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Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

46' Команда Швеция имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

46' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

45' Швеция совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Игрок из команды Эстония делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

43' Удар от ворот произведет Швеция

41' Эстония совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Швеция совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Удар от ворот произведет Швеция

39' Эрикссон Антон тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

39' Швеция совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Матч возобновлен

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Эстония совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Матч возобновлен

36' Али Таха Абди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Nikita Mihhailov из команды Эстония получает желтую после опасной игры.

35' Швеция совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Швеция совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Швеция совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Эстония совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Бесара Нахир навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Эстония совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Г О О О О Л - Нанаси Себастьян забивает ударом с правой ноги!

29' Эстония совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Довин Оливер взял и забрал мяч на выходе

28' Швеция совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Эстония

27' Эстония совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Швеция совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Швеция совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Швеция совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Эстония совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Швеция

24' Nikita Mihhailov не смог попасть в створ ударом издали

23' Эстония совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Удар от ворот произведет Швеция

22' Эстония совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Эстония совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Идет дождь, трудные условия для игроков.

21' Сильный дождь сегодня.

20' Салетрос Антон плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

20' Команда Эстония забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

19' Г О О О О Л - Палуметс Кевор забивает ударом с левой ноги!

18' Эстония совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Матч возобновлен

16' Зенёв Сергей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Али Таха Абди создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Швеция идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Швеция совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Эстония совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Салетрос Антон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Швеция совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Палуметс Кевор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Эстония совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Швеция совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Палуметс Кевор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Валлнер Карл-Андре взял и забрал мяч на выходе

10' Удар от ворот произведет Швеция

9' Эстония совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Удар от ворот произведет Эстония

7' Швеция идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Швеция совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Эстония

4' Салетрос Антон не смог попасть в створ ударом издали

1' Эстония совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Эстония начинает с центра поля