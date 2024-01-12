Тур: 1. Стадион: Stelios Kyriakides Stadium. Главный судья: Kyriakos Athanasiou
Ход матча
19'
0:1
30'
1:1
53'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
7 Замены 9
-
596 Количество передач 238
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
10
Бесара
Нахир
10
Зенёв
Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бесара НахирПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Samuel HolmПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Карлен АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Хаяль РамиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Daniel Baeckstroem
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Зенёв СергейНападающий
- Запасные игроки
-
12 Перк ХенриВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
19 Калласте КенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Саарма РобиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Oskar Hoim
-
-
-
Главный тренер: Хэберли Томас
История личных встреч
Швеция
Эстония
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.4
5
Среднее время на гол
64
18
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.17
1.17
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
77
77
Результаты последних матчей
Швеция
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Швеция - Эстония 2:0 Азербайджан - Швеция 3:0 Бельгия - Швеция 1:1 Швеция - Молдова 3:1
Швеция - Австрия 1:3 Эстония - Швеция 0:5 Австрия - Швеция 2:0 Швеция - Новая Зеландия 4:1 Швеция - Азербайджан 5:0 Швеция - Бельгия 0:3 Швеция - Исландия 2:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швеция - Алжир 2:0 Мексика - Швеция 1:2 Швеция - Словения 1:1 Сербия - Швеция 4:1 Норвегия - Швеция 3:2 Швеция - Сербия 0:1 Швеция - Норвегия 1:2 Словения - Швеция 0:2
Эстония
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Швеция - Эстония 2:0 Эстония - Австрия 0:2 Эстония - Таиланд 1:1 Эстония - Азербайджан 0:2
Бельгия - Эстония 5:0 Эстония - Швеция 0:5 Эстония - Бельгия 0:3 Азербайджан - Эстония 1:1 Австрия - Эстония 2:1 Венгрия - Эстония 1:0 Финляндия - Эстония 0:1 Исландия - Эстония 1:1 Эстония - Литва 2:0 Латвия - Эстония 1:1 Сан-Марино - Эстония 0:4 Эстония - Мальта 2:1 Албания - Эстония 0:0 Мальта - Эстония 1:2 Аргентина - Эстония 5:0 Эстония - Сан-Марино 2:0