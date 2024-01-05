Стадион: Боллар-Делелис.
История личных встреч
Ланс
Монако
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
24 матча
25%
29.2%
45.8%
6 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
20.8%
45.8%
33.4%
5 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
6 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
15
Голов в среднем за матч
1.4
1.07
Среднее время на гол
64
84
Всего голов
24
17
Голов в среднем за матч
1.71
1.7
Среднее время на гол
52
52
Всего голов
38
32
Голов в среднем за матч
1.58
1.33
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
Среднее время на гол
56
67
Результаты последних матчей
Ланс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ницца - Ланс 2:0 Ланс - Реймс 2:0 Ланс - Севилья 2:1 Монпелье - Ланс 0:0
Ланс - Лион 3:2 Арсенал - Ланс 6:0 Клермон - Ланс 0:3 Ланс - Марсель 1:0 ПСВ - Ланс 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Ланс - Нант 4:0 Ланс - ПСВ 1:1 Гавр - Ланс 0:0 Ланс - Лилль 1:1 Ланс - Арсенал 2:1 Страсбург - Ланс 0:1 Ланс - Тулуза 2:1 Севилья - Ланс 1:1 Ланс - Мец 0:1 Монако - Ланс 3:0
Монако
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Тулуза - Монако 1:2 Монако - Лион 0:1 Ренн - Монако 1:2 Монако - Монпелье 2:0
ПСЖ - Монако 5:2 Гавр - Монако 0:0 Монако - Брест 2:0 Лилль - Монако 2:0 Монако - Мец 2:1 Реймс - Монако 1:3 Монако - Марсель 3:2 Монако - Ницца 0:1 Лорьян - Монако 2:2 Монако - Ланс 3:0 Нант - Монако 3:3 Монако - Страсбург 3:0 Клермон - Монако 2:4 Бавария - Монако 4:2 Арсенал - Монако 1:1 Дженоа - Монако 1:0
Прогнозы на матч Ланс - Монако
Исход игры
Ланс
18.9% (10)
Ничья
24.5% (13)
Монако
56.6% (30)
Тотал 2.5
Больше
62.75% (32)
Меньше
37.25% (19)
Обе команды забьют
Да
86.27% (44)
Нет
13.73% (7)
Популярный счёт
1:2 Монако
37.7% (20)
1:1 Ничья
22.6% (12)
2:1 Ланс
17% (9)
0:2 Монако
5.7% (3)
0:1 Монако
5.7% (3)
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