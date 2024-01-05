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Стадион: .
Ланс
 
Позже
Монако
Прогнозы 53
Ланс 18.9% (10)
X 24.5% (13)
Монако 56.6% (30)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ланс
Ничья
Монако
3.40
3.67
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3.09
Все Коэффициенты

История личных встреч

Ланс
Монако

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

24 матча

25%
29.2%
45.8%
6 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

20.8%
45.8%
33.4%
5 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
6 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

Л1
3:0
Л1
3:0
Л1
1:4
Л1
2:2
К
2:4
Л1
0:2
Л1
0:0
Л1
0:3
Л1
0:3
Л1
2:0
К
6:0
Л2
2:1
Л2
0:4
Л2
2:2
Л2
2:2
Л1
1:1
КЛ
1:0
Л1
2:2
К
1:0
Л1
3:0
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
2:0
КЛ
1:2

Голы

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

1.4
1.07

Среднее время на гол

64
84

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

1.71
1.7

Среднее время на гол

52
52

Всего голов

38
32

Голов в среднем за матч

1.58
1.33

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

56
67

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ницца - Ланс 2:0 Ланс - Реймс 2:0 Ланс - Севилья 2:1 Монпелье - Ланс 0:0
Ланс - Лион 3:2 Арсенал - Ланс 6:0 Клермон - Ланс 0:3 Ланс - Марсель 1:0 ПСВ - Ланс 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Ланс - Нант 4:0 Ланс - ПСВ 1:1 Гавр - Ланс 0:0 Ланс - Лилль 1:1 Ланс - Арсенал 2:1 Страсбург - Ланс 0:1 Ланс - Тулуза 2:1 Севилья - Ланс 1:1 Ланс - Мец 0:1 Монако - Ланс 3:0
Монако
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Тулуза - Монако 1:2 Монако - Лион 0:1 Ренн - Монако 1:2 Монако - Монпелье 2:0
ПСЖ - Монако 5:2 Гавр - Монако 0:0 Монако - Брест 2:0 Лилль - Монако 2:0 Монако - Мец 2:1 Реймс - Монако 1:3 Монако - Марсель 3:2 Монако - Ницца 0:1 Лорьян - Монако 2:2 Монако - Ланс 3:0 Нант - Монако 3:3 Монако - Страсбург 3:0 Клермон - Монако 2:4 Бавария - Монако 4:2 Арсенал - Монако 1:1 Дженоа - Монако 1:0
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ланс - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 января 2024, осталось 2 дня 3 часа 34 минуты.



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    • Прогнозы 53
    Ланс 18.9% (10)
    X 24.5% (13)
    Монако 56.6% (30)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ланс
    Ничья
    Монако
    3.40
    3.67
    Реклама, melbet.ru
    3.09
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Ланс - Монако

    Исход игры
    Ланс
    18.9% (10)
    Ничья
    24.5% (13)
    Монако
    56.6% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.75% (32)
    Меньше
    37.25% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    86.27% (44)
    Нет
    13.73% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Монако
    37.7% (20)
    1:1 Ничья
    22.6% (12)
    2:1 Ланс
    17% (9)
    0:2 Монако
    5.7% (3)
    0:1 Монако
    5.7% (3)
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