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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Kyriakos Athanasiou
Швеция
FIFA #26
2:1
Конец матча
Эстония
FIFA #122
0'
0:1
19' Гол
Палуметс Кевор
1:1
30' Гол
Нанаси Себастьян
2:1
53' Гол
Телин Исаак
90'+2

Ход матча

19'
0:1
Палуметс Кевор
30'
Нанаси Себастьян
1:1
46'
 
Калласте Кен
Миххаилов Никита
46'
 
Пеэтсон Расмус
Баранов Никита
46'
 
Саарма Роби
Силламяэ Рамол
46'
 
Айнсалу Михкель
Васильев Константин
46'
 
Лепик Марк
Зенёв Сергей
53'
Телин Исаак
2:1
59'
Lucas Bergvall
Нанаси Себастьян
 
59'
Петтерссон Оскар
Али Таха Абди
 
59'
Samuel Holm
Гигович Армин
 
59'
Otto Rosengren
Бесара Нахир
 
72'
 
Тур Эдгар
Хуссар Кристо
73'
 
Вассильев Никита
Миллер Мартин
77'
Ахльстранд Эрик
Салетрос Антон
 
77'
Перссон Хоаким
Телин Исаак
 
77'
Акерманн Кевин
Карлссон Йохан
 
87'
 
Oskar Hoim
Палуметс Кевор
88'
 
Виринг Роберт
Лукка Марко

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 7 Замены 9
  • 596 Количество передач 238
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Довин
Оливер
2
Карлссон
Йохан
3
Кастегрен
Хенрик
4
Эрикссон
Антон
5
Samuel
Dahl
8
Салетрос
Антон
6
Гигович
Армин
10
Бесара
Нахир
7
Али
Таха
Абди
9
Телин
Исаак
11
Нанаси
Себастьян
22
Валлнер
Карл-Андре
4
Лукка
Марко
21
Баранов
Никита
18
Andreas
Vaher
3
Хуссар
Кристо
13
Миххаилов
Никита
14
Васильев
Константин
23
Палуметс
Кевор
17
Миллер
Мартин
25
Силламяэ
Рамол
10
Зенёв
Сергей
Швеция
Эстония

История личных встреч

Швеция
Эстония

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

История матчей

Е2ОМ
2:0
Е2ОМ
0:5
ТМС
1:0
ТМС
1:1
ТМС
1:1
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
5

Среднее время на гол

64
18

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.17
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
77

Результаты последних матчей

Швеция
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Швеция - Эстония 2:0 Азербайджан - Швеция 3:0 Бельгия - Швеция 1:1 Швеция - Молдова 3:1
Швеция - Австрия 1:3 Эстония - Швеция 0:5 Австрия - Швеция 2:0 Швеция - Новая Зеландия 4:1 Швеция - Азербайджан 5:0 Швеция - Бельгия 0:3 Швеция - Исландия 2:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швеция - Алжир 2:0 Мексика - Швеция 1:2 Швеция - Словения 1:1 Сербия - Швеция 4:1 Норвегия - Швеция 3:2 Швеция - Сербия 0:1 Швеция - Норвегия 1:2 Словения - Швеция 0:2
Эстония
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Швеция - Эстония 2:0 Эстония - Австрия 0:2 Эстония - Таиланд 1:1 Эстония - Азербайджан 0:2
Бельгия - Эстония 5:0 Эстония - Швеция 0:5 Эстония - Бельгия 0:3 Азербайджан - Эстония 1:1 Австрия - Эстония 2:1 Венгрия - Эстония 1:0 Финляндия - Эстония 0:1 Исландия - Эстония 1:1 Эстония - Литва 2:0 Латвия - Эстония 1:1 Сан-Марино - Эстония 0:4 Эстония - Мальта 2:1 Албания - Эстония 0:0 Мальта - Эстония 1:2 Аргентина - Эстония 5:0 Эстония - Сан-Марино 2:0
  • Второй тайм
  • 92'
    Швеция заслуженно побеждает в отличном матче
  • 92'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 92'
    Контроль мяча: Швеция: 70%, Эстония: 30%.
  • 92'
    Otto Rosengren ослабляет давление, выбив мяч.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 90'
    Петтерссон Оскар из команды Швеция в офсайде
  • 90'
    Контроль мяча: Швеция: 70%, Эстония: 30%.
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    • Первый тайм
    • 46'
      Команда Швеция имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Контроль мяча: Швеция: 72%, Эстония: 28%.
    • 46'
      Силламяэ Рамол наказан за толчок Эрикссон Антон
    • 46'
      Andreas Vaher ослабляет давление, выбив мяч.
    • 45'
      Палуметс Кевор наказан за толчок Телин Исаак
    • 45'
      Контроль мяча: Швеция: 73%, Эстония: 27%.
    • 45'
      Швеция совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 44'
      Игрок из команды Эстония делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 43'
      Удар от ворот произведет Швеция
    • 43'
      Судья сигнализирует, что Гигович Армин из команды Швеция поставил подножку. Пострадал Зенёв Сергей
    • 42'
      Лукка Марко из команды Эстония перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Эстония совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      Швеция совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Валлнер Карл-Андре ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Удар от ворот произведет Швеция
    • 40'
      Контроль мяча: Швеция: 74%, Эстония: 26%.
    • 39'
      Эрикссон Антон тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
    • 39'
      Эрикссон Антон из команды Швеция заходит слишком далеко, он валит Силламяэ Рамол.
    • 39'
      Швеция совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 38'
      Матч возобновлен
    • 38'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 38'
      Эстония совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Гигович Армин из команды Швеция опасно и грубо сыграл. Лукка Марко пострадал.
    • 37'
      Баранов Никита из команды Эстония перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Матч возобновлен
    • 36'
      Али Таха Абди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 36'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 35'
      Nikita Mihhailov из команды Эстония получает желтую после опасной игры.
    • 35'
      Nikita Mihhailov из команды Эстония опасно и грубо сыграл. Али Таха Абди пострадал.
    • 35'
      Швеция пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Швеция: 77%, Эстония: 23%.
    • 35'
      Швеция совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Бесара Нахир из команды Швеция в офсайде
    • 34'
      Швеция совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Швеция совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Эстония совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Зенёв Сергей из команды Эстония перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Бесара Нахир навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 32'
      Телин Исаак нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 32'
      Эстония совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Контроль мяча: Швеция: 77%, Эстония: 23%.
    • 30'
      Г О О О О Л - Нанаси Себастьян забивает ударом с правой ноги!
    • 30'
      Лукка Марко успешно блокирует удар.
    • 30'
      Бесара Нахир нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 30'
      Швеция пытается что-то создать.
    • 30'
      Силламяэ Рамол из команды Эстония в офсайде
    • 29'
      Эстония совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Швеция контролирует мяч.
    • 29'
      Довин Оливер взял и забрал мяч на выходе
    • 28'
      Швеция совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 27'
      Удар от ворот произведет Эстония
    • 27'
      Баранов Никита успешно блокирует удар.
    • 27'
      Телин Исаак нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 27'
      Andreas Vaher ошибается в защите.
    • 27'
      Эстония совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Швеция совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Швеция совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Контроль мяча: Швеция: 80%, Эстония: 20%.
    • 25'
      Швеция совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 24'
      Эстония совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 24'
      Удар от ворот произведет Швеция
    • 24'
      Nikita Mihhailov не смог попасть в створ ударом издали
    • 23'
      Эстония совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Удар от ворот произведет Швеция
    • 22'
      Эстония совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Эстония совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Идет дождь, трудные условия для игроков.
    • 21'
      Сильный дождь сегодня.
    • 20'
      Контроль мяча: Швеция: 81%, Эстония: 19%.
    • 20'
      Салетрос Антон плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 20'
      Команда Эстония забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 20'
      Палуметс Кевор удалось забить из легкой позиции.
    • 19'
      Г О О О О Л - Палуметс Кевор забивает ударом с левой ноги!
    • 19'
      Салетрос Антон ошибается в защите.
    • 19'
      Швеция контролирует мяч.
    • 18'
      Эстония совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Швеция контролирует мяч.
    • 17'
      Матч возобновлен
    • 16'
      Зенёв Сергей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 16'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 16'
      Назначен штрафной. Пострадал Зенёв Сергей, его свалил Кастегрен Хенрик.
    • 16'
      Али Таха Абди создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 16'
      Швеция идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 15'
      Швеция совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Эстония совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Салетрос Антон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 15'
      Контроль мяча: Швеция: 80%, Эстония: 20%.
    • 15'
      Andreas Vaher из команды Эстония перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Швеция пытается что-то создать.
    • 14'
      Швеция совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Палуметс Кевор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Эстония совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Швеция совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Швеция контролирует мяч.
    • 11'
      Палуметс Кевор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Швеция контролирует мяч.
    • 10'
      Валлнер Карл-Андре взял и забрал мяч на выходе
    • 10'
      Швеция пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Швеция: 77%, Эстония: 23%.
    • 10'
      Удар от ворот произведет Швеция
    • 9'
      Эстония совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Салетрос Антон выиграл воздушное противоборство у Миллер Мартин.
    • 8'
      Удар от ворот произведет Эстония
    • 7'
      Швеция идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      Швеция контролирует мяч.
    • 6'
      Швеция совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Швеция: 72%, Эстония: 28%.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Эстония
    • 4'
      Салетрос Антон не смог попасть в створ ударом издали
    • 4'
      Andreas Vaher из команды Эстония перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Швеция пытается что-то создать.
    • 2'
      Швеция контролирует мяч.
    • 1'
      Эстония совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Эстония начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stelios Kyriakides Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
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