришлось приглашать медицинскую бригаду.
    • Опасный момент
      16'
      Обрезались хозяева на своей половине поля, благодаря чему Балогун ворвался на левый край штрафной площади и сильно пробивал по воротам низом, но Самба сумел ногой парировать мяч в поле.
    • 15'
      Ади Хюттер очень активно ведёт себя у кромки поля, требуя от своих подопечных играть с полной концентрацией внимания и самоотдачей.
    • 14'
      В новой атаке "Ланса" правым флангом опять следовала прострельная передача, но мяч шёл слишком близко к воротам, что позволило Маецки сработать на перехвате.
    • 13'
      Правым флангом обострили игру сейчас "кроваво-золотые", откуда последовала прострельная передача в штрафную площадку, но один из центральных защитников "Монако" просто выбил мяч в аут.
    • 12'
      Стартовый сумбур матча постепенно утихает, так что плотная борьба начинает концентрироваться в центральной зоне. Монегаски по такому счёту точно не будут ввязываться в открытый футбол.
    • Офсайд
      11'
      Вахи открылся в свободной зоне на левом фланге атаки "Ланса", но передача в его адрес последовала с небольшим запозданием, так что судьи зафиксировали положение "вне игры".
    • 10'
      На центральной трибуне зажгли пиротехнику с жёлтым дымом фанаты "Ланса". После матча клуб за это наверняка будет подвергнут штрафу, но эта ситуация достаточно привычная во Франции.
    • Угловой
      9'
      Угловой на правом фланге сумели заработать монегаски. Аклиуш от флажка выполнил навес на ближнюю штангу, но там всё оказалось под контролем обороняющихся.
    • 8'
      Отметим, что перед матчем букмекеры в этом противостоянии видели "Ланс" небольшим фаворитом. Пока что прогнозы аналитиков не оправдываются, но делать какие-то выводы не стоит торопиться.
    • 7'
      Монегаски впервые после своего гола перешли с мячом на чужую половину поля, где не стараются сейчас проявлять атакующую агрессию, просто пасуясь поперёк поля.
    • 6'
      Стоит отметить, что не лучшего качества газон на стадионе "Ланса", но хозяева всё равно пытаются сейчас комбинировать низом на скорости.
    • 5'
      Команда Франка Эза не унывает из-за пропущенного гола, большими силами сейчас стараясь атаковать. Должны быть шансы у "красно-жёлтых" на ответный гол в ворота монегасков.
    • 4'
      Мауасса подключился к новой атаке хозяев поля, решив нанести мощный дальний удар по воротам, но мяч после его выстрела улетел намного выше ворот.
    • Фол, нарушение
      3'
      Правым флангом "Ланс" провел свою первую атаку, последовала подача в район дальней штанги, Маецки не сумел поймать мяч на выходе, но лишь по той причине, что против него нарушили правила.
    • 2'
      Существенно тише стало на трибунах "Боллар-Делелис" после быстрого пропущенного гола, но унывать не стоит - впереди ещё целый матч.
    • Описание гола
      1'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Виссам бен-Йеддер!!!
      Шокирующее начало для "кроваво-золотых". На левом фланге атаки монегаски запрессинговали соперников, бен-Йеддер подобрал мяч на краю штрафной площади, после чего сильно и точно пробил в ближний нижний угол. Самба почему-то не среагировал.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 1/32 финала Кубка Франции, в котором "Ланс" сыграет дома с "Монако". Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 47% завершится ничьей.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.14. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      2.14 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 125
    Ланс 28% (35)
    X 27.2% (34)
    Монако 44.8% (56)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ланс
    Ничья
    Монако
    5.10
    Реклама, betcity.ru
    6.45
    Реклама, olimp.bet
    3.25
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ланс 1:2 Монако онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ланс 1:2 Монако

    Исход игры
    Ланс
    28% (35)
    Ничья
    27.2% (34)
    Монако
    44.8% (56)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.53% (69)
    Меньше
    39.47% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    86.84% (99)
    Нет
    13.16% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Монако
    27.2% (34)
    1:1 Ничья
    24% (30)
    2:1 Ланс
    20.8% (26)
    0:2 Монако
    5.6% (7)
    1:0 Ланс
    4% (5)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    2:3 Монако
    2.4% (3)
    0:1 Монако
    2.4% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Ланс
    Монако
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный